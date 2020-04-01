Год назад в интервью Владимир Зеленский обещал, что если будут доказательства, что кто-то в его окружении будет замечен в коррупци он пойдет в тюрьму. Но на третий день скандала с пленками Гео Лероса Андрей Ермак даже не отстранен от должности.

С момента обнародования так называемых “пленок Лероса”, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак предлагает от имени самого Андрея Ермака покупку государственных должностей, прошло уже несколько дней. Скандал развивается своим чередом. На очередном анонимном Telegram-канале каждый день выкладываются новые пленки с участием Ермака-младшего с обсуждением ценников.

А сам глава Офиса президента и его родственник мечутся в конвульсивных попытках замять скандал под аккомпанемент хора возмущенных голосов и показательное молчание самого президента. Между тем, динамика скандала говорит о том, что самая горячая его фаза – еще впереди. А все усилия Банковой по парированию конфликта напоминают тушение пожара бензином.

Нельзя не заметить, что за короткую историю президентства Зеленского это уже второй кассетный скандал. Публикация записей из кабинета премьер-министра Алексея Гончарука, к которым очевидно приложил руку олигарх Коломойский, с нелицеприятными комментариями последнего относительно умственных способностей президента в итоге привели к отставке правительства. По замыслу архитекторов нового скандала, на практике убедившихся в эффективности подобного метода воздействия на Зеленского, аналогичная судьба должна ждать Андрея Ермака.

Но, пока что никакой отставки не следует. Более того, мы наблюдаем абсурдную коммуникацию Дениса и Андрея Ермаков, говорящих обо всем на свете – АТО, комнате в маминой квартире, настоящей фамилии Гео Лероса, Донбассе, кроме того что правда интересует общество – кроме вопроса расследования и самоустранения с должности хотя бы на время расследования.

Напротив, перед нами разворачивает трагикомедия в которой после публичных угроз главы АП в адрес депутата-“разоблачителя” СБУ и ГПУ заводят в отношении Гео Лероса целых четыре (!!!!) уголовных дела, одно из которых по статье о разглашении государственной тайны. Какой, спрашивается, тайны? С каких это пор показатель IQ Андрея и Дениса Ермаков является гостайной? Часть фракции “Слуги народа” откровенно бунтует и высказывает свое негодование. Но Зеленский продолжает молчать. И молчание это может стать если не основным, то очень значимым гвоздем в крышку гроба его президентства.

Вишенкой на торте тут выступает конечно же высокомерное заявление пресс-секретаря президента Юлии Мендель о том, что президент не должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке. И видя перед глазами подобные слова ты перестаешь понимать – держат ли эти люди за круглого идиота тебя, либо сами являются непроходимыми и необучаемыми тупицами.

Проблема Зеленского состоит в том, что будучи президентом почти год, он показал себя человеком необучаемым публичной политике. На сложившуюся ситуацию он очевидно смотрит с точки зрения Андрея Ермака, ведь в его окружении практически нет людей, которые могли бы высказать президенту альтернативную точку зрения лично. С позиции самого фигуранта скандала все происходящее – это аппаратная война. Конечно же, этот сценарий предполагает, что действия Гео Лероса инспирированы неким кланом, который хочет ослабить Офис президента, удалив из него такого верного и эффективного главу. В уши Зеленскому вливается информация о том, по чьей указке действует депутат.

Кроме всего прочего, Ермак очевидно рассказывает Зеленскому о том, что данные пленки не имеют никакой судебной перспективы. И что атака на власть президента, которую олицетворяет глава его офиса – это атака на самого президента. А значит виновных в ней надо жестко покарать.

Самое интересное здесь то, что все эти истории, которые на ухо Зеленскому нашептывает очередной визирь могут быть правдой. И судебная перспектива сомнительная. И аппаратная война во власти – явление постоянное, как пробки на Южном мосту. И ослабить и без того не сильно крепкого президента хотят многие.

Но! Все эти истории не имеют никакого значения. Так как политика носит гордое название публичной именно по причине того, что каждый политик всегда должен оценивать как будет выглядеть его действие или бездействие в той или иной ситуации.

Хитросплетение политических шахмат – удел от силы тысячи участников процесса. Вечно воюющих за власть и влияние пауков в банке, знающих о себе и о других практически все. Антипатия и личная неприязнь в этой токсичной среде – явление мягко говоря распространенное. Но все эти факторы всегда откладываются в сторону тогда, когда надо продемонстрировать позицию или осуществить действие в рамках именно публичной политике.

Шимон Перес и Ицхак Рабин судя по данным биографов ненавидели друг друга лютой ненавистью. Их неприязнь была настолько сильной, что они не могли долго находится в одном помещении и не здоровались за руку. Тем не менее, политически и публично это не помешало им работать в одном кабинете министров и даже получить совместную Нобелевскую премию мира. О их вражде общество, конечно же, было не в курсе.

Итак. Если посмотреть на происходящее с точки зрения публичной политики, что мы увидим?

Во-первых, мы увидим президента, который готов отправить в отставку премьер-министра, в узком кругу позволяющего себе нелояльные высказывания, но не готов даже комментировать своего ближайшего соратника, от имени которого договариваются о бессовестной коррупции, причем в самом позорном ее виде – продаже должностей. Что в общем считается, извините, “западлом” даже в не самых высокоморальных политических кругах. Вывод простой – президент вопреки своим же обещаниям либо покрывает топ-коррупцию лояльных к себе людей, либо сам является ее участником. А лояльность – качество при котором Зеленский готов закрыть глаза на преступления окружения.

Во-вторых, мы увидим что вместо 10 обещанных процентов депутат-“разоблачитель” получил 4 дела. Вывод: президент не стесняется в методах. О коррупции в его окружении никто не смеет говорить под угрозой тюрьмы. А правоохранительные органы превращаются в инструменты репрессий и подавления.

В-третьих, и это самое важное. Президент, Ермак, Мендель и прочие случайно пришедшие к власти искренне считают украинский народ быдлом. Которого уже можно не стесняться. Потому что быдло сидит в карантине, боится за собственную шкуру и все стерпит. Этому быдлу, ждущему от избранной власти объяснений, можно сказать: “Нет хлеба? Ешьте пирожные!”. Надеясь, что быдло разойдется, забудет, испугается.

Но не разойдется, не забудет, не испугается. Быдлом свой народ уже воспринимал один не чуждый уголовной среде президент. Сейчас он проживает в Ростове. Каждый день без отставки Ермака и без внятного осуждения происходящего из уст президента приближает его собственный отъезд на ПМЖ в другую страну.