Киевский облсовет сегодня со скандалом выбрал своего главу. Им стал представитель "Слуги народа" Скляров. Ради него президиум пошел на странное изменение формы бюллетеня и доставку в зал больных с коронавирусом. Благодаря каким манипуляциям "Слугам" и "Батькивщине" удалось удержать Киевщину, разбирались Буквы.

Киевщина – всегда была лакомым куском. И за нее всегда шла ожесточенная борьба. Об этом свидетельствуют частые замены губернаторов как во времена предыдущих президентов, так и Владимира Зеленского, а также те скандалы, которые периодически возникают в области. Чего только стоит перестрелка в мае в Броварах, которая была частью передела транспортных нелегальных потоков. Или скандал из-за места в списке среди самых «слуг», когда “павлюковская” часть “Слуг” предприняла неудачную попытку повоевать против квот в списке от Александра Дубинского. Последний возглавлял штаб партии Зеленского в области.

Впрочем, несмотря на такие штормы уже более 10 лет власть в Киевском облсовете удается держать партии Юлии Тимошенко. Здесь ее интересы представляет глава местной “Батькивщины” Константин Бондарев. Правда, в 2019 он так надоел собственным депутатам, что они устроили демарш и вышли из фракции. А представитель “Батькивщины” Анна Старикова потеряла должность председателя облсовета. И хотя сейчас “Батькивщина” получила относительно мало голосов, все же во власти закрепилась.

По итогам выборов в Киевский областной совет прошли 5 партий. Больше всего голосов здесь получила “Европейская солидарность”, далее шли “Слуга народа”, “За майбутне”, “Батькивщина” и ОПЗЖ.

Впрочем, разрыв в 13 000 голосов избирателей между ЕС и “Слугами” конвертировался лишь в 3 мандата преимущества первых.

В результате ЕС получила – 25 мандатов, “Слуги” – 22, “За майбутне” и “Батькивщина” по 14 и ОПЗЖ – 9. Чтобы иметь большинство в облсовете, нужно 43 голоса.

Поскольку “За майбутне” в Киевской области возглавлял Ярослав Москаленко, имеющий хорошие рабочие отношения с командой президента Петра Порошенко, то они бы теоретически могли объединиться. Но им нужны были бы еще 4 голоса. А вот у “Слуг”, “Батькивщины” и ОПЗЖ голосов для большинства хватало.

Но даже при этом они не смогли избрать своего главу совета без скандала и подтасовок.

На первое заседание Киевский облсовет собрался 20 ноября. Тогда же избрали президиум.

В президиум вошли:

Татьяна Семенова (“Европейская Солидарность”),

Александр Поляруш (“Слуга народа”),

Ярослав Добрянский (“За майбутне”,

Андрей Засуха (“Батькивщина”),

Валерий Ксензенко (“Оппозиционная платформа – За життя”).

Этот президиум сформировал счетную комиссию и утвердила протокол бюллетеня для избрания председателя облсовета. В него в алфавитном порядке, как это и предусмотрено, были внесены фамилии двух кандидатов – Ярослава Москаленко и Александра Склярова (все, кто захотел).

Во время голосования 25 ноября Москаленко не хватило 1 голоса. Он набрал 42 голоса, Скляров – 38. Если бы в зале был один депутат ЕС, Москаленко бы победил. Вопрос хотели вынести на переголосование, потому что депутат Иваненко от ЕС таки согласился проголосовать. Но здесь Анна Старикова от “Батькивщины” вышла с предложением перенести заседание. После чего “Слуги” и “Батькивщина” демонстративно покинули заседание. Объявили перерыв.

После голосования нардеп Дубинский заявил, что они ни с кем не договаривались о голосах, а теперь, мол, такая необходимость назрела.

Впрочем, присутствующие на заседании заметили, что представители от фракции “Слуга народа” получили для голосования шариковые ручки с зелеными чернилами, а депутаты от “Батькивщины” ручки с красными чернилами. Другие ставили галочки синими.

Именно тогда закралось первое подозрение, что результаты голосования контролируют.

За время перерыва “Батькивщина” “Слуги” и ОПЗЖ собрались на заседание временного президиума без “ЕС” и “За майбутне”

Тогда же было решено изменить форму бюллетеня и внести в него только Склярова. Мол, если он не наберет 43 голоса, тогда уже проголосуем за Москаленко.

Накануне голосования глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко вдруг заявил, что Ярослав Москаленко якобы скупает голоса в свою поддержку.

“Мы возмущены информацией о возможных попытках подкупа голосов депутатов Киевского областного совета кандидатом на должность ее руководителя Ярославом Москаленко. Для нас политическая коррупция является абсолютно неприемлемой. Призываем все политсилы, включая “Слуг народа”, не прибегать к нечестным методам борьбы “, – заявил Корниенко.

В ответ Москаленко призвал нардепа подкрепить свои слова доказательствами, иначе он подаст в суд.

Москаленко также спросил: “Известно ли Александру Корниенко, что партия “Слуга народа” во время местных выборов торговала партийной франшизой и продавала партийный бренд людям с сомнительной репутацией? Они потом баллотировались от этой партии на выборах, а многие из них еще и был избраны”.

“Обладает ли господин Корниенко информацией, что в обмен на должность главы Киевского облсовета партия “Слуга народа” сегодня торгует должностями в Киевской ОГА и в правительстве? Почему Корниенко молчит, что в обмен на поддержку представителя “Слуги народа” Александра Склярова, партии “Батькивщина” пообещали должность заместителя министра развития общин и территорий, которую должна занять Анна Старикова, и должность первого заместителя Киевской облгосадминистрации? Должность заместителя председателя облсовета и начальника департамента инфраструктуры и транспорта обещанная представителям ОПЗЖ Валерию Ксензенко и Юрию Чередниченко соответственно”, – отметил глава «За будущее» в Киевском облсовете.

Обмен обвинениями оказался лишь цветочками.

В предыдущем заседании не участвовали ряд депутатов облсовета, потому что они заразились коронавирусом. Среди них был как депутат ЕС, так и “Батькивщины”. И об этом знали другие депутаты. Но “Батькивщина” прибегла к подмене депутата – и привела на заседание его брата. Когда это обнаружили оппоненты, то куратор местной “Батькивщины” Константин Бондарев бросился кому-то звонить, и здесь в зале появились еще два депутата.

Тогда Москаленко сообщил, что один из депутатов болен COVID-19 и подвергает опасности зал. В ответ Руслан Браславский отказался показать тест, что он не болен и заявил о “тайне пациента”.

Представители “За майбутне” вызвали полицию. В зале начались потасовки. В выяснении отношений активно участвовали нардепы Константин Бондарев и Александр Дубинский. В результате полиция едва не вывела самого Бондарева, перепутав его с больным. За ним последовал Дубинский. Полицейским показали какой-то результат теста на телефоне и они уехали. Депутаты перешли к голосованию. В бюллетенях так и остался один Скляров. Внести две фамилии большинство не согласилось.

“Если бы мы действовали так как они, то Москаленко победил бы еще бы 25 ноября. Мы могли бы привезти больного депутата ЕС и все”, – говорит представитель “За майбутне”.

Представительница ЕС Татьяна Семенова также отметила, что во время тайного совещания было решено изменить место для голосования, и вместо привычной кабинки оно происходило в закрытой комнате.

“Да они получили возможность контролировать каждый бюллетень, когда каждый депутат отправлял бы фото своего голосования”, – рассказал Буквам еще один депутат от ЕС в облсовете. В результате голосовали прямо в зале, демонстрируя бюллетени.

Правда сам Скляров в ответ на вопрос корреспондента Букв о том, что депутатов заставляли показать свои бюллетени заявил, что это неправда и считает, что его избрали легитимно.

Москаленко отказался от участия в голосовании еще до начала и пообещал обжаловать все, что творилось в суде. Он также напомнил, что в 2015 команда Бондарева провернула аналогичную схему, и только межпартийные договоренности позволили избежать суда и скандала. Теперь же в суд пойдет не только “За майбутне”, но и “Европейская Солидарность”).

И теперь остается только посмотреть, кто заменит Склярова в киевской ОГА и получит ли Старикова должность в министерстве.