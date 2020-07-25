Вот она и поспела. И теперь можно протянуть руку, и есть ее прямо с дерева на даче или закупиться на базаре и засесть с большой миской за любимый сериал. Вишня - прекрасный антиоксидант, источник ценных элементов и минералов. Но диетологи все же советуют не злоупотреблять и есть не более 400 грамм в день. Буквы же собрали для вас рецепты вкусных блюд с вишней.

Калий, железо, медь и фолиевая кислота, витамин С и рутин для укрепления стенок сосудов, клетчатка и пектин – для улучшения пищеварения. Вишню можно добавлять в кашу или смузи на завтрак, салат и основное блюдо, и, конечно же, печь десерты.

Вишневый смузи

Хотите быть в такой же прекрасной форме, как Дженнифер Энистон, тогда готовьте смузи из вишни.

Ингредиенты:

Банан – 1 шт.

Вишня – 150 г

Вода 100 мл

Грецкий орех -5 шт.

Столовая ложка семян льна

Несколько кубиков льда.

Кладете все ингредиенты в блендер и перемешиваете.

Салат из халуми, рукколы, вишни и персиков



Ингредиенты:

пучок рукколы

2 чайные ложки сливочного масла

1 стакан вишни без косточек

2 небольших персика или 1 большой

150 г халуми

перец

лимонный сок

Руколу помойте и нарвите крупными кусками. Положите в салатник. Полейте оливковым маслом, лимонным соком и перцем и перемешайте.

Нарежьте халуми кусочками не более сантиметра шириной. В небольшой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Как только масло начнет шипеть, добавьте вишню и персики. Пассеруйте до мягкости.

Пока фрукты готовятся, нагрейте большую сковороду на среднем огне. Добавьте ломтики халлуми.

Обжарьте с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета (до 3 минут).

Положите на тарелку с рукколой фрукты и халлуми. Салат подавайте теплым.

Жареная курица с вишнями и розмарином

Составляющие

600 г куриного филе

100 г вишни (без косточек)

1 луковица

3 зубка чеснока

150 мл белого сухого вина

соль

перец черный

кориандр

мука

масло

Розмарин (несколько веток)

Курятину помыть, обсушить и нарезать кусочками. Присыпать солью, перцем, кориандром и мукой.

В сковороде разогреть масло. Выложить курицу. Чеснок измельчить. Лук нарезаем полукольцами и добавляем к курице. Обжариваем курицу с двух сторон на сильном огне до румяной корочки.

Всыпаем вишню и вливаем вино. Солим по вкусу. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим 25 минут.

Перед подачей на стол украсить розмарином.

Кускус с вишней и фетой

Ингредиенты

Кускус – 1 стакан

1 красная луковица

1,5 стакана воды

200 г вишен

150 г феты

петрушка

зеленый лук

Винный уксус

оливковое масло

соль

перец

Обжарьте в оливковом масле мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте кускус и обжаривайте 4 минуты. Добавьте воду и соль, доведите до кипения. Накройте крышкой и варите на слабом огне еще 8 минут.

Теперь добавьте вишню, нарезанную пополам и покрошенный сыр фета, измельченные петрушку и зеленый лук. Полейте 2 ст. л. белого винного уксуса. Посолите и поперчите по вкусу.

Пирог с вишнями по рецепту Дарьи Цвек





Ингредиенты

Тесто:

Мука -350 г

Сливочное масло – 150 г

5 яиц

Сахар – 250

Ванилин

Лимонная цедра

Начинка: 500 г вишни.

Масло порубить с мукой, добавить 100 грамм сахара, желтки (белки вам понадобятся позже), ванилин и замесить тесто. Выложить его слоем в 1 см на смазанный маслом противень, сверху положить вишни без косточек. Печь в духовке при 240 ° 35 минут.

Взбить белки с оставшимся сахаром в густую белую пену, залить вишню и печь еще несколько минут, чтобы пенка подсохла.

То ли брауни, то ли фондан

Французы традиционно готовят с вишней клафути, но и шоколадную выпечку с ней тоже любят.

Ингредиенты

200 г темного шоколада

100 г сливочного масла

80 г сахара

4 яйца

80 г муки

50 г фундука (необязательно)

150 до 200 г вишен

Растопите шоколад и масло на водяной бане или в микроволновке.

В миске взбейте яйца с сахаром. Добавьте муку, затем смесь сливочного масла и шоколада. Перемешивайте до получения однородной смеси. Добавьте измельченные орехи.

Вылейте тесто в смазанную маслом и мукой форму (диаметр 20 см). Разложите вишни сверху и слегка прижмите их к тесту. Выпекайте торт около 15 минут. Чтобы проверить готовность, вставьте лезвие ножа в центр (оно не должно получиться полностью сухим).

Штрудель с вишней и грецкими орехами





Ингредиенты

Тесто

250 г муки

1 яйцо

¾ стакана теплой воды

Начинка:

1 кг вишен

100 г сахара

50 г сливочного масла

1 ложка корицы

100 г грецких орехов

2-3 ложки молотых белых сухарей.

Муку просеять на доску, сделать посередине углубление и вбить туда яйцо, добавить воду и замесить тесто как на вареники. Месить пока не появятся пузырьки. Можно руки обмазать маслом, чтобы тесто не прилипало к рукам и было эластичным. Тесто разделить на 2 части.

Вымешанное тесто поставьте в теплое место на час-полтора. Дария Цвек рекомендовала накрыть тесто кастрюлей, а сверху поставить нагретый чайник.

Пока тесто греется, на сковороде поджарим измельченные орехи и сухари.

Добавляем в отцеженную вишню, сахар и корицу.

Теперь самое сложное. Берем льняное полотенце, посыпаем немного мукой и на нем растягиваем наше тесто на штрудель. Сначала можно раскатать скалкой, а затем подложить руки под тесто и тянуть руками, пока оно не станет 2 мм шириной. Растянутому тесту дать немного подсохнуть.

Теперь на тесто высыпаем по всей площади сухари с орехами, а поверх них вишню.

Заворачиваем края и скручиваем в рулет.

Выпекаем в духовке 30 минут при 200 градусах.

Готовый штрудель можно посыпать сахарной пудрой.

Вареники с вишнями

Составляющие

400 г вишен

3 стакана муки

1 яйцо (желток)

¾ стакана теплой воды,

50 г масла,

сахар, сметана.

Высыпьте муку в большую миску, сделайте в центре углубление и добавьте туда желток и теплую воду, замесите мягкое тесто. Месить минут 10-15, пока тесто не станет эластичным, тогда накрыть и оставить его на 30 мин. За это время вишни помыть и достать косточки.

Тесто перемесить, раскатать из него тонкий пласт и вырезать стаканом кружечки на вареники. На них выложить ягоды, слепить и выложить на доску, присыпанную мукой.

Вскипятить подсоленную воду, можно бросить туда также кусочек лимона.

Когда вареники всплывут, выбрать их на дуршлаг и смыть холодной водой.

Выложить на тарелку, полить растопленным маслом и посыпать сахаром. Подавать со сметаной.