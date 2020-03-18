Национальный банк надеется на "запас прочности" в $10 млрд депозитов в украинских банках и выступает против административных ограничений на оборот валюты. Сможет ли при этом население полностью оплатить более 200 млрд грн своих кредитов - вопрос открытый.

Гривна стремительно ослабевает. Это изрядно беспокоит граждан и отечественный бизнес, особенно – на фоне объявленного трехнедельного карантина и связанного с этим сворачивания деловой активности. Если в пятницу, 13 марта, официальный курс был 25,85 грн за доллар, то в понедельник 16 марта курс вырос до 26,08 грн за доллар, во вторник – до 26,52 грн за доллар, то на среду 18 марта курс составил 27,05 грн за доллар.

Последний раз доллар стоил 27 гривен в июне 2019 года. Не помогли даже активные продажи валюты на межбанковских торгах: $ 981,6 млн – 10-13 марта и $ 286 млн – на торгах 16 марта. Для сравнения: всего с начала 2020 года НБУ продал на пяти сессиях торгов $ 1,5 миллиарда.

Нервов также добавила новость, что “Альфа-Банк” на время карантина закроет 45 своих отделений и временно прекратит операции с наличными в иностранной валюте.

Руководство Национального банка вышло на онлайн-брифинг во вторник 17 марта. Но представители НБУ не стали анонсировать, в каком “коридоре” планируют удерживать курс гривны. Только уверяли, что в условиях нынешнего кризиса финансовая система страны будет работать стабильно.

Стресс-тест на карантине

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова пояснила журналистам, что наличности иностранной валюты в банках и обменных пунктах не хватает из-за прекращения регулярных авиарейсов.

Мол, до введения карантина “кэш” завозили в грузовых отсеках пассажирских самолетов. Восстановить такие ​​доправки надеются благодаря дополнительным рейсам, которые должны вернуть наших соотечественников из вынужденной изоляции. Правда, Рожкова не уточнила, какой именно объем авиарейсов нужен, чтобы оперативно покрыть недостаток валюты. Данные, которые могли бы раскрыть этот вопрос, в открытом доступе отсутствуют.

Рост спроса на доллар и евро от населения Рожкова объясняет “общей неопределенностью на фоне эпидемии коронавируса”, спрос от компаний – потребностью оплаты импортных товаров. Нацбанк при этом не планирует вводить никаких официальных ограничений на операции с валютой, а также – возвращать обязательную продажу части выручки от экспортных контрактов.

Такие ограничения не нужны, поскольку сейчас банковская система имеет достаточный запас прочности: $ 10 млрд в депозитах физических лиц и более $ 8 млрд украинских банков на счетах в иностранных банков, при полном отсутствии “банков-зомби” и кредитов связанным лицам, с высокой вероятностью невозврата, считают в НБУ.

В Нацбанке считают, что курсовую политику не нужно корректировать, поскольку макроэкономическая ситуация выглядит в целом положительно.

Заместитель председателя НБУ Олег Чурий отметил, что в 2019 году дефицит платежного баланса составил лишь 0,5% от ВВП. По его мнению, этот показатель будет уменьшаться и в дальнейшем: мировая цена нефти упала на 30% (по данным таможенной статистики, ежегодно Украина импортирует нефти и нефтепродуктов минимум на $ 8 млрд), при том что мировые цены на продовольствие сохранились на прежнем уровне (по 2019 агроэкспорт составил $ 22 млрд).

Рожкова добавила, что отсрочка пени и взыскание кредитных платежей на время карантина, которые вчера ввела ВР, никак не повлияет на финансовый результат банков, но должники смогут быстрее восстановить свою платежеспособность и вернуть кредиты. “Но я призываю не терять время, и уже начать переговоры о реструктуризации задолженности”, – отметила первый заместитель главы НБУ.

Важно, что на время карантина Нацбанк откажется от проведения плановых “стресс-тестов” для банков. Хотя такие меры как раз и нужны, чтобы вовремя выявлять “болезни” финансовой системы на фоне кризиса.

Ралли в мае

Оптимизм коллег из НБУ по макроэкономического ситуации разделил Тарас Качка, заместитель министра экономического развития. На своей странице в Facebook он выложил следующие данные: отрицательное сальдо внешней торговли за январь-февраль 2020 года было $ 571 млн, что на 33% меньше аналогичного показателя января-февраля 2019 года. Общий торговый оборот остался на уровне прошлогоднего показателя в $ 16,8 млрд, но при этом приток экспортной выручки был больше на 2%, то есть 8,1 млрд, а отток выручки на импорт уменьшился на 1,3% или до $ 8,68 млрд.

Эксперт Сергей Фурса считает, что главная причина падения гривны сейчас – не экономика, а эмоциональное состояние общества.

“Что сейчас двигает курсом? Ожидания. И опасения. Которые могут перейти в панику. Именно поэтому Нацбанк делает то, за что его ругают. А именно – сглаживает падение курса, каждый день выходя на рынок и предлагая валюту. То, что называют “сжиганием резервов”. Но надо понимать, что резервы для того и нужны, чтобы использовать их в такие моменты. Они не нужны просто так. Чтобы лежали и мы ими гордились. Резервы – это запас на черный день. И этот черный день наступил”, – написал Фурса.

“Ключевое это то, что именно ожидания двигают курс. Экономика еще не дала поводов. Да, все понимают, что будет плохо, но пока это не отразилось на реальных финансовых потоках. Доходы от экспорта все еще стабильны. Цены на товары украинского экспорта еще не улетели вниз вслед за котировками на биржах и нефтью. И оценить как сильно они изменятся пока просто невозможно. Но есть ожидания. И эти ожидания заставляют людей покупать доллары. И именно природа такого спроса не позволяет Нацбанку отойти в сторону, дать гривне упасть на новый равновесный уровень и там уже сдерживать курс”, -отметил эксперт.

Поскольку НБУ не озвучил своего прогноза относительно будущего курса гривны, это стали делать игроки рынка.

Например, управляющий партнер Capital Times Эрик Найман на своей странице в Facebook допустил, что НБУ в нынешних валютных резервов сможет сдерживать курс гривны минимум до мая текущего года.

Гривна упадет до 30 за доллар, но это станет “даже благом для экономики Украины”, потому что так удастся наполнять госбюджет, считает он.

Более оптимистично настроен Андрей Шевчишин, старший аналитик FOREX CLUB. По его мнению, курс не упадет ниже 27,5 грн за доллар, если НБУ и дальше будет придерживаться своей текущей политики, а ограничения на движение транспорта и дальше будут действовать на время карантина.

При этом открытым остается вопрос, смогут ли бизнес и население рассчитаться в этом году по своим займам. Данные Нацбанка свидетельствуют, что на конец января 2020 сумма выданных кредитов бизнесу составляла 743 млрд грн, из которых сроком на год – половина, или 367,1 млрд грн. На это же время объем выданных займов населению составлял 217 млрд грн, из которых 31 млрд грн – ипотечные кредиты. В течение года заемщикам-физическим лицам придется вернуть 91 млрд грн.

Достаточно ли будет заемщикам отсрочки по платежам, или банковской системе придется согласиться на “кредитные каникулы”, станет ясно по фактической продолжительности карантина, который сейчас стал основным фактором влияния на экономическое развитие нашей страны.