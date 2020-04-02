Пока украинцы мониторят сайты в поиске новостей, можно ли еще выгулять собаку во время карантина, политики продолжают бороться за вечное – власть. Пару дней назад ОПОРА призвала политиков вернуться к открытой работе над законом о местных выборах, а не вести кулуарные торги. Как выяснили Буквы, этот закон и правда был предметом торгов прошлого внеочередного заседания Рады.

Осенние местные выборы будут проходит уже по новому Избирательному кодексу (ИК), принятому в декабре 2019 года. В нем есть целая четвертая Книга, посвященная исключительно регулированию проведения выборов на местах.

Новые правила для местных выборов предусматривают, что в городах больше 90 тысяч населения они состоятся на пропорциональной основе, в меньших будет мажоритарка. Для них будет действовать та же схема продвижения кандидата по открытому списку – он должен набрать больше 25% голосов. Так же на местных выборах будет работать гендерная квота.

Кроме того, кандидаты и партии должны будут внести залог за участие.

Именно вокруг суммы залога и того, распространить ли пропорциональную систему чуть ли не до уровня ОТГ избирательный процесс начались первые кулуарные переговоры по закону. Было это еще в феврале.

Даже в самой «Слуге народа» размышляли на тем, в городах с каким населением стоит проводить выборы уже на пропорциональной системе – 50, 30,10 тысяч. Там также думали над тем: не обязать ли партии подавать кандидатов в 2/3 облсоветов, что существенно усложнило бы жизнь партий, созданных под себя региональными «князьками».

Другие партии тоже прикинули свои шансы и решили пошатать вопросы о гендерной квоте, применяя ее не для пятерки партии, а для десятки, увеличения процента до 50% голосов избирателей, с которым кандидат может подняться по списку, и так далее.

Правки в Избирательный кодекс и так собирались вносить – там элементарно не сходятся даты в календарном плане проведения выборов. Но партии решили «под шумок» выторговать еще и свои интересы.

Перед последним внеочередным заседанием внести изменяя в Избирательный кодекс в повестку дня внеочередного заседания предлагала «Батькивщина».

Также свой интерес в кулуарных торгах был у ОПЗЖ.

В итоге договоренности сорвались и законопроект в зал не вынесли. Но тем не менее, вопросы о изменении закона остаются актуальными.

Возможно, самой скандальной в них окажется норма о том, что все кандидаты в мэры должны выдвигаться от партий. “Привет Филатову и другим: пусть выбирают из существующих партий”, – говорит один из депутатов.

“Мы еще дискутируем об этой норме”, – добавляет представитель комитета.

Но самыми значимыми с точки зрения прав граждан остаются вопрос округов и суммы залога для участия в выборах.

Денежный залог

Для участия в выборах на любом уровне участникам избирательного процесса необходимо вносить залог. Местные выборы-2020 не станут исключением. Но они могут оказаться самыми дорогими выборами. Так, денежный залог по сравнению с выборами в 2015 году вырос в 40 раз.

Ранее ее размер просчитывался по формуле 4 минимальные зарплаты умножались на каждые 100 тыс избирателей. Сейчас же в количестве избирателей убрали один «0» – теперь в формуле 10 тыс.

В общественном движение Чесно провели предварительные подсчеты, во сколько обойдутся местные выборы этого года. Например, кандидату в мэры Киева придется заплатить 4 млн грн (на прошлых выборах – 104 тыс грн), в то время как по новому ИК кандидату в президенты достаточно иметь 3 млн грн. В Ужгороде потребуют чуть меньше из-за меньшего количества избирателей – 170 тыс грн. И такие нормы будут применятся исключительно к городам областного значения и населенным пунктам с избирателями свыше 90 тыс. Денежный залог применяется также к регистрации избирательных списков партий в регионах в областные и городские советы.

«В целом же партии, которые будут выдвигать своих кандидатов по всем советах и в мэры всех крупных городов Украины, залог обойдется в 88 млн гривен», – подсчитали эксперты Чесно. Сума залога возвращается только победителям, остальные деньги идут в местный бюджет.

Этот цифры актуальны для партии СН, которая намерена взять большинство на местных выборах, и которая сама же для себя прописала некомфортные условия. По началу там оправдывались целями уберечь избирательный процесс от технических кандидатов.

«Действительно, залог играет роль фильтра, чтобы не было дестабилизации процесса, злоупотребления избирательным правом. Определенный минимальный уровень денежного залога должен быть. Но найти в мире прецеденты с настолько высоким размером денежного залога очень трудно. И это лишний раз докажет наличие теневого оборота денег в Украине», – говорит Буквам представитель гражданской сети Опора Александр Клюжев.

В регионах также начали бить тревогу: не все уверены в своих финансовых возможностях. В СН подумали и согласились, что с цифрами слегка погорячились. В комментариях Буквам глава профильного комитета Александр Клочко и его коллега Алина Загуройко подтвердили пересмотр нормы. С какими именно изменениями, депутаты не уточнили.

Местные выборы, децентрализация, Конституция – замкнутый круг

В Украине уже несколько лет проходит реформа децентрализации. Она должна модернизировать административно-территориальное устройство страны. Сейчас оно регулируется Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украинской ССР» от 12 марта 1981 года.

Все еще возникают разногласия в вопросах границ объединенных громад и районов, перенесении административных центров и т.д. Поэтому в СН намерены внести изменения в Конституцию на осенней сессии. А также принять во втором чтении законопроект «О местном самоуправлении в Украине».

Данные законодательные инициативы позволят уточнить все компромиссные моменты, а также подготовить регионы к выборам. Потому что, к примеру, до сих пор неясно будут ли проводиться выборы в районные советы, которые в принципе должны ликвидироваться.

Но когда будут приняты необходимые изменения, неясно. СН до сих пор не зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Основной закон, которые еще должен расмотреть Конституционный суд. Несмотря на это в руководстве партии еще в январе анонсировали, когда парламент проголосует за них в целом.

«Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти»). Четвертая сессия как раз очень удачно начинается – первого сентября, а избирательный процесс начинается пятого сентября», – рассказал Интерфакс-Украина депутат Александр Корниенко.

В разговоре с Буквами во фракции не отказываются от своих планов. Нардеп Клочко категорически против проводить местные выборы на основе действующего админтерустройства. «Это противоречит политической философии реформы децентрализации», – парирует собеседник.

Но текста законопроекта еще нет, никто не знает, какие вообще появятся предложения, потому что по состоянию на сегодня все еще «происходят активные консультации экспертов, депутатов, международных экспертов и представителей местного управления». В реализацию данного процесса до местных выборов мало кто верит.

«Если Конституция не будет изменена, то не будет оснований не проводить выборы в районные советы. Поэтому уже звучат предложения от правящей партии, как решить этот вопрос: уменьшить до минимального количества депутатов этих советов, которые уже не нужны в процессе объединения общин», – сообщил Буквам эксперт Клюжев.

А изменения в Основной закон, которые парламент примет после местных выборов вступят в силу уже при следующих местных выборах.

Депутат 8 созыва Александр Черненко сомневается, что парламент проголосует изменения в Конституцию. Его прогноз – новый закон об админтерустройстве.

«В нем определят новые границы районов, а для этого не нужны изменения в Основной закон. Потом подкорректируют ИК и организуют выборы. Непонятно, когда это будет. Хорошо, если это произойдет в апреле-мае. Но это уже критично поздно», – акцентирует Черненко.

Перенесут ли местные выборы?

Эпидемия коронавируса, режим карантина и отозванное уже намерение изъять деньги на выборы в Спецфонд по борьбе с эпидемией заставили многих предположить, что выборы могут перенести.

Но это запрещено Конституцией.

Их могут отложить только на время чрезвычайного положения.

«Перенос выборов – это плохой вариант, который не соответствует Основному закону. Потому что это будет узурпация власти. Действующие местные депутаты избирались на конкретный срок в 5 лет», – аргументирует экс-депутат Игорь Попов.

Другое дело – внесение изменений.

ОПОРА призывает депутатов воспользоваться возможностью работать в режиме видео-конференций для комитетов и доработать изменения в законопроект уже в апреле. Потом провести месячное обсуждение и до конца мая принять законопроект.

Последнее большое заседание по закону было 10 марта.

В неформальной беседе влиятельный представитель СН подтвердил Буквам, что до сих пор нет окончательной версии. «Ведем сложные переговоры с партиями», – говорит источник.

Общаться приходится со многими: не только со всеукраинскими политическими силами, но и региональными. Для последних важно выторговать каждое слово в законе, чтобы смочь противостоять на местном уровне крупным партиям.

В режиме карантина торговаться сложно. Ведь общаться можно во основном по телефону, а теперь уже и страшно – можно попасть в передрягу как брат Ермака.

Депутаты не исключают, что этот вопрос может-таки возникнуть на внеочередном заседании. Предварительно его планируют на 7 апреля.