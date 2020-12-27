Президент хвастается, что конституционный кризис остановили и жалуется, что Петр Порошенко его преследует и здесь, через каких-то "племянников в КСУ". Неизвестно, именно эти "племянники" нашептывают и заставляют Владимира Зеленского говорить о том, что он оказывал давление на суд, или эти заявления имеют под собой какое-то другое основание, однако, факт остается фактом - президент в интервью прямо заявляет, что он оказывал давление на суд и продолжает это делать.

Наверное, каждый из нас не раз слышал формулировку “правила Миранды”, которое “начал” Верховный Суд США, а популяризировал Голливуд: “Вы имеете право хранить молчание. Все что сказанное Вами может быть и будет использовано против Вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если Вы не можете себе позволить адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете эти права? ” Предновогоднее интервью президента изданию “Фокус” в очередной раз подтвердило, что Владимиру Зеленскому не лишним было бы заучить “правило Миранды”, по крайней мере ту его часть, которая о молчании – прежде чем говорить о чем-то, особенно о своих взаимоотношениях с правосудием.

Сам факт, что президент страны, которая уже почти год находится в экономическом кризисе, на которую наслоились кризис медицинский, политический, а потом еще и конституционный, маниакально фиксируется на осуждении своего политического оппонента, которого вроде бы крупно победил в 2019 году – вопрос больше к психологам , чем к юристам или политологам.

Однако эта фиксация настолько завладела Владимиром Зеленским, что личность Петра Порошенко влияет на действия президентской команды гораздо больше, чем особа Владимира Зеленского. Уже сами по себе периодические “анонсы” привлечение Порошенко к ответственности, его осуждения, хватило бы ЕСПЧ, чтобы констатировать политическую обусловленность приговора против него – при условии, что подопечные генпрокурора смогли бы довести до обвинительного приговора хотя бы одно из нескольких десятков дел в отношении пятого президента. О политических же последствия промолчу – вряд ли здесь стоит еще раз обсуждать очевидное.

Однако не одним Порошенко Владимир Зеленский обеспечивает следователей работой на будущее. Его действия в разгар кризиса, кульминацией которого стало решение Конституционного Суда об отмене ответственности за недостоверное декларирование и ключевых полномочий НАПК, показали, что за полтора года на своем посту, Владимир Зеленский не научился ничего – до сих пор считает себя чем-то средним между волшебным джинном, которому достаточно щелкнуть пальцами для выполнения любой прихоти и избалованным ребенком, который не привык, чтобы ему в чем-то отказывали.

Представленный им “на урегулирование” кризиса законопроект “О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству”, оказался настолько антиконституционным и примитивным, что за два месяца не дошел даже до внесения на повестку дня. И даже если за этим всем действительно прятался какой-то коварный план по переформатированию КСУ «под себя», то методы реализации похоронили его на старте – даже несмотря на то, что КСУ в один момент стал чуть ли не “врагом №1” для активной части общества.

И даже несмотря на заявления, что конституционный кризис “остановили” (впрочем, Зеленский не объясняет – кто эти “мы” и каким образом остановили, если по его же словам, КСУ требует перезагрузки), Петр Порошенко его преследует и здесь, через каких-то “племянников в КСУ “. Неизвестно, именно эти “племянники” нашептывают и заставляют Владимира Зеленского заявлять о том, что он оказывал давление на суд, или эти заявления имеют под собой какое-то другое основание, однако, факт остается фактом – президент в интервью прямо заявляет, что он оказывал давление на суд и продолжает это делать. И уже почти наговорил на состав преступления.

Свое признание в совершении системного давления на Конституционный Суд Владимир Зеленский начинает с обиды на то, что в решении КСУ “не сняли руководителя [Артема Сытника], не закрыли НАБУ”, а только лишили президента права назначать руководителя Национального антикоррупционного бюро.

Вообще, история о том, как член президентской фракции господин Дубинский боролся за увольнение директора НАБУ Артема Сытника, заслуживает того, чтобы стать сценарием стендап-шоу, а может даже и неплохой комедии, однако оставим это на другой раз, потому что Владимир Зеленский как раз подошел к рассказу о том, как давит на Конституционный Суд – выразив требованию “не дай бог, чтобы КС отменил эту [земельную] реформу”. Этого президенту показалось мало и он добавил, что встречаясь с главой КСУ Тупицкого заявил последнему: “Земельный, банковский, языковой вопрос прошу не нарушать для того, чтобы не раскалывать общество” …

Иными словами, президент Украины в ходе встречи с главой Конституционного Суда Украины, указывает тому, какие вопросы Суд может рассматривать, а какие не должен. Этим президент нарушает конституционный принцип независимости как всего КСУ, так и его судей, установленный статьями 147, 149 Конституции Украины.

Кроме того, именно для таких случаях в Уголовном кодексе Украины предусмотрена статья 376 – “Вмешательство в деятельность судебных органов”, которая предусматривает ответственность за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения . Ответственность, надо сказать, весьма незначительная в масштабах того, что делает Владимир Александрович с основами государственного и конституционного строя – штраф, арест до двух лет, или исправительные работы (нет, класть асфальт не отправят).

Спецификой этой статьи является то, что “влияние” не ограничено какими-то отдельными формами – это может быть, например, просьба, как в случае Владимира Александровича. А еще – это преступление считается оконченным с момента высказывания такой просьбы, совсем не обязательно, чтобы оно имело какие-то последствия, положительные или отрицательные для любого (разве что такие последствия сформируют состав отдельного преступления). А с точки зрения статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, опубликованное интервью Владимира Зеленского само по себе дает достаточно оснований для начала досудебного расследования. Такой вот результат одного интервью …

В итоге хочется сказать только одно – иногда действительно “лучше жевать, чем говорить”. Некоторым людям – всегда.