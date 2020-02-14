Корпорация прогнозирует дефолт самое позднее – в конце 2021 года. План спасения предполагает погашение части кредита ОВГЗ, продажу акции компании или что случится чудо. Последняя опция пока выглядит наиболее вероятной.

ГПЗКУ создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 августа 2010 г. на базе прибыльных активов ГАК «Хлеб Украины». В состав компании входит 45 филиалов: Главный торгово-экспортный филиал, 2 портовых элеватора — Одесский и Николаевский, 24 линейных элеватора, 18 комбинатов хлебопродуктов, 17 мельниц, 1 крупяной и 2 комбикормовых завода.

В ноябре прошлого года экс-нардеп Сергей Лещенко обвинил Юлию Тимошенко в том, что она претендовала на то, чтобы поставить своих людей на ГПЗКУ. А когда ей отказали, она ушла в оппозицию. Тогда же Владимир Зеленский написал свой приснопамятный пост о том, что Юлия Тимошенко ушла в оппозицию, потому что ее отстранили от «сладенького». Тимошенко признала, что действительно предлагала своих людей в компанию, чтобы вытащить ее из «коррупционой схемы».

И вот теперь у компании начался отнюдь не сладкий период.

Национальный оператор аграрного рынка – Государственная продовольственно зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) всегда отличался закрытостью, а его топ-менеджеры – непубличностью. Частично такая стратегия оправдана, так как корпорация является стороной глобального международного контракта с китайской компанией ССЕС и заемщиком под украинские госгарантии китайского Экспортно-импортного банка, что накладывает высокие требования к конфиденциальности.

С другой стороны, такая закрытость иногда может быть использована как дымовая завеса для коррупционных злоупотреблений – что доказывают уголовные дела, возбужденные за растрату десятков миллионов долларов в отношении должностных лиц корпорации на протяжении всего ее существования.

В 2012 году, через год после создания, ГПЗКУ заключила «контракт десятилетия, договорившись с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита на 15 лет на 3 млрд долл, из которых получила половину. Деньги должны были быть направлены на закупку зерна и экспорта в КНР. Оператором от китайской стороны является Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).

Выплаты по этом кредиту, на фоне не всегда успешной операционной деятельности, стали тяжелым грузом для ГПЗКУ. Китайская сторона, как впрочем и представители отечественного агрорынка и депутатского корпуса, неоднократно задавали вопросы относительно будущего этих обязательств и в принципе развития корпорации.

«Буквы» могут удовлетворить это любопытство.

Турборежим пока мало сказывается на работе ГПЗКУ – по крайней мере, внешних изменений не заметно. В декабре корпорацию возглавил выходец из корпоративного сектора – Саймон Чернявский, ранее работавший в холдинге HarvEast Рината Ахметова-Вадима Новинского и агрохолдинге «Мрия».

В распоряжении «Букв» оказалась презентация Чернявского, датированная 4 февраля и озаглавленная «Трансформация ГПЗКУ: текущее состояние и ближайшие планы». Ее передал редакции один из депутатов, раздосадованый спокойствием менеджмента корпорации и отсутствием эффективного и жесткого контроля со стороны Кабмина в лице МЭРТ.

«Милованов (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов – ред) считает, что это задача его замов по агрополитике и, возможно, прав. Но время идет, а они не способны ни с чем справится. Такое бывает, когда за день ликвидируешь Минагро», – пожимает он плечами.

Редакция приводит документ за исключением 4 страниц, содержащих коммерческую тайну.

Среди негативных факторов, угрожающих сейчас ГПЗКУ в корпорации называют следующие, с большим креном в сторону первого пункта:

– Перспектива дефолта по обязательствам перед китайским Эксимбанком и активация госгарантии;

– Неэффективность операционной деятельности и бизнес-процессов, а также негативная репутация компании на рынке.

Исходя из запаса собственных средств и объема обязательств, дефолт корпорация прогнозирует не позднее конца 2021 года. Это активирует госгарантию, что станет дополнительным грузом для бюджета и государственного долга.

На сегодня долг корпорации составляет 1,05 млрд долл без учета процентов. На 31.01 2020 у ГПЗКУ было 380 млн долл.

В первом полугодии текущего года нужно выплатить 116 млн долл, из них 110 млн по телу и 41 млн долл процентов, во втором полугодии – 110 млн долл, из них 35 млн долл процентов.

План выплат на следующий год предполагает 108 млн долл, в том числе 33 млн дол процентов в первом полугодии, а во втором – деньги заканчиваются. Корпорации не хватает 5 млн долларов, чтобы погасить 105 млн долл (75 млн +30 млн процентов)

Как свидетельствует разбивка использования китайского займа , большая его часть была использована на погашение самого кредита – 974 млн долл, из них 583 млн долл или 60% составили проценты.

353 млн долл генерировал депозит в Укрэксимбанке.

Прямые денежные потери (проще говоря – воровство или халатность) составляют 280 млн долл

Из них 115 млн – это выпуск документов 10 суден с зерном на экспорт без оплаты товара. Это произошло в 2014 году, когда должность главы ГПЗКУ занимал недавно задержанный в Литве Петр Вовчук. Еще 116 млн долл приходится на «другие потери».

Также в украинских судах находятся иски, предварительная оценка потерь по которым для ГПЗКУ может составить 1 млрд гривен. По искам GAFTA – 82 млн долл или еще около 2 млрд гривен.

Спасение для ГПЗКУ только одно – реструктуризация китайского кредита.

Она предлагается в следующих вариантах или их сочетании:

– Пересмотр условий договора (продлить срок кредита и снизить % ставку)

– Частичное списание задолженности (списание части тела кредита и погашение остатка деньгами ГПЗКУ и государственными деньгами, в том числе в форме ОВГЗ. Сложно реализуемый вариант из-за госгарантии)..

– Привлечение частного партнера путем продажи ему миноритарного или мажоритарного пакета акций. (Конвертация тела кредита в акционерный капитал с одновременным списанием задолженности. Этот вариант требует согласования с китайским кредитором).

Так выглядит теория. Идеи, озвученные в этой части, не новы, так как уже давно понятно, что альтернативы реструктуризации у ГПЗКУ нет. Переговоры о ней велись в предыдущие годы и небезуспешно, однако обнулились из-за очередной смены менеджмента корпорации.

К слову, в презентации есть нетривиальный слайд, озаглавленный «Обоснование выбора менеджмента», на котором указано, что в компанию зашла группа менеджеров с многолетним опытом работы в международных корпорациях и единственная с опытом реструктуризации проблемной задолженности в 1 млрд. (очевидно, речь идет о долгах холдинга «Мрия», где работал Чернявский. Но при всем уважении к нему как действительно опытному менеджменту, в реструктуризации долга «Мрии» он занимал скорее наблюдательную позицию, что подтверждается тем, что он не сохранил свой пост после ее окончания).

Куда интересней выглядит практический план реализации «трансформации ГПЗКУ», который представляет собой типичный набор грантоедской имитации деятельности.

Итак, ГПЗКУ накануне дефолта намерена:

– Привлечь на тендере международного финансового советника

– Ввести набсовет

– Ввести внутренние комитеты компании

– Ввести и системы KPI для сотрудников

– Разработать проект «целевой организационной структуры» компании

– Обновить тендерные процедуры

– Разработать план коммуникации

-Формирование матрицы принятия ключевых решений

В части реструктуризации будет создана рабочая группа, которая согласует план с Минэкономики и Минфином и затем направит предложения китайской стороне. В корпорации указывают, что перечень потенциальных опций реструктуризации будет зависть от стартовых переговоров с Эксимбанком Китая. Насколько известно, они еще не состоялись.