Громкое задержание в Беларуси сотрудников ЧВК “Вагнер” – настоящая бомба, взрыв которой уже привело к огромному кризису в отношениях с Россией.

Бессменный президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания Совбеза назвал присутствие российских боевиков на своей территории “грязной игрой” России, кокетливо добавив, что от кого, от кого, а от Путина он такого удара в спину не ожидал.

Кадры задержания 30-ти российских боевиков, которые успели отметиться не только в боевых действиях в Сирии, но и на территории украинского Донбасса, облетели весь мир. А вопрос о возможной выдаче части из них Украине в связи с преступлениями совершенными ими на полях российско-украинской войны привел Владимира Путина в состояние кипения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже успел прокомментировать нежелание Путина говорить с Александром Лукашенко на тему задержанных граждан России, что в переводе с путинского языка полунамеков не может трактоваться иначе, чем свидетельством крайней степени бешенства российского президента.

Всего, по данным белорусских спецслужб, на территории Беларуси находится до 200 представителей пророссийских военизированных формирований. И пока они на собственном примере осваивают опыт белорусских партизан в лесах сопредельного государства, настало время поговорить о том, какие уроки из этой ситуации стоит извлечь нашей стране.

Гнев Александра Лукашенко вполне объясним. Белорусский режим проходит не самый комфортный этап своей жизни. Массовые акции оппозиции в преддверии августовских выборов испытывают на прочность власть Александра Лукашенко. И присутствие на территории Беларуси российских боевиков не безосновательно трактуется Лукашенко в качестве российских попыток усугубить его и без того непростое положение. К тому же, не только белорусский диктатор, но и все мы прекрасно осведомлены о том, что ЧВК “Вагнер” является ничем более, чем структурой прикрытия для специальных операций ГРУ ГШ РФ. А следовательно, мандат на дестабилизацию Беларуси мог быть получен ими только с согласия высшего политического руководства России.

Отношения Путина и Лукашенко, несмотря на кажущуюся дружественность, накалены уже не первый год. Мы способны увидеть только внешние проявления этого конфликта. Прекрасной иллюстрацией этого стал новогодний подарок Путину в 2018 году, когда Лукашенко ничтоже сумнящеся вручил российскому диктатору четыре мешка картошки. Однако настоящего накала они достигли зимой 2019-2020 годов. Когда белорусский лидер отверг все предложения Путина по дальнейшей интеграции России и Беларуси.

Несмотря на то, что Беларусь остается одним из немногих союзников России на внешнеполитической арене, последние 20 лет отношения между двумя государствами напоминают игру в кошки-мышки. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан в далеком 1999 году и стал одним важнейшим геополитическим наследием, оставленным Борисом Ельциным Владимиру Путину.

Сам концепт Союзного государства изначально трактовался сторонами по-разному. Согласие Александра Лукашенко на создания Союза мотивировалось его желанием стать настоящей первой скрипкой в новом государственном образовании на фоне слабеющего Бориса Ельцина. До сих пор Лукашенко является формально лидером общего государства, так как именно он занимает должность председателя Высшего государственного совета. Россия же, в свою очередь, что при Борисе Ельцине, что при Владимире Путине видела с Союзном государстве прежде всего формат интеграции Беларуси в свой состав.

К 2020 году диспозиция сложилась следующим образом. Под видом обещаний воссоединения с Россией Александр Лукашенко сумел добиться значительных экономических привилегий. Общее таможенное пространство создало условия для выхода белорусских товаров на российский рынок. А беспошлинная поставка российской нефти с последующей переработкой на белорусских предприятиях создало экономический фундамент для режима Лукашенко, наряду с льготной ценой на газ.

К концу 2019 года вдруг оказалось, что долг платежом красен. Стареющий Владимир Путин поставил вопрос ребром, потребовав от Александра Лукашенко согласовать практическую карту интеграции двух стран, которая предполагала введение в оборот общей валюты, совмещение спецслужб и министерств России и Беларуси в единую систему госорганов и тому подобное. После провала этих переговоров, Александр Лукашенко был вынужден выйти с заявлением, которое дезавуировало слухи о пролетающих между ним и Путиным “искрах”. Однако факт остается фактом – никаких практических шагов для реального объединения предпринято не было.

Очевидно¸ примерно в этот же период Путиным было принято решение об обострении политики Кремля по отношению к Лукашенко, что в итоге вылилось в заброс российских диверсантов в сам Минск.

Невиданный доселе российско-белорусский кризис отображает не просто частные разногласия между государствами, но является очень характерной иллюстрацией политики России в отношении постсоветских государств, в том числе Украины.

Постсоветские элиты всегда рассматривали Россию прежде всего в качестве поля для собственного заработка и источника финансово-политического благополучия. Концепция существования постсоветских элит зиждилась на торговле государственным суверенитетом в пользу России. Показная внеблоковость и отказ от интеграции с ЕС, антиНАТОвская позиция, обеспечение российского военного присутствия в обмен за газовые скидки – все это было для Лукашенко, Януковича и прочих ворониных-додонов просто инструментом для консолидации собственной власти и банального обогащения.

Тогда как Россия использовала эти механизмы не просто для расширения своего политического влияния, а с прицелом на постепенное поглощение “дружественных” государств. Обещания нейтральности, внеблоковый статус и прочие “плюшки” – никогда не были окончательной целью Кремля.

Не просто отказ от европейской интеграции – но обязательное присоединение к Евразийскому Союзу. Не отказ от НАТО – но вступление в ОДКБ. Не формальная независимость государства-сателлита, но воссоединение с Россией. Именно постепенный демонтаж государственности соседей был квинтэссенцией политики Кремля начиная с 1991 года – года создания СНГ, которое по замыслу Ельцина должно было стать просто прологом к воссозданию России в ее “исторических” границах.

Последствия этой политики Кремля первым ощутил на своей шкуре Виктор Янукович, когда российские марионетки в украинских спецслужбах и МВД постоянно срывали все попытки прийти к какому-то компромиссу с протестующих на Майдане народе. Аннексия Крыма и война против Украины стала попросту продолжением кремлевской политики другими методами. Сейчас последствия многолетней “дружбы” с Россией начинает ощущать на своей шкуре и Александр Лукашенко. И фигура Путина является ключевой только в том смысле, что сам российский диктатор, глядящий в глаза вечности, поставил своей целью воссоздание российского государства путем включения в него “исконных” украинских и белорусских земель в форсированном режиме, чтобы успеть завершить этот процесс до собственной смерти. Желание войти в учебники истории не просто бессменным президентом-клептократом, но императором новой Российской Империи – вот что заставляет Путина идти по пути своих предшественником в настоящем турборежиме.

Какой же урок должны вынести из происходящего украинская элита? Помню один свой частный разговор с видным деятелем пророссийской партии – одним из топ-чиновников эпохи Януковича. При странных обстоятельствах – дело было на крупном международном форуме – этот влиятельный и очень богатый человек начал доказывать мне, что он – никакой не пророссийский элемент. Что он ненавидит россиян, так как всю свою жизнь пребывал с ними в коммуникации и понимает их истинные цели.

Однако, как он выразился, он против того, чтобы наши “бандеровские, западенские” ценности в купе с украинским языком, пропагандировались на его Юго-Востоке. В ответ на этот выброс эмоций я привел простой и понятный этому человеку аргумент. Я сказал, что консервируя совок и антиукраинскую позицию на ввереных ему территориях и предприятиях (на которых на тот момент работало около 100 000 человек), он попросту роет собственную могилу.

“Представь себе, – сказал я, – что завтра к тебе в город приходят россияне, как будут действовать твои рабочие? Кого они будут встречать с цветами? Неужели ты не понимаешь, что в таком случае твоя роль в виде прокладки между ними и Россией попросту потеряет смысл? А теперь представь, что после 2014 ты включаешься в строительство независимого, суверенного государства. Пропагандируешь украинский мир, раскрываешь им глаза на агрессию Кремля. Что ты получаешь в итоге? 100 000 человек, которые готовы защищать Украину с оружием в руках. И как следствия – защищать и твои собственные экономические интересы!”. Тогда, в 2016 или 2017 году он был вынужден признать, что рациональное зерно в моих размышлениях присутствует.

Уроки Януковича, войны и той ситуации в которой сейчас оказалась Беларусь должны вынести те деятели, которые культивируют российский мир на Востоке нашей страны. Речь тут не идет конечно же не о прямых российских агентах влияния, а о тех, кто по привычке думает, что в случае прихода пророссийских сил к власти, сможет вернуться к привычному формату отношений с Россией.

Какие бы планы не вынашивала пророссийская часть нашей элиты, в планы Путина точно не входит обеспечение их финансового благополучия. Условный Бойко, привыкший паразитировать на российских финансовых потоках – такой же враг Кремля, как и самый отчаянный патриот. Потому что никакая суверенная украинская власть, даже власть Бойко, Путину попросту не нужна. Ему нужно присоединение Украины к России. Можно областями. И в самом легком варианте Медведчук в роли генерал-губернатора. Но лучше, чтобы генерал-губернатором здесь был назначен приличный генерал ФСБ, это все же надежней.

Единственное, на что может рассчитывать пророссийская элита в случае реализации такого сценария – почетная пенсия в статусе “всероссийских пенсионеров”. В худшем – возможно более комфортная камера в тюрьме. Или красивый памятник после “зачистки” силами “независимого” от Кремля ЧВК “Вагнер”. Аналогичный памятнику Захарченко в Донецке.

Урок из всего вышеназванного должен вынести и президент Зеленский. Ты можешь сколько угодно раз заглядывать в глаза Путина, убеждать его с своей готовности к компромиссу, не злить и не отсвечивать. Можешь даже выгораживать Россию перед Западом и собственным народом, стеснительно называя ее “той стороной”. Ты можешь поддерживать внешнюю политику России, согласиться на то, что твое государство является частью российской сферы влияния и шире русского мира, можешь даже подписать с ней интеграционное соглашение – но при первых признаках слабости, Кремль набросится на тебя со спины, как тигр. Кремль всегда тебя кинет, обманет и уничтожит. Потому что для Кремля ты – никакой не партнер, а просто источник белка, которым можно поживиться при первой удобной возможности.