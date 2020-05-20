Окружение президента воюет за самый лакомый кусок бюджета, о чем свидетельствуют последние перестановки на Кабмине. Главу Запорожской ОГА хотят перевести в Укравтодор. Зачем, узнали Буквы

«Я хочу, чтобы меня запомнили президентом, который построил дороги»- – сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду. И анонсировал увеличение объемов строительства в 9 раз.

Тем временем один из замов главы его Офиса Сергей Трофимов на днях сделал интересный анонс – о переходе главы одной из ОГА на должность замглавы Госагентства автодорог Украины.

По информации СМИ, речь идет о главе Запорожской области Виталии Туринке.

Хотя в Минтрансе Буквам эту информацию и не подтвердили.

Тем не менее ротация возможна, потому что 20 мая Кабмин согласовал замену Виталия Туринка на Виталия Боговина.

Эта ротация интересна как война местных элит, так и как борьба за контроль за строительством дорог. При чем второй куш, очевидно, больше.

Местные интриги

Виталий Туринок пришел на должность главы ОГА из бизнеса, ранее опыта в государственном менеджменте не имел. Родился и учился в Запорожье, с 2003 года работал на руководящих должностях в Одесском домостроительном комбинате, являлся одним из его совладельцев. Туринок также владеет 50% доли в фирме «Интертрейд», которая производит бетон, 33% — в фирме «Вест-Пром», которая занимается оптовой торговлей стройматериалами, древесиной и санитарно-техническим оборудованием, а также третью акций фирмы «Волыньферрометалл». Все три предприятия зарегистрированы в Луцке. По данным системы YouControl, предприятие «Рівненський домобудівний комбінат» до сих пор на 67,23% принадлежит его жене Галине Туринок.

Местные СМИ изначально называли Туринка креатурой руководителя компании «Золотой век» Дмитрия Попова, в рекламе которой когда-то снимался президент Зеленский.

При этом у главы области был очевидный конфликт с частью местных элит.

В феврале около 10 депутатов «Слуги народа» сделали заявление о необходимости замены главы области, так как он якобы находится под влиянием бывшего главы области Константина Брыля.

«Кадровая политика Виталия Туринка говорит о том, что призрак коррупционера и рейдера Константина Брыля остался в ОГА. Не выдерживается политическая гигиена, назначаются новые конъектурные чиновники и остаются на должностях старые», – заявили они.

Под заявлением стояли подписи Геннадия Касая, Марины Никитиной, Романа Сохи, Сергея Штепы, Михаила Крячко и Артема Кунаева, которых так или иначе можно связать с Вячеславом Богуслаевым.

Еще один депутат от «Слуги Народа» из Запорожья Евгений Шевченко вместе со коллегами открытое обращение не писал, однако также поддержал оценку работы Туринка: «Эффективность ноль. И самое главное, сдал все отвоёванные нами позиции по бюджету Запорожской области. А все камни на нас летят. Пусть идёт обратно, откуда пришёл, вместе со своими опричниками».

Но тогда на вопрос Букв, повлияют ли заявления депутатов на судьбу главы, Трофимов заявил, что оснований для этого нет.

“Менять главу ОГА не будем, к нему нет абсолютно никаких вопросов”, – ответил Трофимов.

“Просто, чем ближе выборы, тем больше местных интриг”, – объяснил первый замглавы ОП коллизию интриги.

И вот теперь 14 мая Трофимов пишет интригующее сообщение в своем телеграм-канале сообщение, которое можно расценивать как анонс будущих кадровых перестановок.

«Продолжаем делать ставки на новые лица и «выращивать» на областном уровне эффективных государственных менеджеров. Поэтому в ближайшее время Офис Президента предложит Кабмину кандидатуру одного из глав ОГА на должность замглавы Госагентства автодорог Украины. Уверен, что его назначение может добавить позитивной динамики в реализацию программы «Большое строительство», – написал Трофимов.

То, что загадочный кадр Трофимова – Туринок написало запорожское издание «Актуально», сославшись на свои источники.

“Виталий Туринок думает над данным предложением, но большая вероятность того, что он согласится, – пишет портал. – Также известно, что есть несколько кандидатур на должность губернатора Запорожской область, но наибольшие шансы – у [cовладельца группы компаний BKW Group] Виталия Боговина. Отметим, в 2019 году активно обсуждалась вероятность назначения Виталия Боговина на должность главы Запорожской ОГА, но тогда назначили Виталия Туринка”.

Можно предполагать, одна из групп влияния в области, дожала другую.

В то же время, журналисты и раньше слышали, что Трофимов тянул Туринка в Укравтодор.

Дело в том, что у действующего главы “Укравтодора” Александра Кубракова в мае 2020 года заканчивается испытательный срок.

СМИ писали, что возглавить ведомство может глава Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

Но тут в расклад вмешался Трофимов.

Большая кормушка

В сентябре прошлого года новоиспеченного губернатора представлял как раз Сергей Трофимов, который курировал выборы в Запорожье.

Новых задач от президента Зеленского главе ОГА нарезали предостаточно: окончание ремонта дорожного полотна на плотине ДнепроГЭСа, подготовка для возобновления достройки мостов в начале 2020 года, борьба с наркоторговлей, нелегальными ломбардами и игорными заведениями, достройка участка дороги Запорожье – Мариуполь, строительство нового аэропорта, решение экологических проблем Запорожья и т.д, и т.п.

Главе ОГА не очень удалось продвинуться в реализации целей, а где получилось – реализовывал не он, считают местные журналисты. Да и вице-премьер Михаил Федоров заявил в среду, что область третья с конца по результатам.

В марте 2020 года Туринок заявил, что для Запорожской области реализация программы «Велике будівництво» один из приоритетов.

«Совместными усилиями Офиса Президента, Кабинета Министров, «Укравтодора» и запорожских неравнодушных людей мы сдвинулись этот долгострой с места. Так же в нашей области продолжается ремонт национальных дорог. Мы поставили задачу отремонтировать 277 км национальных дорог», – заявилВиталий Туринок 22 апреля.

Как сообщается на сайте Укравтодора, Запорожская область — одна из рекордсменов по протяженности обновленных км дорог и по объемам финансирования в 2020 году.

При этом местные СМИ обвиняют главу ОГА в том, что его люди якобы устроили схему на тендерах.

За последние 9 месяцев, сколько работал Туринок в области, госпредприятие «Местные дороги Запорожской области» провело около 70 тендеров на освоение более чем 1 млрд. гривен — в основном на дорожных ремонтных работах в области.

При этом якобы составлен список различных фирм, у которых подрядчики госзаказов должны закупать расходные материалы для ремонта и строительства дорог, топливо и т.д.

Как пишет издание «Евромедиа 24» в материале «Большая стройка» в Запорожье… только через откаты», «схема получилась «почти легальная» – фирма выигрывает тендер на несколько десятков миллионов, выполняет работу, официально оплачивает стройматериалы, бензин, дизтопливо своим контрагентам, потом получает оплату своих работ из областного бюджета. Но с двумя маленькими замечаниями: без покупок стройматериалов и топлива у «правильных» фирм подрядчик потом ничего не получит за свою работу из бюджета, а цены у этих «правильных» фирм на 30-40% выше рыночных.

Но в целом, Туринок не так значим для этой игры, как собственно Трофимов.

По информации Букв, 3 недели назад в офисе Зеленского случилось совещание с представителями дорожной сферы. На нем Кубраков пожаловался, что его притесняют старые коррупционеры.

Президент не очень хотел вникать в происходящее, но заботливое окружение якобы предложило ему поставить в Укравтодор своих замов.

На что гарант произнес, по словам участников рынка, приблизительно следующее: «Я что должен опуститься до назначения замов в ваш вонючий Укравтодор? Назначайте сами».

«По всей видимости, Трофимов и воспользовался этим предложением. К тому же, после того как они в январе разогнали ГАСК, но ничего на его месте не создали, у Трофимова там теперь самое большое влияние. А от ГАСК зависит до сих пор выдача многих бумажек, например, на строительство мостов, на которых так любит пиариться президент», – добавил собеседник.