2020 был непростым годом для украинского книгоиздательства, тем не менее на свет появилось много книг. Некоторые из них ждали, но они не оправдали надежд. О некоторых много говорили, но так и не читали. Некоторые еще не получили заслуженную славу. А о некоторых больше говорили за рубежом. Буквы предлагают 10 лучших книг этого года

Хотя 2020 был непростым для всех, для украинского книжного рынка он стал практически убийственным. Когда в феврале 2020 закрывалось все (и книжные магазины тоже), перед ужасом карантинного домашнего уединения народ массово скупал что угодно, но не книги. Потом отменили два крупнейшие книжные события – «Книжный Арсенал» и так называемый Book Forum, более известный как Форум издателей во Львове. И хотя последний проводил события онлайн, но поскольку договориться о единой виртуальной торговой книжной площадке организаторам и издателям не удалось, то и перерасти в массовые книжные продажи онлайновые литературные дискуссии шансов не получили.

Если учесть, что украинский книжный рынок уже который год до того стандартно работал «под Арсенал» или «под Форум» (как реальные шансы разрекламировать и продать изданое), то отмена книжных ярмарок больно ударила как по карману издателей, так и по амбициям авторов . Первые должны были придумывать, где и как книги продать, вторые – где и как заявить о себе (традиционные презентации с авторскими автограф-сессиями также в этом году стали карантинным табу).

Впрочем, несмотря на карантинный хаос и неопределенность книжного рынка, книги в Украине выдавались, рекламировались и продавались. О некоторых из них больше говорили, чем читали. О других – не столько говорили, сколько читали. Были и те, которые вышли тихо и незаметно. А были и те, которые получили славу, но столько благодаря содержанию, сколько благодаря запретам.

Несомненно, самым громким книгой года можно считать «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани. Но как раз она вышла еще в 2019 году году и в том же году в мае презентовалась на «Книжном Арсенале». О книге поговорили и забыли. Впрочем, все изменилось 19 октября 2020 после решения Дарницкого районного суда города Киева о запрете на ее распространение. Сейчас она – безоговорочный лидер продаж.

Какие же книги выходили и обсуждались в этом году?

Вот перечень из десяти книг, которыми вы точно можете обогатить свою библиотеку и заполнить досуг. В перечень вошли только художественные книги, написанные украинскими писателями (или неукраинскими, но на украинском языке) и выданные именно в непростой 2020.

Читайте и наслаждайтесь.

Толстая книга обо всем на свете: или где искать озеро Амадока?

(София Андрухович. Амадока. – Львов: Издательство Старого Льва, 2020)

Амадока – крупнейшее в Европе озеро, описанное еще Геродотом. Но оно исчезло.

Собственно, этими двумя предложениями начинаются, заканчиваются и исчерпываются подавляющее большинство впечатлений от романа. Оно и не удивительно, потому что продраться сквозь роман толщиной в 826 страниц не всем под силу, а продемонстрировать причастность к обсуждению книги, о которой говорят всем, хочется.

О «Амадока» Софии Андрухович в 2020 году действительно говорили много (вполне вероятно, даже больше, чем читали). Первый большой разговор длиной в сорок пять минут состоялась 23 марта 2020 года. Дело в том, что еще в начале года планировалась большая презентация романа в Художественном Арсенале, но из-за карантина мероприятие перевели в онлайн-формат. Это был один из первых таких опытов. Разговор-презентацию вела директор Художественного Арсенала Олеся Островская-Люта, что красноречиво свидетельствовало о статусности события. Обе участницы были в зеленых платьях.

Если вы споткнулись на последней фразе, и она породила раздраженный вопрос: а какое это имеет отношение к роману, то, вполне вероятно, и роман вам может не понравиться. Зеленые платья или точный хронометраж разговора действительно роман никак не характеризуют, но «Амадока» соткана именно из сплошных деталей и подробностей, которые постоянно отвлекают внимание от сюжета. Возможно, в этом кроется глубокий авторский замысел. Но если вас действительно раздражает, когда героиня (Романа) просыпается от непонятного шума в комнате на первом этаже, спускается туда – и тут читатель вместо того, чтобы узнать, что же там нашло на героя (Богдана), который терзает библиотеку, наталкивается на описание длиной в полстраницы книг, которые падают с полок (с называнием авторов, описаниями корешков и обложек), то нервов нетерпеливого читателя на такое чтение может и не хватить.

Избыток. Избыток всего. Деталей, эпитетов, сравнений, описаний, сюжетных ходов, недоговоренностей, умолчаний, воспоминаний, героев, их судеб, исторических реминисценций. Именно такова суть и сущность «Амадоки». В ней есть все, но именно потому, что есть все, иногда создается впечатление, что нет ничего. Тщательно выписанный текст удивительным образом превращается в своеобразный словарный поток, богатый уточенными и красивыми образами, которые при этом остаются плоскими и не режут до кости. Ну, по крайней мере, настолько, насколько было бы можно резать, потому что говорится в тексте о небанальных вещах.

«Амадока» – роман для внимательного и терпеливого читателя, который читает во имя и ради процесса чтения. Это отнюдь не чтение для развлечения или отдыха. Об этом надо помнить. Так же, как и об том, что ответить честно на вопрос «о чем Амадока?» вы не сможете, даже если его дочитаете. Это реально книга обо всем на свете. В равной степени о елке у дачного дома Романы в Клавдиево, и о потерянном и найденном фотоархиве, и о Георгие Пинзеле, и о Николае Зерове, и о памяти, и о забвении, и всем-всем.

Вполне возможно, «Амадока» вобрала в себе текстов и сюжетов, которых хватило бы на несколько отдельных романов. Но это один, большой, унизанный и пронизанный деталями роман. И смысл прочитать его хотя бы для того, чтобы в этом убедиться.

Не рекомендуется читать поклонникам динамичных сюжетов и логически завершенных рассказов. Поскольку сюжет топчется на месте, а нить повествования постоянно теряется, удовольствия вы не получите.

Рекомендовано для чтения любителям больших грубых книг и вязких, сплетенных из метафор, сравнений и многочисленных эпитетов текстов. Однозначно обогатит словарный запас и освежит знания по истории.

Чем хуже, тем лучше: как Люко Дашвар оставила Галя без головы

(Люко Дашвар. «# ГАЛЯБЕЗГОЛОВЫ». – Харьков, Клуб семейного досуга, 2020)

Жила-была себе Галя, и чем больше несчастий падало на ее бедную голову, тем лучше было для сюжета.

Буряинесчастий – именно так можно одним предложением рассказать новый роман Люко Дашвар. Журналистка, сценаристка и писательница Светлана Чернова, которая пишет под псевдонимом Люко Дашвар, о литературной судьбе своей безголовой Гали в 2020 году должна была бы немного и попереживать. С тех пор в 2007 году Дашвар заняла второе место в литературном конкурсе «Коронация слова» с романом «Село не люди», число ее поклонников только росло. Впрочем, со временем критики начали жаловаться, что Дашвар выписалась и повторяется. А роман 2018 «Инициация» даже для фанатов Дашвар стал разочарованием. Поэтому на роман «# ГАЛЯБЕЗГОЛОВЫ» ждали, но ничего сверхъестественного от него не ожидали.

И правильно, потому что ничего нового Дашвар не предложила, но проверенную предварительным успешными романами формулу отработала сполна. Фанаты опять рыдают горькими слезами над Галиной судьбой, а критики разводят руками: как такое вообще можно писать? Роман между тем успешно продается.

Итак, что есть в романе, кроме несчастий? На самом деле – сплошные несчастья, которые традиционно должны сваливаться на голову именно наиболее невинных героев. Обязательно должны гибнут животные (желательно котята, но можно и взрослые коты, главное, чтобы они были чьими-то любимыми). Люди тоже погибают. Также постоянно делают глупости. Расставляют ловушки и разбрасывают сети. Врут, манипулируют, подсовывают другим свиней. Не то, чтобы хороших людей в мире вообще не водилось, но на каждого хорошего человека наберется с сотню негодяев. Ну, и стечения обстоятельств и магические подсказки судьбы. Это – стандартный набор Дашвар.

И самое главное (оно же хуже): ты точно всегда знаешь, что у Дашвар не будет в конце «они жили долго и счастливо». И от того читать ее безнадежно пессимистические тексты становится еще труднее.

Но это качественно написанные тексты. Они пронизывают и затягивают. Можно не соглашаться с внутренней логикой характеров или неправдоподобием сюжета, но каждое слово запечатлеваются в мозг и не оставляет равнодушным (даже если просто заставляет спорить, что так не бывает).

У Дашвар динамичный сюжет и много событий. Предложения короткие. Диалоги максимально лаконичны. И много боли. Вряд ли боль бывает мотивированной, но у Дашвар это иногда боль ради боли. Как от количества боли на сантиметр квадратный может зависеть успех романа. Хотя, возможно, и может: в предыдущей романах Дашвар счастья тоже не лилось через край.

Галя теряет отца. У Гали нет денег на поступление в вуз. Поэтому Галя учится на парикмахершу. Галя устраивается на работу в крутой салон. Галя выходит замуж. Галин муж – азартный игрок и лжец. Галя становится свидетелем кражи. Галю выгоняют с работы. Гали говорят, что у нее ВИЧ. Галю выгоняют из дома … И это только начало истории. Ну, вы поняли. Бедная Галя. От такого, кто хочешь голову потеряет.

Не рекомендуется читать в плохом настроении и склонным к депрессии лицам. Негатива в романе так много, что он кого угодно, потянет камнем на дно.

Понравится любителям очень сердобольных, проникновенных историй о людях хороших и людях плохих. Придется по вкусу поклонникам динамичных рассказов, на каждой странице – новый сюжетный поворот.

Начали за здравие – закончили за упокой: нашли ли Курков с Винничуком ключи Марии?

(Андрей Курков, Юрий Винничук. Ключи Марии. – Харьков: Фолио, 2020)

Один из книжных сайтов назвал «Ключи Марии» самым ожидаемым романом 2020. На самом деле трудно сказать, на что здесь ждали больше: сам роман, или возможность оценить, что получится, если два таких аксакала украинской литературы, как Андрей Курков и Юрий Винничук будут писать дуэтом.

В результате творческого тандема вышел роман на 566 страниц и целых три параллельных временных среза: год 1111, начало Второй мировой войны и наше время. Но обо всем по порядку.

«Ключи Марии» – полуреальные-полумистические история о Деве Марии, но не в классическом библейском толковании, а значительно более широком. Деве, чье молоко обладает чудодейственными свойствами, и которая может напрямую общаться с ангелами. А еще она постоянно погибает, чтобы снова родиться. То есть алгоритм как у птицы Феникса, но визуально – Дева.

В романе Куркова-Винничука Дева приходит в мир как минимум трижды. Впервые во время Крестового похода 1111, и эти события описывает в Хронике некий рыцарь Ольгерд из Галича. Во второй раз она появляется в начале Второй мировой войны во Львове и Кракове: на этот раз ее зовут Арета, за ней охотятся фашистская Германия и Советский Союз, сама же Арета работает на украинское подполье. В третий раз читатели сталкиваются с Девой в Киеве в наше время: теперь она называется Рина, глушит литрами коньяк, ведет черную бухгалтерию подставных фирм и заселяется жить к черному археологу Олегу.

Это – канва, на которую Курков и Винничук нанизывают бусины событий. Меньше прописана древнейшая часть: в Хрониках Ольгерда из Галича не хватает многих разъяснений и деталей, но на то они и древние хроники. Львов и Краков времен начала Второй Мировой, наиболее вероятно, выписаны искусной рукой Винничука: по крайней мере без драматического описания смертельного танго не обошлось. Современные разделы, в частности европейские вояжи черного археолога Олега по кличке Бисмарк, вероятно, вышли из-под пера Куркова. Впрочем, неважно, кто что писал, важно, что роман получился цельным и гармоничным, за исключением одного но. Концовки.

Она есть, но ее нет. Как будто писатели в какой-то момент растерялись и решили быстренько дописать роман, потому что устали раскручивать запутанный многослойный сюжет. Не хочется спойлерить, но фактически открытый финал оставляет много вопросов и странный привкус. С одной стороны, якобы черным по белому написано, если Деву (она же Рина) не спасти, то жди беды с востока. С другой стороны, не совсем понятно, она спаслась, что будет дальше, и собственно, почему ключам, которые вынесены в название романа, и которые столько лет хранились в нераспакованной посылке археолога Клейнода отведено в финале настолько мало места?

Но несмотря на все эти упреки, роман читается легко, быстро, вдохновенно. Умение Куркова-Винничука творить словами яркие образы – бесспорно. Текст просто врезается в память.

И самый большой плюс романа: украинский контекст. Крестовые походы, рыцарские подвиги, реликвии тамплиеров и т.д. на страницах «Ключей Марии» становятся частью украинской истории. Более того: авторы между строк легенды о Деве искусно вписывают историю попыток украинского подполья вырваться во времена Второй Мировой Украины из тисков Советского Союза. Здесь переплетены герои вымышленные и персонажи настоящие. Поэтому пусть вас не удивляет, когда на страницах романа украинский поэт Юрий Клен (и он же немецкий офицер Освальд Бургардт) не только на полном серьезе пытается помешать чекистам поймать девушку со сверхъестественными способностями, которую называют Девой, но также получает задание организовать для Карла Арио, руководителя украинского представительства информагентства «Дойче Нахрихтен дунст» встречу с гуцульскими мольфарами. А все потому, что Гитлер с головой погружен в мистику. И советская власть – тоже.

Несмотря на мистическую составляющую и несколько странный финал, роман у Куркова с Винничуком получился довольно реалистичным. Даже и не скажешь, что они все это придумали.

Не понравится экспертам в области крестовых походов и знатокам черной археологии: слишком много вопросов без ответов и немотивированных упрощений.

Рекомендовано к спокойному чтению зимними вечерами: успокоит нервы и вдохновит почитать еще что-то историческое. Текст не напрягает, но и не мотивирует к глубоким рефлексиям.

Страшно по-черному: Иларион Павлюк и его интерес к тьме

(Иларион Павлюк. Я вижу, вас интересует тьма. – Львов: Издательство Старого Лева, 2020. С российской перевела Виктория Стах)

Добро пожаловать, в ад. Точнее в АД! А еще точнее в Буский Сад. В этом названии просто первая буква потерялась, и вышел Буский Ад. Правда, в украинском языке эта игра слов немного не читается, но дело в том, что писал свой роман Иларион Павлюк, украинский журналист, документалист и писатель, на русском. Украинский перевод «Тьмы» подготовила Виктория Стах, и получилось это у нее прекрасно.

Это действительно самый черный украинский роман 2020. Не только из-за содержания, но и художественного оформления. Обложка книги самом деле белая, а вот все остальное в ней – черное. Если это способ привлечь внимание к изданию, то очень удачный: такое оформление настраивает на черное настроение. И именно такое настроение вам гарантировано.

Говорится в романе о тьме. В широком и узком значении этого слова. Широком – о загробной жизни, аде, нечистой силе, нечеловеческих зверствах, бессмысленной смерти. Узком – тьме, которая есть в сердце каждого из нас, которая способна разрастаться и заполнять нас изнутри. Встать на сторону зла всегда проще, чем оказать ему сопротивление. Но герой всегда может выбирать.

В романе очень хитро переплетены реальность и вымысел. Настолько хитро, что граница между ними исчезает, и читатель оказывается в странном сюрреалистическом мире, где все происходит как бы здесь и сейчас, но при этом такого, в принципе, быть не может.

Если приоткрыть сюжетный занавес, то главный герой Андрей (он же Андрюха) в 2014 возвращается с военной службы по контракту в Афганистане. Вследствие специфического ранения имеет так называемые «провалы», из-за чего не проходит «психолога», чтобы служить дальше в ВСУ. Подрабатывает вне штата в полиции, встречается с Алисой. Алиса беременеет. Он уходит. Она заканчивает жизнь самоубийством, но недоношенного ребенка спасают. И собственно, вот только здесь якобы то и начинается сюжет романа! Андрюха должен ехать в командировку в некий Буский Сад, где орудует серийный убийца. Вот только в папке с делом, которая странным образом оказалась в его квартире, содержатся протоколы допросов об убийствах, которые пока не состоялись, а должны произойти. И это – не единственная странность, а просто первое странное событие в череде событий.

Текст написан (и, соответственно, переведен) легко, динамично и жутко. Хотя речь идет о тьме (и обложка черно-белая), в романе очень много цвета, и это в основном яркие, радостные, цвета (один только ярко-розовый пуховик Надежды чего стоит!) С одной стороны, история довольно удручающе плоха, с другой – она ​​держится на надежде, что добро победит и тьма отступит.

Отступит ли тьма? Ответ на этот вопрос в романе есть. Хотя поискать ее придется с фонариком.

Не рекомендуется читать людям со слабыми нервами и неустойчивой психикой. Потому что написан роман настолько образно, точно приснится. А кровавых сцен в нем хватает.

Идеальное чтение для любителей ужасов и любителей жутких историй. От этого текста кровь однозначно стынет в жилах. Единственный вопрос, стоит ли такое читать на ночь.

По ком «Реквием»: Дорж Бату и Моцарт в Нью-Йорке

(Дорж Бату. Моцарт 2.0. – Львов: Издательство Старого Льва, 2020)

Ну, что же, эту историю вы точно знали: незнакомец в черном плаще заказывает Моцарту «Реквием». Больной Моцарт, который к тому же страдает и от алкоголизма, выполняет заказ. И умирает. Сальери рвет на себе волосы (или кромсает парик?) Моцарта хоронят как последнего нищего. Финита ля комедия.

Но нет, это только начало. Потому что после смерти Моцарт открывает глаза и обнаруживает, что он … в Нью-Йорке! В праздничном камзоле и парике с буклями лежит под лестницей в парке Детмолда на Пятьдесят первой улице. А на календаре отнюдь не зима 1791 года, а 6 декабря 2018 года. Нет, это не бред. Так начинается роман Доржи Бату и приключения Моцарта в Нью-Йорке.

Называть Доржи Бату украинским писателем будет некорректно. Родился он в Улан-Удэ, а живет и работает в США. Бату – оператор коррекции траекторий в Национальном управлении по аэродинамике и исследованию космического пространства США. Но это не мешает ему писать художественные романы и делать это на блестящем украинском языке. Его первый и второй романы ( «Франческа. Повелительница траекторий» и «Франциска. Обладательница офицерского жетона») вышли в 2018 и 2019 соответственно, и сразу стали бестселлерами, что для украинского книжного рынка явление исключительное. Поэтому третий роман писателя ждали с нетерпением, но сможет ли «Моцарт 2.0» превзойти Франческу оставалось вопросом.

Похоже на то, что смог. Собственно, сравнивать «Моцарта» и «Франческу» некорректно, потому что это – разные вещи, они между собой не конкурируют. Но успех третьего романа Доржи Бату, выход которого пришелся на непростой 2020 года, говорит сам за себя. После виртуальной презентации в конце весны 2020 (как и подавляющее большинство новинок книга готовилась на «Арсенал»), «Моцарт 2.0» разошелся, как горячие пирожки.

Многие говорят, что причина в многочисленных QR-кодах на страницах романа. Это действительно едва ли не первое «взрослое» ( детских книг такого плана много) художественное произведение с детективным сюжетом, который дает читателю возможность послушать музыку Моцарта или посмотреть, где именно в Нью-Йорке он «побывал».

Но соль не в QR-кодах, а в том, что Бату пишет о том, в чем разбирается. Он – из семьи музыкантов, поэтому музыка и все с ней связанное, его второе существо. И пишет он о стране, в которой живет. То есть о том, что точно видел собственными глазами, а не представил себе, что оно вот так может быть. Плюс его легкий ненавязчивый юмор и умение передавать различные оттенки настроения. Текст читается легко именно потому, что стоит на прочном фундаменте. Фундаменте знаний, умений, навыков. А также умении нестандартно мыслить. Ибо где Моцарт, а где Нью-Йорк? И многие писатели додумались (и решились бы) сослать Моцарта после смерти в Нью-Йорк XXI века?

Возможно, некоторым читателям покажется, что Дорж Бату перегибает палку как в своем сквозном настроении, так и в количестве фразеологических оборотов и сравнений на сантиметр квадратный текста. Но если мы говорим, об особенностях авторского письма – то вот они, как на ладони. Американец, сыплет украинской фразеологией не хуже двухтомного фразеологического словаря, рассказывая о приключениях немецкого композитора ХVIII века в Америке XXI века. Хотя, по правде, роман не об этом. А о человеческих ценностях.

Не понравится любителям серьезного, основательного, глубоко чтива. В этом тексте вы такого не найдете.

Рекомендуется читать всем, кто хочет расслабиться, а в перспективе еще и послушать музыку. Особенно кайфовать будут любители легких шуток. Отдельный бонус – можно читать под музыку, причем не обязательно слушать именно Моцарта.

Искусство жить на берегу Женевского озера: Олесь Ильченко и «Порт Житани»

(Ильченко Олесь. Порт Житани. – Черновцы: Меридиан Черновиц, 2020)

2020 дал украинскому читателю насладиться мистификациями не только из мира музыки, но и из мира живописи. На этой фраз можно начинать гуглить, кто такой Марк (он же Марек) Мазур и что именно он нарисовал.

О самом же Марке Мазуре художественный роман написал Олесь Ильченко – украинский писатель, который живет и работает в Женеве, то есть фактически на берегу того самого Женевского озера, которое является одним из мест развертывания событий. Более того: несмотря на карантин, зарубежная презентация истории о Марке Мазуре произошла практически на террасе отельчика «Порт Житани», того самого, который дал название роману. Соответственно, в Швейцарии об украинском романе этого года говорили активнее, чем в Украине.

Оно и неудивительно. Потому что роман – о украинцах в эмиграции. Если точнее – об украинских художниках, которые в свое время всеми правдами и неправдами спасались от советов бегством за границу. Среди них и Марко Мазур, студент Украинской академии искусств. Его родители умерли от «испанки», любимого учителя Александра Мурашко – убили чекисты, поэтому Марко, упаковав свой нехитрый скарб – две золотые царские монеты по 10 рублей и горсть черного чая), окончательно решает бежать из Киева.

«Порт Житани» погружает нас в непростой, но красивый творческий путь молодого живописца – от уличного художника в Польше через карьеру известного художника и до таинственного исчезновения в Париже во время Второй мировой войны. На момент исчезновения Мазур был настолько известным, что картины были на вес золота. И они также исчезли.

Это – одна сюжетная линия. Также есть и другая.

Уже в наше время на поиски картин Мазура отправляется искусствовед Сергей Коваленко. Наследие Мазура он ищет не просто так: его задача – собрать частную коллекцию для некоего Бориса Берга ( «умнее всех этих ахметовы-пинчуков-пинчуков-коломойских-добролюбовых»). Это должна быть коллекция мастеров ХХ века в контексте Европа-Украина, включая так называемым «русский авангард», который на самом деле является украинским. Одновременно с Коваленко на эти же полотна охотятся русские, но, в отличие от Коваленко, они ищут не картины художников, а следят за Коваленко. Чтобы когда соберет коллекцию, ее похитить.

В конце концов обе сюжетные линии переплетаются в крепкий узел, который можно либо разрубить, либо оставить так, как есть. Для того, чтобы узнать, какой из вариантов выбирает писатель, надо дочитать роман до последней строчки.

Кроме интересных художественных экскурсов на страницах романа «Порт Житани» также много страстной любви, прекрасного секса и изысканного вина. Описывается даже … творческий вечер поэта и прозаика Олеся Ильченко в Женевского университете, и упоминание о нем не просто так – она ​​толкает вперед сюжет, который, кажется, как раз в тот момент зашел в тупик. В рассказе о том, как живется украинцам в Европе, Ильченко не ограничивается периодом между двумя мировыми войнами, о настоящем рассуждает также.

Пишет Ильченко просто, необременительно, динамично. Возможно, иногда слишком динамично: читателям, которые любят подробные описания и разъяснения, таких моментов явно не хватит. Судьбоносные события иногда вложены в два-три предложения, а необходимые для развития сюжета стечения обстоятельств могут показаться неестественными. Впрочем, эти нюансы действительно теряются на фоне тщательного рассказа о художественной жизни в Европе первой половины ХХ века. Многие фамилии на страницах романа придется гуглить, а ответ на вопрос, так кто же такой Марк Мазур, куда он исчез и вообще существовал, придется изрядно поискать. И не факт, что найдете.

Вряд ли придется по вкусу любителям очень острых детективных историй: детективная составляющая романа есть, но она здесь не основная, поэтому может вас разочаровать.

Рекомендуется для легкого и вдохновенного чтения за бокалом хорошего вина. В романе идеальное сочетание любви, приключений и искусства. Понравится всем, кто интересуется живописью.

Юра, сын Клавки Марина Гримич и ожидаемая новинка 2020

(Гримич Марина. Юра. – Киев: Нора-Друк, 2020)

Роман «Юра» Марины Гримич появился не на пустом месте. Его появлению предшествовала интересная литературно-маркетинговая предыстория. В 2019 мир увидел роман «Клавка», к выходу которого писательница Марина Гримич готовилась заранее и тщательно, в частности «Клавка» получила странички в соцсетях, на которых излагались анонсные фрагменты текстов и фото, забрасывались продуманные крючки для будущих потенциальных читателей. Поэтому когда «Клавка» наконец вышла из печати, читатель был с ней «знакомый», ждал ее и хотел узнать больше. Неудивительно, что роман стремительно вышел в топ продаж и стал и для издательства, и для автора наиболее успешным романом «Книжного Арсенала 2020».

И хотя дважды в одну реку не войдешь, Марина Гримич решила попробовать. На этот раз за руку с Клавчиним сыном – Юрой. Поэтому роман 2020 года «Юра» – сын «Клавки» в прямом и переносном смысле этого слова. И как заботливая мама «Клавка» заранее проторила ему широкую дорогу к читательским сердцам, то есть организовала весь возможный и невозможный пиар, который можно было суметь в условиях карантинного года.

«Юра», как и положено сыну успешных родителей, вырос настоящим мажором. Не только по сюжету, но по способу появления на книжный рынок: редкий роман получает такой мощный анонсных пиар, и еще реже на нашем рынке книги-новинки эксклюзивно продаются некоторое время после выхода только на одном книжном сайте. Поэтому Юра вызвал ажиотаж уже одним своим выходом на сцену.

В предисловии к «Юры» говорится, что это – сиквел «Клавки», то есть роман позиционируется как независимое продолжением предыдущего романа. Иными словами, чтобы начать читать «Юру» не обязательно прочитать «Клавку». Но на самом деле, чтобы глубже и тоньше понять Юру, надо сначала понять его маму Клавку.

Роман относится к категории рассказов, в которых сюжет играет второстепенное значение. Потому что первую скрипку играет атмосфера. Во-первых, атмосфера шестидесятников не родилась внезапно и из ниоткуда, а из года в год, мысль за мыслью, зарождалась, зрела и бурлила в таких сердцах, как Клавкино. Во-вторых, атмосфера смены поколений. Собственно, тема смены поколений актуальна для любого времени, но в этом случае мы становимся свидетелем поразительного контраста. Этот контраст выстраивается в нескольких плоскостях: от чисто гастрономического (молодой Клавке пирожок был роскошью, а ее сыну Юре чувство голода неизвестно от слова «совсем») до политического ( «новое» поколение обвиняет «старое», как оно могло поучать при Сталине. «Мы все люди своего времени, – говорит одна из героинь романа, Неля. – И судить нас надо по законам того времени, а не нынешнего»).

Этот тезис очень справедлив и к тому, как следует читать роман «Юра». По законам того времени. То есть середины ХХ века. И впитывать в себя атмосферу и дух того времени. Времени, в которое слова «цензура» имело убийственную силу. Цензуре подвергались не только литературные тексты, но мысли и даже судьбы человеческие. Кто-то мог себе позволить не выбирать выражений, а кто-то боялся проронить неосторожное слово даже в собственной квартире. Так и жили. И именно эту жизнь Марина Гримич и описала.

«Юра» написан просто, без особого размаха и претензий. Часть диалогов выписана на русском языке, потому что такой была тогдашняя языковая ситуация. Текст изобилует упоминаниями об украинских писателях и поэтах, их манере письма и манере жизни.

Конечно, в романе и любовь, и предательство. Но обойдемся без спойлеров.

Не рекомендуется читателям, которых раздражает сентиментальность и длинные, насыщенные философскими размышлениями, разговоры героев. Если ищете динамичной, острой книги, – вам тоже не сюда.

Понравится любителям литературы о литературе. Роман, который вдохновляет на размышления, хорошо будет читаться под елкой (вы найдете на страницах истории празднования одного нового года, но вряд ли захотите такое празднование повторить! »)

Увидеть Париж и не умереть: «Голова с площади Пигаль» и Клим Кошевой Андрея Кокотюхи

(Андрей Кокотюха. Голова с площади Пигаль. – Харьков: Фолио. – 2020).

О новых романы Андрея Кокотюхи как о каком-то чуде говорят редко. Не потому, что они неинтересны. А потому, что Кокотюха, наверное, единственный украинский писатель, который производит их постоянно, в большом количестве и приличном качестве. 2020-й год не стал исключением. Поэтому рассказывать о книгах, которые больше всего читали 2020 года, и не вспомнить об Андрее Кокотюху, невозможно. Если брать количественно, то Кокотюху, учитывая все тиражи всех романов, вероятно, читали больше всего.

Среди детективного наследия писателя есть довольно интересная серия – ретророман. В этом году она обогатилась еще одной (седьмой по счету) книжкой, в которой уже известный читателям адвокат Климентий Кошевой после многочисленных жизненных перипетий, описанных в предыдущих романах, оказывается в Париже.

Кстати, чтобы узнать, как жилось Климу Кошевому ранее, не обязательно перечитывать все предыдущие романы: первые страниц десять Кокотюха кратко пересказывает, кто такой Клим, как ему жилось, кого он любил, кого ненавидел, кого потерял и с кем попрощался.

Ну, а дальше – начинается детективная история. Писать о детективе – неблагодарное дело, потому что можно ненароком раскрыть интригу, и тогда все авторские усилия пойдут насмарку. Так что в описании сюжета ограничимся началом: поздно вечером на площади Пигаль из черной машины модели «Форд» выбрасывают сверток – непонятный круглый предмет, завернутый в тряпку. Это – окровавленная голова. И история начинается ….

Кроме детективной составляющей, роман интересен тем, что события разворачиваются в Париже. Автор тонко и искусно воспроизводит парижские реалию и тамошнюю разноплановую, преимущественно богемную (но не всегда) атмосферу. Также в романе много разных женщин, в том числе уже и знакомая читателям по предыдущим романам Магда, но главным игроком все же остается Клим.

Еще один интересный момент – временное пространство романа. Речь идет о Европе в целом и Париже в частности 20-30 годов ХХ века, то есть время между двумя мировыми войнами. Время искалеченных судеб и невероятного напряжения. А как известно, именно эти две составляющие становятся хворостом для преступлений.

Ну, и собственно Клим в этом романе предстает перед читателями как эмигрант: сознательный свободолюбивый украинец, вынужденный искать убежище от советской власти в Париже.

В романе мастерски переплетены историческая трагедия межвоенной Европы и личная трагедия обычных людей. Но все это – с детективным привкусом. Поэтому очередной ретророман о Клима понравится, как любителям истории, так и поклонникам детективов.

Не понравится любителям изысканных литературных блюд: «Голова с площади Пигаль» больше похожа не на изысканное французское меню, а в своеобразную литературную «пиццу», которая быстро делается из всего, что есть под рукой, и подходит, но пока горячая. Но подходит!

Рекомендовано к чтению любителям детективов. Хотя и говорится на страницах об убийстве, это хорошее чтение для отдыха. Сделано легко, читается быстро. Желательно не начинать читать вечером, потому что не сможете оторваться до утра.

Швед, которого поймали Лора Подгорная и ее сага об украинской разведке

(Лора Подгорная. Охота на черного дикая. – Киев: КМ Букс, 2020).

Четвертая часть саги об украинском разведчике Марке Шведе пострадала от того, что и многие другие издания: отмена «Книжного Арсенала» отменила и презентацию, и автограф-сессию, поэтому книга должна была срочно искать другой путь, как достучаться до читателя. Впрочем, Марку Шведу повезло, что это – четвертый роман из серии, а не первый. Поэтому на момент выхода в свет у героя был сформирован пул читателей. Возможно, не очень мощный, но очень преданный. В чем же магия Марка Шведа и почему он стоит, чтобы о нем говорили.

Сага о Марке Шведе, в том числе и «Охота на черного дика» – это массовая литература. От первой до последней строчки. Но массовая – в хорошем смысле этого слова. Потому что в ней просто, доступно, без морализаторства или глубоких размышлений о сути бытия и значение геополитики рассказывается украинская история. То есть, сначала вы читаете о Марке Шведе, а потом идете и гуглите детали всех событий, к которым Швед присоединился. Просто в этом случае не означает примитивно.

В «Охоте на черного дика» Марк отправляется в Мюнхен. Поскольку на календаре как раз 1836-1838 годы, то Марк как журналист берет там участие в торжественной трапезе с участием рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера. Здесь нужно уточнить, что Марк Швед – вовсе не журналист (тем более не британский журналист, за котором себя выдает). Он работает на британскую разведку. И в Мюнхене на самом деле на задании. Но не только Британии служит Марк Швед, сверхцель его жизни – помочь расшатать советскую империю, чтобы вырвать из ее когтей Украину. Вот он и расшатывает, как может. Правда, рычагов у него не так уж много.

Впрочем, «Охота на черного дика» – это больше все же легкая, развлекательная литература. В большинстве случаев Марк Швед – это только линза, через которую читатель рассматривает мир и геополитику. Конечно, он действует, но его действия и поступки не столь важны, как то, что он видит и замечает. Ведь именно благодаря наблюдательности Марка читатель узнает новые все новые и новые факты и нюансы. Такой своеобразный способ преподавать историю между строк. Патриотическая составляющая романа – очень мощная.

Пишет Лора Подгорная насыщенно и сочно. В тексте много ярких, насыщенных цветов, иногда остается впечатление, будто читал не книгу, а смотрел кино. Хотя с персонажами автор не церемонится: они легко делятся на черных и белых, или своих и чужих. Среднего практически не бывает. Вероятно, в этом тоже есть своя магия – читатель всегда знает, чего от кого ждать, и чем все кончится. Если ищешь книгу для отдыха, то это – лучший вариант.

Не рекомендуется к чтению любителям сложных, многослойных и несколько сюжетных романов. Здесь все линейно, просто, без лишних изысков.

Понравится любителям легкой, но не пустой литературы. Идеально будет читаться в удобном кресле под пледом, вполне может заменить просмотр очередного сериала.

Найти свою руту: Братья Капрановы и их две Руты

(Братья Капрановы. Рута. – М .: Нора-Друк, 2020)

Это роман о Майдане. Совсем свежий роман, который пока практически остался незамеченным. Возможно, потому, что сейчас словосочетание «роман о Майдане» у многих читателей вызывает ассоциации прежде с конъюнктурой. Мол, написать под очередную годовщину Революции Достоинства такой роман каждый может. Мы же все там были.

Это не так. Во-первых, были не все. А во-вторых, писать так, как пишут Капрановы, надо уметь. Ибо «Рута» – это очень мудрый роман о человеческих отношениях и человеческих ценностях, для раскрытия настоящей глубины которых понадобились всего одни сутки. Это время из жизни семьи Литвинов, папы и дочери, которые находятся вместе, но в то же время отдельно, на киевском Майдане, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Роман имеет несколько сюжетных линий и несколько точек повествования. Основные из них – Майдан 2014 года у Киеве и события в Вильнюсе в 1991 году. Главный герой, Андрей, был и там, и там. Вот только в Вильнюсе образца 1991 года он был молоденьким солдатом Советской Армии, который стоял как раз в той шеренге военных, которую так ненавидели местные, а в Киеве образца 2014 он успешный бизнесмен и отец дочери-студентки, который стоит по ту сторону баррикад, но по внутренним причинам не может бросить в беркутовские щиты камень. Потому что помнит, как оно, стоят по ту сторону щита, выполняя приказ командования.

В 1991 году Андрей познакомился с журналисткой Рутой. Решительной журналистикой в ​​желто-зелено-красной шапке в цветах литовского флага. Она на самом деле была всего-навсего студенткой на стажировке, но какое это имеет значение, если пуля попала прямо туда, куда должна попасть – в операторскую камеру. Прошила ее насквозь. А заодно и Руту, которая стояла за камерой. Руту в желто-зеленой-красной шапке, в честь которой Андрей назвал позже свою дочь. И теперь, утром 18 февраля 2014 его Рута идет на Майдан, надев практически такую ​​же яркую желто-зелено-красную шапку. «Папа, я поела и в шапке», – шутит она. Но Андрею не смешно, потому что он знает, что снайперы целятся в яркое.

На протяжении всего романа Андрей ищет на Майдане свою дочь Руту. Ищет и не может найти. Ее телефон не отвечает. А потом вдруг, на том конце линии, отвечает незнакомый женский голос. Голос, который откликается на имя Рута. Потому что владелицу этого голоса тоже зовут Рута.

Здесь начинается самое интересное, потому что оказывается, что Андрей из 2014 года непонятным образом звонит Руте в 1991 год. Звонит из будущего в прошлое. Хотя для нее это звонок из будущего. Но пусть вас не пугает такой поворот сюжета, он не кажется искусственным. Андрей знает, что Рута погибнет, и просит ее не ходить на штурм к телецентру. На что она твердо говорит: «Я не могу не пойти». И идет.

Роман «Рута» – удивительно светлый роман. Пронизан острым сожалением, но это возвышенная грусть. А еще это один из тех романов, в котором последняя страница меняет все. И ваше настроение – тоже. Поэтому обязательно дочитайте до конца, вам точно понравится развязка.

Сделано образно, ярко, несколько документально, но не сухо. Все подробности на своих местах.

Не рекомендуется читать слишком нервным читателям – придется все 222 страницы читать не нервах, а оно вам надо?

Понравится любителям мелодрам (хотя это не мелодрама). Рекомендуется читать медленно, не спеша, осознанно. Роман сделает ваш день светлее.