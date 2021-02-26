Дети ищут не дурмана – им нужны опасность и одобрение. Поэтому, невзирая на риск, у нас, взрослых, есть только один путь.

Давайте поговорим о подростках.

Давайте поговорим об их родителях.

Родители, которые просят о помощи, делятся на две категории. Первая приходит под девизом: «С ребенком что-то не так. Сделайте что-то, чтобы он снова стал ок». Вторая говорит: «С ребенком что-то не так. Что я могу сделать, чтобы ему снова стало ок?» Со вторыми я готова общаться. С первыми – никогда. Нет, когда-то по добродушию и наивности пыталась, но очень быстро поняла, куда ведет дорога, устланная благими намерениями.

Я что хочу сказать? Ребенок никогда не отвечает за себя сам, даже если он уже подросток и у него пробиваются усы. За его благополучием стоит родительская работа над собой, своим поведением, отношениями в семье. Поэтому первая категория родителей может сейчас эту статью отложить и не трепать себе нервы понапрасну. С остальными – продолжим.

Для начала – об ушах и словах. Слова окружающих влияют на наше мнение о себе, особенно когда речь идет о детях. Соглашаясь или упираясь, они верят всему, что слышат от старших. Дети в переходном возрасте вовсе не «безумные» или «неуправляемые», и им точно не «все равно». Они ищут своего места в мире людей, испытывают роли и границы, пытаются понять, на что способны. Знаков «плюс» и «минус» для них в это время почти не существует. Им просто нужно познать пределы. И слыша плохое мнение о себе, они начинают активно исследовать свои разрушительные черты. Конечно, это пробуждает родительскую тревогу, вызывает новые упреки, и круг замыкается.

Почему родителям так трудно понять собственных детей? Мы далеко ушли друг от друга. Взрослым не нужно ни такое количество общения, ни этот огромный объем одобрения, в котором нуждаются их дети. Родители более-менее понимают, что такое хорошо и что такое плохо. И одновременно – осознанно или нет – завидуют детской готовности к экспериментам, их неистребимому желанию творить. К сожалению, с возрастом оно угасает, и жизнь кажется скучной, особенно в глазах нового поколения. Но мы были такими же. И если припомним это, если поймем, что все еще продолжаем учиться жить, нам станет легче принимать и подростковую безалаберность.

Родители тревожатся не зря. Статистика гибели в результате несчастных случаев, употребления дурманящих веществ, самоубийств и убийств резко взлетает в период с 12 до 14 лет, медленно снижаясь к 21 году. Первую скрипку играют мальчики, жизнь которых словно бы целиком состоит из поисков и преодоления опасностей ради утверждения себя на взрослой планете.

Это безнадежно? Нет, конечно, иначе мы бы вымерли давно.

Та же сила, которая отрывает вчерашнего малютку от родителей, управляет его или ее творческим потенциалом. И если отнестись к своему ребенку серьезно, если отказаться от запугивания и циничного наступания взрослой подошвой на незрелые мечты, этот творческий потенциал можно частично трансформировать в огромный созидательный порыв, наполненный нестандартными решениями. Но для этого нужно сотрудничать.

В современном, несколько истерически ориентированном на безопасность мире, где контроль, опека и физическая замкнутость сейчас, кажется, достигли своего апогея, подростки не просто отстраняются от взрослых. Они пытаются полностью вытолкнуть родителей из своего мира и так защитить остатки собственного права на развитие. Но природа дала нам и связь друг с другом, и необходимость ее поддерживать.

Дети все еще не уверены в себе (а вы, взрослые?). Подросткам нестерпимо страшно (нам, все же, немного меньше, да?). Вырываясь из гнезда, дети впервые постигают одиночество. Для выживания им нужно активное общение с равными, это тоже продиктовано природой. В большой группе не так страшно и гораздо безопаснее. Кстати, и с реализацией свежих идей получше.

Другой вопрос, что незрелый коллективный разум может завести куда угодно. Он может создать великие идеи и преобразить впоследствии мир, а может сотворить стайку леммингов и пошвырять всех с утеса. Вот для чего детям необходима связь со взрослыми и их рутинными подходами.

Как же нам поддержать своих детей, не отбирая у них права на голос? Есть простое научное название. «Доверительное воспитание», вот как это называется. Нет, это не легко. Порой оно напоминает ад. В норме это выглядит как процесс перехода от закатывания глаз, общего ора и шипения к поискам территории уважения, на которой обе стороны – дети и взрослые – смогут говорить о своих заботах и слабостях, поисках и надеждах. Это пространство соткано из умения выражать свои мысли и чувства, без которого невозможно услышать другого человека. Это зона общих размышлений и умения оставить в покое. И начинать здесь должны родители.

Вот почему невозможно помочь тем, кто просит «исправить» их ребенка. Для создания территории доверия именно родителям необходимо хорошенько поработать над собой, заново оценить свою жизнь и тем самым открыть дверь собственным детям. И только здесь, на этой территории, безо всяких гарантий возникает возможность создать мир более привлекательный, чем примитивная радость переживания острых ощущений.

Это я все к чему?

Сейчас – вот так новость! – опять всколыхнулась волна ужаса по поводу того, что подростки нюхают аскорбинку дорожками, как кокаин, и лопают желудочные таблетки в надежде поймать галлюцинации. Узнав о поглощении таблеток, мы хмуро пошутили, что скоро аскорбинку будут продавать по рецептам. Две недели спустя прозвучало именно такое предложение, и я не удивлюсь, если его примут.

Дело в том, что аскорбинка не нова. Десять лет назад нюхали приправы от лапши быстрого приготовления и шипучие конфетки. Наиболее продвинутые брали снотворные таблетки, наиболее запущенные – стиральный порошок. На конфетки и стиральный порошок тоже вводить рецепты? Запретить приправы? Дети, лишенные доверия в семье, начнут по старинке нюхать мел и жевать известь. И так будет продолжаться до тех пор, пока дурманящие вещества будут окружены ореолом крутизны и романтической опасности. Дети ищут не дурмана – им нужны опасность и одобрение.

Поэтому, невзирая на риск, у нас, взрослых, есть только один путь. Наполнить наше время с подростками живым искренним общением. Видеть их прекрасные черты. Попытаться развить в себе не циничное, а критическое мышление, и тем подать им пример. Открыть для них нечто яркое, действительно созидательное и увлекательное не менее, чем подражание взрослым наркоманам, принять риски – и доверять.