С 1 июля страна-агрессор запустила движение грузовых поездов по "Крымскому мосту". Почему он угрожает безопасности Украины и чем страна может ответить, а также зачем нам новые санкции против России, рассказывают #Буквы.

Летняя активность России в Крыму

Президент Зеленский “не заметил” факт, что провозглашенное им “всеобъемлющее перемирие” на Донбассе продлилось всего 20 минут, а россияне не замечают украинскую ноту протеста по проведению 26 июля во временно оккупированном Севастополе так называемого “военно-морского парада”.

К сожалению, это не единственная активность России в Крыму, на которую Украина должна отреагировать.

В июле 2020 РФ несколько раз полностью закрывала проход для украинских судов в Азовское море (последний раз такое было только в декабре 2018). И это президент Зеленский решил также “не заметить”.

А еще – 1 июля 2020 российские оккупанты по “Крымскому мосту” запустили движение грузовых поездов – последнюю очередь этого инфраструктурного проекта.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова уже заявила, что Украина будет просить Арбитражный суд, который ведет большое дело против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть и вопрос законности строительства этого моста. И это вся государственная реакция.

Хотя еще в 2018 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркивал, что мост создает дополнительные угрозы для Украины, ведь “благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины”.

Под дату запуска грузов по мосту россияне организовали сразу несколько актов агрессии против Украины на море.

21 июня Черноморский флот РФ перекрыл для учебных стрельб акваторию на подходе к Керченскому проливу. 2 июля российская ФСБ на 5 часов полностью перекрыла проход в Керчи для украинских судов.

20 июля стартовали международные учения “Си Бриз-2020”, а уже 21 июля РФ перекрыла для стрельб всю акваторию возле оккупированного Крыма, в частности – на подходе к Керчи.

Наконец, 20 июля в Керчи россияне заложили два больших десантных корабля (БДК), материалы для строительства которых будут подвозить с “материка”, по “Крымскому мосту”. Эти корабли – по классу аналогичные “Мистралям”, которые РФ не смогла выкупить у Франции из-за санкций, наложенных после старта агрессии в 2014 году. Если россияне смогут достроить свои БДК, то это будет угрожать миру и безопасности всего Черноморского региона. И это обстоятельство президент Зеленский не имел никакого права игнорировать.

Ведь следующим шагом в агрессии РФ на Черном море может стать полная блокада украинских портов, что приведет к настоящему коллапсу экономики страны.

Хорошо, что в этой ситуации западные союзники поддерживают Украину не только словом. Например, если сначала речь шла, что США в этом году передаст 16 катеров Марк VI, которые вооружены двумя 30-мм пушками, то теперь американцы планируют дать и легкие противокорабельные ракеты для катеров.

Но в свою очередь, и Украина должна проявить инициативу в защите своих интересов. То есть – во внешнеполитических переговорах настойчиво возводить в один пакет вопросы деоккупации Донбасса и деоккупации Крыма. А также – инициировать новый пакет санкций против субъектов РФ, содержащих “Крымский мост”, или же использующих это сооружение для ведения экономической деятельности.

Шелковый путь для эшелонов

Вообще, россияне запланировали строительство “Крымского моста” еще задолго до оккупации Крыма. Тогда этот объект формально не имел военно-стратегического значения, по нему теоретически должны были возить товары из Китая в ЕС транзитом через Россию и Украину, в рамках проекта “Шелкового пути”.

Стоит напомнить, что “Соглашение о выполнении проекта транспортного перехода через Керченский пролив” правительства Украины и РФ подписали подписали 17 декабря 2013, а 30 января 2014 это соглашение окончательно ратифицировал украинский Кабмин. Украине этот проект был нужен, чтобы присоединиться к маршрутам китайского “Шелкового пути”. Впрочем, менее чем через месяц РФ начала оккупацию Крыма, поэтому “транспортный переход” через Керчь для Украины стал уже неактуальным.

Россияне вместо этого придумали новую легенду: мол, они строят “Крымский мост” якобы в ответ на то, что наш Кабмин в декабре 2014 года запретил железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом. Но здесь оккупанты слукавили: россияне сами спровоцировали такое решение украинского Кабмина, поскольку задерживали наши поезда на административной границе по несколько часов, в результате чего организовать железнодорожное движение до полуострова стало невозможно.

Кремль благодаря своей пропаганде смог скрыть и реальных исполнителей проекта “Крымского моста”, которые являются соучастниками агрессии против Украины. Соответственно, и сам этот “Крымский мост” сможет какое-то время проработать без преград от Запада или нашей страны.

Например, пассажирские поезда в Крым в декабря 2019 году запустила формально частная компания, некая “прокси-РЖД” – “Гранд Сервис Экспресс” или ТКС. Ее возглавляет экс-вице-губернатор Тамбовской области Александр Ганов, но сама компания работает в РФ еще с 2003 года. Конечно, против этой ТКС США еще в декабре 2019 наложило санкции сроком на 3 года. Но в списке строителей “Крымского моста” был и российский железнодорожный монополист “РЖД”.

Есть еще один нюанс. У “Крымского моста” в целом или у его “автомобильной” и “железнодорожной” частей должны быть свои балансодержатели. Они пока неизвестны. Эти структуры тоже следовало бы наказать за соучастие в агрессии Кремля против Украины.

Тем более, что Кремль сам “Крымский мост” превращает в некую “крепость”, которая сможет угрожать нашему Донбассу через Азов даже в том гипотетическом случае, что россияне сами уйдут из захваченного Востока.

В частности, по некоторой информации, для охраны самого моста возле Керчи РФ сосредоточили всю бригаду Росгвардии и патрульный самолет Ил-38 (который вообще-то предназначен атаковать субмарины на океанских просторах). Наши судна у Азова катера ФСБ задерживают вообще в рамках “антитеррористических мероприятий” по охране “Крымского моста”. И по словам россиян, эти меры к войне на Донбассе не имеют никакого отношения.

А в свою очередь, плавсредства ФСБ как вспомогательные силы включены в инфраструктуру “зоны закрытого доступа”, которую оккупанты создали в прибрежных водах Крыма. Идея “зоны закрытого доступа” – сосредоточить в конкретном районе такой объем военных сил, который бы сделал невозможным доступ в определенную географическую зону для войск, самолетов или кораблей противника. Соответственно – даже если русские и уйдут с Донбасса, и прихватят “молодые республики” с собой, то все равно смогут угрожать портам в Мариуполе и Бердянске, которые так важны для экономики нашего Востока.

Более того – полноценный запуск “Крымского моста” освободил россиянам ресурсы, которые Кремль сможет использовать для расширения своей агрессии на Ближнем Востоке, то есть в Сирии и Ливии.

Например, после запуска последней очереди “Крымского моста” 1 июля этого года россияне закрыли паромную переправу в районе Керчи, которая была включена в состав самозванной “Морской администрации” оккупантов. В 2018 году марионеточные власти полуострова выражали планы полностью ликвидировать “Морскую администрацию”, а паромам с Керченской переправы передать маршруты судоходства из Крыма в Сирию. На данный момент россияне от такого плана еще не отказались.

“Нептун” против моста

Новый командующий ВМСУ Алексей Неижпапа убежден, что возможность военной агрессии из Крыма остается актуальной.

“Многочисленные мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил РФ направлены на отработку действий, в том числе против Украины. На последних масштабных стратегических командно-штабных учениях по южному направлению “Кавказ-2016″ противник совершил не только высадку своего десанта, но и имитировал наши ответные действия”, – рассказал он в интервью Радио “Свобода”.

“Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если такая случится, то, к сожалению, будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война. Не исключаю вариант, когда российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Мы готовимся”, – добавил он в другом интервью Думской.

Впрочем, Неижпапа считает, что россияне, если и будут атаковать, то по тихому. Поэтому Украина должна быть готовой и не допустить превращения Азовского моря в лужу России.

Для этого наши ВМС и будут использовать 16 американских катеров Mark VI.

А вот для моста у нас есть ракеты “Нептун”. Именно новость о возможном развертывании комплексов в и задела российские СМИ.

Ведь тот же Турчинов назвал комплекс “Нептун” способным “в течение нескольких минут” уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса.

Впрочем, поскольку россияне должны были самостоятельно строить “Крымский мост”, то из- за экономических проблем этот объект у них получился несколько неполноцененным.

Железнодорожная часть “Крымского моста”, которая стартовала в декабре 2018 имеет две колеи. В теории, это означает, что россияне рассчитывали на интенсивное движение поездов с “материка”, то есть минимум 20 поездов в сутки в обе стороны. И речь здесь не только о пассажирских или грузовых поездах, но и эшелонах с войсками.

Кремль вообще закладывал “Крымский мост” именно из расчета, чтобы железнодорожными эшелонами можно было оперативно перебрасывать массы войск на полуостров. Для этого на “Крымском мосту”, а также на подходных путях в оккупированном Крыму должны были провести электрификацию железных дорог, то есть – навесить над путями провода для питания электровозов. Но на эту часть проекта требовалось потратить 13 млрд рублей, и этих денег у россиян не нашлось. Поэтому для движения поездов по “Крымскому мосту” россияне вынуждены использовать тепловозы. Они в пять-шесть раз менее экономичны, чем электровозы.

И получается, что россияне по своему мосту с “материка” смогут пускать не более 20 поездов в сутки, причем пассажирские и пригородные поезда будут забирать половину всей пропускной способности.

Соответственно, чтобы оперативно перегнать по “Крымскому мосту” большое количество эшелонов со своими войсками, россиянам надо закрывать мост для движения других поездов как минимум на сутки. Но очевидно, что если россиянам нужно будет быстро перебросить значительную массу войск, то на нужное время движение для грузовых или пассажирских поездов непременно закроют.

Но независимо от того, будут перевозить по этому мосту военных или нет – санкции к нему требовать необходимо. И делать это должен не только МИД.