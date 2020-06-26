Британская неправительственная аналитическая организация Earthsight уже второй раз выпустила исследование, в котором обвиняет украинское государство в незаконных рубках леса для продажи на экспорт.

Вырубка лесов всегда была болезненной темой для Украины. Два года назад она больно прозвучала в контексте убийства Екатерины Гандзюк. Потоп в Закарпатье снова заставил вспомнить, к чему может привести бездумное обогащения на экспорте леса. И тут как раз британская неправительственная аналитическая организация Earthsight уже второй раз выпустила исследование, в котором обвиняет украинское государство в незаконных рубках леса для продажи на экспорт.

Рубили даже в локдаун!

Исследование Earthsight, продолжавшееся 18 месяцев, очень длинное и детальное и тезисно в нем говорится о том, что:

компания Ikea продает буковые стулья, изготовленные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах Украинских Карпат;

незаконная заготовка древесины возможна из-за коррумпированности государственных лесохозяйственных предприятий, которые управляют большинством лесов Украины; на оффшорные счета коррумпированных друзей Виктора Януковича в 2011-14 годах поступали миллионы долларов от иностранных компаний – как взятки за доступ к лесоматериалам;

Лесной попечительский совет (ЛОР – Forest Stewardship Council, FSC), которий образует главную систему зеленой маркировки древесины в мире потерпела существенную неудачу. Незаконная древесина в буковых стульях Ikea имеет сертификат FSC, как и многие бревна, за которые было заплачены взятки при Януковиче.

такие неудачи FSC, как в Украине, повторяются во всем мире: безумная незаконная вырубка леса, расчистка огромных урочищ драгоценных лесов, побои и убийства представителей местных общин.Earthsight обнаружила, что незаконная вырубка лесов для производства буковых стульев Ikea продолжалась даже во время мирового локдауна (lockdown) в связи с COVID-19 в апреле 2020 года.





На исследование Earthsight обратил внимание экс-народный депутат (внефракционный), а сейчас – член правления Сети защиты интересов «А Н Т С» – Остап Еднак. Он отметил, что ответственное за контроль над вырубками Государственное агентство лесных ресурсов Украины не признает проблемы.

“Вместо того, чтобы приспособить нашу практику к международным стандартам, Гослесагентство ищет возможности, как обойти международное экологическое законодательство, – сказал Остап Еднак. – Вместо проведения качественной экспертизы по Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по закону 2017 года, они уменьшают по документам участок вырубки объемом менее одного гектара, когда ОВД становится ненужной, а это снимает ограничения по вырубкам. Я слышал также, что представители Гослесагентства вообще хотят отменить процедуру ОВД через изменения в законодательство. Этим занимается председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий, а изменения по смягчению экологических стандартов готовят в Офисе эффективного регулирования BRDO, откуда Заблоцкий и пришел на эту должность”.

Гослесагентство подозревает транснациональный заговор

IKEA в день выхода расследования пообещала проверить поставки украинского леса.

В то же время Гослесагентство не замедлило с ответом на обвинения со стороны Earthsight, но уже само название этого ответа вызывает ассоциации со временами правления упомянутого в докладе британцев Виктора Януковича: “Исследование “Earthsight” имело целью дестабилизировать ситуацию в лесной отрасли Украины”.

Андрей Заблоцкий поручил проверить факты, изложенные Earthsight, но сразу же обвинил организацию в необъективности. Он напомнил, что в предыдущем исследовании Earthsight из 18 участков рубок проанализировала по его мнению только 4, а затем экстраполировала данные на всю страну. Кроме того, Андрей Заблоцкий считает, что объективное исследование должно соответствовать трем требованиям:

– привлечение специалистов специализированных лесозащитных предприятий (очевидно, самого Гослесагентства – О.Ш.)

– Предоставление информации о составе международных и отечественных экспертов;

– Информацию о финансировании и заказчике такого исследования.

“Не случайно и то, что информация публикуется в момент выхода компании ИKEA на рынок Украины, – добавляет Андрей Заблоцкий. – Убежден, что исследование имело целью подорвать доверие к одной из самых авторитетных систем лесной сертификации в мире и дестабилизировать ситуацию в лесной отрасли Украины “.



Председатель Гослесагентства также обратил внимание на то, что за 5 месяцев этого года незаконные рубки в Украине уменьшились на 46%.

Украина может потерять миллиард евро

Остап Еднак категорически не согласен с позицией Гослесагентства. Он напомнил, что в аналитическом отчете Taiex (экспертная миссия технической помощи ЕС) “Реформа лесного хозяйства Украины” словосочетание “незаконные вырубки” (illegal logging) повторяется 24 раза, а само слово “незаконный” – 36.

По мнению Еднака, количество незаконного уничтожения древесины в Украине приближается к 40% от всего объема, и эти цифры известны нашим европейским партнерам. В докладе Earthsight эту цифру оценивают еще более пессимистично: “около 60% вырубок в Украине нарушают местное законодательство. В основном речь идет о нелегальных вырубках под видом санитарных работ “.

“Следствием скорее всего будет потеря рыночных позиций для Украины в Европейском Союзе, – считает экс-депутат, – Украинским производителям грозит полный запрет доступа на рынки ЕС”.

Насколько это существенные потери?

По данным Государственной службы статистики, объемы продукции (товаров и услуг) лесного хозяйства (в фактических ценах) в 2017 году составили 13,7 млрд грн. В 2018 году на внутреннем рынке было реализовано лесной продукции на 14,1 млрд грн, в 2019 – на 12,8 млрд грн. Это свидетельствует о том, что якобы экспорт леса в ЕС крайне незначительный, но на самом деле все совсем не так.

По данным Гослесагентства, в декабря 2019 года из Украины экспортировали 54,4 тысячи кубометров изделий из древесины, а в феврале 2020 году этот объем вырос на 25% – до 68 000 кубометров. Андрей Заблоцкий подчеркнул, что это не лес-кругляк (который запрещен к экспорту), а продукция с добавленной стоимостью – различные виды пиломатериалов, треска, дрова колотые, щит, заготовки для европоддонов, пиленные заготовки и др.

Если взять среднюю цену одного кубометра лесной продукции в 874 грн (по данным того же Госкомстата), то получится, что Украина может потерять более 713 млн грн в год. Но в странах ЕС цены на древесину значительно выше. Предварительное исследование Earthsight утверждает, что Украина является крупнейшим экспортером древесины в ЕС и в 2017 году и поставляла ориентировочно 70% от общего объема экспорта на сумму более 1 млрд евро в 2017 году.

Расследователи с Earthsight утверждают, что один из предыдущих глав Гослесагентства Украины Виктор Сивец попал под следствие за отмывание денег и многочисленные взятки от импортеров леса за предоставленный доступ к сырью по смешным ценам, благодаря чему он получил на свой счет в швейцарском банке более 30 млн. евро. И это уж точно не фантазии “британских ученых”, ведь Виктора Сивца называют не иначе как “лесником Януковича”. Глава Общественного Движения “Родная страна” Николай Томенко сообщил, что “против него (Виктора Сивца – О.Ш.) и его жены с российским гражданством возбудили уголовное дело по подозрению в отмывании доходов. В частности, речь шла о почти 3 млн. долларов на счетах жены в швейцарском банке и около 10.8 млн. евро и 3.6 млн. долларов общей неправомерной выгоды по продаже украинской лесопродукции за границу “.

Не грозит ли нам еще и “лесник Зеленского”?

Председатель ОО “Лесные инициативы и общество” Дмитрий Карабчук занимается расследованиями незаконных рубок уже более 5 лет. По его мнению, Гослесагентство в своей деятельности имеет существенный конфликт интересов: ведь оно и контролирует вырубки и занимается хозяйственной деятельностью. “Это способствует системной коррупции, – говорит он. – И системной незаконной вырубке в промышленных масштабах, когда снаружи рубка выглядит законной, имея все документы, но на самом деле она осуществляется с нарушением законодательства Украины. Это происходит путем внесения в документы недостоверных данных “.

По мнению Дмитрия Карабчука, бизнесу нужно сырье, и ему все равно, каким образом ее получить, поэтому взятки, которые, вероятно, получал “лесник Януковича” – это один из инструментов.

Аналитик МБО “Экология-Право-Человек” Петр Тестов считает, что Гослесагентсву нечем возразить по конкретным фактам, а вину признавать оно не хочет. “Это очень обидно, потому что покрывая коррупцию и нарушения в лесной отрасли руководство Гослесагентства в первую очередь создает проблемы именно лесной отрасли – покупатели из ЕС не захотят связываться с” токсичной “древесиной, какими бы сертификатами они не прикрывались”, – говорит Петр Тестов.

По мнению аналитика, важно чтобы Гослесагентства признало сам факт того что большинство незаконных рубок проводят сами предприятия лесной отрасли, когда выписывают лесорубные билеты с нарушением требований законодательства, и остановить это.

“Однако я сомневаюсь что это произойдет – действующее руководство отрасли полностью повторяет риторику своих коррумпированных предшественников”, – говорит Петр Тестов.

Он считает, что правительство должно начать реформу по разделению функции Гослесагентства, чтобы не было сосредоточено в одной структуре все – и хозяйственная деятельность и контроль за назначением рубок и легальностью древесины, планирование рубок и тому подобное.

Остается только надеяться, что в дополнение к “леснику Януковича” мы не получим еще и “лесника Зеленского”.