Не то, чтобы мы ожидали от Владимира Зеленского чего-то особенного. За год ожидания пали настолько низко, что выстроенные на Софиевской площади военнослужащие разных родов войск, как и наличие национальной символики уже воспринимались как позитивный сигнал. Речь президента и то, что последовало после нее не то, чтобы удивили. Но вызвали жгучий приступ испанского стыда.

Спич президента Зеленского был выстроен вокруг традиционной для него темы – единства через отличия. Слов для описания приоритетов украинской государственности в ней не нашлось, так же как по традиции не были произнесены и слова о российской угрозе нашему суверенитету. При этом, большой кусок текста был посвящен “попередникам”, которые по версии Зеленского “сдали” украинскую территорию и продолжают мешать Зеленскому строить государство, занимаясь разъединением украинцев. Последовавший после речи Зеленского концерт выглядел еще более неуместно. И это не ханжество и не скептичность к стилистике. Это – о той зияющей пропасти, которая выросла за последний год между властью, ее пониманием государства и нами.

Человеческая история неотделима от нарратива. Набор несвязанных между собой фактов и событий обретают смысл только в процессе интерпретации, которая отображает цельную картину мира повествователя. Кто-то, не помню кто точно, сказал, что история – это нарратив, рассказанный нами о нас самих.

Любые официальные мероприятия, особенно приуроченные ко Дню Независимости государства и нации, их содержание и форма – это всегда послание. Послание о том, кто есть мы в зеркале собственного самовосприятия. Каковы наши ценности, мечты, стремления. Почему мы есть те, кто мы есть. И что делает нас, собственно, нами.

В своей книге “Это было навсегда, пока не кончилось” политолог Алексей Юрчак выдвигает остроумную гипотезу крушения СССР. По версии Юрчака советский колосс стоял на глиняных ногах вследствие того, что он назвал “вненаходимостью” населения от советской идеологической системы.

Идеология и порожденные ими символы и ритуалы настолько выродились, что потеряли свой первоначальный смысл, начали восприниматься населением и элитой как некие формальные правила, соблюдение которых было необходимым для продвижения по карьерной лестнице и обеспечения собственного благосостояния. С точки зрения Юрчака, утрируя, к закату советской эпохи никакой разницы между словами о “Марксе и Ленине” и переходом дороги на зеленый свет попросту не существовало – и то и то давало возможность обезопасить собственную жизнь, не более того. Иными словами, советская идеологическая система настолько изжила себя в глазах низов и верхов, что ее демонтаж оставался только вопросом наступления первого большого кризиса.

Смею утверждать, что более 20 лет украинская нация в своей массе пребывала в состоянии вненаходимости по отношению к своей Украине. Постсоветская привычка мимикрировать под любую господствующую идеологию помноженная на непонимание того, что такое – быть украинцем и зачем это в принципе нужно, приводили к тому, что новые символы и ритуалы наполнялись смыслом далеко не для всех. Флаг, гимн, язык – для миллионов людей нашей в массе российскоцентричной страны (и я это утверждаю поскольку сам был среди этих миллионов) оставались далекими от их повседневности образами.

Революция Достоинства и дальнейшая российская агрессия вправили мозги миллионам людей, отвлеченные символы наполнились смыслом. Гимн? С его словами на устах мы защищали баррикады от “Беркута”. Флаг? Им были покрыты гробы наших друзей. Язык? На Востоке мы понимали – что мы среди своих, что мы в безопасности. Государство и его символы стали тем, за что умерли наши близкие и наши соотечественники. Могли ли мы, имея такой моральный груз на душе, отнестись к ним по-иному? Был ли у нас шанс подумать, что маленький желто-синий прямоугольник над городом – это то, ради чего не стоит умирать? Осознание ударило нас как обухом! Кровью Украина ворвалась в наши сердца. Жизнь наполнилась смыслом и ценностями.

В своей речи Зеленский много говорил о единстве. Но в исполнении Зеленского все тезисы о единстве превращаются в тонкую манипуляцию. И служат средством разъединения, а не объединения. Единство – не цель, но средство. Средство объединения вокруг ценностей и символов этих ценностей.

Какие же символы и ценности доносились 24 августа с Софиевкой площади? Какой образ Украины предстал перед нами? Какая история, какой нарратив, был рассказан нации о самой себе? Каковы наши надежды и мечты? Каков наш путь и кто наши герои? Кто-то может дать ответ на эти вопросы? Вокруг чего и ради чего мы должны объединяться? Какое послание о нашем единстве должен был сформировать этот потопаудиовизуального шлака?

Мы – нация “поющих трусов”? Мы – нация зайцев в вышиванках? Какие-то козлы-папередники мешают нам жить? Мы – шароварные потешные хохлы, которые вареник под гАрилочку? Наши герои – те, кто крутит своими жопами за толстые гонорары перед охмелевшей и охамевшей Рублевкой? Наши самолеты и поезда – самые самолетные и поездатые в мире?

Говоря об объединении нации Зеленский еще больше нас разъединяет! На одну доску он ставит и героев и предателей, злодеев и праведников. Предлагая вместо внятной системы украинских ценностей пластырь, которым мы должны залепить зияющий открытый перелом войны, приуменьшить значение национального строительства – сделав вид, что ничего не имеет значения. Кроме ровных дорог. Ответа на то, почему ровные дороги – это про Украину, а не про например Германию, он при этом конечно же не дает.

Если откинуть все намеки, то на подсознательном уровне мы все понимаем какую систему ценностей пропагандирует Владимир Зеленский. Это система ценностей постсоветских желудков. Это система ценностей того самого последнего поколения советских людей из книги Юрчака – людей, чьей единственной идеологией является собственный комфорт, ради которого можно пойти на какое угодно лицемерие. Это ценности суперпотребителя, который оценивает весь мир лишь с точки зрения того, какой кусок этого мира он способен умыкнуть в свой маленький бытовой рай. В этом мире возможно и правильно все, что способствует личной выгоде. И все, что не способствует – является глупым, лоховским. Именно поэтому погибшие на передовой бойцы – это, по словам еще одной адептки этих ценностей Снежаны Егоровой – “рагули”, зато Повалий – настоящая ролевая модель для подражания.

Все это – про Владимира Зеленского. Но ничего из этого – про Украину!

На одном из эфиров меня спросили вижу ли я какой-то позитив в президентстве Зеленского. Позитив несомненно есть. И это снова позитив против, а не за. Второй год подряд гражданское общество Украины, ветераны и волонтеры и проукраинская оппозиции, все те, кого по праву можно считать основой обновленной украинской нации, проводят свои параллельные официальным мероприятия. Свой марш защитников, свои концерты, свои митинги. На этих событиях нет бюджетов на съемки с вертолета. Зато присутствуют сотни тысяч людей. Там нет красивой картинки, зато есть слезы радости и горя. Там не протокольных рож дорвавшихся до власти вчерашних паяцев. Зато есть искренность. Там нет выхолощенной синтетичности дорогого поп-концерта. Зато там есть Украина. Зеленский дан нам как прививка от цинизма. И как напоминание о том, что есть настоящие ценности. Ценности, которые мы обязательно отстоим. А отстояв – победим.