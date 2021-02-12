Новогодние праздники уже позади, а с ними, казалось бы и фейерверки до 3-х ночи. Но нет, вот китайский новый год, день Святого Валентина и опять по новой.

Однажды человечество решило (еще 2000 лет назад в Китае), что сопровождать весомые события цветными мини-взрывами – это весело. Но постепенно в мире проходит культура массового пиротехнического психоза в период праздников и устанавливаются определенные правила использования салютов, чтобы приносить только радость, а не вредить определенным группам населения, животным или экологии.

Что не так с фейерверками?

Собственно с фейерверками все так. Они успешно используются на различных мероприятиях как публичное зрелище, сопровождающееся разнообразными световыми и звуковыми эффектами. Однако именно эти эффекты, а также выбросы в атмосферу, которые они оставляют после себя, могут нанести вред как людям, так и экологии.

Почему не всем людям весело от пиротехники?

Травмы и ожоги

Стоит начать с техники безопасности (с нее всегда следует начинать) и травм. По данным Американской комиссии по безопасности потребителей, 57% травм от фейерверков – это ожоги. Больше всего поражаются руки и пальцы. В ночь с 31 декабря на 1 января из-за использования пиротехнических средств произошел ряд пожаров в различных областях Украины, а также было зафиксировано несколько фактов травмирования граждан. Это неправильная установка фейерверков, использование их без присмотра, покупка нелицензированных салютов и нарушение правил техники безопасности приводят к травмам и ожогам. Министерство юстиции привело основные правила использования салютов и ответственность в случае их нарушения.

Слух

Звуковые эффекты, то есть взрывы и свисты, которые сопровождают салюты, достигают более 150 (децибел) дБ, в то время как обычный разговор ведется с громкостью 50 (дБ). Внезапные громкие звуки от фейерверков могут вызвать звон и боль в ушах и в отдельных случаях даже ухудшение слуха. Младенцам вообще не рекомендуется находиться вблизи таких громких звуков из-за еще деликатного строения уха – они могут оглохнуть. Кроме того, маленьким детям следует заранее объяснить, что такое фейерверки, чтобы избежать внезапного испуга. По возможности можно остаться дома и вместо этого посмотреть любимый мультфильм.

Проблемы с органами дыхания

Люди, страдающие от астмы и других проблем с органами дыхания, также подвержены риску в случае массовых фейерверков, если находятся где-то поблизости, ведь маленькие частицы, которые зависают в воздухе после светового шоу или оседают со временем, негативно влияют на их здоровье .

Посттравматический синдром (ПТСР)

В Нью-Йорке в этом году количество официальных жалоб на фейерверки увеличилась с 30 до 6385. Такой огромный скачек в определенной мере объясняется активностью движения Black Lives Matter. В американских медиа появились даже теории заговоров, мол таким бумом в фейерверках хотят снизить чувствительность людей к взрывам и звукам. Сторонники движения видели в массовых фейерверках угрозу, ведь такие взрывы могли спутать с столкновениями с полицией и спровоцировать ненужное беспокойство, чтобы дискредитировать движение.







Источник: Insider.

Фейерверки могут вызвать у людей с посттравматическим стрессовым синдромом (ПТСР) страх, тревожное состояние и необычное поведение: суету, изменение темпа дыхания, неконтролируемые эмоции и действия.

Уязвимая группа с ПТСР в Украине ветераны и жители территорий, где происходили боевые действия, а также жертвы терактов. Учитывая, что в Украине уже седьмой год идет война на территории Донецкой и Луганской областей, лишний раз вызвать у них беспокойство, неприятные воспоминания и панику очень бесчеловечно.

“В то время, когда вы хотите феерично, ярко и громко праздновать, рядом с вами могут быть люди пожилого возраста, дети, больные, или переселенцы с востока Украины и военные, для которых громкиее взрывы праздничных салютов не в радость и могут иметь тяжелые последствия физического и психологического характера. Поэтому уважайте ваше окружение! “, – говорится в сообщении на сайте Минюста.

Почему от фейерверков страдает еще и экология?

Фейерверки приобретают различные цвета в результате химико-физических процессов. Соли твердых металлов и химические взрывчатые вещества нагреваются и окрашиваются в зависимости от температуры и металла. Например, соли лития обеспечивают розовый цвет, натрия – желтый или оранжевый, меди и бария – зеленый или голубой, стронция – красный. В результате взрыва этих веществ высвобождаются карбон диоксид, углерод оксид и азот, накопление которых приводит к парниковому эффекту. Эти частицы зависают в воздухе или оседают в почве и воде. В частности исследователи из отдела защиты окружающей среды Массачусетса обнаружили превышение уровня вредных веществ в источниках вблизи мест, где регулярно запускают фейерверки. Также в фейерверках содержатся перхлораты, которые негативно влияют на состояние щитовидной железы. Для понимания, NASA использует эти соединения для запуска космических кораблей со стартовой площадки.

И если в среднем фейерверке в разных местностях происходит 2-3 дня в год, когда запускают салюты, отдельные организации делают это значительно чаще. Например, калифорнийский Диснейленд организует световые шоу примерно 230 раз в год (могли бы и ежедневно, однако в некоторые дни это не позволяет погода).

А что с животными?

Животные также испытывают страх от фейерверков. Недавнее исследование показало, что почти 75% домашних любимцев боятся салютов. Поскольку собаки слышат на треть больше частот, чем люди, такая острота слуха еще больше поражает уши. Кроме этого, у них добавляется еще и общий испуг от неожиданности таких взрывов. Собака может дрожать, сорваться с поводка, если в это время вы находитесь на улице, почувствовать одышку или даже опорожниться.





Регулирование фейерверков и аналоги

Зарубежная практика показывает, что фейерверки – это не так плохо, если ответственно их применять, уважая всех вокруг. Поэтому, многие страны создают специальные графики с датой, временем и местом, где каждый может зарегистрировать свой запуск фейерверка. Таким образом, все предупреждены, и ни для кого не будет неприятной неожиданностью запущенный салют. Между тем неправомерное обращение с фейерверками грозит немалым штрафом – В Квинсленде он составляет до 400 штрафных пунктов (53000 $ по состоянию на июль 2020 года) или шестимесячным заключением. Также человека могут осудить, если от его запуска фейерверков пострадало или погибло животное.

В Украине в связи с войной также были введены определенные запреты. Например, в Правилах благоустройства города Полтава от 16 июня 2017; Львова от 17 декабря 2015 года и Киева заложены ограничения на использование пиротехники. Однако, эти правила, как показали новогодние праздники, не выполняются и не регулируются.

К счастью, уже придумано достаточно альтернатив для ценителей световых шоу – лазерные шоу, световые фонтаны, собственноручно сделанные мини-фейерверки из безопасных материалов.

Поэтому стоит с осторожностью и заботой о других запускать фейерверки, ведь каким бы милым глазу явлением они ни были, в соседнем доме или и через квартал живут люди и животные, для которых несколькоминутные салюты обернутся проблемами со здоровьем или психикой.