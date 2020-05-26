В этом сюжете каждая из сторон почувствовала себя оскорбленной и униженной. Многие не удержались от того, чтобы оскорбить и унизить идейных антагонистов. Как говорит Фрэнсис Скотт Фитцджеральд, для столкновения нужны двое.

В одном исследовании врачей и медсестер попросили в целом оценить сложившиеся между ними отношения. Две трети врачей и три четверти медсестер оценили эти отношения как вполне благоприятные. Однако, когда респондентам предложили углубиться в детали, оказалось, что обе стороны одинаково уверены, что «мы»-то к «ним» со всей душой, а вот «они» к «нам» могли бы относиться и поуважительнее.

Проблема, как можно догадаться, не в профессии. Хотя медикам сейчас тяжело, и пользуясь случаем, выражаем глубокую признательность и уважение к мужеству и усилиям этих героических бойцов за здоровье нации.

Проблема универсальна. Людям, во-первых, свойственно разбиваться на группы по любым, даже самым ничтожным основаниям. Классический эксперимент Музафера Шерифа в летнем детском лагере и многочисленные реплики этого эксперимента с вовлечением всевозможных других категорий участников показывают, что даже группы, сформированные путем подбрасывания монетки, неизбежно начинают демонстрировать эффекты группового фаворитизма. Люди всерьез начинают испытывать симпатию к членам своей группы и антипатию – к представителям другой, забывая о том, что категории «свой» и «чужой» порождены игрой случая.

Во-вторых, столкнувшись с серьезными и объективными противоречиями, конфликтом интересов, необходимостью конкурировать за ресурсы и так далее, люди крайне редко отдают себе отчет в том, что это именно конфликт. Тут мы все немного врачи и медсестры из процитированного выше исследования. То есть считаем, что с отношениями у нас полный порядок, просто другая сторона могла бы проявить побольше уважения.

Нам проще считать, что мы имеем дело с не очень хорошими, честными, порядочными людьми, то есть психологизировать конфликт, который на самом деле возник безотносительно чьей-то злой воли. Просто засуха и неурожай. Это то, в литературе по конфликтологии называется «иллюзией плохого человека» – убежденность, что конфликт является прямым результатом недостатков противной стороны и разрешен он может быть только в случае «их» покаяния и исправления.

В-третьих, людям вообще свойственно персонифицировать ответственность и вину. Если что-то случилось, в этом непременно кто-то виноват. Это та самая фундаментальная ошибка атрибуции, которая заставляет нас собственные неудачи и ошибки объяснять непреодолимым воздействием обстоятельств, а чужие – списывать на их нерадивость, некомпетентность или злой умысел. Между тем ситуация часто сильнее психологии, и даже самые лучшие представители рода человеческого оказываются бессильными перед большинством предлагаемых жизнью обстоятельств.

Фундаментальной принято называть только ошибку атрибуции, между тем все перечисленные эффекты фундаментальны в том смысле, что свойственны человеку вообще, любому. Чтобы отслеживать и нивелировать пагубные следствия этих эффектов, требуются немалые психические ресурсы.

А где их взять обществу, подверженному нескончаемой череде стрессов, опасностей, неопределенностей и других невротизирующих факторов? Невротик ведет себя так, как если бы весь мир был враждебен по отношению к нему.

Не удивительно, что даже столь невинные сюжеты как появление президентской четы в вышиванках известного украинского бренда, вызывают бурю негативных эмоций и выводят политическую дискуссию между сторонниками и противниками президента Зеленского на новый виток противостояния.

В этом сюжете каждая из сторон почувствовала себя оскорбленной и униженной. Многие не удержались от того, чтобы оскорбить и унизить идейных антагонистов. Как говорит Фрэнсис Скотт Фитцджеральд, для столкновения нужны двое.

Конечно, немедленно возникает соблазн указать другой стороне на всю глубину ее морального падения и возложить на нее всю ответственность за моральную помойку, в которую превратился украинский политический дискурс. Но тут самое время вспомнить «иллюзию плохого человека», поскольку это именно тот самый случай.

Корни проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день и не имеем представления, как их решать, – не в том, что сторонники одних политических сил по своим морально-этическим и прочим качествам хуже других и все время мешают. Распределение моральных и аморальных, умных и глупых, честных и так себе граждан между политическими лагерями довольно случайно.

До этих корней еще нужно докопаться, преодолевая сопротивление олигархических СМИ, которые придуманы специально, чтобы съесть наш мозг. Часть обстоятельств, в которых оказалось наше общество – непреодолимы. Часть противоречий, с которыми мы сталкиваемся, имеют объективный или структурный характер. Но они вполне диагностируемы – если, конечно, искать не под фонарем, где светло и куда нас толкают наши фундаментальные ошибки и иллюзии, а там, где потеряли. Есть множество общественно значимых проблем, в отношении которых нет не то, чтобы ответов, а даже вопросы по-настоящему еще не сформулированы. Как мы относимся к частной собственности, например? Сейчас в этом вопросе общество плавает в помоях. Если к своей, то хорошо, а если к чужой, то плохо?

Разрешение конфликтов в обществе начинается с коллективной способности к когнитивному усилию. Или, если применить метафору Дэниэла Канемана, к медленному мышлению. В отличие от мышления быстрого, которое подсовывает стереотипные решения для стереотипных задач, медленное является довольно мучительным процессом. В Украине самым надежным индикатором работы быстрого мышления в политике является фраза «на жаль». «Мы хотели сделать как лучше, но «на жаль» не хватило денег». Мысль побежала, споткнулась о препятствие и упала. Как только вы слышите от политика «на жаль», можете смело выключать звук – с вами говорит автоответчик. Мышление медленное выходит за пределы препятствий и выдает решение. «Мы хотели сделать как лучше, и вот как это будет».

Но даже не это главное (хотя это главное). Оздоровление общественных отношений возможно только через обоюдное признание прав сторон на эмоциональные притязания. Конечно, как правило люди высказывают свои политические претензии настолько кривым образом, что слушать это невозможно, слышать – тем более. Но по мере того, как мы будем учиться видеть в другом человеке сначала человека, и только потом другого, и ощущать взаимную трансформацию отношения к нашим потребностям, политические позиции начнут понемногу выпрямляться.

Но есть и третий путь. Как сказал еще один американский классик Стивен Кинг, «…в жизни конфликты разрешаются совсем не так, как это бывает в кино. В жизни они вообще не разрешаются, а просто тянутся и тянутся, пока тихо не исчерпываются сами собой… Они просто-напросто высыхают, как грязные лужи на солнце».