Новая эскалация между Армению и Азербайджаном, уже вторая за последние месяцы и более опасная, чем предыдущая, снова напоминает нам, что никаких замороженных конфликтов не бывает. Что каждый замороженный конфликт беременный войной. Что прекращение огня и режим тишины, даже если о нем договариваются на очень высоком уровне и при международном посредничестве, рано или поздно перерастает в новые обстрелы и может привести к новой войне. Нам это надо помнить именно потому, что Кремль выстроил в Донбассе именно карабахский конфликт с военной точки зрения, конфликт так называемой низкой интенсивности.

Именно в таких конфликтах огонь может прекратиться, а затем снова начинаться с еще большей силой. Могут погибать военнослужащие и мирные жители. И так может продолжаться десятилетиями. Это идеальная ловушка и русские хорошо знают об этом, потому что создали такую ​​ловушку для Армении и Азербайджана. И обе страны нуждаются в России для того, чтобы из этой ловушки выйти – по крайней мере, так могут считать в Ереване и Баку. Хотя лучший выход из ловушки Карабаха – осознать, кому конфликт выгоден самом деле, кто десятилетиями является бенефициаром этого первого территориального конфликта на постсоветском пространстве.

А бенефициаром является именно Москва. Россия является официальным союзником Армении и гарантом того, что это государство не будет уничтожено соседями, с которыми она десятилетиями, если не столетиями не может найти взаимопонимание – Турцией и Азербайджаном. Однако одновременно Москва находится в теплых отношениях с Азербайджаном и создает надежду, что рано или поздно она «закроет глаза» и позволит Баку без серьезных военных последствий для себя вернуть контроль над азербайджанскими территориями, которые с начала девяностых годов находятся под фактическим контролем Армении.

Так было с первого дня этого конфликта. Даже не с конца 80-х,, а с 20-х годов прошлого столетия, когда территории с преимущественно армянским этническим населением оказалісь в составе Азербайджанской ССР, потому что большевистская Россия, которая оккупировала и Армению, и Азербайджан, нуждалась тогда поддержке братской для азербайджанцев Турции. А поскольку независимые Армения и Азербайджан вели войну за эти территории, неоконченная война вернулась в первые годы горбачевской перестройки. И тогда, кстати, Москва поддерживала не армян, а азербайджанцев – отрицательно отнеслась к самой идее передачи Нагорно-Карабахской автономной области в состав Армянской ССР, арестовала членов комитета «Карабах», этой первой некоммунистической политической формации в Советском Союзе, обвиняла армян в росте националистических настроений.

Но когда такие настроения начали расти и в Азербайджане и в этой стране потерпели поражение местные коммунисты, Москва выбрала Армению. Совсем не из большой любви к армянскому народу, Кремлю на него наплевать, а потому что возникла угроза, что Азербайджан сам сможет распорядиться своей нефтью и выйдет из сферы влияния Кремля. Карабахский конфликт стал тогда для Москвы инструментом влияния на азербайджанское общество, надеждой на то, что к власти придут пророссийские силы, которые отдадут страну под кремлевское покровительство.

Этот план оказался успешным только частично. Поражение в Карабахе действительно маргинализировало азербайджанских национал-демократов, заставило президента страны и лидера Народного фронта Абульфаза Эльчибея отречься от власти. Но одновременно Москве не удалось сделать руководителем страны свою марионетку. К власти в Баку пришел бывший многолетний руководитель Советского Азербайджана и член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев, которого в свое время даже видели среди наследников Леонида Брежнева. Именно этот опытный государственник с чекистским прошлым выстроил в Азербайджане авторитарный семейный режим, способный маневрировать между Западом, Турцией и Россией и игнорировать азербайджанское общество.

Однако Армения стала заложницей своей победы. Ибо ее выживание и контроль над Карабахом зависели от союза с Россией. Это привело к маргинализации армянских национал-демократов. Основатель комитета «Карабах» и первый президент Армении Левон Тер-Петросян тоже отрекся от власти – кстати, отрекся именно тогда, когда уже был близок к нахождению компромисса по Карабаху с Алиевым.

Москва доверила Армению тем, кто точно ее бы не подвел и полностью зависел от ее ласки – бывшим карабахским полевым командиром Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, которые и стали вторым и третьим президентами Армении. Эти люди построили в стране коррумпированный маргинальный режим, который одновременно, в отличие от азербайджанского, ни был способен полностью игнорировать собственное общество. Но и сопротивляться Москве тоже не мог. Доказательством этого стал отказ Саргсяна от подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом после встречи с Владимиром Путиным и последующее вступление Армении в Евразийский экономический союз.

Однако затем в Армении произошло то, чего до сих пор не произошло Азербайджане (но еще может) – своя «цветная революция», которая лишила власти кланы, которые руководили страной после отставки Тер-Петросяна и привела на высшую должность в стране, любимца протестующих Николу Пашиняна. Пашинян- не просто чужой человек для Владимира Путина, он еще и тот, кто посягает на воздействие и безопасность друзей Путина. Так, уже который месяц находится между тюрьмой и свободой второй президент Армении и первый президент самопровозглашенного Карабаха Роберт Кочарян. И, несмотря на то, что Путин продолжает личные контакты с Кочаряном, Пашинян будто не замечает этих сигналов российского правителя и не осознает их последствий для себя и для своей страны.

А президент Азербайджана, наследник своего отца Ильхам Алиев – замечает. И может считать, что изменение статус-кво в Армении, самостоятельное решение армянского народа о том, кто будет править в этой стране, может создать для него окно возможностей. Что в случае вспышки войны между Армению и Азербайджаном кто бы ни был реально ее инициатором (ведь это не имеет большого значения, в конфликте низкой интенсивности в любой момент режим тишины может быть нарушен), Россия не будет активно вмешиваться на армянской стороне и позволит Азербайджану восстановить контроль над частью своих территорий – если не над самим Карабахом, так над так называемым поясом безопасности, азербайджанскими территориями, которые окружают Нагорно-карабахскую автономную область, превращают ее в анклав, где нет общих границ с Арменией – так и было задумано большевиками. А может, и над самим Карабахом, если повезет. Ведь зачем России помогать Пашиняну?

И действительно – зачем? Надо понимать, что с объективной точки зрения Москва сегодня заинтересована не в победе Армении, а в победе Азербайджана, хотя бы частичной. Потому что это будет еще еще одним доказательством того, что все эти Майданы, все эти попытки избрать себе руководство, которое не согласовано с Кремлем, могут в результате привести только к национальному краху и упадку. Москва доказывала это в Грузии во время российско-грузинской войны. Москва доказывала это в Украине после Майдана, когда оккупировала Крым и Донбасс. Почему бы не доказать это и в Армении, тем более, не своими руками? Вопрос здесь в том, какие масштабы армянского поражения запланировали в Кремле – сейчас или во время следующего этапа конфликта. Идет ли речь о контроле над кольцом безопасности или над всем Карабахом или даже о появлении азербайджанских войск на территории самой Армении, даст ли это России возможность непосредственно выступить в роли ее защитника, сегодня трудно сказать. Тем более, что кремлевские планы далеко не всегда воплощаются в жизнь так, как они написаны в кабинетах.

Не всегда именно потому, что в Кремле способны просчитать свои действия, действия руководителей стран, которые находятся в кремлевский ловушке, даже западных лидеров или президента Турции. Но никогда не способны просчитать, как будут реагировать народы.

Именно поэтому Москве не удалось превратить в марионеточное государство Азербайджан. Именно поэтому в Москве проглядели момент, когда окончательно прогнил клановый режим в Армении. Именно поэтому в Москве вряд ли осознают, как будут реагировать на настоящую войну обычные армяне и азербайджанцы. Ведь каждая война выявляет в национальных настроениях то, чего ни один политический прогнозист или этнолог не может предсказать. Тем более, что в Кремле вообще игнорируют народы, там верят только в деньги и силу.

Что предсказать можно, так это то, что до того времени, пока Азербайджан и Армения не будут способны урегулировать проблемы, которые есть даже не между этими странами, а между этими народами, они будут оставаться в кремлевский ловушке и их развитие – не просто как стран, а как народов, будет оставаться под вопросом. Азербайджанцев и армян может спасти не победа одной страны над другой, а только добрососедстве и готовность вместе, без России, восстанавливать будущее своего непростого региона. Только эта готовность уничтожит российскую возможность манипулировать Арменией и Азербайджаном и превращать народы этих стран в участников спектакля в театре своих геополитических амбиций.