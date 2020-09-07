Появление в Киеве бордов с лицом Петра Порошенко породили целую бурю дискуссий в соцсетях - правда ли, что пятый президент пойдет в мэры Киева или его жена возглавит список в Киевсовет. Так это или нет, разбирались Буквы.

Как известно, Петр Порошенко когда-то хотел стать мэром Киева. Точнее, рассматривал эту должность как плацдарм для захода в борьбу за кресло президента. В далеком 2012 Юрий Стець придумал для Петра Порошенко, который тогда еще баллотировался в депутаты ВР, но собирался в президенты, стратегию достижения цели. Она заключалась в том, чтобы принять участие в выборах мэра Киева, которые рано или поздно все же должны были состояться из-за бегства из страны Леонида Черновецкого.

Независимо от того, становился Порошенко мэром или нет, его начинали мерить социологи в качестве кандидата в президенты. На первые выборы президента стратеги не очень рассчитывали, хотели взять хоть третье место. А потом уже действительно соревноваться за победу.

Но осенью 2013 в Украине произошел Майдан и Порошенко приложил максимум усилий для того, чтобы засветиться на нем как уверенный лидер. Кроме того, он много работал с зарубежными лидерами, и вел переговоры с украинскими политиками. За три месяца Майдана, пока Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок теряли народное доверие, Порошенко ее наращивал. И если еще в феврале 2014 в доме профсоюзов гуляли слухи, что Порошенко договаривается с Кличко, чтобы быть в случае чего при нем премьер-министром, то в апреле уже был совершенно другой расклад – Порошенко стремительно набирал в рейтинге и уже спонсоры УДАРА пытались договориться с ним.

Далее были венские переговоры с Левочкиным и Фирташем как держателями «актива» и таки отказ Кличко от участия в выборах президента. За это он должен был получить должность мэра и главы КГГА и 50% в будущем списке. Вообще-то спонсоры предлагали схему 30-30-30, и именно они слили информацию о переговорах в СМИ.

В результате УДАР получил в списке лишь 30%. А через год партии Кличко предложили влиться в ряды БПП на местных выборах, потому что объективно никакого электорального интереса она уже на тот момент не представляла, а ее члены шли на личные договоренности с президентом Порошенко ради должностей. Кличко вроде просьбу и выполнил, но УДАР не ликвидировал. В 2019, в день выдвижения Петра Порошенко Кличко не приехал на съезд – у него внезапно обострилась травма спины. Поддержку он выразил лишь через видеосвязь.

После проигрыша Порошенко Кличко еще договаривался о совместном участии в парламентских выборах с БПП, но потом соскочил. По одной из версий, Порошенко не захотел брать в список людей Фирташа. По другой – Кличко дал согласие на совместный поход на выборы Игорю Кононенко, а на следующий день появился в компании с Саакашвили.

Летом этого года Порошенко снова предложил Кличко идти вместе на выборы, но мэр Киева от общего списка отказался, заявив, что повторение 2014 не хочет.

И причина здесь , похоже, не только в старых обидах.

С президентом Зеленским у мэра Киева были неплохие отношения до дня рождения Игоря Суркиса в ноябре 2018, когда Кличко спросил у Зеленского, который веселил всю компанию, кто же будет их развлекать в следующем году. «Наверное, ты», – ответил ему Зеленский.

Первые три месяца президентства Зеленского были черными для Кличко, потому что Банковая во главе с Андреем Богданом хотела разделить должности мэра и главы КГГА (надо же было как-то продвигать интересы Андрея Вавриша). Кличко понимал, что потеряет львиную часть полномочий, поэтому готов был идти на досрочные выборы. Тогда как новая власть понемногу пробовала подмять под себя Киевсовет.

Впрочем все изменилось, когда в процесс вмешался Андрей Ермак. Последний искал выходы на окружение Трампа, чтобы организовать встречу Зеленского с президентом США, а Кличко так вовремя выложил фото с его адвокатом Руди Джулиани.

На момент назначения Ермака головой ОП между Банковой и Крещатиком уже никаких проблем не было. И Кличко мог спокойно готовиться к переизбранию, потому что «Слуга народа» киевского соперника ему не вырастила. Сильнейшим кандидатом от власти был бы Виктор Ляшко, но у Зеленского выбрали Ирину Верещук.

И хотя Верещук вряд ли победит Кличко на выборах, все же определенную угрозу для мэра она представляет.

На сегодня Кличко безоговорочный лидер мэрских выборов. Но вот с кем создавать большинство – вопрос. Он должен выбрать между «Европейской солидарностью» и «Слугами народа». В принципе, если Виталий Кличко собирается на следующие выборы президента или остаться мэром еще на один срок, ему было бы выгоднее в оппозиции к власти и объединиться с ЕС. Но здесь и играет казус Верещук.

Если новоизбранный мэр Кличко сделает шаг влево, в сторону Порошенко, власть тут же разведет должности мэра и главы КГГА и назначит на эту должность, скажем, ту же Верещук. Этого Кличко не надо – он потеряет очень лакомый кусок полномочий.

Петр Порошенко очень долго ждал согласия Кличко. Периодически ходили слухи о выдвижении в мэры Владимира Омеляна или Алексея Гончаренко, но дальше слухов дело не пошло.

Дальше тянуть уже некуда, и у Порошенко должны решить – будет их кандидат в Киеве или нет.

«Отсутствие кандидата в Киеве плохо выглядеть», – говорят собеседники в штабе ЕС.

Поэтому появление бордов с Петром Порошенко действительно создало интригу. Потому что теоретически ничто ему не мешает участвовать в киевских выборах.

«Пусть Порошенко не пугает нас своими бордами, он плохо играет в преферанс и не сможет нас обмануть», – отвечают на это в окружении Кличко. Сейчас там довольны своими позициями, потому что УДАР вроде ест электорат Порошенко.

Но как раз этот факт и заставляет ЕС очень активно думать над списком в Киевсовет и кто его возглавит. Как и о кандидате в мэры.

На съезде партии в минувший понедельник кандидатуры не были озвучены, но там появился бывший нардеп, киевский мажоритарщик Леонид Емец, который сейчас активно возвращается в публичное пространство. Также там присутствовал бывший политзаключенный Роман Сущенко. Еще раньше к ЕС присоединилась экс-нардеп «Самопомощи» Виктория Пташник.

На сегодня, как говорят в штабе ЕС, они рассматривают для участия в выборах мэра кандидатуры Петра и Марины Порошенко, Александра Турчинова, Андрея Мацолы (Перша приватна броварня) и все еще Алексея Гончаренко.

В принципе каждый из кандидатов узнаваемый, а дальше-как уже показала кампания Зеленского – главное запаковать в борды правильную идею.

«Мы осознаем, что Киев ждет от нас сильного списка и сильной команды на выборы, в то же время Киев меньше хочет раздоров в демлагере. Из этого будем и исходить», – говорит нардеп Ирина Геращенко.

Впрочем, поскольку Кличко делегирует на выборы во Львове Оксану Юринец, чтобы откусить электорат у кандидата ЕС Олега Синютки и помочь переизбраться Андрею Садовому, то в принципе Порошенко может сказать, что ничего Кличко и не должен. Что мэр Киева не спешит определяться – он с властью или в оппозиции к ней – а, значит, Киев тоже должен выбрать, на чью сторону стать.

На сегодня наиболее вероятный вариант – Марина Порошенко во главе списка ЕС. Но он не окончательный.

Между тем, на прошлой неделе произошла одна история, которая показывает, кто будет хозяином после выборов в Киеве. Проблемы для бизнеса Андрея Вавриша были созданы силами ГПУ и ГБР. Следовательно, застройщики получили четкий сигнал, куда им надо ходить за милостыней. Если раньше в Офис президента переехало решения вопросов, которые управлялись ликвидированной Государственной архитектурно-строительной службой, то теперь Банковая добавила туда же и вопрос силового пресса. Поэтому Виталий Кличко, который очень не хотел быть свадебным генералом у Порошенко, рискует снова стать таким … у Андрея Ермака.