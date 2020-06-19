19 июня 2020 года в Украине впервые будут отмечать новый профессиональный праздник - День Фермера.

Согласно традиционно бюрократической формулировке Кабмина, праздник учрежден “с целью содействия развитию фермерского движения в Украине и в поддержку инициативы общественности”.

Как принято говорить в таких случаях – ну офигеть теперь.

Не будем вдаваться в подробности, что с идеей о введении Дня фермера нынешняя власть не первопроходцы. Решение о его утверждении принимал позапрошлый Кабмин. Поскольку тогда идею юридически так и недооформили, для истории отцом праздника останется Владимир Зеленский – принцип «не важно, кто придумал, важно, на чью каденцию пришлось» в политике свято соблюдается и сетовать тут не на что.

Также оставим за скобками календарную близость к аналогичному празднику в Российской федерации, где День фермера отмечается 10 июня. Для обвинений в сближении ОП и РФ есть более серьезные основания, чем дата, тем более, что она логично связана с законом Украины “О фермерском хозяйстве”, принятом 19 июня 2003 года.

Ирония «в любой непонятной ситуации учреждай новый государственный праздник», пожалуй, тоже неуместна: формирование повестки выдающихся дат – прямая обязанность президента и предшественники Владимира Зеленского ею также не пренебрегали. Петр Порошенко учредил День отца и День внешней разведки, а Виктор Янукович – День семьи, День флота и скорректировал дату празднования Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.

И даже те, кто считает традицию профессиональных праздников «совковой» или устаревшей вряд ли могут не признать, что в стране с 40% долей агропродукции в экспорте и 15% в ВВП, публично напомнить о заслугах фермеров ни в коем случае не лишне.

Ввиду того, что в стране шатко-валко сохраняется карантинный режим, пышных торжеств по поводу первого Дня фермера не предвидится.

Однако этот праздник – повод сопоставить официальное чествование с объективной реальностью в отрасли и проанализировать, чем именно, помимо дня в календаре, власть поддерживает сельхозпроизводителей.

Фермерский чек-лист на сегодняшний день выглядит не слишком празднично.

✓ Программы господдержки АПК – нет.

Обычно в мае дотации уже «поехали», а аграрное сообщество вальяжно возмущается «могли бы и быстрее». В 2020 г. ссылка на двухмесячный карантин позволяет оправдать отсутствие господдержки в отрасли, а подгонять правительство, занятое борьбой с пандемией, как-то неловко. Что не получится списать на COVID – так это сомнительную архитектуру программ поддержки: например, 1,2 млрд гривен, заложенные на удешевление кредитов для сельхозпроизводителей, настолько нерабочие, что честнее было бы назвать эту строку «деньги останутся в бюджете, спасибо за понимание». При этом упразднена неплохо зарекомендовавшая себя программа компенсации стоимости семян.

✓ Попытки погашения задолженности по аграрным программам господдержки 2019 года – есть.

Не успев в конце прошлого года перечислить деньги получателям и создав проблему, сейчас МЭРТ героически ее решает: приняты постановления, позволяющие закрыть около 0,5 млрд гривен задолженности.

✓Помощь аграриям в регионах, пострадавшим от засухи – нет.

В Бессарабии засуха погубила 80% посевов, в некоторых хозяйствах потери урожая достигают 100%. История с самоубийством фермера из села Шевченково Килийского района Одесской области за месяц потеряла остроту, но не перестала быть менее показательной.

Пока единственный доступный источник средств для помощи пострадавшим от экстремальных погодных условий – это Резервный фонд, который предполагает выдачу денег на возвратной основе и в достаточно сжатые сроки.

✓ Ряд сомнительных законодательных инициатив – есть.

Законопроект 3131, в авторах которого отметился весь цвет «Слуги народа», и который под девизом детенизации отрасли значительно увеличивает нагрузку на небольшие фермерские хозяйства;

0856 о кооперации, который довольно специфично трактует принцип «один участник – один голос», дифференцируя вес членов кооператива пропорционально их благосостоянию;

3295, который хаотично «совершенствует» формат господдержки и очередной раз перекраивает формат работы госопреаторов на агрорынке.

✓ Попытка введения квот на импорт минудобрений в пользу внутреннего монополиста – есть.

Фермеры уже несколько лет активно протестуют против ограничений импорта российских удобрений, которые дешевле украинского аналога. И Кабмин каждый раз – с коррупцией или без- выбирает кого спасать: фермеров или химиков.

✓Идея повышения ввозных пошлин на дизельное топливо – есть.

Оценочно, дополнительные затраты аграриев на дизтопливо могут вырасти на 1,9-3,0 млрд грн.

✓ Представители фермерских кругов в профильных органах исполнительной власти: заместитель министра, директор департамента развития фермерства и сельских территорий, генеральный директор Укргосфонда – нет.

✓Министерство аграрной политики, которое могло бы отстаивать интересы отрасли и быть площадкой для поиска консенсуса в важных для сельхозпроизводителей вопросах – нет.

✓Профессиональный праздник, День фермера – есть.

Баланс позитива в отрасли явно не вдохновляющий, но фермерам за 30+ лет не привыкать.

И конечно, такая обыденная вещь, как бездарное госуправление, не испортит им заслуженный праздник.