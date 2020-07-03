Крах популистских режимов всегда связан с тем, что экономика — злая стерва. Она не просматривает оптимистичные ролики из кабинета президента, не сидит на парадах, не аплодирует зажигательным речам.

Наверняка представители наших западных партнеров удивились официальным высказываниям главы киевской областной организации партии “Слуга народа” Дубинского. На следующий день после того, как Яков Смолий вошел в кабинет президента главой Нацбанка, а вышел с написанным заявлением об отставке и словами о политическом давлении на Нацбанк, народный депутат Дубинский пришел в эфир телеканала 1+1 чтобы, цитирую: “В…ать в тупой собачий рот Смолия”.

Высказывание депутата можно было бы проанализировать с точки зрения клинической психологии. Подпадает ли вербализованное депутатом подсознательное желание противоестественного контакта с животным под аддиктивный, либо делинквентый тип девиации. Иными словами – являются ли подавленные фантазии о половом сношении депутата с собакой видом специфической сексуальной зависимости, либо особым симптомом антисоциального расстройства личности. Можно было бы сказать и о том, что из себя представляет президент государства, который толерантно относится к подобному поведению людей, действующих от его имени.

Однако, если не вдаваться в такие подробности и размышлять над произошедшим исключительно в политическом контексте, стоит сделать вывод, что отставкой Смолия Владимир Зеленский совершил самострел. И для него самого, и для государства.

Низвержение главы Нацбанка невозможно рассматривать вне контекста. Независимость Нацбанка от Банковой и Кабмина всегда было одним из основных требований МВФ и прочих кредиторов. Однако эта независимость всегда мешала по крайней мере двум людям. Во-первых, Игорю Коломойскому. Так как именно Нацбанк выступал и выступает основным ответчиком по искам олигарха к государству в его попытке оспорить национализацию “Приватбанка”. Более того, принятый недавно под давлением кредиторов закон о банках, в нормативном поле которого теперь рассматриваются иски Коломойского, еще значительно увеличил роль Нацбанка в этом процессе. Фактически именно от Нацбанка и его экспертизы во многом зависит, сможет ли Коломойский рассчитывать на какою-либо денежную компенсацию за потерю своего банка.

Владимир Зеленский, с другой стороны, столкнулся с проблемой резкой потери собственного рейтинга. Растущая дыра в бюджете, вызванная экономическим гением обслуживающего интересы Коломойского и Ахметова правительства, поставила перед президентом вопрос ребром – либо отказаться от потакания традиционным олигархически-политическим кланам и от своего популизма, либо в погоне за рейтингами включить печатный станок. Судя по тому, что Зеленский публично потребовал от правительства повысить минимальную заработную плату до 6500, Зеленский выбрал второй путь. И именно независимость Нацбанка и его сбалансированная монетарная политика – комплекс мер направленный на то, чтобы количество валютной массы в экономике не превышало ее реального объема, стала на этом пути препятствием.

Все слова о том, что независимость Нацбанка сохранится, являются не более чем рассказами для бедных. Потому что сам Владимир Зеленский недавно обещал “дожать банковскую систему”, которая по его мнению была слишком независимой. А депутаты его фракции начали массово клепать видео о том, почему запуск печатного станка и инфляция – это хорошо.

Доверие – самый дорогой ресурс в современном мире. И подобное поведение власти окончательно подрывает доверие международных партнеров к нашей стране. Пускай достаточно мягкие заявления послов G7 и МВФ не вводят в заблуждения ни вас, ни власть. Проблема нынешней власти состоит в том, что выходцы из криворожских подворотен допускают извечную ошибку мелкой шпаны – путая вежливость со слабостью.

Дальнейшую траекторию событий спрогнозировать несложно. И как траектория самолета с отвалившимися крыльями ее конечный пункт предопределен заранее. В ситуации, когда внешнее кредитование прекратиться, ставший под знамена Зеленского Нацбанк начнет эмитировать гривну, которая через систему внутренних банковских операций с ценными бумагами начнет поступать в экономику и бюджет. За счет этой массы Зеленский попробует устроить конец эпохи бедности. А для удержания курса гривны Нацбанк начнет сжигать свои золотовалютные резервы. Несмотря на это, цены начнут расти, так как количество национальной валюты на рынке начнет превышать реальный объем товаров и услуг. Однако до поры до времени эта система еще сможет каким-то образом держаться на соплях и палках. Пока какое-либо одно кризисное событие не хлопнет шаткий карточный домик экономики.

Разрушительный кризис в Венесуэле, например, начался из-за простой засухи. Которая вызвала снижение мощности основной Венесуэльской ГЭС. Последующие отключения электричества отправили в нокдаун бизнесы и производства, и страна, которая была истерзана популизмом команданте Николаса Мадуро, без шансов на внешнюю помощь, провалилась в черную дыру бедности и разрушения. В 2019 году инфляция в Венесуэле достигла 10000000%! Рассказывающим сказки венского леса “Слугам народа” было бы не лишним ознакомится с уникальным опытом этой страны по отказу от “внешнего управления”.

Крах популистских режимов всегда сопряжен с тем, что экономика – злая стерва. Она не смотрит оптимистические ролики из кабинета президента, не сидит на парадах, не аплодирует зажигательным речам о победе над мировым капитализмом и о выбранном нацией третьем пути очередного Чучхе. Экономика растет, если у власти в стране находятся адекватные профессионалы, и всегда схлопывается в случае если народ допускает к управлению государством идиотов.

И моя уверенность в том, что мы близки к фатальному сценарию, вызвана не гениальными прогностическими способностями, а памятью. Ведь Украина уже проходила по этой дорожке – во времена Виктора Януковича. Который ради поддержания курса, отрезанный от западных кредитов и рассматривающий бюджет исключительно в качестве своей кормушки к 2014 году израсходовал все запасы и попросту продал нас России. Отмечу, что у Зеленского не будет даже такой опции. Потому что никаких денег Россия ему не даст. Так как ей нужен не Зеленский, а крах нашей государственности.

И если Россию за глаза называют Нигерией в снегах – намекая на то, что Россия – страна третьего мира с нефтью. То мы в скором времени уверенно сможем претендовать на звание Венесуэлы в снегах – государства третьего мира, которое провалилось в пропасть кризиса не по объективным причинам, а исключительно благодаря неадекватности и некомпетентности правящей верхушки.