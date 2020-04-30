После жалоб ДТЭК на кризис лояльная ему и.о. министра остановила три блока атомных электростанций, что расчистит рынок для электрогенерации Ахметова

Работающий ресторан Николая Тищенко «Велюр» на фоне предсмертных судорог всего остального ресторанного бизнеса, пиар президента на доставке масок, которые оказывается закупил непонятно почему работающий «Эпицентр» – это все разочаровывает и подрывает веру в справедливую власть. Но это все цветочки. Ягодки – это то, что три блока атомных электростанций остановят ради интересов олигарха Рината Ахметова.

Ахметов стал мало зарабатывать

Теплая зима и экономический кризис от коронавируса не только обрушили цены на нефть на мировом рынке. Это также ударило и по энергетике.

Падение по энергетике за март, по данным Госкомстата, составило почти 10%.

14 апреля гендиректор ДТЭК Максим Тимченко провел онлайн-брифинг, на котором пожаловался на кризис на энергорынке.

“На складах ТЭС и шахт накоплено более 2,9 млн тонн невостребованного угля. В стране приостановлена работа около 30 угольных шахт, в простое находятся более 40 тыс. человек. Убыток тепловой генерации за последние полгода составляет 3,1 млрд грн. Все ТЭС работают ниже минимального состава, около 50% сотрудников находятся в простое”, – сообщил Тимченко.

“Сегодня около 90 тысяч человек работает в этой отрасли. До 30% производства электроэнергии, до последнего времени, было с использованием угля. Естественно, шахты строились вместе с городами, и в этой отрасли более 65 моногородов, в которых проживает более 1 миллиона 300 тысяч людей, наших украинцев”, – заявил Тимченко.

Гендиректор ДТЭК пригрозил, что если государство не пересмотрит свои взгляды на отрасль, то они пойдут по пути Великобритании, где когда-то за год остановили 20 шахт.

Тимченко анонсировал, что с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения “ДТЭК Павлоградуголь”, обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

Видимо, власть услышала голос ДТЭК, потому что через два дня после брифинга, Ольга Буславец, которую уже не раз обвиняли в лоббизме интересов компании Ахметова, таки получила должность и.о. главы министерства энергетики.

Через 12 дней после этого Буславец составила новый прогнозный баланс по энергетике, согласно которому атомщики должны будут остановить три блока-миллионника на 2-3 месяца, и сократить выработку на 7 остающихся работать.

Как убить курицу, которая несет дешевые яйца

По данным Энергоатома на 30 апреля в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №2 Запорожской АЭС выведен в резерв.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 133-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС пятнадцатые сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС пятнадцатые сутки планового ремонта.

28 апреля турбогенератор ТГ-3 энергоблока №2 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС подключен к сети после завершения ремонта. А через 10 дней его остановят опять.

Обычно каждое лето в Украине работает 10 из 15 энергоблоков, а сейчас будет только 7.

В результате по итогам года Энергоатом получит минус 7 миллиардов кВт-ч выработки в сравнении с предыдущей версией прогнозного баланса, утвержденной Минэкоэнерго в марте этого года. При том, что электроэнергия атомки самая дешевая и идет на потребление населения. Также с нее выплачивается компенсация по зеленому тарифу, который очень высок.

Это решение уже вызвало возмущение у главы профильного комитета Рады Андрея Геруса.

«Государственный Энергоатом не может быть дойной коровой для частных интересов. На этих выходных впервые произошел прецедент, в связи с низким потреблением электроэнергии, ограничена было выработка исключительно атомных блоков Энергоатома. Ранее на выходные 4-5 апреля, 11-12 апреля и 19 апреля ограничения касались, как атомных блоков (продают электроэнергию) по 70 копеек, так и производителей по “зеленому” тарифу (4-5 грн.). А в эти выходные впервые за апрель все ограничения возложили только на Энергоатом», – написал Герус.

«Я понимаю позицию, когда в связи с проблемами в стране и экономике все понемногу “затягивают пояса”. Но когда все проблемы сбрасываются на государственный Энергоатом, а частных это не затрагивает, то это называется приватизация прибылей и национализация убытков. Или кто-то считает, что отказываться от дешевой электроэнергии по 70 коп в такой тяжелый период – это государственная позиция?», – добавил он.

По подсчетам сотрудников Энергоатома, с которыми говорили Буквы, его бутыки составят 6,3 миллиарда гривен.

Шахтеров Ахметова губит зеленая генерация Ахметова

У Геруса есть повод для злости. Если в документе Буславец посмотреть прогноз для АЭС на май, то это будет 4,9 млрд кВт-ч. Для сравнения в мае 2019-го Энергоатом отпустил 6,6 млрд кВт-ч. Выходит в этом году у атомщиков минус 1,7 млрд кВт-ч по маю. А вот прогнозная доля ТЭС на май этого года – 3,2 млрд кВт-ч, что лишь на 200 млн кВт-ч меньше, чем в мае 2019 года.

Выходит, что Энергоатому обрезали отпуск в Объединенные энергосистемы более чем на четверть, а тепловикам только на 6%.

Единственное объяснение, с учетом текущей ситуации на энергорынке и в ОЭС может звучать так: тепловиков пришлось урезать, потому что «зеленым» нужно было добавить (у них в сравнении с маем прошлого двукратный рост – с 475 млн кВт-ч до 1 млрд кВт-ч).

А теперь давайте вспомним, у кого больше всего ВЭС и СЭС в Украине. Правильно, у ДТЭК. То есть именно эта генерация и забирает рабочие места у шахтеров, о которых так печется Тимченко, а не импорт из Беларуси, против которого так борется компания Ахметова.

Но получается, чтобы дать компаниям Ахметова заработать (и шахтам, и зеленке), в спячку отправляют государственный Энергоатом.

Есть информация, что «противоэпидемическое» сокращение выработки электроэнергии для Энергоатома продолжится и в третьем квартале года, тогда как отмены карантина, а значит и постепенного восстановления потребления электроэнергии мы все ожидаем до конца первого полугодия. Если энергоблок №2 ЗАЭС, выведенный в резерв с 21 апреля, планируют подключить к энергосистеме 30 июня, то энергоблок №6 ЗАЭС планируют держать в холодном останове с 10 мая по 15 августа, а РАЭС-3 с 10 мая по 4 августа.

Все это время у ДТЭК будет возможность наращивать объемы продаж на искусственно освобожденном поле.

Кстати, экспорт из «Бурштынского энергоострова» будет выше, чем импорт. Европейское энергетическое сообщество уже присоединилось в марте к расследовании АМКУ о злоупотреблении компании Ахметова. ДТЭК подозревают в том, что он значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии на Бурштынский энергоостров, не используя предоставленные ему трансграничные пропускные способности.

«Если при бывшем и.о. министра энергетики Шубине еще были поползновения принудить собственников ВДЭ к миру через сокращение их доли в энергобалансе, то в урезанном для всех остальных проекте прогнозного балансе ОЭС от Буславец, «зеленая» генерация получает добро на 11,4 млрд кВт-ч по итогам года, что больше чем на 1 миллиард киловатт-часов чем в предыдущем году», – говорит собеседник Букв.

Что это означает для потребителя? Электроэнергию по 56,7 копеек замещают электроэнергией по 1 грн 80 коп и по 5 грн. До этого потребитель не платил реальную цену за «зеленую» энергию, ее оплачивали за счет перепродажи электроэнергии Энергоатома. Но теперь этой энергии будет на четверть меньше, а значит не исключено, что спасать Ахметова от убытков будет население.

Во-первых, конкуренция ограничивается, а значит цена будет расти. Энероатом – это же дешевый конкурент ДТЭК. Именно Энергоатом обвалил цены осенью прошлого года. Поэтому сначала они добились ограничения импорта. А потом остановили Энергоатом. В итоге даже цена для населения может вырасти», – говорит собеседник Букв на энергетическом рынке.

Так что, как и в истории с рестораном «Велюр» приходится вспомнить Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других» .