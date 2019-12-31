Дорогие читатели Букв, мы благодарим, что были с нами этот год. За это время наша аудитория в Фейсбуке выросла в 2 раза и каждый день составляет 50 тысяч. С 42-го места мы поднялись на двадцать первое среди новостных сайтов.

Мы обещаем Вам и в дальнейшем писать интересные статьи, радовать хорошими новостями и грустить с вами из-за плохих.

Прошлый год был непростым. Но оставим эту фразу для видеообращений руководителей страны. Мы получили Томос, и наша церковь стала независимой от московской. Мы избрали нового президента и новый парламент, мы так хотели нового, что не оставили себе рычагов влияния (хотя бы количеством оппозиции), кроме как опять идти на Майдан если что. Наша валюта окрепла, но наши аграрии недозаработали. Мы подписали газовые договоренности, как предлагали Германия и Россия, и согласились на формулу Штайнмайера. Мы отдали беркутовцев, которые расстреливали Майдан, в обмен на наших заложников. Вернули Сенцова и захваченных моряков. Наш президент добился встречи в формате “Норманди” и уже даже не скрывает, что хочет дружить с Путиным. Кроме того, Зеленский стал поводом для начала импичмента Трампу.

Но не политикой единой мы жили! Что говорить, мы наконец узнали, чем закончилась 8-летняя сага «Игры престолов» и уже подсели на иглу сериала «Ведьмак».

Наш Дмитрий Подручный впервые в истории Украины взял золото на чемпионате мира по биатлону, Алексей Середа в 13 лет выиграл Чемпионат Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. А сборная Украины по футболу вышла с первого места в финал Евро-2020.

Мы открыли для себя репершу ​​Alyona Alyona, а она выпустила дебютный альбом.

Мы узнали, что банан, примотаный скотчем, может стать арт-объектом и быть продан за 120 тысяч долларов, а вандал может зайти в музей и разрезать картину Пикассо за 20 миллионов.

Герцоги Сасекские – принц Гарри и его жена Меган Маркл официально зарегистрировали свою торговую марку Sussex Royal.

В Новом году нас тоже ждет много событий и эмоций. Но чтобы не случалось в этом мире, мы желаем каждому из вас здоровья и счастья! Мечтайте, загадывайте желания и реализуйте их! Учите детей давать любовь и дарить чудо собственными руками. Радуйтесь их первым шагам и победам! Готовьте вкусные блюда для веселых компаний и больше путешествуйте, чтобы возвращаться домой с воодушевлением и положительными эмоциями!

С наступающим! Побольше праздничного настроения и милоты рядом!

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