Заявление президента США Дональда Трампа после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и атак Ирана на две американские военные базы весь мир ожидал в напряжении.

Масла в огонь подливала известная непредсказуемость американского лидера. Сразу же после ликвидации Сулеймани политики из демократической партии успели обвинить Трампа в разжигании новой войны на Ближнем Востоке. Однако само обращение Трампа к нации оказалось на удивление взвешенным. Президент США предостерёг Иран от дальнейших атак, отметив что США не позволит Ирану создать ядерное оружие. Так же Дональд Трамп пообещал усиление санкций.

Накануне заявления Трампа многие аналитики и комментаторы успели заявить о начале Третьей Мировой войны. На первый взгляд они оказались посрамлены. Однако только на первый взгляд.

Иранский кризис стал просто ещё одним эпизодом идущей Третьей мировой гибридной войны, старт которой был положен в 2014 году с аннексией Крыма. Ещё тогда, весной 2014 автор этой статьи написал о том, что Мировая война новой эпохи будет происходить по правилам прокси-войны. И что ключевым ее характером будут не столько масштабные боевые действия, сколько порождённая активными мероприятиями России и крушением системы международного права и системы сдерживаний и противовесов глобальная дестабилизация, размораживание замороженных конфликтов в условном огненном поясе традиционно конфликтных регионов, с постепенной хаотизацией миропорядка. Хаотизацией, которая будет множить число ошибок, пока в один прекрасный момент из-за очередной ошибки не возникнет глобальный кризис безопасности.

Острая фаза событий на Ближнем Востоке на первый взгляд преодолена. Однако стратегически ситуация далека от спокойной.

Для верной оценки происходящего в регионе Ближнего Востока надо четко понимать, кем был Касем Сулеймани и к каким последствиям приведёт его смерть.

На протяжении 22 лет генерал Сулеймани возглавлял специальное подразделение «Аль Кудс». В украинских публикациях принято писать о том, что «Аль Кудс» – это ССО Ирана. Такая трактовка не вполне корректна. В оригинале созданное в ходе ирако-иранской войны как отдельное управление «Корпуса страдной исламской революции» «Аль Кудс» правда отвечал в основном за тайные военные операции. Однако во время властвования Касем Сулеймани управление стало гораздо большим, чем просто диверсионным придатком КСИР.

В своём интервью американским СМИ несколько дней назад бывший командующий американским корпусом в Ираке и экс-шеф ЦРУ генерал Петреус сказал, что по своим глобальным последствиям ликвидации Сулеймани будет иметь гораздо большие последствия чем ликвидация Усамы Бен Ладена или либера ИГИЛ Абу Бакра аль Багдади.

Именно Петреус сформулировал чем же по-настоящему являлось подразделение «Аль Кудс» под руководством Сулеймани – фактической комбинацией ЦРУ, объединённого командования спецоперациями и политического органа, формирующего политику Ирана в регионе. Тот же Петреус рассказывал, что в ещё в 2008 году один из неофициальных переговорщиков показал ему смс. Текст сообщения был такой: «Генерал Петруес, вы должны знать, что я, Касем Сулеймани, контролирую политику Ирана в отношении Ирака, Ливана, сектора Газа и Афганистана».

За 22 года Сулеймани стал при аятолле Хаменеи фактически визирем, ответственным за формирование политики влияния Ирана на весь шиитский мир. И политики сдерживания США на Ближнем Востоке. Иран приложил массу усилий к укреплению положения шиитского меньшинства в Ираке. Так же Сулеймани фактически координировал террористическую агрессию против Израиля.

На первый взгляд ликвидация Сулеймани стабилизирует регион. И будет способствовать ослаблению Ирана в этом регионе. Однако у этой монеты есть и обратная сторона. Сулеймани без сомнения был одним из самых опасных врагом Западной цивилизации. Однако врагом системным. Сообщение Петреусу было отправлено не с целью понтов. Это был сигнал о том, с кем именно США должно вести переговоры для того, чтобы иметь возможность повлиять на иранскую позицию.

Ликвидация такого системного игрока без сомнения ослабляет Иран. Однако и провоцирует это государство на рефлексивные, необдуманные действия. Аппаратная борьба за правоприемственость наследия Сулеймани может спровоцировать крайне непредсказуемые действия Ирана в как в регионе, так и в плане возмездия США.

К сожалению, если подтвердиться информация о том, что за крушением украинского Боинга стоит ПВО Ирана, это станет красноречивой иллюстрацией вышеназванного тезиса.

Что касается Украины, то ситуация на Ближнем Востоке и усиление международной изоляции Ирана может способствовать укреплению позиций Путина в этом регионе. Ведь ослабленный Иран будет вынужден в большей степени полагаться на Кремль в вопросах военный поддержки и международного посредничества.

Ядерная сделка Ирана с ЕС была скроена в том числе усилиями России. США и Россия заинтересованы в ослаблении Ирана для того, чтобы иметь больший оперативный простор для политических игр и комбинаций спецслужб. И с этой точки зрения роль России в крушении украинского рейса, если версия ракетного удара будет подтверждена, должно стать отдельной линией расследования. Ведь комплексы российского ПВО никогда не работают в третьих странах без российских офицеров и военспецов.

Усиление роли России в регионе невыгодно Украине по понятным причинам. Начиная с прихода к власти Дональда Трампа Кремль предпринимает значительные усилия для достижения геополитического пакта о разделе сфер влияния с США. И нельзя не отметить, что в отличие от предшественника Трамп может быть склонен к подобной сделке. С начала процедуры импичмента ничего кроме изжоги слово «Украина» у Трампа не вызывает. К тому же, сам американский президент склонен к политике изоляционизма. И считает, что проблемы Европы должны решаться самими европейцами. В том числе и проблема российской агрессии против Украины.

В любом случае, начавшийся новыми геополитическим кризисом 2020 год не сулит Украине ничего хорошего. Частично обезопасить ситуацию может только бескомпромиссная позиция украинского руководства. И честное и публичное расследование авиакатастрофы должно стать одним из признаков такой позиции.

Впрочем, на фоне усилий Зеленского по поиску любого возможного компромисса с Москвой, в том числе путём фактически признания агрессии России внутренним конфликтом, ставит под сомнение способность украинского руководства трезво оценить обстановку. Отсутсвие активной антироссийской позиции и курс на соглашательство с Кремлем могут обеспечить Вашингтону хороший фон для самоустранения от украинского вопроса. А значит 2020 год может стать годом геополитического поражения нашей страны в ее войне с Россией.

Молчание Зеленского о том, куда делись 12 часов времени между прилётом российского чартера в Оман и вылётом рейса из Муската в Киев транзитом через Москву может стать немым прологом к грядущей трагедии.