В последние дни вакцинировались ряд народных депутатов, член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко и даже его жена. Как им это удалось? Буквы расспросили людей, которые получили вакцину CoviShield, о том, как они попали на прививку остаточными дозами

В феврале в Украине началась вакцинация от COVID-19 препаратом Covishield / Astrazeneka. Согласно дорожной карте, первыми прививки должны получить медики. Однако оказалось, что многие врачи отказываются вакцинироваться, кампания разворачивается медленно и в первые дни это привело к тому, что остатки вакцины просто выбрасывали. Ведь во флаконе десять доз и после открытия препарат можно хранить не более 6 часов.

Чтобы избежать утилизации, Министерство охраны здоровья (МОЗ) позволило использовать остатки для вакцинации людей из неприоритетных групп. Но не всех желающих, а «публичных деятелей», которые вроде бы должны таким образом популяризировать вакцинацию среди населения. Для этого МОЗ издал специальный приказ №369, в частности туда вписали публичную вакцинацию лично президента и министра здравоохранения.

Однако документ не объясняет, кто такие публичные лица, по каким критериям их определять и как попасть в этот список. За что МОЗ получил новую порцию критики. Первым организовался одесский Центр общественного здоровья, который создал онлайн-форму, куда смогли записаться желающие, аналогично поступил киевский городской Департамент здравоохранения.

Люди из неприоритетных групп начали вакцинироваться, однако в этом процессе до сих пор нет системности. Кто-то обратился к знакомым врачам и попросил прививаться остатками, а ветеранка Елена Белозерская написала на Facebook-страницу Киевского областного центра общественного здоровья и получила приглашение на вакцинацию.

Буквы расспросили вакцинированных людей не из приоритетных групп о том, как им удалось получить прививки.

Ирина Лепеха, руководитель регионального отделения ОО «Родители за вакцинацию» в Ровно

Когда Ирина узнала о приказе МОЗ, который позволил вакцинироваться от COVID-19 неприоритетным группам, то связалась с Еленой Гандзюк, координатором вакцинальной кампании в области, и сообщила, что хочет прививаться остаточной дозой как общественный деятель. 2 марта ее пригласили в военный госпиталь, где мобильная бригада как раз вакцинировали медиков.

«Процедура стандартная. Я заполнила информированное согласие, в которой указывались все существенные для вакцинации вещи (а именно противопоказания, наличие хронических заболеваний, тяжелых аллергических реакций, дата последней прививки и т.д.). Это стандартная форма, утвержденная МОЗ, которую подписывают при каждой прививке. Семейный врач рассказал всю информацию о возможных поствакцинальных реакциях, достаточно подробно, чего ожидать, что в норме, а что выходит за пределы нормы. И как правильно справляться с реакциями, в каком случае обращаться к врачу», – сообщила Ирина Буквам.

После этого медсестра провела вакцинацию и Ирина подождала в больнице полчаса на случай острой реакции.

«Никакой справки о прививках не дают, в карту прививок не записывают, как обычно. Относительно второй дозы сообщили, что данные о первой дозе вносятся в электронную базу и вторая доза автоматически мной бронируется. Затем, вероятно, меня пригласят, как только придет время. Вскоре должны утвердить, какой именно промежуток будет между первой и второй дозами, так инструкция предусматривает 4-12 недель. У нас еще МОЗ не утвердил, какой промежуток будет применяться в Украине», – рассказала она.

После прививки Ирина чувствовала себя хорошо, только испытывала легкую боль в месте укола в течение двух дней, не было ни повышенной температуры, ни ломоты. Через несколько дней заполнила форму о неблагоприятных событиях после иммунизации (НППИ) – по собственной инициативе, чтобы медики могли фиксировать все реакции на новый препарат.

«Мобильная бригада, которая меня вакцинировала, выполняла свою работу очень четко, техника введения соблюдена», – добавила она.

Олександр Махов, военный кореспондент

Александр снимал сюжет о вакцинации военнослужащих на Донбассе и там привился остаточной дозой.

«Во время съемок медики в военном госпитале сообщили, что некоторые армейцы добровольно отказались вакцинироваться, поэтому возникли «лишние» дозы, которые надо было использовать, врачи предложили мне привиться на месте и я согласился», – рассказал Александр Буквам.

Вакцинация проходила в военном госпитале в городе Часов Яр Донецкой области.

«Врачи измерили температуру, провели письменный и устный опрос о состоянии моего здоровья. Я заполнил добровольное согласие на вакцинацию. Все эти данные вносились в компьютер. Меня записали как сержанта запаса оперативного резерва первой очереди, ведь я служил по мобилизации в 2015-2016 годах. После этого я получил укол», – говорит журналист.

Медики сообщили ему, что согласно рекомендациям вторую дозу следует получить через 4-12 недель.

«На Донбассе в командировках я бываю каждый месяц, поэтому в одном из них получу вторую дозу», – рассказал журналист.

Через сутки после прививки Александр почувствовал небольшую лихорадку и головную боль – температура поднялась до 37,5 градусов. В случае необходимости планирует обращаться к своему семейному врачу.

Семен Есилевский, биофизик, доктор физико-математических наук

Семен Есилевский, кроме основной работы, еще и активный блогер и популяризатор науки. В частности освещает темы, которые касаются эпидемии COVID-19 и вакцинации. 4 марта Семен написал у себя в Facebook, что он «договорился»: Департамент здравоохранения КГГА пригласил его прививаться остатками вакцины на камеру в Киевской городской клинической больницы №3.

«Подписали информированное согласие, записались в перечень тех, кто вакцинировался, но не является сотрудником больницы, прочитали памятку по вакцинации. Измерили температуру, давление, провели устный опрос, дублирующий информированное согласие. Данные внесли в систему HELSI.me », – рассказал Есилевський Буквам.

По его словам, медики не дали информацию о том, когда и где можно будет прививаться второй дозой.

Реакция организма на вакцину была обычная, гриппоподобная – головная боль, озноб, слабость, боль в месте укола. Все прошло на вторые сутки.

«В случае побочных эффектов просили обращаться к семейному врачу, но все это было ожидаемо, поэтому не обращался», – говорит Семен.

Наталья Атамась, орнитолог, кандидат биологических наук

Наталья Атамась вакцинировался одновременно с Есилевским в Киевской городской больнице №3.

«У меня, как, думаю, и у многих, есть родители пенсионного возраста, еще и в группе риска по легочным заболеваниям. Поэтому я особо не искала для себя возможности вакцинироваться, скорее переживала за них. Тем более, я так себе «лидер общественного мнения», который может популяризировать вакцинацию согласно приказу МОЗ о «остатках вакцины». Но когда связались с Семеном Есилевским, который является большим пропагандистом вакцинации, и предложили «под камеры» вакцинироваться ему, он пригласил меня присоединиться – ведь было непонятно, сколько может быть того же «остатка вакцин» после вакцинации медиков. Возможно, девять доз, а возможно ни одной, и тогда бы мы поехали зря», – рассказала ученая.

В отделении, где проводилась вакцинация, уже находилась съемочная группа.

«Мы все забились в угол и ждали, пока перевакцинують медицинских работников и врачей, чтобы выяснить, останется открытый, но недоиспользованный флакон и будет ли снят сюжет. Между тем вакцинация медицинских работников происходила в порядке «живой очереди». Люди были раздражены, хирурги возмущались, что им надо бежать, а тут очередь и ожидания. В конце концов уже ближе к вечеру почти все медицинские работники были вакцинированы, и тут выяснилось, что в последнем флаконе осталось пять доз. Врач привела своего мужа, мы двое и два члена съемочной группы – так «закрыли» последний флакон», – поделилась госпожа Атамась.

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Присутствующие заполнили стандартную форму по противопоказаниям и состоянию здоровья – они лежали рядом на столике, вместе с информационными буклетами по вакцинации. Также на отдельном листе пять человек, которые вакцинировались, написали свои данные.

«Далее в кабинете нам измерили давление, поставили те же вопросы противопоказаний, после чего согласно нашему паспорту нашли нас в системе Helsi.me (да у нас у всех были договора с семейным врачом, так что мы присутствовали в этой базе), занесли туда данные по нашей вакцинации», – говорит она.

После прививки пациенты около 30 минут сидели в коридоре на случай какой-то опасной побочной реакции, но ни у кого ее не было. Всех попросили информировать медицинских работников в случае необычной побочки.

«У меня была довольно стандартная реакция на вакцину. Через 15 часов после введения – слабость, озноб, головная боль, прострелы в теле и температура 37,4. Все прошло через 8 часов. Своего семейного врача об этом я не извещала, потому что решила, что это не какая-то важная побочка, а довольно стандартная реакция на вектор вакцины, которую мне ввели», – рассказала Атамась.