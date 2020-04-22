Украина приближается к пику пандемии коронавируса. К наплыву больных готовы не везде, больных медиков может быть больше официальных данных, а в некоторых сельских ОТГ не умеют даже проводить закупки необходимого, говорят собеседники #Букв.

В Украине почти 1200 работников медицинской сферы заболели COVID-19, говорят в Минздраве. С каждым днем ​​больных среди врачей все больше – именно они являются первым фронтом в борьбе с коронавирусом и сталкиваются с инфекцией обычно при нехватке средств защиты.

В киевской клинической больнице №6 в Медгородке обнаружили 15 больных медиков, и теперь заведение временно не принимает больных. На днях из-за обнаруженного у медиков COVID-19 на двухнедельный карантин и дезинфекцию закрыли больницу в Подольске в Одесской области, а всем врачам там проведут ПЦР-тестирование. Позже на карантин закрыли целый город.

Между тем в разговоре с #Буквами сотрудница одного из медицинских учреждений рассказала, что COVID-19 уже заразились нескольких коллег, но из персонала тестируются мизерное количество людей из-за того, что тянут до последнего, боятся огласки и слухов. По словам собеседницы, сейчас ей не известно, какие именно коллеги контактировали с другими и кто инфицирован.

“Несмотря на заявления чиновников об отмене плановых операций на время карантина, их все же выполняют. Причина понятна – врачам надо за что-то жить. Возникает вопрос – имеет ли право учреждение, где обнаружили хоть одного инфицированного, принимать плановых и ургентных больных, пока не проведут тесты всему персоналу, не организуют отдельное изолированное отделение, не найдут добровольцев для работы в нем? И не должны решить сначала вопрос денежной компенсации, конкретных гарантий страхования врачей. Иначе добровольцев не найдётся”, – говорит она.

Вряд ли кому-то выгодно скрывать больных среди врачей в профильных инфекционных больницах вроде Александровской, ведь они и так занимаются лечением коронавируса и не требуют перепрофилирования, говорит #Буквам инфекционист из другой столичной больницы, которая также принимает больных с коронавирусом.

Зато сейчас МОЗ надо обратить внимание на больницы и центры, которые занимаются не COVID-19, а всем остальным. Там, говорит он, могут сознательно закрывать глаза на проблему, чтобы и дальше работать в обычном режиме и принимать благодарности от пациентов.

Когда у врачей неинфекционной больницы обнаружат коронавирус, больницу придется перепрофилировать, закрывать отделения и в целом она тогда будет жить уже совсем другой жизнью. Тогда уже плановые услуги предоставлять вряд ли будут.

“Не думаю, что кто-то сознательно скрывает результаты лабораторного анализа, когда есть официальное заключение. Там все достаточно строго и контролируемо. Но часто руководители медучреждений думают примерно так: “зачем кого-то тестировать, мы же непрофильная больница”. За этим часто стоит желание и дальше зарабатывать на плановых услугам: от обычных УЗИ до операций. А непрофильность учреждения никак не оберегает от инфицирования. Мне известно о случае, когда пациент звонил в скорую из-за боли в желудке, а оказалось, в он также имел коронавирус, но эту информацию скрыл. Поэтому под риском находится практически каждое медицинское учреждение”.

Также сами врачи могут не знать, что заразились и дальше ходят на работу, потому что не имеют никаких симптомов. В это время контактируют с сотнями людей, которые могут заразиться.

“Сельские ОТГ не готовы к вспышке COVID-19”

В Борисполе Киевской области с коронавирусом ситуация стабильная, и на прошлой неделе (накануне Пасхи) в городе официально было только 12 больных, говорит врач приемного отделения Центральной районной больницы Борисполя Илья Луцив.

По его словам, к росту заболеваемости здесь тоже готовы.

«На сегодня мы подготовились, ситуация стабильная. На пик развернем спецотделения, пока единичные случаи отправляем в опорную больницу в Переяслав, с местами проблем пока нет. По росту заболеваемости – рост будет существенный, но не критичный. Прогнозирую рост через неделю после Пасхи».

Но хуже ситуация может быть в селах. Еще в начале пандемии звучали версии о том, что болеть будут прежде всего в крупных городах, где людей больше, и контактируют они чаще. Отчасти так и вышло: на первых порах коронавирус в Киеве нередко обнаруживали у тех, кто вернулся из элитных курортов Франции и Швейцарии. Но очаги COVID-19 стали проявлять и в селах, где часто нет даже больниц – что уж говорить об аппарате ИВЛ и ПЦР-тестах. Да и сами селяне могут не понимать реальной угрозы коронавируса.

В начале апреля на карантин закрыли село Казацкое в Сумской области. Это сделали после того, как обнаружили там 18 больных коронавирусом, а два человека умерли. На въездах в деревню теперь действует три КПП, через которые заезжает только спецтранспорт от лесохозяйств, агрофирм, машины с продуктами. Но ограничения ввели только через неделю после первой смерти.

Первой умершей оказалась 76-летняя гадалка, которая общалась с немалым количеством людей. К тому же, заразила своих родственников и внука-медика, который работал на скорой в Конотопе – районном центре неподалеку от Казацкого. После этого в городе изолировали сразу несколько врачей, которые с ним контактировали. Местные медики в Facebook-сообществах писали, что именно медики могут заразиться первыми.

Мэр Конотопа Артем Семенихин причиной распространения вируса называет запоздалую реакцию власти района. Мол, в РГА была информация о том, что в селе уже есть больные и одна женщина даже умерла, и несколько дней подряд никто не проводил вообще никаких мер, говорит он #Буквам: «Там в первые дни даже комиссий не проводили. Не было ТВ и ЧС (комиссий по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций – ред.). Не было карантинных мер – ничего! Магазины в селе работали, люди себе свободно скапливались, ходили без масок. Мы – стотысячный город рядом с селом, и люди с Казацкого в львиной доле ездят на работу в Конотоп. Пока я не начал поднимать крик, ничего не делалось. Наконец-то на въезде в село появились блокпосты, но не сразу. Вокруг города я сразу блокпосты поставил, ИВЛ у нас есть, средства защиты тоже».

Зато председатель Конотопской РГА Николай Горбенко говорит, что село долго не закрывали, потому что не было такой рекомендации от санэпидслужбы.

Людей успокаивает стабильная статистика

В большинстве власть в регионах, особенно в селах, не готова к пику инфекции, говорит мэр Конотопа:

«Если крупные города еще как-то обеспечены и там отработанный алгоритм, то районы, села, маленькие сельские ОТГ, просто не знают что делать в таких ситуациях. Некоторые не знают даже, как вообще проводить закупки. Председатель села Казацкое говорила, что у них нет никаких спецсредств, но надо было обратиться за помощью в первый же день! Мы из города им передавали средства защиты, потому что у медиков там не было даже в чем анализы брать. Это при том, что у них есть свой бюджет, у них есть определенная сумма средств, они могли бы выделить на эти цели».

За последние недели люди не увидели резкого роста цифр по заболеваемости и поэтому немного успокоились. И устали проверять, сколько и в какой день заболело людей. Но пик заболеваемости еще не достигнут, говорит один из врачей Киевщины:

«Мои друзья задействованы в работе одного поселкового ОТГ на Черкасщине. У них есть старая советская больница. Сейчас с началом медреформы она имеет все шансы быть закрытой, потому что обслуживает действительно мало пациентов. Но такое впечатление, что там этим вообще не занимаются. Не просят ни волонтерской помощи, ни софинансирования от местных властей. Не занимаются закупкой оборудования. Ведь если больных в городах будет много, то к ним начнут везти людей. Тем более никто не знает, вернется ли болезнь осенью. Но это только один случай. Знаю что закупки необходимого идут во множестве городов Украины. И за время пандемии в регионы по всей Украине закупили столько масок и ИВЛ, как не покупали десятилетиями. Об этом я регулярно слышу в разговорах с коллегами, которых начали обеспечивать».