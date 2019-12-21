Президент Владимир Зеленский обещал еще до 1 декабря легализовать игорный бизнес. Но вместо закона об "игорке" в день Святого Николая он получил "розги". В результате разгневанный президент позвонил министру Авакову и потребовал закрыть все нелегальные игровые залы. Министр пошел закрывать, только не те. В ответ президент задействовал СБУ, а на утро в игру вступил Кабмин. Есть ли доля правды в мэме "Аваков Гончаруку: закроешь мои залы — сядешь за убийство Шеремета", разбирались #Буквы.

В Украине осталось не так много схем и сфер, где можно заработать большие деньги. Игорный бизнес – одна из них. Причем здесь зарабатывание денег может произойти как для бюджета путем легализации, так и в собственный карман – путем выписывания нужных правил легализации.

2 сентября президент объявил план действий: до 1 октября Камин должен подать законопроект о легализации игорного бизнеса, а 1 декабря его должна утвердить Верховная Рада.

На пресс-конференции 9 октября президент несколько расширил свое видение, как произойдет легализация: “Мы уменьшим количество людей, которые тратят свои последние деньги. Это в основном простые люди. Первый этап – казино в пятизвездочных отелях, где на конкурсах очень дорого будет продаваться лицензия”.

На самом деле законопроект, который нарабатывался на тот момент налоговым комитетом Рады, имел несколько иные приоритеты. По сути, он давал возможность легализоваться владельцам виртуальных казино, которые до этого должны были платить миллионы долларов взяток силовикам, которые крышевали их бизнес.

Как так получилось, сейчас коротко напомним. В 2009 году правительство Юлии Тимошенко запретило в Украине весь игорный бизнес, кроме лотерей. Держатели лотерейных лицензий должны неплохо заработать. Но уже со следующего года по подворотням крупных городов начали буйным цветом развиваться нелегальные букмекерские конторы и игровые залы. МВД времен Захарченко неплохо зарабатывало с того, что не замечало этих заведений.

Но все же компьютер мало похож на лотерейный билет, поэтому бизнес надо было как-то урегулировать. Тем более, различные группы в окружении Януковича боролись за то, чтобы присесть на этот поток через легализацию.

Например, Николай Азаров мечтал посадить своего сына во главе органа, регулирующего деятельность игорного бизнеса.

В результате в 2012 был принят закон, который предусматривает, что государственная лотерея может проводиться с использованием электронной системы принятия ставок, позволяющей заменить лотерейные билеты другим способом фиксации права на получение приза.

В законе было указано, что электронная система принятия ставок состоит из центральной электронной системы и самих терминалов. Таким образом, по сути был легализован видео-лотерейный терминал (VLT). То есть вместо автомата, который продает билеты, мы получили игровые автоматы, через которые ты непосредственно играешь.

Оставался нюанс — лицензию на это все тебе мог продать только тот, у кого она была на лотерею.

И вот, во времена президента Порошенко началась борьба за то, кто будет монополистом на этом рынке. В 2015 против двух операторов – “М.С.Л.” и “Патриот” – ввели санкции за якобы спонсирование “ЛНР-ДНР.”

На рынке остался только УНЛ, чьи интересы представляли Александр Третьяков, Глеб Загорий и Борис Ложкин. Монополию попытались усилить путем принятия закона, согласно которому лотерейным бизнесом может заниматься только компания с десятилетним опытом, которая не находится под санкциями, но его провалили в Раде. В том числе усилиями группы “Возрождение”, возглавленную Виталием Хомутынником, которого связывали с “М.С. Л”.

Рынок остался полуподпольный. Но “Космолот”, “Фаворит-спорт”, “Пари-Матч” и другие все равно получили лицензии через УНЛ.

При этом новые гемблинговые и бэтинговые конторы связывали с украинскими силовыми структурами, “Космолот” – с СБУ, “Спортлото” – с МВД.

С приходом к власти Владимира Зеленского представители игорного бизнеса стали договариваться о законе о легализации, чтобы больше не платить ни силовикам, ни владельцам лотерейных лицензий.

При этом журналисты довольно быстро выяснили, что президент Зеленский дружит с гендиректором ТМ “Parimatch” Сергеем Портновым, а лидер фракции “Слуг народа” Давид Арахамия дружит с юристом Андреем Астаповым, который работал с “Пари-матч” и “Фаворит”.

И именно Астапов был привлечен к написанию этих законов. А появление на рабочих группах некоего литовца Бориса Баума заставило задуматься, что на украинский рынок зайдут еще и россияне.

Юристы, работающие в этой сфере, рассказали #Буквам, что договоренности были очень серьезные и лоббисты закона уже даже закупили на миллионы долларов оборудование для бизнеса. Между тем Кабмин уже строил планы, как получит от легализации свои 5 или 8 миллиардов гривен.

Но владельцы нынешних бенефитов с законом тоже не дремали и провели свою борьбу с законопроектом. Сначала к внесенноому Кабмином тексту подали 8 альтернативных, затем кабминовский провалили на комитете и его пришлось дорабатывать.

Как утверждают источники #Букв, провал законопроекта очень разозлил президента Зеленского и он почему-то решил, что к этому приложил руку министр Аваков. Вечером он позвонил министру и потребовал провести рейд и закрыть все игорные заведения.

Мы не можем проверить достоверность фразы “ор стоял такой, что казалось слюна летела из трубки”, но факт таков, что вечером МВД отдало распоряжение провести рейд по игорным заведениям. Кроме тех, которые имеют лицензии УНЛ и “М.С.Л”.

В ответ СБУ, возглавляемая другом детства Зеленского Иваном Бакановым, провела рейд по заведениям, которые имеют именно лицензии УНЛ и “М.С.Л”.

Утром оба ведомства обменялись любезностями в виде отчетности о проделанной работе.

В частности, оперативники СБУ провели 57 одновременных обысков по месту расположения “злачных мест, действовавших под “крышей” правоохранителей.

Во время спецоперации правоохранители изъяли 33 стола для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и почти 1 миллион гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

В ответ в Национальной полиции Украины заявили о закрытии 152 нелегальных игорных заведений, большинство из которых работали под видом распространителей государственных лотерей.

“В некоторых заведениях обыски продолжались по 5 часов. Некоторым правоохранители предлагали пойти на мировую. Мы отказались. В результате днем я узнал, что тех, кто согласился пойти на мировую, потом взяли за дачу взятки”, – рассказывает один из юристов, которому минувшей ночью пришлось защищать интересы игорного бизнеса.

Но на этом интриги не закончились. Утром Кабмин издал распоряжение, которым запретил распространение игорного бизнеса под видом лотерей.

“Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам на распространение государственных мгновенных лотерей”, – отметил премьер Алексей Гончарук.

Соцсети отреагировали мгновенно в виде мэма.

Хотя кое-кто решил, что поскольку “дубинка” в руках у Авакова, то он все равно в плюсе.

“На самом деле это удар по Авакову, потому что он уже не сможет прикрыться при непроведении обысков лицензиями УНЛ и “М.С.Л”. И это реакция как раз на хитрый рейд МВД, на который ночью ответили облавами под патронатом губернаторов и местных управлений СБУ, а утром добили Кабмином”, – говорит собеседник #Букв.

“Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай … те “, – написал днем гневный пост президент.

Судя по всему, между президентом и министром вновь пробежала черная кошка. Но во что это выльется в дальнейшем — отставку или новое перемирие – поймем позже. Как может выглядеть тайная сила Авакова, президент увидел во вторник под Радой на протестах по земле.

Что касается законопроекта, то не стоит думать, что он был хороший. Наибольший его минус – он никак не решает социальный вопрос лудомании. И выступление депутата Ольги Бельковой, которая рассказала о трагедии своей семьи, просто яркий пример.

Это законопроект не об интересах людей, а о перераспределении сфер заработка, отсюда и такая борьба.