В среду Рада должна рассмотреть 2 законопроекта, которые позволили бы Укрнафте заплатить долги из денег, которые украинцы заплатили за газ. За удачное голосования ратовал не только приближенный к Коломойскому Александр Дубинский, но и Андрей Коболев. А провалила голосование снова группа Павлюка.

Приоритеты группы Коломойского

Утром народный депутат Александр Дубинский пришел в Раду в ярких кроссовках GoldenGoose. Но не они привлекли в среду внимание к депутату. А его сообщение в мессенджере. Группа народных депутатов в среду вновь получила указания от Дубинского, за какие законопроекты голосовать.

В списке было 4 законопроекта: 4119, 4120, 1182 и 2628.

1182 – это закон о водном транспорте, а 2628 – изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств.

А вот 4119 и 4120 – это изменения в бюджет и налоговый кодекс, касающиеся «Укрнафты», бенефициарами которой являются компании олигарха Игоря Коломойского. Оба фактически предлагают перекрыть долг «Укрнафты» деньгами “Нафтогаза”, а затем те внести в спецфонд.

4119 – это изменения в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год” (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины “О рынке природного газа)»

Этим законопроектом предлагается отнести в спецфонд госбюджета поступления «от погашения налогового долга, уплаты денежных обязательств публичным акционерным обществом« Укрнафта », от уплаты денежных обязательств по налогу на прибыль предприятий, возникших и/или которые возникнут у акционерного общества« НАК « Нафтогаз »в результате получения компенсации экономически обоснованных затрат, осуществленных с целью выполнения возложенных на него в соответствии со ст. 11 Закона Украины «О рынке природного газа».

Кстати, этот же законопроект предусматривает выделение 5 млрд грн на национального авиаперевозчика, которого пока существует только в мечтах президента.

Законопроект 4120 вносит изменения в Налоговый кодекс Украины относительно той же «Укрнафты».

В частности он предусматривает “временно, до 31 декабря 2020 года, средства, поступающие на текущий счет публичного акционерного общества” Укрнафта “, открытый органом Казначейства, в процессе проведения взаиморасчетов, предусмотренных пунктом 31 статьи 14 Закона Украины” О Государственном бюджете Украины на 2020 год “, и подлежат перечислению в специальный фонд государственного бюджета в соответствии с пунктами 11-13 статьи 11 Закона Украины” О Государственном бюджете Украины на 2020 год “, является источником погашения налогового долга публичного акционерного общества” Укрнафта “, в том числе реструктуризированного или рассроченного (отсроченного ) (с учетом штрафных (финансовых) санкций, пени и процентов, начисленных и / или подлежащих начислению на сумму этого долга), а также определенных контролирующим органом штрафных (финансовых) санкций и пени, начисленных в связи с несвоевременной уплатой налогов, находящихся в процедуре судебного или досудебного (административного) обжалования в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины “.

Как возник долг и как Коломоскому помогут деньгами украинцы

ПАО “Укрнафта” – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. На балансе “Укрнафты” – 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовые скважины, компании принадлежит 537 АЗС.

43% акций компании контролирует группа “Приват”, остальные «Нафтогаз». Долги «Укрнафта» накапливала с 2003 года. Все это время компания фактически полностью контролировалась Коломойским через игры с составом наблюдательного совета.

В 2014 парламент повысил рентные ставки за пользование природными недрами. В ответ компания, контролируемая на тот момент Коломойским, перестала платить задолженность по ренте. Только за 2016-2017 долги компании выросли на 4,5 миллиарда. В 2015 Рада внесла изменения в законодательство, которыми вернула себе контроль над компанией, но оперативное управление осталось у Коломойского. Вопрос долгов это никак не решило. И они достигли суммы более 30 млрд гривен.

Год назад ZN.UA писало, что заместитель председателя «Нафтогаз» Юрий Витренко убедил в сентябре 2019 членов правления в том, что надо вернуть “Укрнафте” … около 2 млрд кубометров природного газа, когда закачанного компанией в подземные хранилища газа (ПХГ) “Укртрансгаза”.

Затем НАК должен купить этот газ, но уже по сегодняшней цене. А полученные за него 18 млрд грн “Укрнафта” перечислит в счет погашения налоговой задолженности перед государственным бюджетом “.

По подсчетам автора статьи на тот момент, каждому гражданину Украины пришлось бы за это заплатить 428 грн, поскольку “Нафтогаз” выкупит этот газ за их деньги.

31 января 2020 был заключен договор купли-продажи природного газа в объеме 2 млрд 061 805 000 куб. м и оформлен соответствующий акт приема-передачи газа в подземных хранилищах (ПХГ) АО “Укртрансгаз”.

«По этим двум миллиардам у нас не было выбора, было окончательное решение суда, и нам пришлось искать решение, иначе последствия, повторюсь, были бы гораздо более плачевными. Если нас уполномочат, мандат дадут, то мы будем вести переговоры и по остальным вопросам (раздела имущества)”, – пояснил руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью РБК-Украина в начале года.

2 недели назад заявил Коболев в интервью Янине Соколовой, где заявил, что рассчитывает на быстрый разделение активов ПАО “Укрнафта” в случае принятия Верховной Радой законопроектов, которые позволят компании выплатить 30,5 млрд грн налогового долга.

“Мы очень надеемся, что на следующей неделе законопроекты будут заслушаны. Они позволят нам зачистить проблему со старыми долгами и подойти к разделению активов компании. Поэтому надеемся, что через несколько месяцев мы сможем сказать, что вся группа “Нафтогаз” на 100% принадлежит государству и другие частные акционеры и их интересы вышли за пределы группы”, – сказал Коболев.

Сначала нужные изменения хотели провести через проекты 3004-й и 3005-е, но потом их отозвали и внесли изменения в законопроекти 4119, 4120.

3 сентября нардеп от «слуг народа» Сергей Нагорняк так описал структуру оборота средств: «Нафтогаз получает 32,3 млрд грн за поставки газа в условиях ПСО (публичных специальных обязанностей при закупке газа), признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 58, млрд грн. После Нафтогаз должен заплатить Укрнафте за 2,06 млрд куб. м газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн) и авансовый платеж за газ будущего добычи (24,1 млрд грн). Из этих средств Укрнафта погасит 10,4 млрд грн налогового долга, 8,7 млрд грн штрафов и 11,5 млрд грн пени (всего 30,5 млрд грн) ».

“Что вы делаете???? Подыгрываете Коломойскому? «Молодцы». Вместо того, чтобы требовать докапитализациии компании, и таким образом, значительного уменьшения доли частного владельца, вы предлагаете простить ему мошенничество с выводом денег из компании в результате чего и возникли долги по налогам! И сколько же всем вам гениям ИВК пообещал за такое спасение Укрнафты ???? », – написала в комментарии под этим постом экс-нардеп Виктория Войцицкая.

Из 39 млрд, которые «Нафтогаз» должен отдать «Укранфты» каждый из 36 млн украинцев отдаст уже более 1000 гривен на развод госкомпании и Коломойского.

В среду 4120 внесли в повестку дня, а на 4119 – не хватило голосов.

На вопрос Букв, было ли это сделано сознательно, один из депутатов «Слуги народа» сказал, что это произошло из-за того, что многие депутаты болеет, а группа Ильи Павлюка не дала голосов. Как известно, это уже не первый раз, когда группа Павлюка играет против интересов Коломойского. Буквально неделю назад, между этими группами произошел очередной конфликт за контроль над Киевской областью. А до того, группу Павлюка подозревали в подыгрывании Ахметову.

Между тем, в голосовании был очень заинтересован глава «Нафтогаза» Коболев, который писал нардепу Остапу Шипайло, что можно сделать, чтобы спасти законопроект.

Коболев даже был готов звонить какому-то «Абрамовичу». Скорее всего, речь идет о Игоре Абрамовиче, депутате ОПЗЖ, совладельце ООО «Укргаз Инвест».

На что депутат ответил, что тот за, но не смог никого убедить. ОПЗЖ дало 0 голосов и Абрамович не голосовал. Сами «Слуги народа» нашли только 170 голосов.

Давид Арахамия мобилизовал фракцию только на вопросы, которые нужны президенту для поездки в Брюссель – законы о донорстве крови и электронные коммуникации.

P.S. Если Коломойский хотел 2 миллиарда компенсации за Приватбанк, то 1 миллиард для него, похоже, нашли.