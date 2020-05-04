За шість днів до офіційної дати президентських виборів в Польщі невідомо, чи вибори відбудуться, як було заплановано 10 травня, чи правляча партія буде змушена погодитись на перенесення цієї дати. Сьогодні президент Анджей Дуда міг оголосити про відставку. Чому, пояснюють Букви.

10 мая в Польше должен состояться первый тур президентских выборов. В условиях карантина из-за коронавирус голосования будет дистанционным. Несколько дней назад бывшие президенты и премьеры страны призвали перенести выборы. Оппозиционные избиратели склоняются к бойкоту выборов, ведь их кандидаты были лишены возможности вести нормальную избирательную кампанию. А действующий президент зато мог постоянно пиариться благодаря борьбе с вирусом.

Несмотря на требования оппозиции партия власти и ее лидер Ярослав Качиньский сделали все возможное, чтобы обеспечить техническое переизбрание на второй срок действующего президента Анджея Дуды.

Успеть до падению экономики

Попытки правящей партии Право и Справедливость (ПиС), провести президентские выборы как можно скорее связано с желанием гарантировать полноту власти для себя по крайней мере до конца каденции парламента.

Роль президента в этой конструкции – скреплять своей подписью все законы, которые примет правящее большинство и поддерживать кандидатуры на государственные должности, рекомендованные лидером ПиС.

Если бы выборы перенесли, то переизбранию Анджея Дуды могло бы помешать ухудшение экономической ситуации в стране из-за карантина, на который правительство было вынуждено пойти из-за эпидемии коронавируса.

Польша, которая не имела падение ВВП за последние 28 лет, может впервые за долгое время ощутить падение или хотя бы резкое замедление его прироста в годовом измерении.

Между тем, оппозиция надеется, что перенос президентских выборов позволит все же провести настоящую избирательную кампанию, которую карантин заморозил еще в середине марта этого года.

Среди аргументов за перенос выборов есть и вопросы логистики, и аргументы по охране общественного здоровья. Польша еще не преодолела эпидемию коронавируса.

Кроме того, органы местного самоуправления, на которые в Польше возложена обязанность организации голосования на местах не могли проводить подготовительной работы – сверить списки избирателей, сформировать избирательные комиссии и провести их обучение, а также подготовить сами участки.

Польский турборежим

Призывы официально перенести дату президентских выборов стали раздаваться с самого начала карантина. Некоторые представители самоуправления заявляли, что не будут вести подготовку к голосованию, поскольку это опасно. Правящая коалиция, тем временем, начала готовить изменения в законодаство, которые бы позволили провести голосование 10 мая по измененной процедуре.

Еще в марте, голосуя закон о поддержке для экономики из-за карантина, правящее большинство предложило поправку в избирательное законодательство, которая позволила бы голосовать по почте всем уязвимым категориям избирателей. Тогда поправку поддержала даже часть оппозиции (в частности, Гражданская Коалиция), оправдываясь перед критиками, что не могла заблокировать экономическую помощь от правительства через избирательную поправку.

Одновременно, правительственное большинство позаботилось о том, чтобы почта (которая в Польше имеет статус государственного учреждения, а не госпредприятия) не отказалась от организации массового голосования. Когда руководитель Почты Польской Пжемыслав Сипневский заявил, что профсоюз выступает против участия почты в организации выборов (в частности, из-за угрозы заражения), он был вынужден уйти в отставку. На его место управлять почтой назначили заместителя министра обороны Томаша Зджикота.

Законодательные изменения в поддержку нового формата выборов шли, как сказали бы украинские депутаты, в «турборежиме». В начале апреля Сейм принял закон, который позволял провести голосование 10 мая полностью через почту (бюллетени доставляли бы избирателям заказными письмами, а они бы их отправляли после заполнения). Такие изменения вызвали шквал критики – как и через логистические нагрузки на Почту, так и через обоснованные опасения, что голосование не будет анонимным, поскольку проследить, какой бюллетень отправили какому избирателю, становится значительно легче.

На сегодня эти изменения еще не получили силы окончательно, поскольку их должен утвердить Сенат. Имея в Сенате минимальное преимущество над правительственной большинством (правительство в Польше формирует нижняя палата парламента), оппозиция не спешит выносить свой проект на голосование – Сенат имеет 30 дней на рассмотрение закона, полученного из Сейма.

Этот срок истекает 6 мая. Теоретически, если Сенат отклонит изменения в закон, Сейм может достаточно легко все же их принять – для того, чтобы “перебить” вето Сената требуется простое большинство в Сейме. Но это не может произойти раньше 7 мая (четверг), и тогда на организацию выборов останется два дня.

Правительство Польши начало вести подготовку к почтовым выборов, не дожидаясь одобрения закона парламентом. Представители самоуправления в ряде городов заявили в конце апреля о письмах, подписаных “Почта Польска” (без имени и должности отправителя) с требованиями передать данные о списках избирателей в их городах (включая контактные данные и идентификационные номера). Такие попытки явно нарушают европейское законодательство в области охраны персональных данных.

Оппозиция тянет время и требует объявить в Польше состояние стихийного бедствия, что позволит легально перенести дату выборов. Власть находится в цейнтноте и, по информации некоторых журналистов, надеется найти возможность выйти из кризиса не потеряв нравственной позиции. В понедельник, 4 мая один из информационных порталов Onet опубликовал информацию о том, что президент Дуда может уйти в отставку, что запустило бы другую конституционную процедуру выборов президента и позволило объявить выборы в июне-июле. В Варшаве ожидали, что Дуда сделает такое заявление уже в понедельник. Пока этого не произошло.

У Дуды мало оснований подавать в отставку кроме пожелания от ПиС и ее лидера. По данным социологических опросов, среди поляков, которые планируют таки принять участие в выборах 10 мая (большинство из них поддерживает правительство и президента) более 50% планирует проголосовать за Дуду. Хотя явка на выборах 10 мая будет, скорее всего, ниже 40%, закон не устанавливает нижнего порога явки, и Дуда может формально продолжить свою каденцию менее чем за неделю.

Большинство сторонников оппозиции, по данным социологических опросов, планируют бойкотировать голосования 10 мая. Проблемой для президента будет лишь кризис легитимности и обострение недоразумений Польши и ЕС.

Переформатирование оппозиции

ПиС, которая сегодня номинально является старшим партнером в правительственной коалиции, фактически является партией власти в Польше с конца 2015 года, когда партия после долгих лет в оппозиции получила единоличное большинство в обеих палатах парламента. За несколько месяцев до того, президентом Польши был избран Анджей Дуда, бывший польский евродепутат от ПиС.

С тех пор ПиС, и ее лидер Ярослав Качиньский фактически не имели никаких препятствий к переформатированию политической системы в стране и осуществления нескольких по сути конституционных изменений без изменений в Конституции (ПиС со сторонниками имели простое большинство). Последствиями таких изменений, в частности в системе судоустройства, стали официальные процедуры со стороны Европейской Комиссии о нарушении в Польше основ верховенства права (и законодаства ЕС).

Оппозиция надеялась перехватить большинство в парламенте на выборах осенью 2019 года. На парламентские выборы 2019 крупнейшая оппозиционная сила Platforma obywatelska (Гражданская платформа) шла во главе Гражданской коалиции, объединившись с тремя меньшими партиями. Другими заметными участниками кампании были Селянская партия и коалиция левых партий, которая объединила посткоммунистический Союз демократических левых с несколькими социал-демократическими партиями новой формации.

Оппозиция смогла получить лишь минимальное большинство в высшей палате парламента – Сенате. Среди причин проигрыша оппозиции была как и политика партии власти и роль государственного телевидения, которое с 2015 стало классическим рупором пропаганды в лучших традициях восточноевропейских авторитаризмов, так и слабая кампания оппозиции. В условиях оппозиционной деятельности Platforma obywatelska столкнулась с нехваткой харизматичных политиков в своих рядах. После того, как лидер крупнейшей на теперь оппозиционной партии Дональд Туск выбрал пост президента Европейского Совета, она впала в кризис идентичности и креативности.

Новым полем битвы за устранение от власти ПиС должны были стать президентского выборы, запланированные на 10 мая 2020 (второй тур должен состояться 24 мая).

Правда, надежды части оппозиции на участие в них Дональда Туска, каденция которого в Брюсселе завершилась в конце 2019 года, не исполнились. Туск выбрал должность в руководстве Европейской народной партии и отказался от возвращаться на роль домашнего политика.

Оппозиция все же начала борьбу. От Гражданской Коалиции выдвинули несколько пресную кандидатуру нынешнего вице-спикера Сейма (нижней палаты парламента) Малгожату Кидаву Блонскую.

Кидава-Блонская имеет долгую карьеру в ПО, была уже депутатом и спикером Сейма, а до того спикером правительства. Ее образ на выборах – это мудрая, неконфликтная женщина, которая имеет профессиональный опыт и стремится к согласию в обществе. Ее программа концентрируется на консервативных ценностях и имеет проблемы с симпатиями молодой части избирателей.

Но среди кандидатов в президенты есть несколько кандидатов с программами широкого социал-демократического спектра. Они пытаются привлечь как оппозиционных избирателей в целом, так и молодежь, предлагая программы, которые заявляют о необходимости бороться с изменением климата, добиться большей социальной справедливости, позволить в Польше партнерские союзы (открытые традиционно для однополых пар) и либерализовать законодательство об абортах.

Данные социологических опросов, которые проводились в стране с начала февраля, демонстрировали, что кандидат от власти Дуда стабильно имел шансы пройти во второй тур выборов с первого места, получив около 40% голосов. Зато позиции других кандидатов постоянно менялись.

Малгожата Кидава-Блонская, которая начала кампанию на втором месте с показателем около 30% голосов стабильно теряла поддержку в пользу более “левых конкурентов”. Главными преследователями Кидава-Блонской стали лидер Крестьянской Партии Владислав Косиняк-Камыш и кандидат самовыдвиженец, публицист Владислав Головня, представляющий модернистское крыло католиков в Польше (провозглашает необходимость бороться против изменения климата, за охрану прав животных, либерализацию законодательства в отношении абортов).

По состоянию на конец апреля Кидава Блонская упала в рейтинге президентских кандидатов на четвертое место. Ее опередили и Головня и Косиняк-Камыш. Поэтому, даже если оппозиция добьется переноса даты голосования, самая большая парламентская оппозиционная группа вряд ли сможет рассчитывать на “своего президента”. Возможно, вызовы карантина приведут к модернизации политической повестки дня в Польше и частичному обновлению политических элит в стране.