Как компании снизили, а затем увеличили запросы к пиарщикам и маркетологам, почему магазины так медленно осваивают работу оналйн, стоит ли отказаться от офиса и почему сотрудникам не стоит урезать зарплату, в материале Букв

В период карантина в Украине многим бизнесменам пришлось свернуть свой бизнес. Сотни тысяч людей остались без работы. Тот, кто остался на плаву, вынужден был искать возможности поддерживать рабочий процесс, контактировать с клиентами и выполнять заказы. Сложно представить, как бы это все работало во времена, когда интернета еще не было.

Как работают маркетологи и PR-агентство в условиях карантина, что пришлось менять и есть ли успехи, Буквы узнавали у руководителей Newsfront и Promodo.

Строить, когда все рушится, уже поздно

Справка:

Newsfront – одно из крупнейших украинских PR агенств полного цикла. На рынке с 2010 года. Среди клиентов агентства –Microsoft, BMW, Fujifilm, Amway, Lenovo, EVA, PUMA, BASF, и другие.

«Первые три недели карантина в конце каждого рабочего дня я записывал короткое видео на пару минут для сотрудников о том, что у нас случилось за день», – делится руководитель PR-агентства Newsfront Владимир Дегтярев.

Да и сейчас, Владимир делает обзор внутренних новостей за неделю, чтобы у сотрудников не было ощущения «оторванности». – Мы пробовали сохранить как-то корпоративный дух на удаленке, это и zoom вечеринки по пятницам вечером, и лекции которые читали сами же сотрудники.

Компания перешла полностью на удаленный формат работы, запустила единую систему управления проектами по всему агентству. Отчетность и частичный электронный документооборот – все это тоже онлайн. «Мы всё ещё не оставили надежду когда-нибудь вернуться в офис, и он открыт, но большая часть сотрудников работает из дома, приходя в офис максимум два раза в неделю для важных встреч или мозговых штурмов», – рассказывает Владимир.

Карантин помог отчетливо увидеть, кто как работает из сотрудников.

«Будучи в офисе, легко создать видимость работы, но когда все коммуникация уходит в онлайн, то сразу становится видно, кто сколько провел zoomов с клиентами, и какой результат по проектам», – делится Владимир.

Пришлось попрощаться с частью людей, которые были недостаточно загружены. «До этого мы ждали что случится магия, придёт один, два, три новых клиента. Но стало понятно, что чуда не произойдет. Хотя по мере того, как клиенты начали оживать, мы уже вернули часть этих людей обратно», – говорит Владимир.

У компании поменялась клиентская база за время карантина. Стало меньше запросов от украинских офисов международных компаний, но увеличилось от национального среднего и большого бизнеса, которые раньше не работали с PR агентствами. Также добавились западные компании/проекты, которые заходят в Украину.

С марта по май был практически мертвый сезон. «Ничего нового не стартовало. Потом в какой-то момент, когда эту пружину уже перестали сжимать – она рванула. И все, кто ждал возможности, – начали по-быстрому реализовывать задуманное. Но это длилось недолго, потому что эпидемиологическая ситуация ухудшается, пришла вторая волна эпидемии. Многие снова притормозили свои публичные и маркетинговые активности», – делится Владимир.

По мнению пиар-специалиста, в условиях жесткого карантина и сокращения маркетинговой деятельности сложнее всего будет компаниям-новичкам. Строить, когда все рушится, уже поздно.

«Молодцы те, кто успел накопить репутационный капитал благодаря хорошим сервисам, продуктам, социальным проектам. Также молодцы те, кто успел запрыгнуть на волну социальных проектов и мероприятий, через определение болевых точек у ранимых групп общества, будь то врачи, пациенты или военные, как Нова Пошта или Сильпо», – размышляет Владимир. – Также выросло количество качественных промо материалов, фейсбук и инстаграмм страниц компаний или брендов, которые стараются привлечь к себе людей, не имея возможность проводить личную коммуникацию».

Гибкость – вот залог успеха работы в условиях карантина у сервисных компаний, утверждает Владимир. В его компании готовы нанимать временных специалистов, работать в дистанционном режиме и сотрудничать со внешними экспертами для расширения экспертизы.

«Но уже сейчас чем дальше, тем больше мы понимаем, что онлайн – это наше будущее на следующие полгода минимум. Все события и мероприятия, которые мы придумаем сейчас – это только онлайн», – подытоживает Владимир.

Переход в online – это не про запуск магазина, а про мышление бизнеса

Справка: Promodo – компания по развитию Ecommerce-бизнеса инструментами Digital-рекламы. Среди клиентов – Rozetka, Prom, EVA, Citrus, Comfy, Foxtrot, Vodafone, Ракета и другие.

В марте-апреле клиентов Promodo стало меньше. У них самих начал останавливаться бизнес. Но в июне пошел резкий рост онлайн и Александр сообщает команде, что карантин для них заканчивается. «Мы сейчас очень резко растём. С некоторыми клиентами не можем стартовать по месяцу, так как на рынке нет нужного количество квалифицированных специалистов. C мая набрали больше 50-ти человек, сейчас ещё около 40 вакансий открыто», – рассказывает Александр Колб, директор агентства Promodo.

«Сейчас в портфеле много аптечных сетей. За ресторанами Мафия мы гонялись года три, а тут они сами пришли на большой объем работ что бывает редко, – делится руководитель. – Все пошли искать решения в онлайн и мы, как компания, конечно, готовы, и экспертизы у нас достаточно».

На здоровье сотрудников тоже повлиял Covid-19. В компании болеет около 20-ти человек. «Мы всех застраховали полностью на 6 месяцев, что тоже немного сняло напряжение. Когда заходили в карантин, в марте, обещали, что будем покрывать сотрудникам все затраты изначально, что и продолжаем делать», – говорит Александр.

«В марте мы готовились к падению на 40% оборота бизнеса. Пошли на достаточно жесткие меры с уменьшением зарплаты на 30% с фиксацией KPI по прошлым периодам для всех сотрудников в компании. Я всегда действую в интересах компании и открыто говорю, что если нужно будет с сократить 20 чтобы сохранить 200 – я всегда это сделаю. Ничего личного, мы вас любим, но такие условия бизнеса и внешней среды. В июне мы уже понимали, что кризис закончился, а в сентябре мы вернули всю компенсированную зарплату 100%. Мы признали свою ошибку в этом решении», – уточняет директор.

«Все это показало что мы хорошо работаем удалённо, поэтому сейчас у нас нет ограничений в какой локации искать сотрудников. Открыты вакансии в Одессе, Днепре и Полтаве. – говорит Александр. – Там мы работаем из коворкингов, или из дома, если кому-то удобно».

По словам Александра, такая ситуация в мире будет долго, и надо учиться жить в новых условиях. «В ИТ всё будет хорошо. Жесткий карантин показал спрос на быстрое изменение компаний на онлайн, на цифровизацию, все вещи в смартфоне, на быстрый обмен информации. А это все является драйверами бизнеса”, – размышляет он.

«Если брать другие большие магазины, то переход в online – это не про запуск магазина, а про мышление бизнеса и оно пронизывает все аспекты: логистику, бизнес-процессы, складскую систему, маркетинг, учетную политику, категорийный менеджмент и др. По сути – это про создание отдельного бизнес-юнита в компании, а этот процесс не может быть молниеносным», – рассказывает Александр.

Как пример приводит службу доставки Ракета, с которой они работают. У компании пошел резкий рост, а соответственно и возросла большая потребность в услугах маркетинга.

«Раньше фокуc был сильно на offline-продажи. Но сейчас рынок изменился, и доля их бизнеса онлайн стала 25%. Ты не можешь игнорировать уже такой большой кусок своего бизнеса».

«Если говорить о торговых площадях и ресторанах, то Колбу трудно давать прогнозы по бизнесу, в котором он не являюсь экспертом. Но со стороны клиента наблюдаю, что не у всех торговых точках и ресторанах кризис», – отмечает он.

В марте, когда начался карантин, вспоминает Александр, он поссорился с бывшими арендодателями, у которых снимали офис. «Я попросил скидку – нам отказали. И мы в один момент за 4 дня мы съехали из офиса, – вспоминает руководитель. – Согласился на этот шаг легко, потому что делали уже локацию под хаб и офис».

«В новое пространство привезли только коробки с личными вещами и компьютеры – всё остальное мы распродали. Сделали строгие правила пользования рабочим местом – никаких мотивационных надписей, мертвых цветов, стульев и т.д. Закупали все новое, начиная с солянок и заканчивая мебелью. Сейчас я вижу по настроению, что нам удалось сделать то что мы хотели – идентичность пространства, которое нравится ребятам», – рассказывает Александр.

Александр не сторонник удаленной работы. У него всегда было правило, что дом – это место для отдыха. «Но пришлось поработать и дома.

«Два месяца мы были очень эффективны в удаленном формате. Это логично, все были перепуганы, и никого не пускали на улицу. Но как только сняли карантин 12 мая, люди начали ходить на улицу – эффективность резко начала падать», – говорит он.

По наблюдениям Александра, из дома могут работать только 15-20% сотрудников. Остальным – не комфортно и не привычно. «Мы постоянно вели коммуникацию про офис и готовили людей к возвращению. И когда открыли – ребята массово пошли сюда. Но если мы бы пригласили людей в старой офис, наверное мы получили больше негатива, чем позитива», – рассказывает Александр.

Promodo Hub – это харьковской лофт, в котором все перекликается с известными местами города. Здесь можно почитать в Библиотеке Короленко, поработать в киоске Барабашово или провести переговоры в 602 микрорайоне, изучая карту Салтовки не потолке. «Это переговорка Госпром. Тут у нас настоящий кульман (чертежный прибор – авт.,), с завода столешница, горшки для цветов с подписью ДГП (Дом Государственной промышленности – авт.,) и в доработке 3D макет Госпрома», – рассказывает Колб.

«Мы хотим чтобы тут собирались художники, поэты, музыканты. Все небезразличные люди к Харькову. Чтобы эта локация стала точкой сборки для лучших камерных конференций, обучения или показов мод», – размышляет Александр.

Александр не верит, что отдельно Promodo Hub может быть прибыльной историей. Поэтому сейчас все совмещено на 2-х этажах – Promodo, Promodo Hub и Promodo Academy – центр образования digital-специалистов хоть это все и разные бизнесы, но благодаря дизайну все существует в симбиозе.

Коллаборация происходит и в работе с художниками. «Часть кухни с холодильниками мы делали специально для Романа Минина (художник – авт.,). Он нам разрисовал холодильники, назвав их «Холодильники правды», потому что правда там разложена по полочкам. Но во время работы Рома так воодушевился пространством, что собрал 20 художников и фотографов, которые мы будем развешивать по всему пространству. Добавляя к каждой работе qr-код с интервью автора», – делится Александр.