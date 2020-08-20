Лукашенко построил миф об "идеальных дорогах" и качественных продуктах, впрочем, протесты, происходящие сейчас в стране, на самом деле возникают на почве разрушенной экономики, когда страна должна сойти с нефтяной иглы России, а альтернативную и завезти нет возможности.

Миф об экономическом благополучии лукашенковской Беларуси сейчас уничтожает сам Лукашенко, своими действиями по подавлению протестов в стране.

За последнюю неделю на забастовку уже вышли работники предприятий, которые составляют «сердце» экономики страны – производителя минудобрений «Беларуськалий», БелАЗ, нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», МАЗ, Минский тракторный завод. Но Лукашенко с ними не идет на переговоры. «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», – заявил диктатор на «встрече» с работниками Минского завода колесных тягачей, который производит в том числе и военную технику. Зато, Лукашенко уже третий раз за неделю переговорил с Путиным, и вроде бы договорился о том, что РФ по первому запросу «поможет обеспечить безопасность» в Беларуси.

Нефтяная игла

Заигрывание Лукашенко с Кремлем имеет не только «геополитическую» логику, но и экономическую. Его власть сидит на нефтяной игле Кремля так же, как украинская пророссийская элита когда сидела на дешевом российском газе.

До сих пор Беларусь могла покупать у России дешевую нефть, и продавать с нее бензин по мировым ценам. За последние 15 лет Россия влила в экономику Беларуси более 100 млрд долларов, которые режим Лукашенко получал в том числе как дотации на покупку российской нефти. Потому что Беларусь ее покупала по мировым, а потом получала от России денежную компенсацию. За это Путин, очевидно, рассчитывал получить политические дивиденды в виде реализации проекта союзного государства. Но поскольку батька не спешил терять власть, то в какой-то момент ему пришлось искать и альтернативную нефть. Лукашенко даже озвучил требование покупать у России не более 30-40% нефти.

Тестовые закупки сделали в Норвегии, Саудовской Аравии, даже Штаты готовы были торговать нефтью, но здесь Беларусь выяснила, что эту нефть проблематично доставить, так как разрекламированные пропагандой белорусские дороги это сделать не могут – ни автомобильные, ни железные, ни водные.

Если Беларусь не найдет источник дешевой нефти, то придется закрыть один из двух нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому, участие нефтепереработчиков в забастовке не случайно – они оказались на грани потери работы.

Потеря дешевой нефти, обусловленная объективным экономическим кризисом в России, поставит под угрозу не только аграрную отрасль и промышленность Беларуси, но и ее логистическую систему.

Хотя здесь следует объяснить, что такое экономика Беларуси и на чем она построена.

Основа государственной экономики

В Беларуси есть анекдот – «Лукашенко расформировал пожарную службу, потому что никому не позволено лезть поперед батька в пекло».

26-летнее диктаторское управления произвело свое влияние не только на политический ландшафт, но и экономический.

По официальной белорусской статистике, в государственном секторе экономики задействовано 59,5% работающего населения – 39,7% работает в «чистых» ГП, еще 19,6% заняты на предприятиях, где государство имеет свой пакет акций. На частных предприятиях задействовано 37%, на предприятиях с иностранными инвестициями – 4,2%. То есть, когда Лукашенко игнорирует требования работников государственных предприятий, он игнорирует требования опоры своего режима, поскольку государственная собственность сконцентрирована как раз в промышленности и АПК.

Вес промышленности в ВВП Беларуси за 2019 составил 23,5%, агросектора – 10,4%. Если детализировать по секторам промпроизводства, то по официальной статистике 25,8% – это переработка агропродукции, 17,6% – нефтепереработка, 10,8% – производство химикатов и минеральных удобрений, 7,9% – производство резины и пластмасс, 7,6% – металлургическое производство.

По данным на сайте Президента Беларуси, в стране из производителей минудобрений есть не только «Беларуськалий», но и еще 4 крупных завода, в металлургии – всего 20 крупных и 60 малых предприятий, в нефтепереработке есть упомянутый «Нафтан» и Мозырский НПЗ.

Всем этим предприятиям нужна будет Россия как поставщик сырья и покупатель сложной продукции. По результатам 2019 вес РФ в импорте Беларуси составила 67% или $ 22,1 млрд. При этом страна импортировала 20 млрд кубометров газа, 18 млн тонн нефти, 3,3 млн тонн металлолома (для переработки на собственных заводах) и 2,54 млн единиц оборудования для ИТ-центров.

Вес РФ в экспорте Беларуси составила 18,9%, при том что Россия была основным покупателем продукции белорусского машиностроения. В частности, белорусы продали на экспорт 10,5 млн тонн нефтепродуктов, 1,7 млн тонн сырой нефти, 7,5 млн тонн минудобрений, 2100000 тонн металлоизделий, 4 млрд кубометров лесоматериалов, 7000 грузовиков и 48 400 тракторов и тягачей.

Лукашенко пытался развивать связи с Китаем, привезти в Беларусь их заводы. Но даже если бы они пришли и Беларуси стали производить технику, встал бы вопрос дорог.

Дороги для коротких расстояний

Власти Беларуси говорила в подконтрольных СМИ о дорогах страны как о «лучших в СНГ». Но если почитать правительственный документ под названием «Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020 годы», эта пелена с глаз быстро упадет.

Итак, по этому документу, общая длина автодорог – 87 000 километров, из которых 13,3% или 11 000 км – вообще «грунтовки».

Длина дорог «республиканского» значения – 16000 км. Из них 40% – в столь плохом состоянии, что там могут ездить автомобили с грузом только до 12 тонн. При этом в «социалистической» Беларуси есть такая «капиталистическая» вещь, как платные дороги, длина которых – 10% «республиканских» путей или 1700 км.

Длина дорог «местного» значения – 71 тысяч км. Из них в плохом состоянии – 85%, то есть там могут ездить автомобили с грузом только до 12 тонн. В том же документе также говорилось, что по сравнению с 2008 годом объем капремонтов автодорог в стране сократился в 8 раз, текущих ремонтов – в 2,5 раз. А относительно 1997 года – в 1,5 раза сократился объем финансирования ремонтов дорог за собственные деньги госказны Беларуси (то есть ради «картинки» с идеальными дорогами Батька влезал в долги перед зарубежными кредиторами, в том числе РФ).

С этого документа Всемирного Банка образца 2010 года следует, что Беларуси для выполнения ремонтов дорог в нужных объемах в 2000-х годах не хватало каждый год около $ 300 млн.

На ремонт дорог в Беларуси за 2017-2020 годы правительство страны планировало потратить 5 млрд белорусских рублей, и из этой суммы 25% – занять за рубежом. Но похоже, что программа по ремонту дорог особым успехом не увенчалась, поскольку официальная пропаганда эту тему не вспоминала.

Белорусские дороги «спасала» скорее специфика местного автомобильного транспорта. По статистике, в 2019 году автотранспорт перевалил 150 млн тонн грузов, число грузовиков в стране было 400 000, а средняя дальность рейса – 340 км. То есть – белорусам не было особой необходимости класть на одну машину побольше груза, вплоть до «перегруза», потому что грузовик можно послать несколько раз в одну точку за короткое время.

Тем более, что автотранспортом в Беларуси возят в основном продукты и промышленные товары. Но сколько при этом автотранспорт сжигает топлива – статистика умалчивает.

Критически устаревшие железной дороги

Особенность транспортной системы Беларуси в том, что на автотранспорт и железную дорогу приходится по 50% всего грузопотока (в Украине – где-то 35% и 65% соответственно), но стальные магистрали вывозят в основном «навалочные грузы» – то есть нефтепродукты, химикаты, древесину и другое сырье.

По стальным магистралям Лукашенко тоже мог бы показать «красивую картинку». Железнодорожная госкомпания «Беларуска чыгунка» (БЧ) за последние 5 лет купила 30 мощных китайских электровозов БКГ, которые водят по Беларуси грузовые поезда в рамках проекта «Новый шелковый путь».

БЧ также купила более двух десятков региональных поездов у польской фирмы PESA и у швейцарской Stadler. Сам Лукашенко в июне этого года лично приезжал открывать новый участок модернизированной дороги.

Беларусь по сути последние несколько лет была эксклюзивным транзитером российских товаров по суше в ЕС (хотя на этот аспект отношений Лукашенко и Кремля у нас не особо обращали внимание). Обычно грузопоток белорусских железных дорог держался на уровне 150 млн тонн, и 50% из этого – вывоз белорусской продукции на экспорт, а остальные 50% – перевозки для россиян. Но если в 2018 году россияне перевезли белорусскими железными дорогами 70 млн тонн, то в 2019 году – только 55 млн тонн, и об этом факте пропагандистское издание Sputnik сообщило с плохо скрываемой радостью.

Реальность железной дороги Лукашенко выглядит неприглядно, в чем-то – даже хуже, чем на УЗ.

Эксперты Всемирного банка оценили, что белорусские железной дороги – слишком архаичны, чтобы дать Беларуси вместе с другим миром войти в «Четвертую промышленную революцию».

Тем более, что с 5500 км путей в стране 76% магистралей работает на теплотяге. Основная пара тепловозов БЧ – это советские неэкономические локомотивы 2М62 и 2ТЭ10. И так получается, что для доставки, например, одного эшелона с нефтепродуктами в Украину тяга сама «сожрет» цистерну горючего. (И это еще одна причина, почему Лукашенко критически нужны российские дешевые энергоресурсы – иначе у него железная дорога «станет». А перевести все 5000 км путей на электротягу невозможно, потому электроэнергии стране и так не хватает).

Сама БЧ в отчетности утверждает, что последние 9 лет на своем балансе было около 700 старых советских локомотивов. При этом же – что за те же 9 лет «капитально отремонтировали с продлением срока службы» 740 советских локомотивов. Проще говоря – почти весь парк тяги белорусских железных дорог сейчас ездит на «честном слове», и около 40 локомотивов уже «латали» дважды. И в какой-то момент вывозить на экспорт продукцию государственных гигантов – то есть лес, нефтепродукты в цистернах и минудобрения – может стать нечем, потому что тяга окончательно превратится в металлолом.

Синеглазая ищет выход к морю

Возможенный коллапс экспорта железными дорогами, а также необходимость как-то завезти в страну нефть не из России заставили Лукашенко в последние два года форсировать проект, который имел условное название «канал Днепр – Черное море», а сейчас называется – «водный путь Е40», в котором наша страна уже стала «младшим партнером».

Такой проект предусматривает перевалку товаров по Днепру из белорусских речных портов в украинские черноморские порты. Речной транспорт считается априори экономическим, так одна баржа может вместить груза минимум 20 вагонов или 50 автомобилей.

И именно для этого проекта Украина провела дноуглубление по реке Припять, по некоторым данным – экологически опасное.

Но тут оказалось, что у белорусов речная логистика – на зачаточном уровне, мягко говоря, и сейчас для них даже та самая баржа «Нибулона» с арбузами – это недосягаемый уровень. Если в Украине средняя глубина речных судоходных маршрутов – 3,1 метра, то в Беларуси только 2 метра.

Речной флот страны – около 100 барж грузоподъемностью в 900 тонн, которые уже отслужили свой нормативный срок (у того же «Нибулона» грузоподъемность барж – от 1500 до почти 5000 тонн, и таких там более полусотни). Общая речная перевалка Беларуси в 2019 году – это 3 млн тонн, 98% из которых – песок и щебень.

Параллельно с украинским направлением Лукашенко развивал направление через литовский порт Клайпеда, через который в 2013 прошло 9 млн тонн грузов из Беларуси, а в 2019 году показатель дорос до 15 млн тонн.

Именно через Клайпеду и пришла в Беларусь первая норвежская нефть.

Поэтому по сути Лукашенко оказался в ловушке, когда у него закончился путинский кредит, а другой ресурс не пускает логистика страны.

Поэтому в «экономическом» плане батька рискует войти в историю исключительно как колхозник, проживший 26 лет на старых “заначках” и единственный в мире диктатор, который «подмял» под себя рынок аграрной земли в своей стране.

Некоторые украинские СМИ распространили новость, что 7 августа «президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал открытие рынка земли в Украине и заявил, что никогда не пойдет на приватизацию земель сельхозназначения». Но нюанс в том, что и в самой Беларуси есть легальное разрешение на куплю-продажу земель сельхозназначения: это определяет статья 47 Земельного Кодекса Беларуси.

Правда, в той же статье 47 прописано столько оговорок с фразой «если иное не установлено Президентом», что нечего удивляться, что в Беларуси из 8800000 га сельскохозяйственной земли только 4% – в частной собственности. (А другие 96% – в государственной). Похоже, что «земельный вопрос» был единственным в Беларуси, по которому никто и так не кланялся Лукашенко.