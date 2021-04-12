В конце января Виталий Кличко заявил на брифинге, что Киев не будет ждать с моря погоды (то есть - закупок МОЗ), а самостоятельно приобретет миллион вакцин для прививки 500 000 киевлян, для большего эффекта подписав соответствующее распоряжение в прямом эфире. Капля в море, конечно, но хоть что-то на фоне тех 42 тысяч доз, которые трёхмиллионному городу выделили в МОЗ. Однако уже апрель, а о вакцинах киевский мэр как-то не вспоминает. Однако, если какой-то документ был подписан (еще и в прямом эфире) - он должен быть выполнен. С ответственными за выполнение (точнее, невыполнение) распоряжения о закупке вакцин для киевлян мы сейчас и познакомимся.

Итак, Анна Викторовна Старостенко. С 2014 года является неизменным заместителем городского головы Киева, а на основании раздела 6 Распоряжения киевского городского головы № 2096 от 21.12.2020 еще и назначена ответственной за выполнение полномочий исполкома КГГА в области охраны здоровья, в частности – принимать меры по предотвращению и ликвидации эпидемий. Также ей непосредственно подчинен Департамент охраны здоровья КГГА.

Собственно, это первый, но далеко не единственный эпизод в карьере чиновницы, который вызывает много вопросов. Прежде всего – в своей карьере Анна Викторовна с медициной ни разу не сталкивалась, тем более с медициной в столь кризисных условиях, как в Киеве сейчас. По образованию она переводчик с немецкого, закончила магистратуру по международным отношениям КНУ имени Тараса Шевченко. Начинала работать в ООО “Северная инвестиционная группа”, которое сейчас принадлежит Владимиру Кличко через “Кливла Фэмили Офис Аг” (княжество Лихтенштейн), и работает в сфере строительства и аренды нежилых помещений, а не медицины.

Позже возглавляла благотворительную организацию “Фонд братьев Кличко”, была помощницей народных депутатов, депутатом Киевсовета трех созывов (VI, VII, VIII), а в 2014 году стала заместителем главы КГГА. В киевской мэрии Анна Старостенко долгое время была ответственной за сферу образования, туризма, культурных мероприятий и охраны культурного наследия и даже председательствовала в координационном совете по вопросам противодействия торговле людьми. Все это, безусловно, важные сферы деятельности, однако все они не имеют отношения к медицине.

Ко всему прочему, Анна Викторовна летом 2017 года ушла в отпуск в связи с беременностью и родами, в котором должна была находиться аж до 30 июля 2021 года. Но в самом конце 2020 года внезапно прервала отпуск и вернулась на должность заместителя главы КГГА. Также стоит отметить, что уход за ребенком никак не помешал Старостенко участвовать в предвыборной кампании в Киевсовет и даже выиграть выборы в Деснянском районе (именно этот район был подчинен ей до ухода в отпуск).

То есть в самый разгар эпидемии, которая ежедневно уносит жизни более 400 украинцев, борьбу с ней поручили человеку, который последние 4 года не имел отношения к управлению городом, а до этого работал в совершенно не связанных с медициной сферах. И каким бы странным ни казалось такое решение, именно госпожа Старостенко сегодня является ответственным за выполнение обещания Виталия Кличко привезти киевлянам вакцину, а до этого счастливого момента – всего, что происходит в Киеве в сфере борьбы с коронавирусом.

Самое время поинтересоваться декларацией Анны Викторовны, в которой можно найти немало интересного. В списке имущества все достаточно обыденно – квартира в Киеве площадью 58 квадратов и автомобиль Volvo XC60 2017 года (приобретенный в том же году, через три месяца после выхода в отпуск). Сейчас такой стоит $25-45 тысяч на рынке, а по декларации – 1362784 грн. До этого Анна Викторовна пользовалась Ford Kuga 2010 года, и, опережая вопрос, его стоимости в 2017-м хватило бы разве что на колеса и коврики от нового Volvo XC60.

Сама Старостенко указала в декларации за 2015 год цену Ford в 160 тысяч гривен, которая уже в следующем году выросла до 200 тысяч, а продала его Анна Викторовна аж за 336 тыс. гривен в 2017 году. Автомобили же, как вино – с годами только дорожают… Или это не так работает?

К слову, зарплаты Старостенко с момента трудоустройства в КГГА не хватило бы даже на старенький Ford (при условии, если весь год ничего не есть, не пить, и желательно еще не включать свет, воду и газ – недешевое удовольствие в наше время, знаете ли). Ее муж, Дмитрий Васильевич Мельник, работал помощником народного депутата и в Управлении делами Верховной Рады, там тоже платят “не очень” (например, за 2017 год он заработал 60 тысяч гривен – по 5000 грн в месяц). Однако рост стоимости автомобилей пропорционален времени их использования – не единственное чудо в декларациях Анны Викторовны. Настоящую магию можно увидеть в разделе 13 (финансовые обязательства) ее декларации.

Например, в 2017 году Старостенко взяла кредит в АБ “Укргазбанк” в размере 874 256 гривен на приобретение нового Volvo XC60. При этом суммарно за тот год семья заработала 355 061 грн (вместе с выплатами на ребенка) и 336 000 гривен с продажи старого авто. В 2018 году суммарный доход семьи составляет 91399 гривен, а “Укргазбанку” уплачено суммарно 454 590 гривен по телу и процентам кредита (причем изменилась первоначальная сумма долга – с 874 256 гривен уменьшилась до 713 411 гривен). А также возникает еще один заем – в размере 600 тысяч гривен, который предоставил Старостенко Виктор Александрович. Если это отец Анны Викторовны, то хорошо, что Владимир Александрович Зеленский поднял в стране пенсии, иначе киевские чиновники, наверное, просили бы милостыню на новые авто под станциями метро на Троещину.

Идем дальше, 2019 год, и мужу Анны Викторовны поднимают зарплату, благодаря чему семья за год заработала аж 192 352 грн. Правда, по кредиту в “Укргазбанке” каким-то образом сумела заплатить аж 367 573 грн – почти вдвое больше суммарного дохода. Но это не Нобелевская премия в области математики и экономики одновременно, это просто еще один заем от Виктора Александровича Старостенко – на этот раз на сумму 420 тыс. гривен (суммарно Анна Викторовна наодалживала у Виктора Александровича 1 миллион 20 тысяч гривен).

Наступает год 2020, Анна Викторовна уже третий год находится в отпуске по уходу за ребенком, имеет мужа-“бюджетника”, которому снова повысили зарплату, благодаря чему семья смогла заработать 213 930 гривен в год. А вот кредита перед “Укргазбанком” уже нет, зато появилась уже новый заем от того же кредитора, Виктора Александровича Старостенко. На этот раз он занял всего 360 000 гривен, но, кажется, немного передумал и в исправленной декларации Анни Викторовны 2020 года уже указана сумма 180 000 гривен (ну или речь о “мелочную” ошибку на сумму, примерно равна годовому доходу семьи Анны Викторовны).

Свои долги Анна Викторовна декларирует тоже достаточно “специфически”: в декларации за 2018 год указано 600 000 задолженности, в декларации за 2019 – уже 420 000, хотя должно было бы быть 1 020 000 (предыдущие 600 000, 420 000 за этот год, поскольку данные о возвращении прошлогодней займа – отсутствуют). В декларации за 2020 – снова 420 000 (хотя была новая ссуда на 360 000, которые исправили на 180 000). При этом в главе 14 (расходы) указаны выплаты по кредиту в “Укргазбанк”, однако нет никаких сведений о возвращении Виктору Александровичу Старостенку хотя бы гривны.

К слову, никаких активов или сбережений, которые бы позволили Анне Викторовне когда-либо рассчитаться с такими долгами, не говоря уже о том, чтобы прожить три года без доходов, в нее нет.

Например, согласно с декларацией за 2013 год, до прихода в КГГА, суммарный годовой доход составлял 154846 гривен, никаких сбережений или иного имущества, кроме уже упомянутой квартиры (которой она обладает еще) и Ford Kuga 2010, у нее не было. А с учетом курса доллара, придя работать “на благо Киева”, госпожа Старостенко потеряла в доходах в несколько раз. Такая самоотверженность заслуживала бы уважения, если бы не все вышеперечисленные противоречия в декларациях.

И если уж зашла речь о работе на благо Киева, стоит поинтересоваться – какие достижения Анны Викторовны на ее должности мотивировали Виталия Владимировича поручить ей наиболее ответственное направление работы в наиболее кризисный период? Кроме, конечно, того факта, что Анна Викторовна давно работает в благотворительном фонде господина Кличко.

Прежде всего, на ум приходит история с многострадальным музеем на Почтовой площади в Киеве. В 2015 году Старостенко заявляла, что на Почтовой будет открыт музей, правда – в рамках торгово-развлекательного комплекса, уверяя, что общая экспозиция достигать 400-450 квадратных метров и в нее войдут обнаружены в ходе раскопок артефакты. Пока продолжались обсуждения проекту музея и переговоры с застройщиком, на месте будущего музея произошел обвал, а историки заявили протест против намерения застройщика установить бетонную плиту на месте археологической находки. В ходе скандала из-за возможного уничтожения памятника XI-XIII века, Киевсовете предложили расторгнуть договор с застройщиком ТРЦ, передав территорию раскопок городу. Однако в финальный проект решения были внесены правки, которые фактически предполагали не расторжения договора с застройщиком ТРЦ, а “обсуждения возможности его расторжения”, что, по словам активистов и ученых, похоронило бы идею музея и способствовало уничтожению памятника в целом. Старостенко, в то время депутат Киевсовета, была одним из авторов этих правок, а во время голосования по этому вопросу – воздержалась. В результате, голосование за расторжения договора провалилось, а сам проект музея похоронен под бюрократической волокитой до сих пор.

Жаловались

на деятельность госпожи Старостенко и сами киевляне, в частности – на бездействие относительно незаконного захвата детского сада № 183 на Печерске в 2015-2016 годах. Более 100 жителей района обвиняли Анну Викторовну в сотрудничестве с частной компанией, которая захватила территорию и здания детсада, взамен обещая построить другой, “в глубине района”. Досталось от возмущенных киевлян и руководительницы Департамента образования Елене Фиданян, непосредственно подчиненной госпожа Старостенко. Среди обвинений были, в том числе и игнорирование Анной Старостенко и Еленой Фиданян решений постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности, рекомендовала вернуть детсад № 183 в коммунальную собственность. Вопреки решению, по мнению жителей, чиновницы саботировали этот вопрос и действовали в интересах застройщику.

Это одним интересным эпизодом в карьере госпожа Старостенко является нарушение им требований законодательства о несовместимости должностей депутата местного совета и заместителя Киевского городского головы. Дело в том, что нормами части 7 статьи 51 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине” предусмотрено, что на лиц, входящих в состав исполнительного комитета совета и работают в нем на постоянной основе, распространяются те же ограничения по совмещению должностей, и на сельских, поселковых и городских голов. А частью 4 статьи 12 того же закона предусмотрено, что сельский, поселковый, городской председатель не может быть депутатом любого совета, совмещать свою служебную деятельность с другой должностью, в том числе на общественных началах.

Как мы знаем, Киевская городская государственная администрация является исполнительным органом Киевского городского совета. Анна Викторовна Старостенко с 1 сентября 2014 года и до сих пор является заместителем главы Киевской городской государственной администрации. В то же время, госпожа Анна была депутатом VI, VII и VIII созывов Киевсовета – с 2008 года по настоящее время, то есть прямо нарушала требования Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”.

При этом, согласно ее деклараций, Анна Викторовна является членом наблюдательного совета БФ “Будущий Киев”, членом правления благотворительной организации “Фонд братьев Кличко” и Центра общественной взаимодействия. Команда Кличко. Вновь является нарушением требований законодательства о несовместимости.

Ну и не обошлось без скандала собственно с закупкой (точнее – “незакупивлею”) вакцин КГГА. 8 апреля депутаты Киевсовета собрались на заседание (первое дистанционное, к слову), чтобы рассмотреть закупки тех же вакцин. На этом заседании Старостенко по какой-то причине принялась переубеждать депутатов совета в том, что КГГА имеет право закупать вакцины и без Минздраве. В результате – голосования об обращении в Кабмин и ВР о предоставлении разрешения напрямую закупать вакцину производителей, было провалено. Интересно, что директор Департамента здравоохранения КГГА придерживается противоположного мнения – органы местного самоуправления не уполномочены напрямую закупать вакцины, исключительно через государственный заказ.

Учитывая позицию госпожа Старостенко возникает вопрос – если КГГА вправе самостоятельно закупать вакцины, она, как профильный заместитель городского головы, делала в течение 3 месяцев пребывания в должности, будучи ответственным за сектор здравоохранения и непосредственно – борьбу с эпидемией? Ведь при наличии законных оснований закупить вакцину (по ее собственным словам) и уже выделенных из городского бюджета средств на ее приобретение, речь идет как минимум о прямой саботаж работы по вверенным ей направлением, а в целом о бездеятельности, в результате которой сотни и тысячи жителей города лишены вакцины и возможности ее получить в ближайшем будущем.

Сейчас ежедневно в Киеве регистрируют почти две тысячи новых больных, а около полусотни киевлян ежедневно умирает от COVID-19, в киевских больницах приближается коллапс, а сам мэр требует от Кабмина введения полного локдауну из-за неспособности остановить рост темпов заболеваемости. Самое время хотя бы начать процедуру закупки вакцин, не так ли?