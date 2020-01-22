Завтра Зеленский молчаливо постоит на церемонии в Израиле, которую устраивает российский олигарх, близкий к Путину. А Дуда отказался. Почему и какая разница?

Наблюдатель, который не посвящен в детали израильской и еврейской диаспоральной политики, воспринимает церемонии, которые сейчас происходят в Израиле, достаточно просто. Организаторы решили провести в иерусалимском мемориале памяти жертв катастрофы скорбное мероприятие, которое посвящено 75-й годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц.

На него были приглашены многочисленные главы государств и правительств со всего мира. Среди приглашенных был и президент Украины Владимир Зеленский, который хотел выступить на этой церемонии. Выступить Зеленскому не дали, но среди приглашенных выступают только главы государств – ведущих союзников в антигитлеровской коалиции и Германии. Поэтому Зеленский просто поехал почтить память жертв Холокоста.

Если смотреть на ситуацию с польской перспективы, то в поведении организаторов можно увидеть большую нелогичность. Да, президент Польши не представляет ведущую страну антигитлеровской коалиции. Но он представляет страну, на территории которой находится Аушвиц. И большая часть жертв этого лагеря смерти – как раз граждане Польши. Поэтому отказ организаторов президенту Польши выступить на церемонии в Варшаве восприняли как оскорбление и Анджей Дуда в Израиль не полетел.

Еще более странным выглядит то, что на церемонии, которая собрала десятки глав государств и правительств со всего мира, отсутствует Рон Лаудер, президент Всемирного еврейского конгресса. Почему он не приехал? Могли ли его не пригласить?

И тут клубок начинает разматываться – от церемонии, посвященной памяти жертв Холокоста в сторону большой политики, которая не имеет никакого отношения к этим жертвам. Израильские медиа утверждают, что главным организатором всех мероприятий в Яд Вашем был Вячеслав Кантор, российский миллиардер и президент Европейского еврейского конгресса (и глава совета Яд Вашем), которого считают человеком, близким Кремлю. А руководство мемориала и правительство Израиля всего лишь согласились с проведением такого важного мероприятия, которое собрало в Иерусалиме десятки важных гостей.

При этом, если бы мероприятия в Иерусалиме бы не было бы, главным и единственным мероприятием с участием глав государств и правительств, представителей еврейской диаспоры и переживших Холокост стали бы церемонии на месте Аушвица, в польском городе Освенцим. И да, через несколько дней там соберутся практически все те же участники. С одним важным отличием: Владимир Путин в Польшу не приглашен.

Не знаю, нужно ли кому-то объяснять, что бизнес любого российского олигарха – тем более, такого влиятельного как Кантор – зависит от благосклонности власти. Что без этой благосклонности олигарх – не олигарх. Очевидно, что присутствие Путина на торжествах в Яд Вашем в качестве одного из главных действующих лиц не было главной целью ни руководства этого уважаемого мемориала и исследовательского центра, ни правительства Израиля. Израиль был заинтересован в самой церемонии, в возможности еще раз напомнить миру о Холокосте на самом высоком уровне – и в Иерусалиме.

Зато это было главной целью инициативы Вячеслава Кантора, который, как это принято у россиян, использовал память о погибших и интересы еврейского государства для того, чтобы угодить человеку, от которого зависит его благополучие, его бизнес. Для того, чтобы не было заметным отсутствие Путина в Польше. Для того, чтобы президент страны, развязавшей новую войну в Европе в ХХІ веке, мог покрасоваться в роли главы государства-освободителя и рассказать о своем видении прошлого.

И если отсутствие Дуды – это протест против нежелания увидеть роль и место Польши в трагедии Аушвица, то отсутствие Лаудера, который, разумеется, будет в Освенциме – это протест против согласия с таким подходом к памяти о еврейских жертвах. В конце концов, Лаудер представляет именно евреев диаспоры и имеет полное право на такой протест.

Я, конечно, мог бы написать тут абзац о том, что конкуренты Кантора в России постоянно обвиняли его в связях с украинским олигархом Игорем Коломойским, что в еврейской диаспоральной политике Кантор и Коломойский противостоят Лаудеру и с этой точки зрения приезд Зеленского в Яд Вашем был частью их общей заинтересованности.

Но я не буду этого писать по одной простой причине: на фоне большого международного представительства присутствия или отсутствия Зеленского в Иерусалиме никто бы не заметил.

И если инцидент с Дудой – именно потому, что Аушвиц в Польше и с Польши начиналось массовое уничтожение евреев, именно потому, что церемонии в Израиле и Польше параллельны – стал скандалом, то история с выступлением и невыступлением Зеленского или с его присутствием или неприсутствием – событие внутриукраинского масштаба.

И в Израиле отказ приехать могли бы заметить разве что из-за еврейского происхождения украинского президента: вот, единственный, кроме Реувена Ривлина, президент-еврей не посещает церемонию в Яд Вашем. И только.

Опять-таки, Игорь Коломойский мог бы хотеть присутствия Владимира Зеленского в Иерусалиме не для того, чтобы угодить Владимиру Путину, а для того, чтобы насолить Рону Лаудеру, вечному оппоненту Кантора и компании. Но я не готов подробно разбираться в этих интригах, которые не делают чести их участникам.

Я хочу отметить совершенно другое и не касающееся напрямую церемонии в Яд Вашем.

Когда российские олигархи еврейского – или любого другого происхождения – вкладывают ресурсы в какие-либо проекты в других странах, они делают это не из любви к этим странам и не из любви к евреям. И не из почтения к памяти жертв.

Они делают это из любви к Путину. Потому что любовь к Путину – это доступ к деньгам. А деньги они любят по-настоящему. Больше, чем евреев и даже больше, чем Путина.

К проекту мемориала в киевском Бабьем яру этот вывод относится в полной мере.