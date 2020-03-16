Критика медицинской реформы погасла вместе со сменой руководства МЗ полгода назад. Хотя с тех пор ничего не изменилось и трансформация движется своим путем. Однако у власти сейчас много людей, которые прямо или косвенно выражали свое недовольство реформой. «Буквы» разбирались, какие планы у правительства и парламента о продлении изменений в украинском здравоохранении.

Последние несколько лет в Украине продолжается медицинская реформа. Она неизменно ассоциируется с экс-главой Министерства здравоохранения Ульяной Супрун, ведь при ее руководстве впервые в истории началась заметная трансформация системы – бюджетные деньги «ушли за пациентом», украинцы получили семейных врачей и возможность их менять без привязки к «прописке», начали понимать, какую медицинскую помощь они могут получать бесплатно. Вместе с этим Супрун нажила огромный антирейтинг, ведь принципы прозрачности в закупках лекарств и финансировании медучреждений сломали многолетние коррупционные схемы «предшественников» и нечестных руководителей больниц.

В конце летом 2019 Супрун ушла с должности вместе со всем правительством Гройсман. Ее заменила Зорна Скалецкая. Не без скандалов: журналисты сфотографировали переписки депутата от «Слуги народа» Михаила Радуцкого, в котором он называет ее «своим человеком». За полгода пребывания Скалецкий на должности реформа двигалась по инерции фактически без участия министра. Однако из министерства ушло много работников – заместители, руководители директоратов – из-за несогласия с политикой Скалецкоий и противоречий внутри Минздрава. Уволились также руководители Национальной службы здоровья и Центра общественного здоровья. Часть команды Супрун, которая осталась работать в Минздраве, говорит о тенденции возвращения тех самых «предшественников», которые были на должностях во времена президентства Виктора Януковича.

В начале марта и новое правительство ушло в отставку. Новым главой МОЗ стал известный кардиохирург Илья Емец, который «с порога» заявил, что Украине нужна страховая медицина (любимая тема политиков популистов) и Санепидслужба, которую ликвидировали из-за коррупции и устарелости. Да и сам президент Владимир Зеленский в те дни говорил, что в Украине «многие не готовы ко второму этапу медреформы», что вызвало беспокойство у активистов – а не свернут ли реформу вообще под предлогом «неготовности»?

Кому мешает медреформа

Критикой медреформы и персонально Ульяны Супрун в свое время занимались народный депутат и руководительница комитета по вопросам здравоохранения VIII созыва Ольга Богомолец, вместе с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко – она называла медреформу Супрун «геноцидом», не приводя подтверждений. Лидер пророссийской партии «За жизнь» (которая позже объединилась с «Украинским выбором» Виктора Медведчука) Вадим Рабинович созвал против Супрун митинги с признаками проплачености. В списке противников «экс-регионалы» Татьяна Бахтеева, Наталья Королевская, Юрий Бойко и другие.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» даже зарегистрировала законопроект об отмене закона «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», чтобы откатить реформу назад. Королевская, представляя его 13 марта, заявляла о «многих пациентов и врачей, которые выступают против этой реформы», «стремительной деградации», «уничтоженной СЭС», «эпидемии кори», людей, которые «не могут получить медицинскую помощь, потому что не имеют декларации».

Отметим, что по данным опроса Центра Разумкова 76% пациентов довольны семейным врачом, Счетная палата выяснила, что закупки лекарств через международные организации, внедренные во времена Супрун, позволили сэкономить до 39% бюджетных денег, которые раньше могли тратиться на посредников и «откаты», СЭС была коррупционным площадкой, эпидемия кори началась из-за падения охвата прививками и после прихода Супрун этот уровень значительно вырос, а медицинская помощь первичного звена бесплатна для всех после быстрой процедуры заключения декларации.

Также вызвало беспокойство решение президента создать в феврале временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения. Группа должна была до 1 марта предоставить выводы относительно того, эффективна ли реформа и стоит ли ее продолжать. В состав группы вошли такие критики медреформы, как руководитель Института сердца Борис Тодуров, у которого журналисты нашли значительные доходы, несоизмеримые с зарплатой, главный врач Института Шалимова Александр Усенко, где Служба безопасности обнаружила вымогательство взяток за трансплантацию, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская. Такие имена вызвали сомнения, что реформа продолжится.

Однако руководитель этой группы и председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на заседании 13 марта сообщил, что выводы группы по реформе положительные.

«Я лично приобщен к проведению анализа начатой ​​в Украине медицинской реформы как руководитель рабочей группы, созданной по поручению президента Украины. Мы детально проанализировали состояние и реализацию программы медицинских гарантий на первичном уровне и готовность учреждений здравоохранения к ее введения для других видов медицинской помощи. Анализ свидетельствует о том, что на первичном уровне медицинская реформа проходит успешно и уже имеет положительные результаты. Пациенты получили возможность реализовать свое право на свободный выбор врача, ранее существовавшее только на бумаге, и поняли перечень медицинских услуг, который они могут получить бесплатно у любого врача первичного звена независимо от того, работает он в коммунальной, частной больнице или практикует самостоятельно как ФЛП. Сегодня уже 29 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами. Медицинские учреждения начали получать больше, что позволило повысить в два-три раза уровень оплаты труда семейных врачей, улучшить условия работы заведения и ввести дополнительные сервисы », – зачитал он с листа.

Готовность системы к следующему этапу реформы Радуцкий тоже подтвердил.

«По данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по состоянию на 10 марта автономизированно 99% учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, и 100% центров экстренной медицинской помощи, из них 90% выполнили все требования и готовы к контрактирования с НСЗУ. Эта информация свидетельствует о фактической готовности к внедрению второго этапа программы медицинских гарантий », – сказал глава комитета.

Соответственно, законопроект ОПЗЖ об отмене медреформы комитет рекомендовал отклонить.

Что говорит новый министр

5 марта Илья Емец заявил, что его цель превратить НСЗУ в службу, которая будет заниматься медицинским страхованием. Хотя НСЗУ уже является государственным страховщиком – она ​​гарантирует каждому гражданину, который заключил декларацию по семейным врачом, бесплатные услуги первичного звена – консультация, осмотр, анализы, кардиограмма, вакцинация по Национальному календарю прививок. По закону, с 1 апреля НСЗУ начинает финансировать гарантированные услуги на втором уровне медпомощи – амбулаторно-поликлинической, стационарной, экстренной, паллиативной и медицинской реабилитации.

В этом контексте заявления Емца звучат неоднозначно, потому что зачем реформировать то, что уже работает? Поэтому начались разговоры, что Министерство якобы намерено ликвидировать НСЗУ. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это «ложь и манипуляция».

13 марта глава Минздрава выступил на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. С одной стороны, он задекларировал продолжение реформ, начатых его коллегами. С другой, анонсировал изменения. Депутат от «Голоса» Ольга Стефанишина, которая была заместителем Супрун, переспросила у Емца, планируется ли ликвидация НСЗУ, однако так и не получила четкого ответа.

«Старая система, которая до сих пор существует, система Семашко, работала и может работать только для стран с тоталитарным режимом. Сейчас наш путь не только в евроинтеграции, но и в демократическом процессе требует, чтобы система была для людей », – заявил Емец.

По его словам, «реформу надо делать с головы, а не с первичного звена». «Мы говорим о том, что обязательно в демократическом обществе это должно базироваться на страховой медицине – частная, государственная или объединенная. С моей точки зрения, страна может легко перейти на государственное страхование, чтобы каждый украинец получил карточку о том, что он имеет обеспечение по налогам, и это все открывает для государственной страховой медицины не только медицинский бюджет», – добавил он, намекая, что в финансировании здравоохранения должны участвовать благотворительные организации и бизнес.

Министр утверждает, что если финансы будут выделяться на пациента через государственную страховую компанию, то «через месяц плохие больницы отомрут сами». Хотя, повторим, это уже предполагает модель финансирования НСЗУ: ​​больше денег получат те больницы, которые оказывают большее услуг.

Также он добавил, что бюджетных денег хватит только на первичное звено, однако не обосновал это заявление цифрами.

Прокомментировал господин Емец и свои тезисы по восстановлению Санэпидслужбы. «Буквы» уже писали, почему возвращение СЭС в ее первоначальном виде может иметь плохие последствия. По словам министра, в постулатах новой СЭС исключается инспекция, которая и была источником коррупции в прошлом. СЭС будет действовать по образцу центров контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) в США.

Почему медреформа нужна

На фоне неоднозначных заявлений от различных должностных лиц НСЗУ, которую временно возглавляет представительница предыдущей команды Оксана Мовчан, собрала врачей из регионов на пресс-конференцию о медреформе. По ее словам, Служба уже получила заявления от более 1,7 тыс. специализированных учреждений медицинской помощи, которые хотят подписать с ним контракт.

«Я хочу объяснить, что такое контракты с НСЗУ: ​​это быстрое управление финансами в условиях пандемии и любых кризисов и концентрация их там, где они нужны, эффективное использование ограниченного ресурса государства там, где нужно на благо пациента. Это оперативный сбор данных и возможность их оперативного анализа, так как сеть компьютеризирована, все операции происходят в режиме онлайн, государство может следить и анализировать важные данные для принятия мгновенных решений. Это тот инструмент, который позволит правительству эффективно управлять ситуацией в заведениях. Неиспользование этого инструмента приведет к возможным жертвам и расточительству», – рассказала Мовчан.

Если же реформа не начнется 1 апреля, то пациенты не получат доступа к медицинским услугам.

«Потому что договор с НСЗУ – это знак качества. Чтобы заключить этот договор, заведение по определенному виду услуг должно соответствовать требованиям. Это требования к персоналу, оборудованию и процессам. Если этого нет, заведение договор не получает. Но если договор есть, то и врач, и пациент будут знать, что в это заведение идти безопасно и там качественная медицинская помощь. И это будет так, потому что НСЗУ будет мониторить выполнение договора», – добавил директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

Заведующий нейрохирургического отделения Полтавской областной больницы, которая присоединилась к реформе как пилотная, Михаил Тончев рассказал, что изменение принципов финансирования позволило увеличить количество и спектр хирургических операций.

«Еще несколько лет назад в Полтавской областной больнице не было даже современного микроскопа, а сейчас навигационная станция, которая позволяет операции пятого уровня сложности. За счет того, что в областной больнице стоят довольно мощные ангиографы, мы можем оказывать помощь пациентам с инсультом. И меня удивляют эти разговоры об отсрочке реформы. Сейчас заведения Полтавской области готовятся к этой реформе, продолжаются изменения маршрутов пациентов. Маршруты эти касаются пациентов с черепно-мозговой травмой, инсультами и тому подобное. Например, зачем пациенту ехать в больницу, где не можгут оказать помощь? До этого екстренка везла пациента в ближайшую больницу, но никто не задавал себе вопрос, есть ли там томограф, можно ли пациента обследовать, поставить правильный диагноз. Изменение принципов финансирования является стимулом, чтобы больницы требовали от территориальных общин, областных советов, искали финансирование на улучшение условий медпомощи. Требования, которые НСЗУ ставит в больницы, на мой взгляд, являются минимальными. Если их не выполнять, то возникает вопрос к больнице, может ли она вообще оказывать помощь по этой нозологии », – говорит врач.

Главный врач Вознесенской многопрофильной больницы Владимир Красеха рассказал, что четыре года назад их заведение было обычной районной больницей. Но совместными усилиями владельца заведения, общины, коллектива и международных инвесторов оно стало современной больницей.

«Мы никогда не мечтали, что у нас будет современный компьютерный томограф, ангиограф, экспертного класса аппарат искусственной вентиляции легких, эндоскопическое оборудование, аппарат для ультразвукового исследования, лабораторное оборудование, даже машина экстренной помощи полностью оборудована, которая уже работает и перевозит больных высокоспециализированного уровня, и мы спасаем их уже сегодня. Мы оказываем помощь как бывший центр госпитального округа пяти районам вокруг нас. Роженицы из этих районов рожают у нас, экстренные, плановые операции, инсульты в нашем учреждении. Поэтому мы ждем, когда эта работа будет вознаграждена достойной зарплатой, когда деньги из тех регионов пойдут в нашу больницу. Весь коллектив ждет 1 апреля, если мы его упустим, то другого времени для старта медреформы не будет. Поэтому пусть эти люди, которые принимают решение о задержке реформы или даже ее отмены, посмотрят в глаза семейным врачам города Вознесенска, которые уже получают зарплату в четыре раза больше, чем хирург моего заведения, и в глаза хирургу, который ждет эту зарплату», – сказал он.

Чтобы отложить реформу, следует внести изменения во многие документы: закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», закон «О государственном бюджете», постановления Кабинета министров и приказа МЗ – именно они регулируют медреформе, а до 1 апреля это маловероятно – ведь Рада пока рассматривает закон о рынке земли.