Дизайнер Эмануэль Унгаро ушел на 86 году жизни. #Буквы вспоминают историю кутюрье, проделавшего путь от помощника портного до основателя одного из самых успешных в Париже Дома моды.

Эмануэль Унгаро вырос в семье итальянских иммигрантов, которые сбежали на юг Франции, спасаясь от фашистского режима Муссолини. Его отец и мать были портными, а потому с самых юных лет будущий дизайнер умел сшивать лоскуты ткани и прокладывать ровную строчку, помогая своим родителям.

В 22 года Унгаро покинул отеческий дом и переехал в Париж, следуя своей мечте – стать дизайнером. Там он получил приглашение работать закройщиком в мужском ателье Maison Camps tailors. А спустя два года перешел на должность стилиста. Вскоре опыт и талант Эмануэля Унгаро заприметил легендарный парижский кутюрье Кристобаль Баленсиага: так итальянец оказался у него в подмастерьях.

В доме Balenciaga Унгаро начал с нуля. Сначала подавал булавки, работая помощником портного, затем обучался всем приемам кроя и строгости кутюра, а через шесть лет овладел фирменной техникой Баленсиаги – драпировкой прямо на модели, без эскизов, расчетов и чертежей.

Эпоха 60-х (освоение Космоса, изучение межгалактического пространства и увлечение футуризмом) изменили вектор работы дизайнера. Не видя будущего в Доме Balenciaga, он отправляется к основоположнику футуристической моды Андрэ Куррежу – под крышу молодого Дома Courreges, где создает одни из самых известных моделей платьев и костюмов того времени. А-образный силуэт, принты в стиле оп-арта и новые формы с вырезами, напоминающими иллюминаторы космического корабля, – в тандеме с Куррежем Унгаро создал новый тип девушек космической эры.

В 1965 году дизайнер почувствовал в себе силы уйти в свободной плаванье и открыл собственный дом моды Ungaro, а через два года – и первый магазин на Avenue Montaigne. Его новаторские смелые идеи, жизнерадостная игра с цветом и принтами, соблазнительность формы и кроя нашли поклонниц среди самых известных актрис и первых леди – Катрин Денев, которая выходила в свет и снималась в одежде Ungaro, Изабель Аджани, Лорен Бэколл, Мари-Элен де Ротшильд и Жаклин Кеннеди.

Став в авангарде шестидесятнической моды, Унгаро продолжил развивать свою эстетику и в 70-х, диктуя свои правила и тренды.

“Я создаю не платья, а эмоции”, – говорил дизайнер.

Самым эмоциональным среди всех цветов Унгаро считал фуксию, которая стала фирменным для бренда Ungaro.

Главными составляющими стиля марки, по словам дизайнера, были интеллект и соблазнение.

“В моей одежде женщина чувствует себя свободно, не задумываясь о границах и рамках”.

Также модными кодами Дома стал дизайн с каскадом оборок и драпировки, смелость форм и шокирующая эклектика узоров в горошек, полоску и цветы. Пик популярности коллекций дизайнера пришелся на 1980-х и 1990-х годы. А в 2004 году Эмануэль Унгаро ушел в отставку и продал свою марку бизнесмену Силиконовой долины Абдулле Асиму.

“Я пережил взлеты и падения в своем бизнесе, – признался дизайнер, который осмелился идти наперекор модным течениям и быть непохожим на других. – Были периоды фантастического успеха. Но во времена террора минимализма я был в упадке и забвении. Как бы то ни было, я всегда держал свое оружие при себе. Я никогда не капитулировал. Я не мог поступить иначе. Это моя личность. Честность очень важна – как и достоинство“.

Сегодня подход Эмануэля Унгаро к моде развивает не только креативная студия Emanuel Ungaro (в 2018 году креативный директор Дома Марко Колагросси покинул пост). Идеи дизайнера и его творческое наследие теперь живут в собственных успешных марках его учеников и последователей, работавших под крылом Дома Ungaro – Джамбаттисты Валли, Питера Дундаса и Эстебана Кортасара.

Из простого ученика, Эмануэль Унгаро, подобно Баленсиаге, превратился в учителя, привнеся огромный вклад в итальянский дизайн и парижский стиль.