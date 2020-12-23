В 18 веке английский врач Эдвард Дженнер предложил использовать вирус коровьей оспы с целью профилактики натуральной оспы. Его предложение было основано на наблюдениях, что люди, которые заразились коровьим вирусом, проще переносять человеческий. Это стало зарождением вакцинации.

С начала пандемии коронавируса ключевые задачи медицинской системы мира заключались в быстром поиске эффективного лечения и создании активной профилактики. Прогнозы были разными от полугода до нескольких лет. Конечно, в такой ситуации человечество оказалось впервые, а прогнозирование базировалось лишь на догадках и предварительных доклинических этапах тестирования. Обычно для создания вакцины необходимо 10-15 лет исследований.

И все же, во второй половине 2020 десятки компаний объявили о начале клинических тестирований, а некоторые – о подготовке к утверждению препаратов. 10 ноября это произошло -Американская компания Pfizer в сотрудничестве с немецкой и BioNTech представила результаты 3-го этапа клинических исследований. То есть, это было рандомизированное, плацебо-контролируемое, слепое исследование.

Результаты радовали, эффективность вакцины под названием «Тозинамеран» (BNT162b2) составляет 90%. Впоследствии, Moderna отчитывается о результатах исследования своей вакцины – 95%. Особенностью этих вакцин является то, что они стали первыми зарегистрированными РНК вакцинами. Предложенная технология предлагает использовать не вирус или его часть, а фрагмент матричной РНК, помещенный в липидную оболочку (так называемую наночастицу). РНК (рибонуклеиновая кислота) – это вид, который выполняет функцию сообщений для синтеза белков именно конкретной последовательности и содержания. В данном случае речь идет о протективном антигене, на который образуются антитела, коронавируса – S (spike) protein.

Попав в организм человека, клетки самостоятельно синтезируют этот белок, таким образом активируя иммунитет и создавая иммунную память. Основным недостатком этой технологии является нестабильность РНК. Другими словами, она быстро разрушается. Для длительного хранения (более 6 месяцев) вакцины Pfizer / BioNTech необходимы условия охлаждения до 70˚С. Предложенную «холодовую цепь» транспортировки не могут обеспечить даже богатые страны. Moderna предлагает более выносливый препарат – вакцина может храниться при -20 градусов.

Цена одной дозы «Тозинамерана» обойдется в 20 долларов, а вот Moderna продает свою вакцину за 34 доллара / доза. Стоит указать, для успешной иммунизации необходима двойная вакцинация: одна доза – в начале, вторая – через 2-4 недели. То есть, цену препарата следует умножить на 2. В 2021 году производители обещают изготовить более 1 млрд доз соответствующего продукта. Другая история с вакциной от AstraZeneca: 0,5 дозы в начале и 1 доза через месяц. Значит она будет немного дешевле. А количество продукции – более 3 миллиардов.

К декабрю 2020 о результатах эффективности своих вакцин сообщили еще несколько фармацевтических компаний. Среди них: британская AstraZeneca, которая еще летом сообщала об успешности 1 и 2 фазы, российский НИЦЕМ имени Н. Ф. Гамалеи и китайское объединение Sinopharm. Препараты первых двух производителей относятся к одному типу – векторным вирусным вакцинам. Для доставки генов, кодирующих определенные фрагменты SARS-CoV-2, используют другой непатогенный вирус (аденовирус).

Аденовирусы – это семья ДНК-содержащих вирусов (коронавирусы – РНК-содержащие), которые вызывают легкие формы ОРВИ или кишечной инфекции. Для создания такой вакцины сначала определяется нуклеотидная последовательность коронавируса, кодирующего протективный белок. Далее ее «переводят» (транскрибируют) в ДНК, а затем помещают в вирус, предварительно убрав все опасные для человека участки генома аденовируса. Главная разница в русском и английском варианте вакцины – это вирусные векторы. Британцы использовали вирус шимпанзе (кодовое название ChAdOx-1), а россияне использовали 2 разные штамма человеческого аденовируса. Конечно, это создает дополнительную нагрузку на организм.

Когда вирус проникает в клетку, последняя синтезирует белки возбудителя CoViD-19, а дальше уже по выше упомянутому сценарию. Хранить такие препараты можно в обычном холодильнике, что упрощает проблему с логистикой. AZD1222 от AstraZeneca обойдется в 4 доллара. Однако, он до сих пор не зарегистрирован и проходит дополнительные исследования. Предварительно опубликованные данные показали, что двойная одинарная доза эффективна у 62% пациентов, а вот вакцинация по формуле ½ + 1 увеличивает эффективность до 92%. Однако из-за использования разделенного тестирования (2 вида эксперимента), производителю рекомендовано провести дополнительные исследования. К концу 2021 прогнозируется изготовить 3 миллиарда доз «оксфордской» вакцины.

Российский «Sputnik V» – космическая вакцина не только по названию. Хотя чего-то оригинального они не предлагают. Вектор – также аденовирус, как и у британцев. Однако темпы перехода от окончания доклинических исследований до регистрации выше второй космической скорости – менее месяца. Иными словами, научное сообщество сомневается в безопасности продукта НИЦЕМ имени Н. Ф. Гамалеи. Несмотря на утверждение главы РФ, этот препарат не прошел качественной клинической проверки, имеет значительное количество осложнений (144 осложнения). Однако, это не помешало запустить производство еще в августе.

Теоретическая оценка эффективности – 92%. При этом, цена уже не “теоретическая” – 10 $. Дополнительной опцией является букет осложнений и вероятность заболеть коронавирусом (3 врача в России заразились CoViD19 после вакцинации). Проблема Sputnik V не в происхождении, а в качестве продукта, которое является весьма сомнительным.

Китайский препарат BBIBP-CorV, который разрабатывал Пекинский институт биоресурсов, уже зарегистрирован в Китае, Бахрейне и ОАЭ. Вакцина от Sinopharm представляет собой химически инактивированный вирус, к которому собственно и образуется иммунитет. По оценкам исследователей, уровень протикоронавирусной защиты достигает 86%. Китайцы обещают выход продукции до конца 2020 года.

В Украине некоторые частные клиники уже обещают своим клиентам возможность вакцинироваться в начале 2021 года. Инактивированная вирусная вакцина китайского производителя Sinovac Biotech стоит 110 $ за дозу. О безопасности известно мало, однако такого рода вакцины несут высокие аллергические нагрузки и она не зарегистрирована в Украине.

В общем, в 2021 человечество шагает с уверенностью о действенности целого ряда вакцин. Западные демократии уже обеспечили поставки вакцины в свои страны. С 8 декабря началась вакцинация в Великобритании, с 15-го – в США, 19-го – Израиль, а 27 декабря – в этот список присоединятся страны-члены ЕС. Украина остается ждать обещанного от COVAX (8 млн доз) и активно искать способы получения вакцин от рекомендованных ВОЗ производителей. На соответствующие цели отечественный госбюджет в 2021 запланировал 2,6 миллиарда гривен. Однако, хватит этого всего на 4 миллиона доз. При таких расчетах планируется провести вакцинацию 6 млн граждан в стране с населением в около 40 млн. Как и предсказывали в Bloomberg, для всех остальных возможность получить вакцину появится только в 2022 году. Однако, много ли таких будет в стране с доверием к вакцинации 55%? Это уже вопрос другого порядка.