С 11 мая в Украине снова заработали парикмахерские и салоны красоты. Впрочем, это только официально. Неофициально они работали и до того. Корреспондент Букв сходил на процедуры и вот что увидел и услышал с работы малого бизнеса.

– Добрый день! У нас вход только в масках, – предупреждает администратор на входе в салон.

– Да, конечно, – отвечаю я.

– И еще обязательная процедура. Я должна измерить вам температуру.

Девушка приближает электронный термометр ко лбу.

– И что там?, – спрашиваю я.

– Все хорошо, вытирайте руки антисептиком и проходите, – слегка устало отвечает девушка.

В салоне работают только мастер маникюра и парикмахер. Обе в разных углах зала. Клиентов можно принимать с зазором в час, чтобы осталось время на дезинфекцию. Тетя Галя теперь не работает, ей 70, по постановлению не положено. На самом деле, она приходит убирать ранним утром, когда никого нет.

Клиенты и мастера сидят в масках.

– Аня, а что слабо сделать клиентке маникюр, если и она в перчатках. Я видела такое смешное видео, – шутит парикмахер над коллегой.

– Тебе могу, – отвечает та.

Правда, у самого парикмахера ребусы похуже. В кресле сидит мужчина и ему нужно подбрить виски.

– Так, давайте вы быстро снимете маску с ушей. И придержите рукой. А я подровняю виски, – советует парикмахер. – Вчера у меня была задача сложнее – мужчине нужно было постричь бороду. Как это сделать в маске неизвестно. Пришлось снять на 5 минут. А Ира, наша кометолог, как-то в маске клиентке уколы умудрилась делать.

– Доброе утро! Как у нас дела? В салон красоты заходит хозяйка.

– Хорошо, работаем. Давайте и вам измерю температуру. Ой, у вас 34,4.

– Да? Прекрасно, значит я уже умерла? Поменяй батарейку в термометре.

– Та я уже три за сегодня поменяла, он все равно через раз меряет. А что показывает, вообще вопрос. Яна, давай померяем температуру твоей лампе. Мммм, у нее тоже всего лишь 38.

– Прекрасно, что же мы тут измеряем. И какой смысл их мерять, если половина болезней проходит бессимптомно? Только денег кто-то на них заработает, – отвечает ей Яна, делая маникюр.

– Зато моего мужа вчера не пустили в Эпицентр, сказали температура 38. Он расстроенный приехал домой, взял ртутный термометр, померял три раза – 36,6.

– Яна, дайте я вызову такси, а потом досушим руку. О, такси уже 350, а обычно 120. Если так будет и дальше, мне проще будет стать безработной, чем ездить на работу, – жалуется клиентка.

– Здравствуйте, а можно записаться на покраску, – в салон заходит девушка. – Но мне только к Наташе.

– К Наташе можно только на 20 мая на вечер, – отвечает администратор.

– Ммм, так много у нее клиентов после карантина? – огорчается девушка.

– Нет, у нее просто двое детей дома, и не на кого их оставить. Выходит на час, когда муж дома вечером, – объясняет администратор.

Хозяйка салона выходит из своего кабинета, здоровается с клиенткой.

– А вы, смотрю, брюнеткой стали за время безработицы. Много денег потеряли? – спрашивает та.

Хозяйка хитро молчит, а потом таки рассказывает.

– На самом деле, мы работали. Только первую неделю пропустили, а потом все вышли, кроме тех, кому было далеко добираться. Иначе бы мы не выжили. Клиенты тоже быстро сориентировались, начали потихоньку проситься. Многие ездили на дом. Кто-то сам дома принимал. Но принимали только своих постоянных проверенных клиентов. По одному, по два человека запускали через задние двери. А что делать? Что они (власти) сделали для нас, чтобы мы были с ними честными? Они обманывают нас, мы обманываем их, – говорит женщина.

– Мои клиентки многие имели точки на Дарынке (киевском рынке одежды), теперь они их массово закрывают. Переходят в онлайн или покупают места в торговых центрах на периферии у кого еще есть запас. Другие приезжают и говорят, что до осени могут вообще не доработать. Летние вещи ведь дешевые, на них не заработаешь. Все деньги в основном зарабатывают зимой. А у них была теплая зима – то есть все эти парки, шубы, дубленки, которые приносят основную массу денег, они не продали. И после теплой зимы никто их не подумает покупать теперь летом, когда они дешевеют. Посмотрим какие они нам кредиты там дадут, – становится более откровенной хозяйка салона.

В среду на заседании Верховной Рады премьера Денис Шмыгаль снова обещал беспроцентные кредиты бизнесу. Хотя депутаты на него наехали, что Кабмин не выполнил ничего из того, что приняла Рада, чтобы облегчить работу бизнеса.

Шмыгаль не смог ответить на вопрос нардепа Полякова, где 500 тысяч рабочих мест, и вопрос Юлии Клименко, когда заработает общественный транспорт и детские сады, без чего люди просто не могут выйти на работу.

Вместо этого премьер сообщил, что Украина все еще на пике коронавируса.