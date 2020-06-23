"Буквы" вместе с экскурсоводом Дарьей Сапожниковой подготовили 10 маршрутов для путешествий по Украине. Они включают как туры выходного дня, так более длительные путешествия.

Киевлянин Артем вместе с женой и двумя детьми несколько лет подряд ездил на отдых в Турцию. До 2020 года. Коронавирус изменил планы Артема. В этом году вместо берегов Анталии Артем вместе с семьей планируют поехать на отдых в Геническ. Выбрали этот курорт на Азовском море из-за близости к заповеднику Аскания Нова – семья уже давно планировала посетить его.

Таких, как Артем, в Украине почти 3,5 млн. Именно сколько пакетных туров на отдых за границу покупали украинцы ежегодно. Это в семь раз больше, чем количество пакетных туров на отдых в Украине. По данным эксперта по туризму Татьяны Вороновой, таких туров в прошлом году украинцы заказали только 500 тыс.

“Ситуация, которая сложилась сегодня, может дать сильный толчок для развития внутреннего туризма. Однако надо учитывать, что сейчас в Украине эпидемия коронавируса и каждый день все меняется. Поэтому для отдыха я советовала бы не столь известные места. Например, Новую Каховку. Там значительно меньше скопление людей и ниже опасность подхватить коронавирус”, – рассказывает Воронова.

Так куда ехать?

Буча + Ирпень (Киевская область)

В начале ХХ века Буча и Ирпень были популярными местами для дачного отдыха киевлян. В Буче находились дачи Михаила Булгакова, Евгения Патона, врача Витольда Каминского. Дача Михаила Булгакова не сохранилась, но рядом с ней находится Бучанский парк – прекрасное место для отдыха.

В Ирпене сохранилась дача Николая Чоколова. В советские времена здесь была дача литераторов, на которой отдыхали почти все украинские писатели советской эпохи. Рядом с дачей – набережная со скульптурами. Кроме этого, в Ирпене есть много ухоженных парков, где можно провести время и покататься на велосипедах.

Трекинг-маршрут Витачив – Халепья – Триполье – Украинка (Киевская область)

Это прогулочный маршрут, длиной 15 км. В течение маршрута можно полюбоваться разливами Днепра, посетить музей Трипольской культуры. На Девич-горе в Витачиве открывается очень красивый вид на Днепр. Также в Витачиве на смотровой площадке есть небольшая деревянная церковь, которую построили по проекту Тараса Шевченко.

Корсунь-Шевченковский (Черкасская область)

В районном центре Черкасской области сохранился имение князей Лопухиных вместе с парком. В имении сейчас находится музей. По имением растет величественное дерево гинкго – возле него загадывают желания.

Сам Корсунь расположен на реке Рось, гранитные берега и течение которой создают естественное джакузи.

Замки Волыни и Ровенщины

Начать стоит с Луцкого замка, где кроме всего прочего находится и художественный музей. Он известен тем, что в нем есть оригиналы работ Ивана Айвазовского. После Луцка можно отправиться в Таракановский форт, который будто затерялся в лесу. Находясь здесь, можно почувствовать себя участником передачи “Форт Буаяр”. Рядом с Таракановским фортом находится город Дубно. Здесь в 1795 происходили известные контрактые ярмарки, затем переехавшие в Киев. После Дубно можно посетить поселок Олыку в Волынской области. Здесь сохранился уникальный костел, построенный в XVII веке, а также замок князей Радзивиллов. В советское время в замке расположилась психиатрическая больницу. Возможно, благодаря этому он дошел до сегодняшнего дня.

Озеро Синевир (Закарпатская область)

Озеро находится на высоте 989 метров над уровнем моря в Межгорском районе Закарпатской области. Кроме того, на территории Национального парка Музей леса и сплава – в давние времена жители Карпат зарабатывали тем, что перевозили лес по воде.

После визита на озеро можно отправиться в сторону поселка Выгода в Ивано-Франковской области. Здесь до сих пор функционирует старая узкоколейка, которую превратили в туристический аттракцион.

Городки Тернопольской области

В Тернопольской области остатки древних замков и костелов на каждом шагу. Особенно выделяется город Залещики с инстаграмным видом на Днестровский каньон.

Также в городе сохранились остатки дворца и растет столетнее дерево гинкго.

Из села Летучи открывается красивый вид на остров в форме Инь-Янь. Город Бучач славится своей ратушей, а Чертков – доминиканским собором и развалинами замка. Также можно посетить дворец в селе Коропец. Здесь граф Бадене построил копию венского дворца.

Каменец-Подольский – Галица

Для начала стоит заехать в Каменец-Подольский, который известен своим замком. После Каменца советуем отправиться в Хотын. С каждым годом эти два городка становятся все более дружными к туристу – здесь есть парковка для велосипедов, появляются интерактивные доски информации для туристов, постоянно обновляется экспозиция.

После Хотына можно отправиться в Бакоты на Днестре. Это уникальное место, которое немного напоминает гористую Черногорию. Можно посетить мужской скальный монастырь в Галице. Кельи выдолблены прямо в скалах и выглядят как сказочные домики с круглыми окошками.

Еще несколько лет назад почти никто не знал об этом острове в Херсонской области. Однако постепенно он становится все более популярным местом отдыха среди украинцев. Остров выделяется чистым морем и нетронутой природой. Иногда может показаться, что вы попали на съемки шоу Discovery – здесь свободно ходят лани, муфлоны, олени. Однако следует учитывать, что Джарылгач, или Джа – это необитаемый остров. Жить здесь можно только в палатке, а пресная вода в источнике у маяка. Маяк этот известен тем, что его разрабатывало французское бюро Эйфеля, который построил знаменитую башню в Париже.

Моринцы – Шевченково – Будище – Стеблив (Черкасская область)

Знаменитый поэт Тарас Шевченко родился в Моринцах, а затем его семья переехала в Кирилловку (сейчас Шевченково). В Шевченково сохранился дом дьяка, у которого учился Тарас Шевченко и могила его матери Екатерины. Неподалеку расположен поселок Будище. Здесь сохранились старые мельницы и остатки имения пана Энгельгардта, у которого служил Тарас Шевченко.

После посещения родины Шевченко можно отправиться в Стеблев, где родился писатель Иван Нечуй-Левицкий. Здесь находится небольшой дом-музей писателя, который знакомит с о его жизнью и творчеством. Именно в Стеблеве жили прототипы известной Кайдашевой семьи.

Остров Хортица (Запорожская область)

Этот остров известен тем, что здесь находилась Запорожская Сечь. Однако Хортица – это не только историко-культурный, но и природный заповедник. На Хортице стоит посмотреть перфоманс от современных казаков на лошадях, а затем прогуляться по острову. Здесь можно встретить диких животных – оленей, лис. Если есть желание, то можно поплавать на каяках или байдарках.