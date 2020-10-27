Подведение итогов местных выборов в основном концентрируется на тотальном разгроме партии Владимира Зеленского. Партия власти не получила ни одного мера в облцентрах. Во многих регионах “Слуга народа” заняла вторые-третьи места. Но никакой сенсации в этом нет. Так как плохие результаты “СН” были прогнозируемыми.

Создать виртуальную победу из своего опроса Владимиру Зеленскому тоже не получилось. Хотя именно в этом, скорее всего, и состоял замысел. Прикрыть провал партии огромным шоу по итогам прямого контакта Зеленского с избирателями. Однако происходящий у участков непрофессионализм, неравномерная охваченность регионов и сам формат проведения опроса стал для президента настоящим позором. Мусорные пакеты, из которых выглядывали урны для сбора анкет. Несовершеннолетние “волонтеры”. Отсутствие равномерного представительства во всех регионах и многочисленные видео того, как в одни руки могли свободно выдаваться по 5-10 анкет, поставили на идее крест. Опрос закончился таким провалом, что оглашать его “результаты” отправили формального главу партии “Слуга народа” Александра Корниенко. Который сделал это как бы между прочим, в ходе рабочего брифинга. Сам же президент скоропостижно отстранился от своей инициативы.

Сейчас спикеры “Слуги народа” конечно же пытаются показать хорошую мину при плохой игре. Рассказывая, что местные выборы не важны. И что они стали оценкой, которую избиратели выставили местной власти, и “Слуга народа” тут как бы и ни при чем. Но убедить в этом общество не получается. Так как сам Владимир Зеленский целый месяц был втянут в избирательную кампанию – колесил по стране с трибуной на которой вместо тризуба красовалась надпись “Зе-команда” и в конце концов, вложил в выборы всю свою репутацию посредством опроса. И если сейчас поражение “Слуги” выглядит не иначе, чем личное поражение Владимира Зеленского и чуть ли не вотум недоверия ему от народа – виноват в этом только он сам.

Стоит отметить, что власть сделала для своего провала на местных выборах очень многое. А именно – вусмерть разругалась с местным самоуправлением и мэрами. Вместо пряника предложив им несколько кнутов в виде постоянного давления силовиков, извлечения денег из местных бюджетов и тому подобное.

Но определить проигравшую на выборах сторону – это полдела. Как бы не грело поражение Зеленского и “Слуги народа” оппозицию и скептически настроенных граждан, стоит всегда помнить, что в выборах есть и победившая сторона. И понять кто же одержал на них победу – гораздо более важно для понимания судьба государства.

Во-первых, частичными победителями на выборах стоит признать идеологические партии, чей электорат вернулся в семью после зеленого цунами, прокатившегося по Украине в 2019 году. Для патриотов Владимир Зеленский и “Слуга народа” оказались недостаточно патриотичными. А для пророссийски настроенных граждан – недостаточными коллаборантами. Именно поэтому свои результаты существенно нарастила “Европейская солидарность” во главе с Петром Порошенко – как по сути самая сильная строго проевропейская и национал-ориентированная партия. Свои бонусы собрала и пятая колонна в виде ОПЖЗ. Однако даже их нельзя назвать 100% победителями выборов. Ведь речь тут может идти скорее о естественном оттоке идеологически мотивированного электората в свои родные гавани.

Нет. Настоящим победителем на выборах стоит признать коллективную партию феодалов. Кто-то может пафосно называть это победой децентрализации. И в чем-то окажется прав. Так как именно полученные мерами крупных городов вследствие реформы ресурсы позволили им сохранить и приумножить уровень поддержки горожан. И в этом смысле реформа сработала как и была задумана.

Но никакой реформой децентрализации невозможно объяснить победу на выборах главы одной из ОТГ Кировоградской области того же Виктора Лозинского – депутата, загнавшего и убившем на настоящем сафари 11 лет назад местного жителя Валерия Олийныка.

Победу Лозинского явно должны комментировать не политологи, а социальные психологи и историки. Которые наверняка могут выдвинуть множество теорий об украинской национальной травме. О крепостничестве, культе выживания и ценностях самосохранения, которые засели в глубинах нашего коллективного бессознательного гораздо глубже, чем мы готовы сами себе в этом сознаться. Однако факт остается фактом – когда дело касается не борьбы за некий идеальный проект страны, не за будущее, не за историю или внешнеполитический курс. Когда речь заходит о выборе настоящего¸ украинцы массово делают выбор в пользу “своего сукина сына”.

И что говорить о выборах в Одессе или Харькове – городе, который избирает себе в меры “своего” Кернеса, даже не понимая, каково его здоровье в больнице далекого немецкого Берлина. Что говорить о сепаратистах в некоторых городах Востока, который получают по 60% поддержки, когда даже жители одного района возвращают себе на царствование убийцу, который является архетипом средневекового феодала, выразителем всего наихудшего что сокрыто не просто в самом факте обладания безраздельной власти, но в потаенных глубинах украинской души.

Видя все это, я не могу радоваться тотальному разгрому любой центральной власти. Пускай такой идиотской, как власть Владимира Зеленского. Потому что кризис доверия к всеукраинской политике, пускай и политике которую сейчас олицетворяет партия “Слуга народа” провоцирует “окукливание” регионов в самих себе. Недоверия к всеукраинской политике приводит к триумфу местного трайбализма, в котором вопросы реформ, идеологий, векторов и прочих высших материй отступают перед простым маркером “свой-чужой”.

В этом не было бы ничего плохого, если бы центральная власть была высокомотивированной и идеологической. Если бы она сама чувствовала красные линии государства и была готова дать по рукам всем тем, кто их пересекает. Если бы она была готова держать местную власть в границах ее полномочий. И воевать за свое видение всеукраинского проекта.

Но власть Зеленского слабеет день ото дня. И учитывая оппортунистисность и всеядность его “партии” – сейчас все говорит о том, что скорее феодальная Украина подомнет под себя центральную власть и ее представителей на местах, чем наоборот. Не зря же, внутри “Слуги народа” успели заявить о том, что им по сути все равно с кем сотрудничать в местных советах – хоть с ОПЖЗ. Своими ошибками Владимир Зеленский приближает общенациональный триумф “всеукраинской народной республики”. И это не может не пугать.