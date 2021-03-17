Время слов для Зеленского прошло. Настало время действий. Или бездействия. Со всеми вытекающими последствиями.

Офис Директора национальной разведки – орган который координирует все разведсообщество США – опубликовал официальный отчёт о вмешательства иностранных государств в президентские выборы в Америке. К сожалению, часть этого отчета оказалась посвящена Украине.

В частности, в отчете указано, что публикация «плёнок Порошенко – Байдена» через народного депутата Андрея Деркача координировалась российскими спецслужбами с целью дискредитации Джо Байдена и что в этой кремлевской спецоперации принимали участие другие украинцы, названные в отчёте частью российской сети влияния, распространяющие эти нарративы.

Что это означает?

Во-первых, этот отчёт – огромный удар по имиджу и геополитической субъектности нашего государства. Из отчета следует, что Украина стала одним из центров вмешательства в выборы, наряду с Россией и такой страной-изгоем как Иран. Во-вторых, отчёт четко фиксирует факты присутствия на нашей территории развёрнутой сети влияния спецслужб России. Сети, которая работала и координировалась из Кремля при полном попустительстве украинской власти.

И в-третьих, что важнее всего, отчёт фактически фиксирует позицию американского государства по вопросу вмешательства в выборы. Отныне лица и государства указанные в отчёте – это не субъекты, которые помогали тому или иному кандидату в президенты, а субъекты которые подрывали сам государственный строй США и американскую демократию. Иными словами – враги Америки, вне зависимости от того, за кого голосуют американцы. Эта позиция отлита в гранитном слове американских спецслужб. Любые дискуссии или сослагательные наклонения после этого теряют свой смысл.

В последнее время в украинском политикуме и обществе активно обсуждается вопрос стагнации наших отношений с США. Президент Байден не спешит с назначением посла в Украину. Прямого телефонного разговора между Владимиром Зеленским и американским лидером так и не произошло. Американок издание «Вашингтон Пост» посвятило этой теме отдельную статью – указывая на то, что отношения с Вашингтоном не улучшатся до того момента, как Владимир Зеленский не решится на более активную борьбу с Игорем Коломойским. Чьи ставленники были в том числе активно задействованы в распространении «плёнок Порошенко – Байдена».

Сам украинский президент после передовицы американской газеты был вынужден поддержать санкции США против Коломойского. Но поддержка эта оказалось скорее моральной, чем практической. Более того, в ￼очередном видеообращении Владимир Зеленский рассказал о своей готовности бороться с олигархами, вне зависимости от их фамилий, упомянув в этом обращении и имя Петра Порошенко. Иными словами, Владимир Зеленский решил сыграть в дурачка, размыв тему и сделав вид, что сигналы из Вашингтона ему не до конца понятны.

Так вот, разочаруем президента Украины. С момента публикации отчета американской разведки время сигналов для него прошло. Вашингтон подтвердил свою позицию документом. И как бы Владимир Зеленский не юлил, откупиться от Вашингтона очередным видео или очередным заявлением о полной поддержке ему не удасться. США заявляет четкую позицию – украинские политики были задействованы в атаке на Америку.

И если Владимир Зеленский хочет получить поддержку США, реакция на документ должна быть однозначной. И выражаться не в дипломатических посланиях или видеообращениях к мировой общественности. А в уголовных делах и расследованиях. В реальной, а не пиар-борьбе с российской сетью влияния, атаковавшей США с нашей территории под соглашательское поддакивание президента Украины на его пресс-конференции.

В противном случае Зеленскому, а вместе с ним и Украине, грозит самый масштабный за последние десятилетия международно-политический кризис. И возможно определенна внешнеполитическая изоляция со всеми вытекающими последствиями. Изоляция, которой обязательно воспользуется Кремль для продвижения своих интересов по отношению к Украине на международной арене. Время слов для Зеленского прошло. Настало время действий. Или бездействия. Со всеми вытекающими последствиями.