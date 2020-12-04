От Романа до Иордана - украинская Рамадана. Эта поговорка о начале длинного цикла праздников в украинской культуре - веселого и яркого. С Калитой, Колядой, вертепом, гаданием, колядки. Что же входит в этот календарь и как его праздновать, рассказывают Буквы.

На первый день зимы приходится день Романа. По этому дню в старые времена определяли, какая будет зима. «День теплый – зима теплая», «Вечером метель – зима пойдет неохотно». А еще этот день надо провести в мире и согласии.

4 декабря празднуют Введение. По церковной традиции это день, когда в Иерусалимский храм впервые вошла трехлетняя Мария. А вот в народных обычаях по сей день надо было завершить все работы с землей, и оставляли ее отдохнуть на зиму. На Введение следили, кто первый зайдет в дом, и считали, что таким будет год. Лучше, чтобы это был молодой и сильный мужчина, а не слабая женщина. В этот день также люди неохотно что-то давали из дома.

В этот день коров посыпали зерном и смазывали их вымя маслом, чтобы было достаточно молока.

7 декабря – Екатерины. Этот день в народе называли днем ​​девичьей судьбы. Именно с этого дня девушки начинали гадать. Утром они вставали и шли в сад, где срезали вишневую ветку. Затем ставили ее в бутылку и ждали до Меланки – зацветет или нет. Если зацветет, то девушка выйдет замуж. А нет, то на следующую Покрову снова придется просить: «Покров, Покровушка, покрой мою головушку».

На Екатерины девушки собирались в один дом и варили борщ и кашу. Затем оборачивали в полотенце и шли искать счастья. Для этого они с горшком вылезали на ворота и кричали: «Судьба, судьба, иди ко мне ужинать». Если в это время где-то отзывался петух, то судьба девушку услышала.

Хотя Екатерины – это девичий праздник, но парни перед этим днем ​​постились, чтобы вымолить хорошую жену.

13 декабря – святого Андрея. Это один из самых веселых праздников для молодежи. В этот день девушки и юноши уже сходились на вечерницы вместе. Сначала девушки собирались и пекли калиту – лепешку с медом. Вымешивать его должны были все присутствующие. Также пекли балабуши. Каждая свое печенье обозначала нитью или бумажкой. Готовые балабуши выкладывали на полотенце и запускали в дом пса – чью выпечку пес схватит первой, та и замуж первая пойдет.

Кстати, воду на балабуши нужно было нести из колодца или ополонки во рту. Парни это знали и смешили девушек по дороге. Поэтому некоторым приходилось ходить 5-7 раз.

Также девушки выходили на дорогу и спрашивали имя мужчины, который первый встретился – верили, что так будут звать их жениха. Также они брали конопли и сеяли их по снегу, приговаривая:

Андрей, Андрей,

Коноплю сею.

Юбкой волоку,

Замуж выйти хочу.

Затем зерно со снегом набирали в горсть, приносили в дом. Когда снег таял, то считали зерно – если их было четное количество, то девушка выйдет замуж.

Также девушки гадали в ночь с 12 на 13 декабря. Для этого, ложась спать, девушка снимает с себя кромку (пояс), делает из нее крест и кладет под голову, шепча такие слова:

Живу в Киеве на горах,

Кладу крест в головах;

С кем венчаться, с кем заручаться.

С тем и за руки держаться.

Если ночью ей приснится сон, что к ней подошел парень, взял за руку и повел к венцу или через мост, то это будет ее суженый.

После того, как девушки испекут калиту, на вечерницы уже собирались парни. И начинались развлечения. Калиту подвешивали к потолку веревкой, один конец которой свисал так, чтобы можно было подтянуть ее вверх. Юморного парня выбирали господином Калитинским. Он должен был смешить других. А те в свою очередь в роли господина Коцюбинского на кочерге подъезжали к калите и должны были ее укусить.

Диалог между парнями выглядел так:

– Здравствуйте, господин Коцюбинский!

– Добрый вечер, господин Калетинский!

– Куда едете?

– Еду Калету кусать!

– А я буду по морде писать! (За неудачную попытку парень получал сажей по лицу)

– А я укушу!

– А я впишу!

Этот спор проходила с шутками и смехом. Только тот, кто не засмеялся, мог укусить калиту.

Андрея считалось парубочим праздником, когда им прощали всякие выходки. В этот день они часто делали капости отцам, которые не пускали девушку гулять – телегу на крышу могли затянуть, ворота снять, разобрать забор или замазать сажей окна. И община их за это не наказывала.

16,17 и 18 декабря – Варки, Саввы, Николая. Эти три праздника идут вместе, три дня подряд. В Украине в это время обычно выпадали большие снега и начинались настоящие морозы. Поэтому в присказках говорится: «Варвара снегом постелет, Савва загладит метелью, а Николай морозом придавит».

Варвара считалась покровительницей вышивки, поэтому в это день можно было только вышивать. Также в этот день обязательно варили вареники. Девушки также на них гадали – чей первый всплывет, и раньше выйдет замуж.

Варку надо было обязательно было почитать, чтобы не обокрали.

На Саввы женщины собирались в рукодельничьи группы, потому что пришла пора “и Саввить, и варварить, и кудель кучматить”.

Сейчас для нас Святого Николая – это день, когда детям дарят подарки. Но прежде в этот день праздновали и взрослые – хозяева варили пиво и созывали гостей: пили, гуляли, веселились. А после обеда, под хмельком запрягали лучшие лошади в «козырьки» и с песнями и веселыми возгласами ездили вокруг села – «потому что надо знать, скользкий ли снег в этом году выпал!».

От Николая молодежь уже ежедневно собиралась на вечерницы.

6, 7 января – Сочельник и Рождество. В этот день для украинцев главное создать образ богатства, счастья и мира на следующий год.

«Хозяйка повьязалася платком, засучила рукава и принялась готовить двенадцать свят-вечерних блюд: наставила компот, варит горох, фасоль, жарит капусту, рыбу, лепит вареники, готовит картошку, грибы, кашу гречневую с конопляным молоком, голубцы с пшеном, лепешки с маком и кутью из толченой пшеницы. Во всем ей помогают дети, а больше всего – старшая дочь », – пишет Алексей Воропай в своей книге «Обычаи нашего народа».

Вечером хозяин сначала кормил скот и собаку, которая их охраняла. Обижать в этот день животных хоть словом было запрещено. А еще украинцы верили, что в этот день скот говорит человеческим языком.

После восхождения первой звезды за стол садилась семья. На углу следовало намостить сена, и уже на него ставили кутью. На четыре угла стола клали головки чеснока.

После ужина уже начинали ходить колядники. По всей Украине первыми шли колядовать дети.

«Само слово «коляда» происходит от названия Нового Года у римлян – Calendae Januariae, что приходился на неделю после веселых сатурналий, во второй половине декабря месяца. Это чужое название «коляда», что сплелось с старославянским праздником зимнего поворота солнца и позже перешло на наш новый год, указывает на сильное греко-римские влияние в черноморско-дунайской части (IV-их века), когда украинская колонизация достигла берегов Черного моря и Дуная, где она встретилась непосредственно с греко-римским миром», – пишет Воропай.

На Рождество колядовали дети и юноши, а девушки шли только вечером и в дом не заходили. Пели под окном.

Со времен студенческих братств идет традиция ставить вертеп. Он состоял из религиозной и народной части. И с ним студенты ходили по городам, а потом и деревням.

13,14 января – Маланка и Новый Год. Как и на Рождество все события начинались после ужина. На этот раз на стол можно ставить 12 непостным блюд. К этому дню состоятельные семьи кололи свинью.

После завершения ужина начинали ходить щедровальники.

Также, если была какая-то ссора, то шли друг к другу мириться, чтобы «Новый год встретить в мире и согласии”. А парни, которые получили отказ, могли снова попробовать посвататься.

13 января – это день Мелании, поэтому парни водили Маланку. Наибольший шутник одевался Маланкой, а в свою ватагу принимал пахаря с ручками от плуга, сеятеля с севалкой, деда с плетью, медведя, козу, журавля, цыгана, цыганку и черта с рожками.

Эта группа шла гулять по селу. «Цыганка» пристает гадать, «цыган» – лошади менять, «медведь» танцует, «коза» играет на скрипке, а «журавль» – самый высокий парень в деревне – выбивает в бубен.

Заходили не во все дома, а там, где собирались девушки.

С 13 на 14 девушки снова гадали.

Утром детей просили засевать. Сначала они это делали дома, а потом уже и по соседям.

18 и 19 января – Крещенский сочельник и Крещение. Как пишет Воропай, накануне Крещения празднуется «Голодная кутья» или второй Святой Вечер. Весь этот день верующие люди ничего не едят – постятся. Садятся ужинать, когда уже засияет вечерняя звезда. На ужин подаются постные блюда – жареная рыба, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутья и узвар.

После ужина дети прогоняют кутью: выбегают из дома , приговаривая:

Беги, кутья, из угла,

А узвар – иди на базар,

Хлеба, оставайтесь на полке,

А «дидух” – на теплый дух,

Чтобы скинуть кожух.

Вечером дидуха выносили из дома и жгли в саду, тем самым призывая весну.

В этот день девушки снова гадают, последний раз на рождественские праздники. А дети идут щедровать.

Утром на Крещение люди шли святить воду на реку. За неделю парни прорубали там прорубь в форме креста. 19 января священник святил воду и люди набирали ее домой. Девушки наливали в миску воду, клали калину и умывались для красоты.

После обеда на Крещение парни сходились биться на льду кулаками.

21 января – Рождественский день. В этот день заканчивались рождественские праздники, делать ничего нельзя было, поэтому люди собирались в гости к кумовьям. Также в этот день возвращали в дом ткацкий станок, что символизировало конец отдыха.

Женщины волочили ткацкий гребень от дома и ходили с ним от дома к дому, а мужчины брали связки гречневой соломы, которую молотили в пилиповский пост, и разносили их по соседям.