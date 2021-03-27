Коллекцию весна-лето 2021 дизайнерам пришлось создавать в период первого локдауна, когда мир еще находился в шоке от пандемии коронавируса и того, как она изменила привычную жизнь. Учитывая то, как сильно изменились наши потребности, модный мир также быстро пересматривал концепцию того, что и как надо носить. Отсюда и тренды на минимализм и экологичность, а также потребность в ярких цветах и блеске.

90-е возвращаются

Коллекции 2021 отметили возвращение к тенденциям моды 90-х, когда на подиумах блистали супермодели Кладиа Шифер, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста. Унисекс, но сексуальный, четкие и графические линии, но едва завуалированная прозрачность – доминировали на подиумах.

Комфорт

Учитывая то, как много времени мы теперь проводим дома в удобных домашних спортивно-пижамных костюмах, модные дома предложили более изящные вариации на эту тему. Поэтому покупайте платья, брюки, свитшоты, в которых будет удобно и дома, и на улице.

Candy

Впрочем, не все так скучно и утилитарно. Многие дизайнеры добавили в свои коллекции нежный розовый. Когда солнца еще не хватает, воздух еще не прогрелся, тепла и радости добавит цвет – клубничная ванилька, малина, вишневый молочный коктейль.

Низкая талия

Что же, низкая талия возвращается. Не все ее любят, но нижняя линия живота снова дерзко выглядывает даже в деловых костюмах, позволяя брюкам и юбкам чувственно подчеркнуть линию бедер.

Коллажи, разноцветная полоска и пэчворк

Сочетание различных тканей, ярких принтов, разноцветной полоски и стиля пэчворк – тоже стало признаком коллекций весна 2021. Разумное использование одежды не должно быть скучным и пресным. А серые будни требуют ярких вкраплений цветов и фактур.

Шорты

Совсем короткие и до колен, яркие, джинсовые и кожаные – шорты представлены на подиуме в самых разнообразных вариациях. Поэтому без них в этом сезоне будет трудно обойтись.

Широкие брюки

Если не любите шорты, не теряйте надежду. В моде третий сезон подряд широкие брюки. Это не только очень удобный фасон, но и интересный для диизайнерив. Поэтому в коллекциях “весна-лето 2021” они были представлены в самых разнообразных вариациях.

Victoria Beckham. Фото Andew Vowles

Кардиганы

Кардиганы – еще дна вещь, на которую стоит обратить внимание этой весной. Удобный и теплый он не только вас согреет, но и сделает модным ваш образ. В этом сезоне очень популярны олдскульные кардиганы, как в фильмах про британские университеты.