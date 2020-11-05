Будет смешно, если результаты выборов в США посчитают быстрее чем в Украине. Кажется, это была любимая шутка соцсетей на вчера. Впрочем на 10-е сутки после выборов в Украине их результаты официально не объявлены. Почему так - разбирались Буквы.

Согласно календарному плану проведения местных выборов результаты должны быть установлены в течение 12 дней, то есть до 7 ноября.

А согласно Избирательному кодексу в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должен быть назначен на воскресенье в пределах трехнедельного срока.

Об этом заявил 26 октября члены ЦИК Сергей Дубовик.

Впрочем, установление результатов в некоторых городах может затянуться через суды и блокирование процесса подсчета отдельными партиями.

По состоянию на 4 ноября результаты выборов были установлены для 406 местных советов и 492 сельских, поселковых, городских голов. И признаны избранными больше 9000 депутатов городских советов из 11 124 депутатов городских советов, которые избирались.

Здесь не стоит в медленном подсчета обвинять ЦИК – они на этих выборах здесь ни при чем, подсчетом занимаются теризбиркомы.

Судьба крупных городов

В областных центрах установлено не так много результатов. Например, вчера стало официально известно, что Геннадий Кернес выиграл выборы в один тур в Харькове.

Соответствующее постановление было принято Харьковской городской территориальной избирательной комиссией. За Геннадия Кернеса проголосовало 195 044 харьковчан (60,34%). А вот результаты по горсовету еще считают.

По результатам местных выборов в Чернигове мэром остался Владислав Атрошенко, а 42 депутатских места в мэрии распределили между собой представители 5 партий.

Наибольшую поддержку получила партия мэра “Родной дом” – 58,05%. Следующие позиции распределись так: “Слуга народа” – 7,92%, “Наш край” – 7,49%, ОПЗЖ – 6,83%, “Европейская солидарность” – 6,16%. Так же разделились и 42 депутатские мандаты. У “Родного дома” их 26, в “Слуги народа”, “Нашего края”, ОПЗЖ и ЕС – по 4.

В Кропивницком победил действующий мэр Андрей Райкович.

Также результаты установили во Львове, Николаеве, Луцке, Ровно.

Второй тур выборов городского головы Николаева состоится 22 ноября.

“Пятипроцентный барьер на выборах в Николаевской городского совета преодолели шесть партий. А именно:” Оппозиционная платформа – За жизнь “- 28,57%,” Пропозиция “- 23,09%,” Слуга народа “- 14,89 %, “Европейская Солидарность” – 6,99%, “Партия Шария” – 6,4%, “Наш Край” – 5,05% “, – говорится в итоговом протоколе ТИК.

22 ноября пройдет второй тур выборов и во Львове, где будут соревноваться Олег Синютка и Андрей Садовый.

Партия “Европейская Солидарность” стала победителем выборов в совет Львовской объединенной территориальной общины (ОТГ), набрав 31,25% голосов (68 704 избирателей).

На втором месте – партия “Самопомощь” (19,43%, 42 787 голосов), на третьем – партия “Голос” (8,9%, 19621). Также в новый состав совета Львовской ОТГ вошли представители партии “Варта” – 6,96% (15324) и ВО “Свобода” – 6,85% (15097).

Также на 22 ноября выборы назначены в Славянске, Ужгороде, Полтаве.

15 ноября в Сумах, Луцке, Краматорске и Каменце-Подольском.

До сих пор не установлены результаты выборов в Киеве, Днепре и даже Виннице, где с колоссальным отрывом победила Украинская стратегия Гройсмана и данные параллельного подсчета штабов почти не расходятся.

И если в Днепре еще можно говорить о закулисных играх Загида Краснова, чтобы пробиться во второй тур мэрских выборов, то в Виннице и Киеве явно действуют по принципу спешить медленно.

Мелкие большие интересы

Впрочем наибольшее противостояние сейчас идет не за большие города, а за небольшие общины.

Так, 5 ноября нардеп от «Голоса» Роман Лозинский заявил с трибуны Рады о попытках украсть голоса у их партии на выборах в Обухове. Речь идет о 40 голосах, которые от одной партии перешли другой и таким образом изменили распределение мандатов – у Голоса один мандат забрали, а «За будущее» добавили.

Нардеп от ЕС Виктория Сюмар 5 ноября в очередной раз пожаловалась на попытки подтасовать выборы на Петропавловской Борщаговке – ОТГ, которая находится под Киевом и где землю очень выгодно продавать под застройку.

«Пока мы все восхищаемся выборами в США, там «дорисовывают» голоса одной из выкупленных партийных франшиз – УДАРу. Чтобы затянуть его в совет ОТГ и вместе с франшизами Майбаха, Батькивщины и других иметь большинство). Три уголовных дела не останавливают «доблестных хозяев» Петропавловской Борщаговки – Людмилу Мартынчук (действующий секретарь совета), Андрея Федоренко (заместитель председателя) и др. Проиграв выборы главы, окружение Кодебского держит измором УИК и ТИК и таки в последние часы «дорисовывает» под себя большинство … », – отметила депутат.

В не менее хлебной курортной Каролино-Бугазской общине результаты выборов тоже вряд ли быстро установят. Там ЦИК опять распустила теризбирком. Причиной стало то, что несмотря на несколько решений Одесского окружного админсуда об отмене регистрации кандидата, комиссия его же зарегистрировала.

Впервые комиссию переформатировали еще перед выборами. Но указанных нарушений она тоже не устранила. Поэтому ее расформировали второй раз.

В общем, как передает ОПОРА, по состоянию на 4 ноября существует 11 отдельных судебных дел по установлению итогов голосования и результатов выборов депутатов Каролино-Бугазской сельского совета и Каролино-Бугазского сельского головы. Судебные решения Одесского окружного административного суда еще оспариваются в апелляционной инстанции.

В Энергодаре Запорожской области комиссия не могла собрать в течение трех дней кворум.

2 ноября председатель Энергодарской городской ТИК рассказал: «Протоколы не подписаны. На сегодняшний день работает 7-8 членов комиссии, а протоколы должны подписываться на полноценном заседании, а это минимум 10 человек. Третий день у нас нет кворума. Часть членов заболела, часть не является по неизвестным для меня причинам. Они не на связи. Трубку не берут. А если берут, то говорят: «Мы скоро будем» и я их на территории не вижу».

В Славянске члены комиссии взяли себе 5-дневный выходной.

В Суворовском районе Одессы теризбирком при пересчете голосов избирателей на участке №511410 потерял пакеты с бюллетенями за партии «Наш край» и «Европейская Cолидарнисть». Пришлось вызвать полицию и проводить повторный пересчет.

В Марганце разрыв между претендентами на пост главы города составил 5 голосов. Но теризбирком решил, что результаты установить невозможно и пересчитал голоса. В результате вместо кандидата от Пропозиции победил представитель ОПЗЖ. Теперь результаты оспаривают в суде.

По прогнозу руководительницы ОПОРЫ Ольги Айвазовской в некоторых городах процесс установления победителей может затянуться и до декабря.

Поэтому адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани еще может успеть к нам на воркшоп, как затянуть подсчет результатов и исправить все в свою пользу.