В течение недели Дмитрий Гордон взял интервью сначала у государственной изменницы Натальи Поклонской, а вчера – и у российского террориста Игоря Стрелкова. И так скандальный журналист стал еще и ренегатом, у которого первого хватило дерзости проводить эфиры с врагами нашего государства.

Но в своем ренегатстве Гордон – не уникален. Во время Второй мировой войны на пропаганду Геббельса против Британии работал Уильям Брук Джойс, который был более знаменит как «Лорд Хау-Хау». Такое свое имя Джойс получил за произношение, присущее высшим слоям тогдашнего британского общества.

В медийном плане «Лорд Хау-Хау» был в разы более весомым феноменом, чем наши современные пророссийские пропагандисты: радиопередачи Уильяма Джойса постоянно слушало около 9 млн британцев, в то время как сейчас You-Tube канал Шария имеет «всего» 2,3 млн подписчиков , а Гордона – «только» 1,1млн подписчиков.

Свою информационную войну «Лорд Хау-Хау» проиграл – британские власти задействовали в своей пропаганде журналистов, которые умели подавать информацию убедительнее и доступнее чем Джойс. Хотя в первые месяцы Второй мировой правительство Англии стояло перед соблазном просто «заглушить» эфиры пропаганды Геббельса специальными установками радиопомех.

Наконец, Уильям Брук Джойс вообще закончил плохо, потому что его повесили 3 января 1946 за работу на врага. Так британские власти утвердила принцип «каждый имеет свободу слова, но каждый должен отвечать за последствия своих действий».

Путь британского фашизма

Рассказ о жизни «Лорда Хау-Хау» будет был бы неполным без другого невероятного факта – в 1930-х годах Великобритания едва не стала фашистской тоталитарным государством, как Италия Муссолини или Третий Рейх Адольфа Гитлера. Существовал даже «Британский фашистский союз», который возглавлял аристократ Освальд Моузли, который в свою очередь был «вождем» Уильяма Джойса.

Освальд Моузли во время Первой мировой войны служил военным пилотом, и на начале 1915 года повредил ногу во время неудачного приземления. Из-за проблем с ногой на начале 1916 года этот персонаж был вынужден покинуть службу в рядах армии, и перейти на работу в министерство вооружений.

После завершения Первой мировой войны Моузли решил заняться политикой, чтобы в память о своих погибших товарищах построить «благородный мир». Какое-то время его карьера шла успешно: до 1925 года – член консервативной партии, после 1925 года – член уже лейбористской партии. И именно по квоте этой политической силы будущий британский фашист №1 получил в 1929 году должность младшего министра – помощника министра финансов, который должен заниматься ликвидацией безработицы в стране.

Но Освальд Моузли не смог предложить что-то более оригинальное, чем создавать рабочие места через строительство новых дорог. На такой проект нужно было по тогдашнему курсу 100 млн фунтов стерлингов. Таких денег в казне не было, включать «печатный станок» никто не решился, поэтому однопартийцы отклонили идеи Моузли. В начале 1930 года этот персонаж покинул британский Кабмин. А в конце 1930 года начал требовать от своих однопартийцев выполнения другого проекта – создать нечто вроде «Исполнительного комитета реформ» из пяти министров «без портфеля», которые были бы не подотчетны парламенту. Но и такой проект Лейбористская партия отклонила, а взамен сам Моузли покинул ряды лейбористов.

За политическим вдохновением в 1931 году будущий британский «фашист №1» поехал к действующему итальянскому «фашисту №1», то есть Бенито Муссолини. И именно после этой поездки возникла идея появления «Британского фашистского союза» (БФС).

Его политическая программа в чем-то копировала идеи итальянского фашизма, то есть: развитие в Британии закрытой от мира экономики; комплектация парламента представители не партиями, а «профессиональными корпорациями»; замена конституционной монархии властью «вождя», ликвидация самостоятельности доминионов, как Австралия или Канада; и захват новых колоний.

Удивительно, такая программа оказалась привлекательной для части британской аристократии, которая стала щедро финансировать и поддерживать БФС. Марши британских фашистов даже поддерживала полиция. И на этом фоне Освальд Моузли стал злоупотреблять политическим насилием. То есть – на митинги британских фашистов, бесконечно преданных своему «вождю», приходили оппоненты для конструктивной дискуссии. Иначе и не могло быть в английской политической культуре. Но вместо ответов оппонентов Моузли просто показательно били. Апогей такой практики случился 7 июня 1934, когда на крупном митинге БФС на стадионе «Олимпия» просто так избили почти сотню людей. Это вызвало негативный медийный резонанс, Моузли начал терять спонсоров и покровителей, и так начался стремительный упадок британских фашистов.

В Германию с любовью

Казалось бы, что история завершилась. Но 20 января 1936 престол Британской империи занял король Эдуард VIII, который менее чем за год правления отрекся от престола – 10 декабря 1936. Существует официальная и «романтическая» версия, что причиной отречения стало желание Эдуарда VIII жениться на американке Уоллис Симпсон, брак с которой противоречил принципам британской монархии.

А есть и «приземленная» и конспирологическая версия, что вся история про «неравный брак» – лишь прикрытие, чтобы отстранить от правления «пронемецки» настроенного монарха. В пользу этой версии играет факт, что за свои 10 месяцев правления Эдуард VIII проигнорировал агрессию фашистской Италии против Эфиопии и односторонний выход Германии из ограничений на вооруженные силы, установленные Версальским договором 1919 года. В сумме эти два события нарушали главный принцип британской внешней политики – «равновесие сил в Европе», что в свою очередь угрожало безопасности самой Великобритании.

На этом фоне в истории появляется тот самый Уильям Брук Джойс, давний активист БФС и торговец радиоприемниками. В одной из стычек коммунисты ему порезали щеку, благодаря чему Джойс и получил «аристократическое» произношение. В 1937 году будущий «Лорд Хау-Хау» совместно с депутатом парламента Джоном Беккетом создал «Национал-социалистическую лигу», которая не имела особого успеха среди британцев. Впрочем, в конце августа 1939 кто-то из «доброжелателей» предупредил Джойса о возможном аресте. И наш персонаж убегает в национал-социалистическую Германию, где и попадает в поле зрения Геббельса.

Уильям Джойс стал нужен нацистам в рамках их концепции «братских народов». То есть – немцы, французы и англичане имеют общее происхождение. А в «Новой Европе» Адольфа Гитлера Германия и Великобритания должны были быть равноправными партнерами.

Более того – в своих «Берлинских дневниках» Уильям Ширер пишет, что Гитлер намеренно устроил помпезную церемонию капитуляции Франции в мае 1940 года, чтобы послать Великобритании и лично Черчиллю «сигнал» – «Германия вернулась в число великих держав, поэтому следует согласиться на требования Гитлера если не о мире, то о снятии морской блокады и других санкций».

Свои планы у Гитлера в 1940 году были и на бывшего монарха Эдуарда VIII, который на тот момент уже имел титул «герцорг Виндзорский». Программа-минимум – коррумпировать члена монаршей семьи так, как это случилось с Герхардом Шредером в нашей современности. Программа-максимум – поставить герцога Виндзорского как «своего» правителя для побежденной Великобритании. Об этих планах утверждает в своих мемуарах гитлеровский разведчик Шелленберг. Он же и утверждает, что сам сорвал воплощения этих планов в жизнь.

В этом контексте для Геббельса Уильям Брук Джойс имел двойное значение. Первое – показать британцам, что аристократия – на стороне немцев. Второе – выразить британцам свое уважение как противникам.

Игра в стандарты журналистики

Свое вещание «Лорд Хау-Хау» вел с радиостанции в Гамбурге, а его англоязычная передача называлась GermanyCalling. Каждый эфир длился 5-10 минут. Джойс говорил о важных для простых британцев темах – положение на фронте и ситуация в экономике. Он использовал данные более детальные и правдивые чем те, что использовала «официальная» пропаганда от Би-Би-Си. Сценарий самих передач не был ограничен «темником», и «Лорд Хау-Хау» мог говорить свободно. И именно правдивость данных и вольность высказываний подкупали британских слушателей.

Но свободу в словах и достоверность фактов Джойс «приправлял» ошибочным тезисом – что Британия слабая и должна сдаться Третьему Рейху. Уже поэтому британцы слушали Germany Calling, но не доверяли сказанному в передаче.

А еще Джойс любил утверждать, что Черчилль – на самом деле «барыга», которого не волнуют интересы Британской империи. И что Гитлер – только бледная тень английского премьера. И на этом фоне лояльность к власти в обычных британцев возникала почти рефлекторно.

Когда британские «офицеры информации» отследили такой эффект, то придумали следующую технологию. Сначала в радио-эфир выпускали «официальный» выпуск новостей Би-Би-Си по «темнику». Потом – свободно «пропускали» в эфир «Лорда Хау-Хау». Пока он говорил, группа журналистов критически разбирала произнесенные в передаче тезисы. И как только «Лорд Хау-Хау» завершал свое выступление, буквально за несколько минут в эфире появлялись его критики, которые подвергали свободному и объективному анализу каждый произнесенный пронемецким пропагандистом тезис. На этом фоне для британцев сама возможность послушать передачи Джойса была подтверждением правоты английской пропаганды.

Интересно, что передачи «Лорда Хау-Хау» охотно слушали до конца 1944 года, а последний выпуск Germany Calling вышев 30 апреля 1945 – как раз в день самоубийства главы Третьего Рейха.

Нюанс ситуации в том, что для пропагандистов Геббельса «Лорд Хау-Хау» был скорее «продуктом для внутреннего потребления» немецкой аудитории. Если подробнее – Уияльм Джойс был нужен, чтобы подкреплять слова хедлайнера антибританской пропаганды Ганса Фриче.

Этот пропагандист просто любил ловить английскую «антинацистскую» пропаганду в фейках – например, англичане еще в 1942 году заявляли о «гражданской войне» между вермахтом и партией НСДАП. При этом Фриче любил подчеркивать, ссылаясь на пример «Лорда Хау-Хау» – «посмотрите, а мы говорим британцам правду, мы же лучше самих британцев придерживаемся их стандартов журналистики». И на этом фоне немцы были склонны рефлекторно верить только словам Фриче, но и всему, что скажет лично Геббельс.

Джойс был важен нацистам именно как радиожурналист, потому что с другими видами донесения информации пропагандистская система Третьего Рейха на самом деле не умела работать. Да и сам Джойс был искусен только в радиопередачах. Например, «Лорд Хау-Хау» пытался писать книги и брошюры, которые «разоблачали» Черчилля. Но от таких «произведений» эффект был нулевым.

Вместо послесловия

Сейчас нам может казаться абсурдной обстоятельство, что британцы не стали мешать передачам Джойса, но при этом самого персонажа повесили после войны. Объяснение может быть простым. Именно во время судов над преступниками Второй мировой войны Запад сформулировал для себя принцип «даже подача информации от журналиста является прямым действием на пользу врага». Но при этом тогдашняя работа в медиапространстве пользовалась принципу «надо работать с тем, что есть».

В то же время, современная работа в медиапространстве базируется на совершенно другом принципе, оформленном в «Логико-философском трактате» Людвига Витгенштейна – «именно название предмета как бы заново открывает его, а наша речь определяет границы нашего мира».

Для нас также может быть неожиданностью, что жизнеописание таких персонажей как «Лорд Хау-Хау» может быть основой для литературного произведения. В данном случае – это «Мать Тьма» Курта Воннегута (книга ни была переведена на украинский). Правда, главный персонаж произведения – не британец, а американец Говард У-Кэмпбелл, которого завербовала американская разведка. Миссия Кэмпбелла – вести нацистскую пропаганду так, чтобы она играла в пользу союзников. Хотя и сам персонаж об этом не догадывался – ему просто подкладывали листочки с текстом, который надо было прочитать с дефектами речи, например кашлем. Плохой оратор был не убедительным, а частота его кашля – шифром для спецслужб.

В защиту Гордона можно сказать, что он еще не пропагандирует любовь к Путину, хотя завуалировано оправдывать то, что он делает с 2014 он уже начал.