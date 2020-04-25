Салаты – самое легкое в приготовлении блюдо. Но при этом полезное и сытное. Буквы предлагают 5 вариантов, как разнообразить ваше меню.

Листья шпината и рукколы укрепляют ваш иммунитет и помогают сбросить лишний вес. Добавленные в салат фрукты помогают бороться со старением кожи. Чем разноцветнее ваш салат, тем больше в нем витаминов. Добавив в него мясо, рыбу или бобовые вы не только насытитесь, но получите дозу белка. А оливковое масло и орехи принесут вам полезные жиры.

Теплый салат с курицей и черри



Ингредиенты: 300 г курицы, 300 г шпината, 150 г помидоров черри, 1 красный лук, 2 зубчика чеснока, 5 ложек винного уксуса, 4 ложки оливкового масла, ложка дижонской горчицы, соль и перец по вкусу.

Шпинат помойте и выложите на сковороду, немного протушите.

Выложите в салатницу.

Курицу нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде, чуть посолив и поперчив.

Тем временем смешайте три столовые ложки оливкового масла, уксус и горчицу. Добавьте к курице нарезанные лук и чеснок. Прожарьте минуты 2. Добавьте соус и хорошо перемешайте.

Добавьте нарезанные помидоры.

Салат из гречки, овощей и орехов



Ингредиенты: 1 стакан гречки, 300 г брокколи, 1 огурец, 1 болгарский перец, 1 луковица (красная), 10-15 крупных оливок, 50 орехов (грецких или кешью), укроп (небольшой пучок), лимон, оливковое масло (пару ложек), соль, перец по вкусу.

Гречку сварите как на кашу, но не сильно разваривайте. Дайте остыть пол часа.

Вскипятите воду и бросьте в нее на пару минут брокколи или приготовьте в пароварке.

Орехи измельчите и обжарьте на сковороде в течение пары минут. Нарежьте огурец, перец, лук, оливки. Измельчите зелень.

Выложите все в салатник, добавьте остывшие брокколи и гречку, Смешайте все ингредиенты в большой миске вместе с гречкой.

Выжмите сок из лимона и смешайте с уксусом, маслом, солью и перцем. Полейте салат соусом и перемешайте.

Салат из халуми, груши и авокадо



Ингредиенты: Сыр халлуми (200 г), упаковка салата, авокадо (1 шт.), спаржа (150 г), груша большая (1 шт.), миндаль (горсть), лимон (1 шт.), оливковое масло, дижонская горчица.

Нарежьте сыр ломтиками и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Снимите и дайте немного остыть.

Спаржу просушите на сковороде. Миндаль порубите и тоже пару минут обжарьте на сковороде. Авокадо и грушу нарежьте кубиками или слайсами. Грушу также можно карамелизировать – несколько минут обжаривать на сковороде в сахаре.

Смешайте в большой миске салат, миндаль, авокадо, грушу и сыр. Сверху полейте соусом из оливкового масла, сока лимона и горчицы.

Салат из броколи

Ингредиенты: Брокколи (300 г), капуста краснокочанная (1 кочан), лук зеленый (пучок), пол стакана изюма, горсть миндаля, бальзамический уксус, оливковое масло, лимон, дижонская горчица, ложка сахара.



Разделите брокколи на соцветья. Закипятите воду и бросьте туда на 3 минуты брокколи. Потом вытащите и положите в салатник со льдом, чтобы не потеряла цвет.

Изюм запарьте в кипятке. Мелко нарежьте краснокочанную капусту.

Измельчите миндаль и карамелизируйте на сковороде – растопите на ней ложку сахара и обжарьте в нем миндаль в течение 5 минут.

Выложите в большой салатник брокколи, нарезанную капусту и зелёный лук, добавьте изюм иминдаль.

Смешайте дижонскую горчицу, бальзамический уксус и оливковое масло.

Полейте соусом салат и перемешайте.

Салат из тунца и спаржи



Ингредиенты: тунец (консервированный, 1 банка), спаржа (150 г), картофель (2 шт.), яйца (2 шт.),салат (пучок любого), лук-шалот (1шт), помидоры черри (8 штук), оливковое масло, дижонская горчица.

Отварите картофель до готовности, остудите, нарежьте кубиками. Яйца сварите вкрутую. Спаржу протушите на сковороде. Смешайте в чашке нескольких ложек горчицы и оливкового масла.

В салатник выложите промытые и просушенные листья салата. Добавьте, спаржу, картофель и разрезанные на 4 части яйца. Выложите сверху кусочки тунца и черри. Посыпьте луком. Сверху полейте соусом. Приятного аппетита.