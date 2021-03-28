Новый виток противостояния Владимира Зеленского и Александра Тупицкого привел уже не к "банальному" нарушению Конституции, а к попытке президента переписать историю. И хотя Владимир Александрович пытается держать хорошую мину при очень плохой игре, стреляя в эфир киношными фразочками о заслуженном отдыхе, ситуация для него становится все хуже с каждым его действием. Почему, объясняют #Буквы

Изначально предлагаю немного вспомнить, с чего это все началось, по крайней мере формально. В октябре 2020 Конституционный Суд Украины принял решение о признании неконституционными ряда норм Закона Украины “О предупреждении коррупции», а вместе с ними и статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность за декларирование недостоверной информации.

Это решение стало формальным началом конституционного кризиса, который у президент тут же бросился решать традиционно “гусарскими” методами – роспуском КСУ и назначением нового состава (угадайте, кто бы назначил 12 из 18 его членов). Для этого даже написали законопроект на две странички, с очевидным списыванием с Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года.

Об уровне президентской юридической команды говорит хотя бы тот факт, что решение КСУ от 27 октября 2020 этим законопроектом предлагалось признать “ничтожным” (в переводе с юридического – таким, что не порождает правовых последствий), сделать вид, что “ничего этого не было, вам показалось”.

Однако, президентский законопроект успешно утонул в глубинах аппарата ВР, а затем Владимир Зеленский тихонько его отозвал. В процессе, Рада в два подхода залатала самые большие пробоины в антикоррупционном законодательстве, вместо отмененной статьи 366-1 Уголовного кодекса приняв сразу две, но с куда более слабыми санкциями и повышением суммы, с которой начинается сфера действия новых норм, а также вернула часть полномочий НАПК, создав отдельный порядок их осуществления в отношении судей.

Однако Владимира Александровича было уже не остановить – и поток креатива его команды сосредоточился на попытке отстранить главу КСУ Тупицкого, пока сам президент наговаривал себе на очередную статью, рассказывая как требовал у последнего не рассматривать те или иные вопросы. Креатива надолго не хватило и всем, что президентская команда смогла сделать, стал указ президента об отстранении от должности Александра Тупицкого.

Со стороны это напоминало попытку потушить пожар, бросив в огонь бочку бензина. Указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи КСУ противоречил Конституции настолько, насколько это было возможно. Во-первых, таких полномочий у президента банально нет. По КСУ они ограничиваются лишь правом назначить треть его состава. Во-вторых, законодательство вообще не предусматривает возможности отстранить судью КСУ от должности (можно прекратить полномочия, уволить, привлечь к ответственности – но не отстранить). Для сравнения – в отношении судей судов общей юрисдикции такая возможность и соответствующий механизм есть. Но, в-третьих, даже в отношении судей судов общей юрисдикции решение об отстранении принимает не президент, а Высший совет правосудия.

После этого указа Зеленского, события конституционного кризиса начали разворачиваться под саундтрек из “Деревни дураков” (если что, это такое телешоу конца 90-х). Господин Тупицкий пытался делать вид, что его это все не касается и ходить на работу, Управление Госохраны его в здание КСУ не пускало, господин Тупицкий ругался, потом судился, господин Зеленский тоже что-то там делал (даже успел повторно “отстранить” Тупицкого через два месяца после первого указа), словом – все были заняты “важными государственными делами”.

До минувшей субботы, 27 марта 2021, когда у Зеленского решили попутешествовать во времени и решить проблему с господином Тупицкого, так сказать, в зародыше. И традиционно – увеличили масштаб проблем и нарушений закона.

Кроме нарушения уже упомянутых статей 106 (которая не дает президенту полномочий по КСУ, кроме как назначать треть его судей) и 149-1 (которая предусматривает исчерпывающий перечень оснований для прекращения полномочий судьи КСУ) Конституции, есть еще и нарушение глобального правового принципа действия нормативно правового акта во времени – Конституция прямо указывает, что нормативно-правовые акты имеют ограниченное действие во времени (только в случаях, если смягчают или отменяют ответственность лица). А нормативно-правовые акты о назначении на должность кого бы то ни было – имеют индивидуальный характер и исчерпывают свое действие в момент исполнения.

Этот вопрос уже не раз рассмотрен судами всех инстанций, включая и КСУ, еще тогда, когда Владимир Александрович перед судьями, в частности, по сцене бегал и пытался их насмешить устно, а не письменно.

Все эти принципы заложены в пункте 19 части 1 статьи 4 Кодекса административного судопроизводства Украины, применены в решениях КСУ № 2-зп от 23 июня 1997 года, и № 1-рп / 99 от 9 февраля 1999 года, а главное – закреплены в части 1 58 Конституции Украины. Кроме того, один из указов Владимира Зеленского уже был отменен на основании этого принципа – указ № 323/2019 от 24 мая 2019 об отмене указа президента Украины от 4 мая 2019 № 187 о назначении члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Решение Верховного Суда по этому делу здесь. Ситуация с отменой указа о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина аналогична, за исключением разве того, что у судей КСУ гораздо больший объем и уровень гарантий, чем у членов Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Кроме того, остается только догадываться, с чем была связана необходимость обнародовать указ об отмене указа о назначении Тупицкого (который почему-то назвали указом об обеспечении национальной безопасности) именно в субботу (учитывая, что и в рабочие дни президент не слишком перетруждается).

Возможно, Владимир Александрович случайно зашел в твиттер, увидел, что о нем там пишут и тут же решил стукнуть кулаком по столу, показав всем, что никакой он не такой, как пишут, а целый гарант. Возможно, кто-то в Офисе (президента или генпрокурора) все же смог упростить нормы законодательства до уровня конструкций из хрестоматии для дошкольников и объяснил президентской команде, что предыдущая схема борьбы с Тупицким, мягко говоря, не совсем законная и не совсем работает. А возможно президент, после назначения Виктора Кичуна, решил вернуться к предыдущему плану – так или иначе заполнить КСУ “своими” судьями.

Однако, какой бы ни была мотивация Зеленского, он не первый, кто пытается разобраться с неугодным судьей. В 2007-2008 годах нечто подобное пытался сделать Виктор Ющенко с судьей КСУ Сюзанной Станик. Когда Станик добилась отмены указа о ее увольнении в суде, президент Ющенко уволил ее повторно, уже по другим мотивам. Этот указ также был отменен судом. А на следующий день после восстановления Станик в должности судьи КСУ, она подала заявление об отставке. Какими бы ни были ее мотивы, со стороны выглядело это однозначно – Станик показала президенту Ющенко, что он проиграл. Правда, эти события происходили уже к концу срока его полномочий и мало повлияли на потерю им влияния на процессы в государстве.

И это одна из тех вещей, которые отличают президентство Зеленского от президентства Ющенко. У Владимира Александровича впереди еще большая часть срока, а легитимность он уже начал терять, в отличие от Ющенко, легитимность которого никто не ставил под сомнение.

Вторая – на табличке “Президент Украины” Виктора Ющенко никто не писал, что он “лох”, несмотря на все невзгоды его каденции и потерю влияния. А на табличке Зеленского это написали и это видит вся страна. И пубертатные метания с попытками что-то кому-то доказать, никак не помогают стереть эту надпись из сознания как украинцев, так и самого Владимира Зеленского.

P.S. Симулякр, по определению Платона – “копия копии”, которая искажает первоначальный облик. Основатель философии постмодернизма Жан Бодрийяр определил симулякр как “явление, которое скрывает тот факт, что его нет”.