1,5 месяца назад представители НАБУ пришли с обысками в Окружной административный суд Киева. Правоохранители подозревали судей ОАСК в ряде коррупционных преступлений, а также попытке захвате государственной власти. Несмотря на резонанс, дело продвигается очень медленно. Более того, есть основания предполагать, что люди в мантиях, которые получили подозрения, всеми силами пытаются помешать следствию.

Окружной административный суд Киева – вероятно, один из самых известных судов Украины. Созданный в 2004 году, он успел обрасти скандалами, связанными, в основном с коррупцией. Кроме того, этот суд прославился и решениями по резонансным делам. А в последние годы работники ОАСК успели стать фигурантами менее двух уголовных расследований. Собственно, активная часть общественности требует ликвидации этого учреждения уже более 5 лет: сначала от президента Петра Порошенко, затем – от Владимира Зеленского. Они, правда, призывы и требования игнорировали. Во времена Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) попыталось привлечь судей Окружного админсуда к уголовной ответственности. Дважды. Но и это не повлияло на позицию Банковой.

Суд почти безграничных полномочий

Окружные административные суды существуют по всей Украине. Кодекс административного судопроизводства определяет, что к юрисдикции админсудов Украины принадлежат публично-правовые споры, то есть такие, где одной из сторон является субъект властных полномочий. Если говорить простым языком, то обычно речь идет об исках к органам государственной власти, местного самоуправления, отдельным должностным лицам. Собственно, идея админсудов заключается в том, чтобы гражданин мог отстаивать свои права в спорах с государством и его чиновниками.

Однако среди админсудов ОАСК занимает отдельное место. Благодаря тому, что под его территориальную юрисдикцию подпадает Киев, он может рассматривать дела, в которых фигурируют не только местные, но и центральные власти. Таким образом, этот суд может рассматривать дела, касающиеся Кабинета министров, всех министерств, Центральной избирательной комиссии, Национального банка, Национального агентства по предупреждению коррупции (Назка) и др. Неудивительно, что этот суд успел отличиться целым рядом «странных» решений.

Скажем, пытался остановить декоммунизацию, отменяя переименования улиц. Успел приложить усилия к попыткам помешать национализации ПриватБанка, признав ее незаконной. Запрещал руководителям министерств выполнять свою работу (речь идет о Ульяне Супрун, бывшей и.о. главы Министерства здравоохранения). В «деле рюкзаков» Александра Авакова суд принял положительное для сына министра внутренних дел решения. В 2019 этот суд заблокировал работу конкурсной комиссии по отбору кандидатов в Высший совет правосудия (орган судейского самоуправления), которая должна была назначить людей по квоте президента. Из-за этого в суде успешно обжаловали свое увольнение милиционеры, которые не прошли аттестацию в полицию.

Но наиболее резонансные решения – это запрет на проведение митингов и собраний граждан в Киеве в 2013 году. Фактически, этот суд пытался запретить Майдан. А его решения давали спецподразделению «Беркут» официальные причины для зачистки центра Киева от протестующих. Одним из судей, которые принимали такие решения, был нынешний заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, который до сих пор остается в должности.

Через эти и другие причины, в частности сомнительные состояния, ряд общественных организаций требовали ликвидировать ОАСК. Под заявлением с соответствующими требованиями в свое время подписались Transparency International Ukraine, Центр противодействия коррупции, движение ЧЕСНО, фонд DEJURE и другие. Шанс решить проблему Окружного админсуда Киева появился в конце 2017 года, когда президент Петр Порошенко готовил указ о ликвидации ряда судов. Как утверждают источники Букв, причастные к разработке судебной реформы в черновом проекте документа был и ОАСК: его якобы должны были объединить с Киевским окружным административным судом, который отвечает за Киевскую область. Однако в опубликованном указе места для ОАСК не нашлось. Поэтому он продолжил свою работу.

«Шеф, давай что-то учудим»

В прошлом году судьи Окружного админсуда Киева должны были пройти квалификационное оценивания. Впрочем, они синхронно начали болеть. Зато в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которая отвечает за отбор и аттестацию судей, начали происходить странные вещи: например, омбудсмен Людмила Денисова внезапно решила заменить своего представителя в комиссии.

В конце июля 2019 в помещениях ОАСК прошли обыски. В тот же день на пресс-конференцию к журналистам вышли председатель НАБУ Артем Сытник и глава управления спецрасследований Генпрокуратуры (подразделение, ответственное за расследование дел Майдана, ныне ликвидированное – ред.) Сергей Горбатюк. Они продемонстрировали журналистам часть аудиозаписей якобы из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка. Эта «прослушка» велась якобы в рамках расследования одного из дел Майдана, однако из аудиофайла следовало, что судьи вполне могут получить подозрения и в других преступлениях.

Из обнародованной записи следовало, что судьи ОАСК пытались остановить свои квалификационные оценки и создавали ВККС помехи в работе. В частности, они пытались не допустить к работе над оценкой отдельных членов квалификационной комиссии судей, создав искусственный конфликт интересов. А именно – путем подачи исков против них (в случае, если конкретный судья рассматривал иск против конкретного члена ВККС, тот бы не смог участвовать в квалификационном оценке судей ОАСК – так появлялся бы конфликт интересов). Так, на одной из записей председатель Окружного админсуда Вовк и его заместитель Евгений Аблов обсуждали подачу такого иска. А разговор начинался фразой, которую якобы сказал Аблов: «Шеф, давай что-то учудим. Я готов».

В дальнейшем же эти судьи якобы обсуждали между собой изменение состава Высшей квалификационной судей. В частности речь шла о замене представителя Офиса омбудсмена. Волк и другие, по версии НАБУ, влияли на Людмилу Денисову. Поскольку у нее возникли проблемы с НАПК. В частности, Агентство по предотвращению коррупции выписала ей три протокола об административных правонарушениях. Обжаловать их омбудсмен пыталась через уже упомянутый ОАСК. «Яйца этой уполномоченной у нас», – говорит человек с голосом, похожим на голос Волка, на одной из записей.

Уже 12 июня Денисова получила положительное для себя решение – Окружной админсуд Киева отменил протоколы НАПК. В начале июля представителя офиса Денисовой в ВККС Андрея Козлова освободили от должности. В комментариях журналистам Офис омбудсмена заявил, что у Козлова якобы не было необходимого стажа для работы. Сам Козлов же заявил о политических мотивах своего увольнения.

Наконец, трое судей ОАСК, Павел Вовк, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов, получили сообщение о подозрении в ряде преступлений, в частности по ст. 3512, 375 и 376 Уголовного кодекса (препятствование деятельности ВККС, принятие заведомо неправосудных решений и вмешательства в деятельность судебных органов). Правда, сами тексты подозрений тогдашний генпрокурор Юрий Луценко не подписывал больше недели.

Расследование дела продолжалось недолго – около полугода. Стоит пояснить, что благодаря поправкам в Уголовный процессуальный кодекс от бывшего нардепа Андрея Лозового сейчас следователи обязаны получать у суда разрешение на продление сроков для расследования (ранее решение о продлении сроков следствия принимала прокуратура). По делу в отношении судей ОАСК прокуратура пыталась получить такое решение от Шевченковского районного суда около недели, однако тщетно. Когда же всплыли сроки следствия, Шевченковский райсуд отказался их продолжать.

При этом, следователи так и не успели сделать экспертизу аудиозаписей разговоров, которые якобы сделали в кабинете Вовка. Сами же судьи якобы заказали свою экспертизу, по результатам которой заявили: аудиозаписи смонтированы. Впрочем, здесь важный нюанс: исследовали запись, которую НАБУ и прокуратура показывали во время пресс-конференции. В котором, очевидно, присутствует монтаж: «запиканы» нецензурные слова, показаны только части различных аудиозаписей. В целом же, по словам собеседника Букв в правоохранительных органах, речь идет о десятках тысяч аудиофайлов, которые получило следствие.

Наконец, следователи оказались перед выбором: закрывать расследования или передавать дело в суд в том виде, в котором она есть. Выбрали последний вариант. По состоянию на август подозреваемые якобы до сих пор знакомились с материалами дел.

«Если бы они знали, за какими процессами мы стоим, я так думаю, что они бы ох*ели»

Примерно через год после обысков НАБУ снова наведалось к ОАСК. И опубликовало очередную серию аудиозаписей от 2019 года, на которых, как и раньше, люди с голосами, похожими на голоса Павла Вовка и его подчиненных, обсуждают не совсем законные вещи. Например, запрет государственным служащим выезжать за пределы Украины после президентских выборов 2019-го. Это планировали реализовать через представление в ОАСК иска от лояльного лица. «Если бы они знали, за какими процессами мы стоим, я так думаю, что они бы ох*ели», – якобы говорил во время этого разговора Вовк.

Кроме того, на записях говорилось о решении об отсутствии коалиции в парламенте VIII созыва, которое бы позволило назначить досрочные парламентские выборы. Голос, похожий на голос Павла Вовка, хвастался своим разговором с «Сашей»: «О*срались там, бл *. Саша звонил, говорил: «Бл*, ты что гонишь, бл*, вы сейчас констатируете, что нет коалиции?» А я говорю: «Саша, так а что же, ты сомневался в нашей политической проституции? Мы ждали этого момента – вам все вспомнить». В этом разговоре речь идет, вероятно, об Александре Грановского. Именно его во времена Петра Порошенко СМИ считали «ответственным» за суды и неоднократно видели на встречах с судьями, в частности с Павлом Волком.

Также на записях разговоры и об уже упомянутом влиянии на Высшую квалфикомисию судей, и о попытках взять под контроль Высший совет правосудия, и о влиянии на другие органы власти. В частности, Конституционный суд и признание неконституционным ст. 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение). Также, по версии НАБУ, ОАСК помог бывшему главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку остаться на своей должности.

Отдельно стоит упомянуть и о том, что из записей видно, что судьи ОАСК вероятно пытались начать негласные следственно-розыскные действия (НСРД) по журналистки Евгении Моторевской из проекта Слидство.инфо, которая готовила материал о праздновании дня рождения Аблова в одном из киевских ресторанов ( на которое приехали и фигуранты дел, которые рассматривает ОАСК). Судьи возмутились из-за этого сюжета и пытались получить данные о звонках и геолокацию мобильного журналистки, чтобы выяснить, кто же «слил» информацию о праздновании Аблова.

В общем, по версии следователей, Павел Волк создал преступную организацию, в которой, кроме него, вошли шесть судей, председатель Государственной судебной администрации, трое адвокатов (вероятно, из них подавали иски в ОАСК) и еще один человек из-за судебной системы. Эта группа якобы пыталась взять под свой контроль Высший совет правосудия и ВККС и создавала им искусственные препятствия в работе. Волка подозревают в воздействии не только на ОАСК, но и на ВСП, Офис омбудсмена, судей Конституционного суда, работников Государственного бюро расследований, Нацагентства по предупреждению коррупции, работников министерств. Наконец, они получили подозрения по ст. 255, 109, 3692 и 344 Уголовного кодекса. Правда, пока существуют обоснованные сомнения, что и это расследование не дойдет до справедливого судебного приговора.

Сопротивление

Показательной в обоих скандалах, связанных с ОАСК, является позиция власти. Например, в обоих случаях генеральная прокуратура тянула с подписанием документов: Луценко – с подозрениями судьям, Венедиктова – с обращением в Высший совет правосудия с требованием отстранить фигурантов расследования от должностей. Больше недели детективы Антикоррупционного бюро просили Офис генпрокурора о таком обращении. Наконец, ВРП должен рассмотреть этот вопрос 1 сентября, через полтора месяца после обысков. И, если записи из кабинета судьи Вовка настоящие, то можно заранее попытаться спрогнозировать решение Совета правосудия: оно, скорее всего, будет в пользу главы ОАСК.

Так же симптоматично выглядит и молчание Офиса президента Зеленского. И год назад, и сейчас не было оперативных заявлений ни от председателя ОП, ни от самого президента. Когда же журналисты прямо спросили Владимира Зеленского о ОАСК и уголовные дела, то на Банковой заявили, что «не вмешиваются в ход досудебного расследования». И вообще вина судей не доказана, они не имеют статуса подследственных, а для ликвидации ОАСК «нет оснований».

Сначала причиной такого молчания считалось, что в записях НАБУ по ОАСК фигурирует также Андрей Богдан, который год назад возглавлял Офис президента.

Между тем издание Цензор опубликовало аудиозапись, из которой следует, что руководство Офиса генпрокурора пыталось помешать обыскам в ОАСК. На аудио голос, похожий на голос руководителя департамента по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований Александра Панова, угрожает прокурорам «последствиями» в случае обысков в Окружном административном суде Киева.

Важна и реакция представителей судебной системы: за некоторыми исключениями, они молчат о возможной причастности своих коллег к серьезным преступлениям. Зато и ВРУ, и судьи ОАСК выпустили схожие по смыслу заявления, в которых говорилось о дискредитационной кампании против судебной системы. В обращении работников Окружного админсуда также упоминалось о «силах, которые финансируются из-за рубежа» и «хотят захватить судебную власть в Украине». Можно предположить, что так судебная ветвь власти реагирует на предложения запустить переаттестацию судей при участии юристов-международников, как это в свое время сделали с Антикоррупционным судом.

В последнем ОАСК также не остался в стороне. Поскольку в подозрениях идет речь, в частности, о коррупционных преступлениях, то разбираться с ними должен Антикорсуд. Впрочем, в начале августа в Печерский райсуд Киева обратился адвокат одного из фигурантов расследования Евгения Аблова. Он требовал, чтобы расследование ОАСК забрали в НАБУ. Судья Сергей Вовк жалобу удовлетворил и обязал сменить подследственность: отдать расследования, например, Госбюро расследований. В НАБУ сразу заявили, что Печерский суд вышел за пределы своих полномочий.

«Печерский райсуд вышел за пределы своих полномочий и 4 августа 2020 принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК … Во-первых, подсудность по делам, расследуемым НАБУ и САП, определена за Высшим антикоррупционным судом … Во-вторых, закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу. По делу о злоупотреблениях в ОАСК двум лицам сообщено о подозрении по ч.1 и ч.2 ст. 369-2 УК Украины, которая является подследственной исключительно НАБУ », – заявили на официальной странице Бюро по Facebook.

Пока апелляция Антикорсуда не успела отменить решение судьи Вовка, судья Аблов подал апелляционную жалобу на решение, в котором удовлетворили его же требования. И если он успеет получить решение «обычной» апелляции, а не «антикоррупционной», это позволит зацементировать позицию Печерского суда. И таки забрать дело ОАСК в антикоррупционных структур.

Вместе с тем, в Верховной Раде появился законопроект, который фактически позволяет генеральному прокурору забирать у НАБУ любые дела и передавать их другим следственным органам. Одним из авторов этого документа является член «Слуги народа» Денис Монастырский, председатель комитета по правоохранительной деятельности.

Пока же можно говорить о том, что действующая власть пытается игнорировать проблему. Это доказывают и первое, и второе уголовные дела в отношении судей ОАСК. Так же существуют сомнения, что в ближайшем будущем этот суд реформируют или ликвидируют: в проекте судебной реформы об этом пока речь не идет. Даже если предположить, что Владимир Зеленский решит ликвидировать эту судебное учреждение своим указом – у судей Окружного админсуда Киева найдется, чем ответить. Фактически, они уже ответили, зарегистрировав анонимный иск, в котором говорится об отмене регистрации президентской партии.