Калий, железо, медь и фолиевая кислота, витамин С и рутин для укрепления стенок сосудов, клетчатка и пектин – для улучшения пищеварения. Вишню можно добавлять в кашу или смузи на завтрак, салат и основное блюдо, и, конечно же, печь десерты.
Вишневый смузи
Хотите быть в такой же прекрасной форме, как Дженнифер Энистон, тогда готовьте смузи из вишни.
Ингредиенты:
Банан – 1 шт.
Вишня – 150 г
Вода 100 мл
Грецкий орех -5 шт.
Столовая ложка семян льна
Несколько кубиков льда.
Кладете все ингредиенты в блендер и перемешиваете.
Салат из халуми, рукколы, вишни и персиков
Ингредиенты:
пучок рукколы
2 чайные ложки сливочного масла
1 стакан вишни без косточек
2 небольших персика или 1 большой
150 г халуми
перец
лимонный сок
Руколу помойте и нарвите крупными кусками. Положите в салатник. Полейте оливковым маслом, лимонным соком и перцем и перемешайте.
Нарежьте халуми кусочками не более сантиметра шириной. В небольшой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Как только масло начнет шипеть, добавьте вишню и персики. Пассеруйте до мягкости.
Пока фрукты готовятся, нагрейте большую сковороду на среднем огне. Добавьте ломтики халлуми.
Обжарьте с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета (до 3 минут).
Положите на тарелку с рукколой фрукты и халлуми. Салат подавайте теплым.
Жареная курица с вишнями и розмарином
Составляющие
600 г куриного филе
100 г вишни (без косточек)
1 луковица
3 зубка чеснока
150 мл белого сухого вина
соль
перец черный
кориандр
мука
масло
Розмарин (несколько веток)
Курятину помыть, обсушить и нарезать кусочками. Присыпать солью, перцем, кориандром и мукой.
В сковороде разогреть масло. Выложить курицу. Чеснок измельчить. Лук нарезаем полукольцами и добавляем к курице. Обжариваем курицу с двух сторон на сильном огне до румяной корочки.
Всыпаем вишню и вливаем вино. Солим по вкусу. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим 25 минут.
Перед подачей на стол украсить розмарином.
Кускус с вишней и фетой
Ингредиенты
Кускус – 1 стакан
1 красная луковица
1,5 стакана воды
200 г вишен
150 г феты
петрушка
зеленый лук
Винный уксус
оливковое масло
соль
перец
Обжарьте в оливковом масле мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте кускус и обжаривайте 4 минуты. Добавьте воду и соль, доведите до кипения. Накройте крышкой и варите на слабом огне еще 8 минут.
Теперь добавьте вишню, нарезанную пополам и покрошенный сыр фета, измельченные петрушку и зеленый лук. Полейте 2 ст. л. белого винного уксуса. Посолите и поперчите по вкусу.
Пирог с вишнями по рецепту Дарьи Цвек
Ингредиенты
Тесто:
Мука -350 г
Сливочное масло – 150 г
5 яиц
Сахар – 250
Ванилин
Лимонная цедра
Начинка: 500 г вишни.
Масло порубить с мукой, добавить 100 грамм сахара, желтки (белки вам понадобятся позже), ванилин и замесить тесто. Выложить его слоем в 1 см на смазанный маслом противень, сверху положить вишни без косточек. Печь в духовке при 240 ° 35 минут.
Взбить белки с оставшимся сахаром в густую белую пену, залить вишню и печь еще несколько минут, чтобы пенка подсохла.
То ли брауни, то ли фондан
Французы традиционно готовят с вишней клафути, но и шоколадную выпечку с ней тоже любят.
Ингредиенты
200 г темного шоколада
100 г сливочного масла
80 г сахара
4 яйца
80 г муки
50 г фундука (необязательно)
150 до 200 г вишен
Растопите шоколад и масло на водяной бане или в микроволновке.
В миске взбейте яйца с сахаром. Добавьте муку, затем смесь сливочного масла и шоколада. Перемешивайте до получения однородной смеси. Добавьте измельченные орехи.
Вылейте тесто в смазанную маслом и мукой форму (диаметр 20 см). Разложите вишни сверху и слегка прижмите их к тесту. Выпекайте торт около 15 минут. Чтобы проверить готовность, вставьте лезвие ножа в центр (оно не должно получиться полностью сухим).
Штрудель с вишней и грецкими орехами
Ингредиенты
Тесто
250 г муки
1 яйцо
¾ стакана теплой воды
Начинка:
1 кг вишен
100 г сахара
50 г сливочного масла
1 ложка корицы
100 г грецких орехов
2-3 ложки молотых белых сухарей.
Муку просеять на доску, сделать посередине углубление и вбить туда яйцо, добавить воду и замесить тесто как на вареники. Месить пока не появятся пузырьки. Можно руки обмазать маслом, чтобы тесто не прилипало к рукам и было эластичным. Тесто разделить на 2 части.
Вымешанное тесто поставьте в теплое место на час-полтора. Дария Цвек рекомендовала накрыть тесто кастрюлей, а сверху поставить нагретый чайник.
Пока тесто греется, на сковороде поджарим измельченные орехи и сухари.
Добавляем в отцеженную вишню, сахар и корицу.
Теперь самое сложное. Берем льняное полотенце, посыпаем немного мукой и на нем растягиваем наше тесто на штрудель. Сначала можно раскатать скалкой, а затем подложить руки под тесто и тянуть руками, пока оно не станет 2 мм шириной. Растянутому тесту дать немного подсохнуть.
Теперь на тесто высыпаем по всей площади сухари с орехами, а поверх них вишню.
Заворачиваем края и скручиваем в рулет.
Выпекаем в духовке 30 минут при 200 градусах.
Готовый штрудель можно посыпать сахарной пудрой.
Вареники с вишнями
Составляющие
400 г вишен
3 стакана муки
1 яйцо (желток)
¾ стакана теплой воды,
50 г масла,
сахар, сметана.
Высыпьте муку в большую миску, сделайте в центре углубление и добавьте туда желток и теплую воду, замесите мягкое тесто. Месить минут 10-15, пока тесто не станет эластичным, тогда накрыть и оставить его на 30 мин. За это время вишни помыть и достать косточки.
Тесто перемесить, раскатать из него тонкий пласт и вырезать стаканом кружечки на вареники. На них выложить ягоды, слепить и выложить на доску, присыпанную мукой.
Вскипятить подсоленную воду, можно бросить туда также кусочек лимона.
Когда вареники всплывут, выбрать их на дуршлаг и смыть холодной водой.
Выложить на тарелку, полить растопленным маслом и посыпать сахаром. Подавать со сметаной.