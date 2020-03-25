Эпидемия коронавируса активизировала польское гражданское общество и подогревает страхи бизнеса. Большинство проблем, которые преодолевает страна, типичные для всех ее соседей. Но есть свои особенности. Кстати, общественный транспорт здесь работает, несмотря на значительно большее количество случаев заражений, чем в Украине.

По состоянию на утро 25 марта, в Польше подтверждено 927 случаев заражения коронавирусом, 12 больных умерли. Наибольшее количество подтвержденных случаев – в столичном Мазовецком воеводстве. Вероятно, что психологический рубеж в 1000 подтвержденных случаев заражения Польша преодолеет уже в среду. По словам министра здравоохранения Лукаша Шумовского, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Польше будет расти в ближайшее время. В то же время, в стране надеются на результативность мер по борьбе с эпидемией, которые начали разворачивать с 15 марта.

О первом случае заражения коронавирусом в Польше стало известно 4 марта. Зараженным был житель Любуского воеводства на западе страны. Мужчина посетил карнавал в Германии, а через несколько дней после возвращения домой ему стало плохо. Количество официально подтвержденных случаев заражения сначала увеличивалось довольно медленно, но органы самоуправления начали рассматривать возможность введения карантина в учебных заведениях на своей территории.

Уже 11 марта решения о карантине объявил Варшавский университет. А в пятницу 13 марта правительство объявило о состоянии эпидемической угрозы в стране. На данный момент количество официально зарегистрированных случаев заболевания в Польше было меньше 100. Решение о состоянии эпидемиологической угрозы ввело: контроль на всех границах Польши, ограничение на въезд в страну иностранцев-нерезидентов Польши, карантин в учебных заведениях, ограничение торговли, запрет работы учреждений культуры и общественного питания, ограничение на количество участников религиозных служб, а также рекомендации всем работодателям перевести на дистанционную работу максимальное количество своих работников.

С прошлой недели в Польше не работают театры, кино, музеи, большие супермаркеты, бары и рестораны. Для посетителей открыты продуктовые магазины, магазины бытовой химии и гигиенических товаров, аптеки и магазины с товарами для животных. Трансграничные перевозки ограничены до грузовых. Есть исключения для специальных рейсов, которыми из Польши выезжают иностранцы.





Закрытие границ для частных лиц на несколько дней заблокировало на немецко-польской границе граждан балтийских стран, которые пытались добраться через территорию Польши к себе домой.

Зато работу общественного транспорта в Польше не ограничивали. Городские и междугородние рейсы идут по нормальному расписанию. В пятницу, 20 марта, в Варшаве задержалась работа метро из-за того, что на одной из станций скорая забрала мужчину, который имел трудности с дыханием и имел высокую температуру. Из-за этого несколько станций метро подвергли обеззараживанию. В некоторых городах автобусы и трамваи ходят по графику выходного дня.

Первая неделя карантина

Услышав об угрозе эпидемии, поляки пошли делать покупки по стандартному международным списку. Граждане начали интересоваться средствами для дезинфекции почти сразу после первого случая заражения коронавируса в Польше. Их запасы в аптеках и магазинах бытовой химии достаточно быстро исчерпались. Настоящий покупательский бум начал раскручиваться между 12 и 14 марта. В магазинах раскупили все запасы туалетной бумаги и мыла. К чести торговых сетей надо сказать, что запасы бумаги на полках пополнились довольно быстро. С мылом было труднее, но через несколько дней его тоже можно было купить.

Сразу после объявления состояния эпидемиологической угрозы в магазинах раскупали продукты длительного хранения, но до состояния пустых полок доходило редко. Возможно, это значит, что большинство польских семей и так держит дома определенные запасы продовольствия, включая крупы масло и подобные продукты. Среди продуктов, которые на день-два пропадали из супермаркетов были, скорее, овощи длительного хранения – картофель, лук, морковь и т. п.

Несмотря на призывы СМИ и власти, после объявления эпидемиологической угрозы многие граждане не сильно ограничивали свои контакты. Многие пытались воспользоваться хорошей погодой, и зоны отдыха в городах и вблизи них были заполнены людьми. Были также случаи, когда люди, которые могли быть носителями коронавируса, не соблюдали карантина и могли заразить других. Начало противоэпидемических мер не было успешным.

Медиа сообщали о случаях, когда врач с подозрением на заражение коронавирусом из-за поездки в Испанию, вместо карантина проводила прием пациентов. Некоторые, вызывая скорую из-за плохого самочувствия не сообщали диспетчеру о том, что могут быть носителем вируса, из-за чего бригады скорой приезжали без защитной одежды и должны были после визита идти на карантин в полном составе. В результате 20 марта, когда количество официально подтвержденных случаев заражения выросло до 425, правительство объявило состояние эпидемии. К предыдущим ограничениям добавились предупреждения о возможности правительства требовать помещения на нужды карантина, а также вероятность того, что некоторых специалистов могут привлечь к борьбе с эпидемией.

С 24 марта противоэпидемические мероприятия еще ужесточили. Теперь на улицу можно выходить только в крайней необходимости. В частности, чтобы пойти на работу (если ее нельзя выполнять дистанционно), к врачу, за покупками или выгулять животных. Можно, также, выходить на пробежку или для других занятий спортом, но нужно сохранять дистанцию ​​от других людей. Всего на расстоянии менее 1,5 метра на улице могут быть не более двух человек (больше, если все они живут в одной квартире). Премьер Матеуш Моравецкий пообещал, правда, что нарушителей пока будут только просить о соблюдении правил, но не исключил возможность штрафов.

Качели и остальные аттракционы на детских площадках, а также уличные тренажеры обернули пленкой или прикрепили к ним знаки о запрете пользоваться. Кнопки светофоров и кнопки открытия дверей в общественном транспорте отключили. Вся эта техника сейчас действует автоматически. Но общественный транспорт продолжает работать.

Трудно сказать, как долго продлятся эпидемиологические ограничения. Пока известно, что занятия в учебных заведениях не восстановят до католической Пасхи (12 апреля). В стране также откладывают события и важные мероприятия. Из-за уменьшения количества доноров крови, Национальный фонд здравоохранения (распорядитель публичных расходов на здравоохранение) рекомендует переносить даты плановых операций. Во многих приходах объявляют о переносе праздников первого причастия – одного из торжественных событий для большинства детей, которое кроме торжества в костеле, сопровождается еще большим семейным празднованием. До сих пор остается неясным, когда состоятся экзамены на школьные аттестаты и промежуточные экзамены для восьмиклассников. Пробные экзамены уже пришлось переводить в онлайн режим.

Проблемы медиков

Польша как и остальные страны Европы встретила эпидемию без достаточных запасов медицинских материалов. Медработники жалуются на нехватку защитных масок и защитной одежды. Это одна из причин, которая стимулирует работу волонтеров. Есть случаи, когда владельцы 3D-принтеров начали производить защитные пластиковые маски для работников больницы в своем городе. Другие владельцы 3D-принтера решили последовать примеру итальянских изобретателей и напечатать клапаны для систем вентиляции легких. Владельцы салонов красоты передавали в местные больницы запасы одноразовых перчаток. Польский бизнес жертвует деньги на закупку аппаратов вентиляции легких для больниц. В этом смысле ситуация похожа на украинскую.

Оппозиция в Польше обвиняет правительство в недостаточно организованной работе по преодолению эпидемии. Польское правительство, в частности, не подало заявку на участие в тендере на закупку медицинских масок и медицинской одежды, координируемого Европейской Комиссией, из-за чего не сможет получить эти материалы. Правительство успело подать заявку на участие во втором тендере – на тесты и аппараты вентиляции легких. Пока министры работают над расширением сети лабораторий, привлеченных к анализу проб на коронавирус. К государственным лабораториям добавляются частные, имеющие необходимое оборудование. Они будут выполнять анализы проб, посылать из больниц. Тестирования на вирус для частных лиц без направления нет.

Проблемы бизнеса и украинских заробитчан

Из-за паузы в экономической деятельности украинские заробитчане решили временно вернуться из Польши домой. Поскольку Украина решила ограничить пропуск через границу почти синхронно с Польшей, заблокировав пешеходные переходы, многие из них застряли на границе. Выезд украинцев продолжается до сих пор. Посольство Украины смогло организовать специальные рейсы поездов в Украину. Часть украинцев перевезли через границу транспортом пограничной службы. Но очереди на пропускных пунктах продолжаются.

Посольство Украины разместило на своем профиле в Facebook призыв ко всем, кто хочет уехать, чтобы они прибывали на границу днем. В это время их забирают транспортом, который присылают органы самоуправления и госадминистрации приграничных областей Украины. Между тем бизнес-объединения в Польше боятся, что украинцев из страны может выехать много, и после окончания карантина много вакансий будут незаполненными. Бизнес призвал правительство автоматически продлить срок действия виз и разрешений на пребывание для всех иностранных рабочих, у которых они закончатся во время карантина. Пока правительство объявило, что автоматического продления срока действия не будет, но можно выслать по почте документы с просьбой о продлении.

Правительство, тем временем, сосредоточено на том, чтобы успокоить бизнес-среду и обещает государственные дотации. Среди обещанного: отмена на три месяца взносов в социальные фонды для микрофирм, компенсация до 40% зарплаты для наемных работников, если фирма резко потеряла доходы из-за карантинных мер. В общем, правительство обещает бизнесу 200 млрд злотых, чтобы преодолеть последствия карантина.

Оппозиция утверждает, что обещанного пакета недостаточно. Правительство не предусмотрело средства на быстрые кредиты для фирм, которые бы решили проблему нехватки оборотных средств. Окончательно пакет помощи должен утвердить парламент. Поскольку в Польше также не обошлось без заражения депутатов, сейчас обсуждается способ провести сессию парламента дистанционно. Депутаты должны голосовать онлайн, а на месте в зале заседаний должно быть по несколько представителей всех парламентских фракций. Для этого, правда, нужно еще изменить регламент Сейма.

Подвинуть выборы

Эпидемия коронавируса поставила под угрозу нормальный ход президентских выборов в Польше. Первый тур выборов запланирован на 10 мая. Кампанию за второй срок ведет нынешний президент Дуда, которого поддерживает правящая партия. Из-за запрета публичных мероприятий предвыборная кампания фактически заморожена. Дуда зато гарантированно имеет доступ к эфирному времени в публичному телевидению как действующий президент.

Кроме политического аргумента неравенства в ведении кампании, оппозиция и представители некоторых общественных организаций заявляют о трудностях избирательной логистики – из-за карантина нельзя набрать членов комиссий, составить и проверить списки избирателей. Также, остается опасность, что до планируемой даты выборов эпидемию в Польше не удастся полностью потушить, и голосование подвергнет опасности заражения членов избирательных комиссий и значительную часть избирателей.

В общем, Польша сейчас преодолевает проблемы, с которыми борются большинство стран Европы. Если ожидания экспертов оправдаются, карантинные меры принесут результат через одну-две недели, и количество новых случаев заражения коронавирусом начнет падать. Сейчас в Польше все живут надеждой на Пасху, близкую к нормальной.