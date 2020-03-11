В дни коронавируса важно не только не заразиться и снизить все риски для этого, но и беречь свою нервную систему и не поддаваться панике. Как - читайте советы психолога

Всего за пару месяцев гордое слово «корона» приобрело новое, крайне неприятное значение. А мы прошли всем известные стадии переживания болезненных новостей: от отрицания через злость к торгу и депрессии. Где-то впереди маячит принятие, но до него далеко.

Что же такое принятие в условиях тотальной «коронации»? Позволение вирусу, мол, будь, и пусть все катится к чертям? Пир во время чумы? Нет, это как раз депрессия. Принятие – это не фатализм, а готовность строить полноценную жизнь в изменившихся условиях. Для этого нужны силы, которые депрессия как раз отнимает. Значит, одна из наших главных задач – силы эти сберечь.

Плохая новость заключается в том, что вся эта цепочка переживаний может зациклиться и вернуться к началу для повторного прохождения или качаться туда-сюда, не выходя на результативные стадии. Хорошая новость – ей можно потихоньку управлять, помогать себе в ее проживании.

Но давайте для начала пройдемся по стадиям и тому, как их переживание отражается на общественном мнении.

Отрицание

Этап, спасающий психику от остроты первого удара. Своего рода бампер. Бампер необходим, но далеко на нем не уедешь, потому что большая его часть – обман и самообман. И вот в каких формах он проявился в общественном мнении.

– Это не у нас.

Это стало у нас очень быстро. И чем лучше в стране развита диагностика, тем быстрее люди поняли, что их это касается напрямую.

– Это далеко.

Я вас умоляю. В эпоху всеобщей авиации и нечищеных воздуховодов отелей, спортзалов и торговых центров…

– Это не страшнее, чем грипп.

О, да. В это очень хотелось верить. Прямо вспомнился старый анекдот: «От чего умер ваш сосед? – От гриппа. – А, ну это не страшно!»

– От этого умирают только старые да слабые.

Всем, радующимся такой мысли, предлагаю покраснеть самостоятельно. А мы умилимся вашей уверенности, что вы достаточно молоды, имеете невероятно прекрасный иммунитет, и вирус в курсе и боится.

Злость

Очень хороший этап, он дает силы для переживания беды. Побочный эффект – при недостаточной цивилизованности масс любой подвернувшийся под руку объект подвергается расправе.

Угрозам.

Забрасыванию камнями.

Обрушению и сожжению больниц.

Торг

Этап формирования первичных мер по увиливанию от удара. Меры бывают как толковые, так и глупые. В нашем случае к толковым относятся простые санитарно-гигиенические мероприятия, а также нежелание лезть в толпу. Со своей немедицинской стороны, я не считаю нелепыми даже такие меры как ношение масок или нанесение защитных мазей. Если это не помешает вам быть начеку и, в случае чего, обратиться к врачу, пользуйтесь на здоровье. Будете спокойнее – будет лучше и с иммунитетом. Главное, обратите внимание на советы докторов, как не навредить себе средствами собственной защиты.

Депрессия

Даже с ней все не так плохо. Иногда она дает нам отдохнуть от нервных и физических перегрузок. Недостаток только тот, что она может затянуться, а может и выбросить обратно, в отрицание. Нужно знать, что чрезмерное оживление, бодрость, веселье также могут быть проявлениями депрессии. Такой себе обратной стороной Луны.

Страшноватая рыночная сторона этой стадии нас еще не постигла, но экономисты пугают, что вот-вот. Пока что в мире раскуплена туалетная бумага, и заверения, что коронавирус поражает совершенно не те органы, не работают.

Принятие

Еще посмотрим, как это будет.

Но чтобы посмотреть, вернемся к хорошей новости: проживание всех этих стадий нельзя подхлестнуть, но можно оптимизировать.

Часть полезной работы вы уже проделали, если прочитали все вышенаписанное со включенным разумом.

Вторая часть вам уже известна. Это обычные меры по работе с токсичной информацией. Определите для себя, какая точно, в каком объеме и виде информация вам нужна, и вычеркните остальное из своей жизни. Соберите волю в кулак и откажитесь от панических сплетен, как бы увлекательно они ни выглядели.

Уделите внимание карантинным мерам. Найдите в себе силы вежливо перенести встречу с друзьями, вернувшимися из инфицированных зон, кашляющим руководством, даже бледным обморочным участковым врачом, независимо от наличия у них марлевых повязок. Вам всегда было трудно сказать «нет»? Отлично, вы выиграли бесплатный тренинг!

Отделите то, на что вы не можете повлиять, от того, что поддается вашему контролю. Следите за отдыхом. Следите за питанием. Следите за чистотой. Если вас одолевает страх, удвойте меры. Мало того что это действительно помогает, у вас еще и не останется времени на ненужные самоистязания.

Держите руку на пульсе, регулярно общайтесь со своими стариками. Они совершенно точно будут источником ужасных сплетен. Не нужно спорить и расстраиваться. Выключите слух, реагируйте на ключевые слова, подавайте звуковые сигналы:

– Мамочка и папочка, я вас очень люблю, никогда не оставлю, потихоньку скупаю соседнюю аптеку и супермаркет, хватит на всех на десять лет, если что, превратим погреб в бункер. И я в шапке… то есть в маске.

Уделяйте внимание своим детям. Просто уделяйте. Они увидят и навсегда примут за точку отсчета тот мир, которым вы их окружите.