Еще можно ругать за страх перед субботними соревнованиями, потому что «нормальные мальчики» — ничего не боятся. А еще — за дружбу с Сережкой, который только и делает, что гоняет во дворе с мячом все свободное время, а не с Коленькой, который получил уже третью грамоту за хорошее поведение. А еще — за злость на папу, потому что так и не взял его в гараж, да разве ж можно на родного отца-то злиться??!