Несколько тысяч человек собралось на митинг в поддержку Сергея Стерненко в Киеве 27 февраля. Впрочем, протестующие требовали не только освобождения активиста, но и реформы судебной власти.

«Стерненко – волю! Антоненко – волю! » – непрерывно скандирует толпа.

На узкой улице у Офиса генерального прокуроркы Украины (ОГПУ) Ирины Венедиктовой постоянно горят файера и дымовые шашки. Несколько тысяч митингующих требуют ее отставки и освобождения из СИЗО Сергея Стерненко и Андрея Антоненко.

«Венедиктова – чума! Аваков – черт! » – скандирует толпа. Полиция молча стоит рядом с протестующими.

Несколько тысяч человек вышли на улицы Киева из-за приговора одесскому активисту Сергею Стерненко. Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал его виновным в разбойном нападении по предварительному сговору (ст. 187 ч.2 Уголовного кодекса – ред.) на Сергея Щербича – местного депутата одного из районов Одесской области, – и приговорил к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. При этом же суд отметил, что один из мотивов преступления – отношение Стерненко к политической деятельности Щербича. Это судебное решение спровоцировало протесты в разных городах Украины, в частности – в Киеве. Здесь вечером 23 февраля несколько тысяч человек пытались пройти к Офису президента, однако их заблокировала полиция. Второй раз митингующие попытались попасть на Банковую 27 числа.

Не могу молча сидеть дома

11 утра, правительственный квартал, улица Банковая. Несмотря на то, что накануне через соцсети людей запугивали «заготовкой мостовой» и «массовыми стычками» – все спокойно. Кажется, полиция сделала выводы и теперь, в отличие от вторника, проход в Офис президента свободный. Есть шеренга бойцов Национальной гвардии и полиции, нет металлоискателей, никто не осматривает рюкзаки и сумки. Под домом с химерами уже стоит автомобиль озвучки – из колонок играет музыка, привычная скорее для рейв-вечеринок, чем для митинга. Несколько сотен человек уже пришли на Банковую, пританцовывают пытаясь согреться.

Полиции почти не видно. Разве что под стенами ОП то тут то там группами по 10 человек стоят люди в черной форме. Впрочем, если заглянуть на соседние улицы или зайти во двор неподалеку, можно увидеть сотни силовиков, автобусы и грузовики-кунги Национальной гвардии, пазы и микроавтобусы полиции, спецтранспорт полиции специального назначения. Полицейские рядом: пока без шлемов, бронежилетов, щитов и дубинок – спецсредства или лежат на земле, или скрыты в транспорте.

На часах 12:00. На Банковой собралось около 2 тыс. человек. В руках – самодельные плакаты: «FreeSternenko», «Free Antonenko», «Ты президент или Насрано», «Нет репрессиям» и другие. Никаких партийных флагов, только национальные. В толпе ходят люди, раздают листовки с требованиями акции и QR-кодами правил поведения на случай, если кого-то начнут задерживать. Митинг до сих пор не начался – из машины озвучки заявляют, что будут ждать еще полчаса, чтобы все желающие могли добраться в центр Киева на протест.

«Я приехал на митинг из-за Сергея Стерненко. Его приговор – это судейский произвол какой-то. И это мне не нравится. Я читаю новости, слежу за ситуацией в стране в целом. И мне не нравится то, что я вижу. Я не могу молчать. Поэтому я сегодня на протесте. Потому что лучше приехать в Киев на митинг, чем сидеть у себя дома в Чернигове и молчать», – рассказывает нам Виталий. Парню на вид не более 25 лет, сам он из Черниговской области.

Народа становится больше. Люди с плакатами выстраиваются у входа в офис президента. Митинг начинается с трех требований: освобождение Сергея Стерненкоа из СИЗО, освобождение других политических заключенных, проведение реальной судебной реформы. «Стерненко! Стерненко!» скандирует несколько тысяч человек. Под вход в ОП приносят микрофоны.

«Судья Виктор Попревич, который выносил Стерненко приговор, не должен бы работать в судебной системе. Поскольку были вопросы о его добродетели. Он покрывал своих коллег, которых ловили пьяными за рулем. Он тайно отпустил директора одесского детского лагеря «Виктория», где произошел пожар. Но его назначили на должность. Потому что существует Высший совет правосудия (ВСП), который отвечает за увольнение и назначение судей, за наказание судей. И она не увольняет таких судей. Я часто видел такое, например, с судьями Майдана, которых ВРП оставила на своих должностях. И 9 марта у судей будет съезд в доме Профсоюзов. Там, где погибали майдановцы. Там они будут избирать новых членов ВСП. И я уверен, что они выберут тех же », – говорит в микрофон адвокат, член общественной организации DeJure Роман Маселко.

«Аваков – черт! Венедиктова – чума! » – скандирует толпа. Людей уже собралось около 4 тысяч. У микрофона цитируют письмо Антоненко в поддержку Стерненко. То самое, которое музыкант написал во вторник, когда узнал о приговоре одесском активисту.

«Я, как и Сергей Стерненко, призываю вас поддерживать друг-друга. Как это делает Сергей, поддерживая меня, так и я, поддерживая Сергея. Страна у нас одна … боремся за нее. Только вместе мы победим русскую сволочь. Серега! Держись! » – слышалось из колонок. (Полный текст письма можно прочитать здесь). Дальше выступает еще несколько спикеров, среди которых – и бывшие судьи. Говорят о проблемах с судами и необходимости судебных реформ.

Протестующие решают сходить к Офису генерального прокурора. Ведь, по их словам, именно Венедиктова в свое время обещала подозрения Стерненко. И ее подчиненные работали по делам, связанным с активистом. Из толпы выезжает автомобиль озвучки, за ним выстраивается несколько тысяч человек.

«А теперь мы идем в гости к Венедиктовой! И дорогой немного наделаем шума», – кричит в микрофон бородатый парень. Колонки усиливают его голос, толпа одобрительно гудит.

«Антоненко – волю! Стерненко – волю! Венедиктова – чума! Аваков – черт! » – скандирует толпа. В первых рядах – участники движения «Кто заказал Катю Гандзюк?» и защитники Протасова Яра. Они поджигают файеры и дымовые шашки и медленно трогаются вперед. За ними – молодежь с самодельными плакатами «Сегодня его – завтра тебя», «Кто здесь черт?», «Вова (Владимир Зеленский – ред.), ты должен бороться со злом».

«Приехала вчера ночью, чтобы попасть на митинг. Приехала ради Сергея. Смотрю его в Youtube, подписана на его канал. Он меня украинизировал. До того, как я начала смотреть его блог – я не то, чтобы говорила по-русски … говорила на суржике. И, если честно, не видела разницы в том, на каком языке говорить. Не сочла нужным, важным говорить на украинском. Но именно Сергей помог мне понять, что разница есть. И она ощутима. Поэтому я сегодня в Киеве. Потому что считаю, что его задержали несправедливо. Что у него несправедливый приговор. И, по-моему, все это дело было сфальсифицировано», – рассказывает Дарья. Ей на вид лет 20, девушка приехала на митинг из Винницы.

Судебная система сломалась

По правительственному кварталу катится эхо взрывов петард. Улицы затягивает разноцветным дымом. Многотысячная толпа скандирует «Стерненко – волю!». Полиция идет рядом. Иногда – в гражданской одежде, с небольшими видеокамерами в руках. Несколько таких мужчин ходят в толпе, пытаются снимать лица митингующих. Большинство, правда, в масках. Протестующие выходят на улицу Грушевского, к Верховной Раде. И здесь делают 10-минутный перерыв, чтобы хвост колонны подтянулся.

«Пожалуйста, не бросайте петарды на дорогу, много напарковано машин, в домах могут испугаться люди. Спасибо за понимание», – звучит из колонок авто озвучки.

«Я беженец. Переселенец, знаете, не совсем правильное слово. Потому что это должно было быть так: захотел – и переселился. А меня из дома выгнала война. Теперь вот в Киеве живу с семьей. Знаете, у меня когда-то при Советах отца отправили в Сибирь. На 12 лет. Он сам с Кубани был. У семьи имущество забрали. Домой, на Кубань, вернуться не дали. Отправили на Донбасс. Там отец с мамой и познакомился. Он мне долго о ссылке не рассказывал. Боялся. Молчал. Только когда мне было 35 лет, он сел со мной на кухне, достал бутылку водки и долго рассказывал. Хотел, чтобы мое поколение не пережило того, что пережил он. Я это к чему рассказываю. Я смотрел блоги Стерненко на YouTube. Мне нравилось, что он молодой и проукраинский, интересно рассказывает об актуальных вещах. И здесь он получает этот приговор. Без нормального суда. Поэтому я вышел на улицу. Я не хочу, чтобы к нам вернулся СССР. Не хочу, чтобы людей, как прежде, сажали в тюрьмы без доказательств и следствия», – рассказывает нам по дороге Александр. Ему 50 лет, сам он из Макеевки.

Колонна, между тем, трогается. Молодежь дорогой позирует друг-другу для фотографий в соцсетях, девушки с ярким макияжем записывают видео Тик-Ток. Неподалеку от них, у входа в Киевфудмаркет, где когда-то Зеленский 14 часов общался с журналистами, на фоне огромного смайла парень с плакатом «Я за * бался выходить на митинги, но вы не оставляете выбора». Прохожие, как и полицейские в своих пазах, снимают многотысячную толпу на телефоны.

«Венедиктова – чума! Венедиктову – в отставку! » – это уже колонна митингующих подходит к ОГПУ. Вход в здание закрыт, на окнах – тяжелые железные роллеты. Протестующие занимают прилегающие улицы. За ними из дворов вокруг внимательно следит полиция.

«Мы требуем отставки Венедиктовой! Ведь она также ответственна за приговор Стерненко! Отставка! Отставка! » – слышалось из колонок автомобиля с озвучкой.

Под стеной ОГПУ взрывается несколько петард. В толпе, тем временем, зажигают дымовые шашки и забрасывают их под окна прокуратуры, на небольшую крышу, которая прикрывает вход в ОГПУ. Полиция сначала бросается теснить митингующих, но быстро меняет решение. Протестующие продолжают забрасывать ОГПУ файерами и дымовыми шашками.

«Стерненко – волю!» – взрываются петарды.

«Антоненко – волю!» – летят дымовые шашки.

«Авакова – в отставку! Мусоров – на свалку! » – летят файера.

«У нас судебная система сломалась. Это хорошо видно по приговору Стерненко. Но на самом деле проблемы же не только в этом деле. Я слежу за делом об убийстве Шеремета. И там Антоненко держат в СИЗО больше года, хотя доказательств, доказывающих его причастность к преступлению, нам до сих пор не показали. Это видно по делу Фортуны (добровольца, которую обвинили в конвоировании военнопленных в Донецке 2014 года – ред.). По делу Маруси Зверобой. У нас вообще правоохранительная система сломалась. Нельзя министрам выходить на брифинг, обвинять людей в преступлениях, в убийствах до начала суда. Нельзя месяцами держать людей в СИЗО без доказательств, только из-за обвинений», – рассказывает Александра из Киева. Она пришла на митинг из-за недовольства судебной властью в Украине.

«Я больше скажу: у меня мастерская на Нижнеюрковской. Я за пару лет написал ГБР около 200 заявлений на полицию. Ну потому что они регулярно там останавливают молодежь, начинают ее «шмонать». Иногда могут попробовать подкинуть какую-то «траву». Это не нормально! И знаете, сколько я получил ответов? Только пять. На 200. Плюс полиция часто превышает свои полномочия … вспомните во время локдауна как было. Когда закрыли все заведения и 20 полицейских ловили одного пловца на Гидропарке. Или когда полиция приходит и кошмарит заведения, потому что они якобы не соблюдают карантин. И при этом игнорирует дорогие рестораны (очевидно речь о ресторане депутата Николая Тищенко Велюр, который во время локдауна продолжал работать – ред.). Поэтому я сегодня вышел на улицу. Я не могу молчать о несправедливости» – говорит парень по имени Юрий.

Митинг, между тем, завершается. Палатки ни под Офисом президента, ни во ОГПУ в этот день не появляются. Организаторы акции, среди которых и общественные организации, заявляют: в следующий раз соберутся на митинг в день съезда судей, 9 марта.